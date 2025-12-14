Ce caută mii de soldați NATO în orașul lui Moș Crăciun din Finlanda

19:20

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, și-a exprimat dorința ca USR să rămână în majoritatea de la Consiliul General. De asemenea, acesta a adăugat că intenția lui este aceea de a colabora cu fostul său contracandidat Daniel Băluţă. Acesta crede că nu mai este timpul de războaie în viitor, dar și că nu mai este timpul […]