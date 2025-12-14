Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a răpus-o pe Genoa
Genoa - Inter s-a încheiat 1-2.
Daniele De Rossi a tras concluziile după înfrângerea suferită de Genoa pe teren propriu în fața celor de la Inter.
Lautaro Martinez, egalul lui Mbappe, Haaland și Kane! Statistica incredibilă a starului după Genoa - Inter 1-2 # Sport.ro
Inter a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Genoa, într-un meci din runda a 15-a din Serie A.
Bogdan Racovițan, omul meciului în care echipa sa a pierdut. Rakow anunțase anterior prelungirea contractului românului # Sport.ro
Bogdan Racovițan, omul meciului Rakow - Zaglebie Lublin 0-1.
Ungurii nici nu l-au menționat pe Chivu după ce Inter a devenit lider în Serie A! Ce au scris # Sport.ro
Inter Milano a urcat pe primul loc în Serie A după succesul obținut în deplasare cu Genoa, scor 2-1.
Genoa - Inter s-a încheiat 1-2.
Răzvan Lucescu, discurs sincer după un nou pas greșit cu PAOK: „E o situație complicată, ne-a lipsit energia” # Sport.ro
PAOK Salonic, formația pregătită de Răzvan Lucescu, a cedat duminică seară în deplasarea de la Atromitos, scor 0-2, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a din campionatul Greciei.
A fost întrebat despre titlul în Superligă! Cum a reacționat omul meciului din Dinamo - Metaloglobus 0-4 # Sport.ro
Dinamo s-a impus cu 4-0 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda a 20-a din Superligă.
Presa din Italia a reacționat imediat ce Interul lui Cristi Chivu a devenit lider în Serie A # Sport.ro
Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a urcat pe primul loc în Serie A, după victoria obținută pe terenul celor de la Genoa, scor 2-1.
Dinamo - Metaloglobus s-a încheiat 4-0.
Naţionala Norvegiei a câştigat, duminică, la Rotterdam, medalia de aur la Campionatul Mondial, după finala cu Germania, scor 23-20 (11-11). Medalia de aur este şi un cadou de rămas-bun pentru portarul Katrine Lunde, care s-a retras de la echipa naţională, la 45 de ani şi o carieră fantastică. Bronzul a revenit echipei Franţei. România s-a clasat pe locul 9.
Îndepărtat din funcția de președinte al lui Olympique Lyon după retrogradarea administrativă dictată de DNCG în luna iunie, John Textor a rupt tăcerea.
Mihai Teja dă vina pe arbitraj, după Dinamo - Metaloglobus 4-0: „E greu, fiind o echipă mică” # Sport.ro
Dinamo s-a impus cu 4-0 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda a 20-a din Superligă.
Ionuț Radu a explicat cum i-a apărat penalty-ul lui Nico Williams. Cei 2 pași care au făcut diferența # Sport.ro
Reacția lui Ionuț Radu după ce i-a parat penalty-ul lui Nico Williams din Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0.
Ladislau Boloni rupe tăcerea despre oferta de la FCSB: „M-a sunat MM Stoica! Nu m-ar deranja să lucrez cu Gigi” # Sport.ro
Liber de contract de mai bine de un an, după despărțirea de francezii de la Metz, legendarul Ladislau Boloni (72 de ani) a dezvăluit culisele unor negocieri purtate cu Mihai Stoica pentru preluarea băncii tehnice a FCSB.
Câştigătorii premiilor The Best FIFA 2025 vor fi anunţaţi în cadrul unui eveniment special organizat la Doha, în Qatar, marţi, 16 decembrie, începând cu ora 19.00 a României.
Greșeală de portar sau inspirație?! Cum a deschis scorul Interul lui Chivu în meciul cu Genoa # Sport.ro
Inter o înfruntă pe Genoa într-un meci din Serie A.
Gigi Becali, dat pe spate de un jucător de la FCSB: „Poate juca oricând și la Real Madrid, și la Barcelona” # Sport.ro
Mijlocașul a devenit una dintre piesele-cheie ale FCSB-ului în 2025.
Ionuț Radu, din nou erou în La Liga! I-a apărat penalty-ul lui Nico Williams și a fost numit omul meciului. Nota primită # Sport.ro
Ionuț Radu a avut o nouă evoluție de vis, de data aceasta în partida Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0.
Cristiano Bergodi a recunoscut imediat după Petrolul - ”U” Cluj 0-1: „Scopul scuză mijloacele” # Sport.ro
”U” Cluj s-a impus, scor 1-0, în deplasarea de la Petrolul, într-un meci din etapa a 20-a din Superliga.
Eugen Neagoe, un pachet de nervi după eșecul cu U Cluj: „Nu meritau să câștige, n-au avut nicio ocazie!” # Sport.ro
Eugen Neagoe a fost un car de nervi la finalul partidei pierdute de Petrolul pe teren propriu, scor 0-1 cu Universitatea Cluj. Antrenorul „lupilor” consideră rezultatul nedrept, acuzând faptul că oaspeții au plecat cu toate punctele fără să fi arătat mare lucru pe „Ilie Oană”.
Dinamo a jucat cu CSU Suceava duminică.
Trei meciuri de foc în Premier League pe VOYO! Rezultat șoc pentru Tottenham, echipa lui Drăgușin # Sport.ro
Spectacolul din Premier League nu a lipsit nici de această vară.
S-au bătut pe el FCSB și Dinamo! Ce s-a întâmplat cu transferul: „Au fost mai multe oferte” # Sport.ro
FCSB și Dinamo „s-au bătut” semnătura unuia dintre cei mai buni jucători străini din Superligă.
OUT până în 2026! MM Stoica a făcut anunțul: „Are piciorul mai vânăt decât cerul lui Bacovia” # Sport.ro
FCSB traversează o perioadă complicată în Superligă.
Moment amuzant în Dinamo - Metaloglobus. Un porumbel a intrat pe Arena Națională și a oprit meciul # Sport.ro
Fază inedită în Dinamo - Metaloglobus, partidă din etapa a 20-a a Superligii.
Autogol de zile mari în Premier League! Jucătorul și-a pus mâinile în cap când a văzut ce a făcut # Sport.ro
Moment hilar în Sunderland - Newcastle, partidă din etapa a 16-a din Premier League, transmisă în exclusivitate pe VOYO.
Cosmin Olăroiu știe de unde vine forța rivalilor din Africa: „Au jucători care fac asta ore întregi” # Sport.ro
Cosmin Olăroiu se află în fața unui nou examen major pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite. Antrenorul român pregătește duelul de foc împotriva Marocului, programat luni, 15 decembrie 2025, în semifinalele Cupei Arabe.
Medalia de bronz la Campionatul Mondial a revenit, duminică, naţionalei Franţei, scor 33-31 (12-11, 26-26), după prelungiri, în finala mică a competiţiei, cu Olanda. Germania şi Norvegia se duelează, tot duminică, pentru trofeu.
Federația Moldovenească de Fotbal a aprobat vineri o reformă masivă a regulamentului, care pare inspirată de modelul din Superliga României.
Îi făcea Gigi Becali echipa și schimbările lui Cosmin Olăroiu? Dezvăluire din interiorul FCSB # Sport.ro
Cât de mult se implica Gigi Becali, la începutul anilor 2000, în deciziile tehnico-tactice de la FCSB.
Real Oviedo, echipa la care este împrumutat portarul român Horațiu Moldovan, a suferit o înfrângere dură în campionat.
Angelescu, scos din sărite după Rapid - Oțelul 0-2: „În ultimul timp nu i-au ieşit lucrurile” # Sport.ro
Oțelul s-a impus cu 2-0 în fața Rapidului, într-un meci din runda a 20-a din Superliga.
O veste cutremurătoare vine din Spania.
Van Persie a băgat șase jucători în ședință după eșecul cu FCSB: „Am fost destul de direct cu ei” # Sport.ro
Robin van Persie nu a trecut ușor peste înfrângerea suferită de Feyenoord în fața celor de la FCSB (scor 4-3).
AC Milan a jucat împotriva lui Sassuolo acasă, într-un meci din runda a 15-a din Serie A.
Marele regret al fostului goleador de la FCSB: „Nu m-au lăsat nici măcar pe bancă. Am fost foarte trist!” # Sport.ro
Atacantul nu a plecat în cei mai buni termeni de la formația bucureșteană.
Genoa - Inter va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00.
Legendarul Zinedine Zidane revine în antrenorat.
Fostul dinamovist Aleix Garcia, în Top 11 cei mai buni jucători din Bundesliga! Leverkusen, gol din scorpion-kick în ultimul meci # Sport.ro
Bayer Leverkusen s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Koln.
În ultimele săptămâni, s-a vehiculat că Yann Sommer ar putea fi înlocuit la Inter Milano.
Va mai juca Salah la Liverpool? Ce a spus Arne Slot înaintea de plecarea egipteanului la Cupa Africii # Sport.ro
Mohamed Salah a fost reprimit în lotul lui Liverpool după conflictul său cu Arne Slot, iar la partida cu Brighton a fost introdus în prima repriză, în locul accidentatului Joe Gomez.
Scandal monstru cu antrenorul lui Ngezana de la națională: ”E de culoare, dar va pleca alb la față” # Sport.ro
Cupa Africii se va desfășura în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie, iar Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, va fi prezent alături de naționala Africii de Sud.
Chivu sau De Rossi? Marele Capello, pus să aleagă antrenorul în care se regăsește mai mult # Sport.ro
Marele antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) a prefațat duelul dintre Genoa și Inter, programat diseară, de la 19:00, în Serie A.
CSM București, în Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare # Sport.ro
Crina Pintea vrea o calificare în Final Four-ul Ligii Campionilor cu CSM București.
Andreea Sturzinschi, medalie la Campionatul European! Performanță și pentru Patrick Berbece # Sport.ro
Cei doi sportivi sunt legitimați la CS Dinamo București.
Schimbare de antrenor în La Liga.
Genoa - Inter Milano sau Dan Șucu și Nicolae Stanciu vs Cristi Chivu, duel românesc în Serie A! # Sport.ro
Meciul dintre Genoa și Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:00.
FC Bihor, victorie pe final din penalty în ultimul meci al anului din Liga 2! Orădenii încheie 2025 pe podium # Sport.ro
Primele șase clasate se califică în play-off-ul de promovare în Superligă.
Olandezii au analizat transferul lui Dennis Man la PSV.
Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: "I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde!" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi după plecarea antrenorului de la Universitatea Craiova.
