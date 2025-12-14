Echipa lui Horațiu Moldovan, nimicită! Om eliminat și o ploaie de goluri

Sport.ro, 14 decembrie 2025 17:20

Real Oviedo, echipa la care este împrumutat portarul român Horațiu Moldovan, a suferit o înfrângere dură în campionat.

Acum 15 minute
17:30
Moldova calcă pe urmele României: reguli drastice pentru străini Sport.ro
Federația Moldovenească de Fotbal a aprobat vineri o reformă masivă a regulamentului, care pare inspirată de modelul din Superliga României.
Acum 30 minute
17:20
Îi făcea Gigi Becali echipa și schimbările lui Cosmin Olăroiu? Dezvăluire din interiorul FCSB Sport.ro
Cât de mult se implica Gigi Becali, la începutul anilor 2000, în deciziile tehnico-tactice de la FCSB.
Acum o oră
17:10
Angelescu, scos din sărite după Rapid - Oțelul 0-2: „În ultimul timp nu i-au ieşit lucrurile” Sport.ro
Oțelul s-a impus cu 2-0 în fața Rapidului, într-un meci din runda a 20-a din Superliga.
17:00
Doliu la Rayo Vallecano! Fotbalistul a murit la doar 15 ani Sport.ro
O veste cutremurătoare vine din Spania.
Acum 2 ore
16:40
Van Persie a băgat șase jucători în ședință după eșecul cu FCSB: „Am fost destul de direct cu ei” Sport.ro
Robin van Persie nu a trecut ușor peste înfrângerea suferită de Feyenoord în fața celor de la FCSB (scor 4-3).
16:40
E șansa lui Chivu! Ce a făcut rivala AC Milan în Serie A Sport.ro
AC Milan a jucat împotriva lui Sassuolo acasă, într-un meci din runda a 15-a din Serie A.
16:40
Marele regret al fostului goleador de la FCSB: „Nu m-au lăsat nici măcar pe bancă. Am fost foarte trist!” Sport.ro
Atacantul nu a plecat în cei mai buni termeni de la formația bucureșteană.
16:40
Ce au evidențiat italienii înainte de duelul Chivu - Șucu: ”Provocare specială” Sport.ro
Genoa - Inter va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00.
16:00
Zinedine Zidane și-a găsit echipă și semnează: ”Pot confirma!” Sport.ro
Legendarul Zinedine Zidane revine în antrenorat.
Acum 4 ore
15:20
Fostul dinamovist Aleix Garcia, în Top 11 cei mai buni jucători din Bundesliga! Leverkusen, gol din scorpion-kick în ultimul meci Sport.ro
Bayer Leverkusen s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Koln.
15:10
Răspuns pentru Cristi Chivu! Ce se întâmplă cu înlocuitorul gafeurului Sommer Sport.ro
În ultimele săptămâni, s-a vehiculat că Yann Sommer ar putea fi înlocuit la Inter Milano.
15:10
Va mai juca Salah la Liverpool? Ce a spus Arne Slot înaintea de plecarea egipteanului la Cupa Africii Sport.ro
Mohamed Salah a fost reprimit în lotul lui Liverpool după conflictul său cu Arne Slot, iar la partida cu Brighton a fost introdus în prima repriză, în locul accidentatului Joe Gomez.
14:40
Scandal monstru cu antrenorul lui Ngezana de la națională: ”E de culoare, dar va pleca alb la față” Sport.ro
Cupa Africii se va desfășura în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie, iar Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, va fi prezent alături de naționala Africii de Sud.
14:20
Chivu sau De Rossi? Marele Capello, pus să aleagă antrenorul în care se regăsește mai mult Sport.ro
Marele antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) a prefațat duelul dintre Genoa și Inter, programat diseară, de la 19:00, în Serie A.
14:20
CSM București, în Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare Sport.ro
Crina Pintea vrea o calificare în Final Four-ul Ligii Campionilor cu CSM București.
14:00
Andreea Sturzinschi, medalie la Campionatul European! Performanță și pentru Patrick Berbece Sport.ro
Cei doi sportivi sunt legitimați la CS Dinamo București.
13:50
Clubul din Spania și-a dat afară antrenorul: ”A decis să îl demită imediat!” Sport.ro
Schimbare de antrenor în La Liga.
Acum 6 ore
13:40
Genoa - Inter Milano sau Dan Șucu și Nicolae Stanciu vs Cristi Chivu, duel românesc în Serie A! Sport.ro
Meciul dintre Genoa și Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:00.
13:30
FC Bihor, victorie pe final din penalty în ultimul meci al anului din Liga 2! Orădenii încheie 2025 pe podium Sport.ro
Primele șase clasate se califică în play-off-ul de promovare în Superligă.
13:30
Olandezii dau lovitura cu Dennis Man: ”Nu mai puțin de 13 milioane de euro!” Sport.ro
Olandezii au analizat transferul lui Dennis Man la PSV. 
13:20
Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: "I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde!" Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi după plecarea antrenorului de la Universitatea Craiova.
12:40
Lazio, nebunie biancocelestă! Gol decisiv marcat în nouă oameni și victorie în deplasare Sport.ro
Meci de poveste în ultima etapă din Serie A.
12:40
Motivul pentru care Billie Jean King o critică pe Sabalenka înainte de „Bătălia Sexelor” Sport.ro
Billie Jean King s-a pronunțat despre „Bătălia Sexelor”, meciul dintre Sabalenka și Kyrgios, programat în 28 decembrie, la ora 18:00, care va fi transmis pe VOYO.
12:20
Derby Olympique Marseille - AS Monaco, Olympique Lyon, Lens și Lille astăzi pe VOYO! PSG poate fi detronată din poziția de lider Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 se văd exclusiv pe VOYO.
12:20
Mutarea plănuită de Cristi Chivu la Inter! Vrea să reunească doi frați la echipa sa Sport.ro
Cristi Chivu plănuiește o mutare cel puțin interesantă la Inter Milano. 
12:20
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe" Sport.ro
Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu se pregătește de semifinala de la FIFA Arab Cup, unde va înfrunta Maroc.
12:20
Tunisia merge la Cupa Africii cu aproape jumătate dintre jucători născuți în Europa! Sport.ro
Competiția care adună cele mai bune reprezentante ale Continentului Negru se va desfășura în Maroc, în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.
12:00
Scor ireal în prima ligă de baschet din România: 104-27! Sport.ro
Fetele de la Arad s-au distrat cu Sportul Studențesc și au trecut pe primul loc.
11:50
Derby FCSB - Rapid în mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali Sport.ro
FCSB și-a manifestat interesul pentru transferul fundașului stânga Kevin Ciubotaru (21 de ani), de la FC Hermannstadt, însă campioana ar putea avea parte de concurență chiar din campionatul intern.
Acum 8 ore
11:40
Mihai Stoica, avertisment pentru noul preferat al lui Gigi Becali; ”Unii înțeleg, alții nu!” Sport.ro
După ce FCSB a învins-o pe Fayenoord cu scorul de 4-3, în faza principală , Mihai Toma, unul dintre adversarii olandezilor, a devenit unul dintre preferații lui Gigi Becali.
11:00
Verdictul spaniolilor pentru internaționalul român: ”E condamnat!” Sport.ro
Internaționalul român a primit un verdict dur din partea jurnaliștilor spanioli.
10:50
Impresionant! Topul din Europa în care Andrei Rațiu apare lângă Yamal, Vinicius și Mbappe Sport.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) continuă să aibă evoluții entuziasmante în tricoul lui Rayo Vallecano, formație cu care și-a prelungit recent contractul.
10:50
„Aud doar scuze” Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală în circuitul WTA Sport.ro
Număr unu mondial, Aryna Sabalenka i-a oferit o replică ucrainencei Marta Kostyuk.
10:50
La câte victorii consecutive a ajuns FC Barcelona: Raphinha, MVP în meciul cu Osasuna Sport.ro
Catalanii sunt în continuare lideri în La Liga.
10:20
Jucătorul aflat pe ”lista neagră” la Rapid, pe radarul revelației din Superliga: ”Putem face orice!” Sport.ro
Se pregătesc mutări de trupe în Superliga României.
10:00
FC Hermannstadt - Universitatea Craiova, de la 20:30! Oltenii au devenit lideri într-un clasament semnificativ Sport.ro
Meciul de la Sibiu, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:50
Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care ”câinii” lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 în Superligă! Sport.ro
Partida de pe Arena Națională, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:50
Bogdan Racovițan a semnat: "Sunt foarte fericit și mândru" Sport.ro
Bogdan Racovițan (25 de ani) a semnat un nou contract cu Rakow, club la care este legitimat din ianuarie 2022.
Acum 12 ore
09:40
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum îi numește LPF pe cei doi antrenori Sport.ro
Prima partidă a zilei de duminică din etapa cu numărul 20, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea Sport.ro
Barajele pentru Cupa Mondială se vor disputa în primăvară.
09:30
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: "Am discutat cu el" Sport.ro
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova pare deja confirmată.
09:30
Steaua și Dinamo, lupte grele la vârf cu provincia! Sport.ro
Zalău și Blaj conduc în clasament în Divizia A1 la volei masculin și, respectiv, feminin.
09:30
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase în fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis Sport.ro
Carlos Alcaraz și brazilianul Ronaldo, o întâlnire neașteptată, pe terenul de tenis.
08:50
Ofertă pentru Mihai Stoica: ”Bani mai mulți decât la FCSB!” Sport.ro
Mihai Stoica este unul dintre oamenii responsabili pentru succesul celor de la FCSB, atât în campionat, cât și în cupele europene.
08:50
Dinamo WOW! 16-9 cu Barcelona după 16-10 cu Manchester și calificare în grupele principale din Nordic League Sport.ro
Performanță pentru echipa de polo din Ștefan cel Mare.
08:30
Veste importantă pentru FCSB! Gigi Becali a rezolvat încă o mutare Sport.ro
FCSB a mai rezolvat o mutare importantă în această iarnă.
08:30
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: "Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil" Sport.ro
Rapid a pierdut partida cu Oțelul Galați, disputată în Giulești, scor 0-2, și a ratat șansa de a-și consolida prima poziție din Superliga.
08:30
PSG și-a aflat adversara din finala FIFA Intercontinental Cup 2025! Sport.ro
Deținătoarea UEFA Champions League este calificată direct în ultimul act al competiției.
08:10
Semnează cu FCSB: "Am vorbit deja. E un jucător fabulos!" Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre negocierile cu Malcom Edjouma (29 de ani) privind prelungirea actualei înțelegeri.
