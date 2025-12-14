Îi făcea Gigi Becali echipa și schimbările lui Cosmin Olăroiu? Dezvăluire din interiorul FCSB
Sport.ro, 14 decembrie 2025 17:20
Cât de mult se implica Gigi Becali, la începutul anilor 2000, în deciziile tehnico-tactice de la FCSB.
Acum 15 minute
17:30
Federația Moldovenească de Fotbal a aprobat vineri o reformă masivă a regulamentului, care pare inspirată de modelul din Superliga României.
Acum 30 minute
17:20
17:20
Real Oviedo, echipa la care este împrumutat portarul român Horațiu Moldovan, a suferit o înfrângere dură în campionat.
Acum o oră
17:10
Angelescu, scos din sărite după Rapid - Oțelul 0-2: „În ultimul timp nu i-au ieşit lucrurile” # Sport.ro
Oțelul s-a impus cu 2-0 în fața Rapidului, într-un meci din runda a 20-a din Superliga.
17:00
O veste cutremurătoare vine din Spania.
Acum 2 ore
16:40
Van Persie a băgat șase jucători în ședință după eșecul cu FCSB: „Am fost destul de direct cu ei” # Sport.ro
Robin van Persie nu a trecut ușor peste înfrângerea suferită de Feyenoord în fața celor de la FCSB (scor 4-3).
16:40
AC Milan a jucat împotriva lui Sassuolo acasă, într-un meci din runda a 15-a din Serie A.
16:40
Marele regret al fostului goleador de la FCSB: „Nu m-au lăsat nici măcar pe bancă. Am fost foarte trist!” # Sport.ro
Atacantul nu a plecat în cei mai buni termeni de la formația bucureșteană.
16:40
Genoa - Inter va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00.
16:00
Legendarul Zinedine Zidane revine în antrenorat.
Acum 4 ore
15:20
Fostul dinamovist Aleix Garcia, în Top 11 cei mai buni jucători din Bundesliga! Leverkusen, gol din scorpion-kick în ultimul meci # Sport.ro
Bayer Leverkusen s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Koln.
15:10
În ultimele săptămâni, s-a vehiculat că Yann Sommer ar putea fi înlocuit la Inter Milano.
15:10
Va mai juca Salah la Liverpool? Ce a spus Arne Slot înaintea de plecarea egipteanului la Cupa Africii # Sport.ro
Mohamed Salah a fost reprimit în lotul lui Liverpool după conflictul său cu Arne Slot, iar la partida cu Brighton a fost introdus în prima repriză, în locul accidentatului Joe Gomez.
14:40
Scandal monstru cu antrenorul lui Ngezana de la națională: ”E de culoare, dar va pleca alb la față” # Sport.ro
Cupa Africii se va desfășura în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie, iar Siyabonga Ngezana, fundașul celor de la FCSB, va fi prezent alături de naționala Africii de Sud.
14:20
Chivu sau De Rossi? Marele Capello, pus să aleagă antrenorul în care se regăsește mai mult # Sport.ro
Marele antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) a prefațat duelul dintre Genoa și Inter, programat diseară, de la 19:00, în Serie A.
14:20
CSM București, în Final Four, după opt ani? Crina Pintea s-a pronunțat asupra șanselor de calificare # Sport.ro
Crina Pintea vrea o calificare în Final Four-ul Ligii Campionilor cu CSM București.
14:00
Andreea Sturzinschi, medalie la Campionatul European! Performanță și pentru Patrick Berbece # Sport.ro
Cei doi sportivi sunt legitimați la CS Dinamo București.
13:50
Schimbare de antrenor în La Liga.
Acum 6 ore
13:40
Genoa - Inter Milano sau Dan Șucu și Nicolae Stanciu vs Cristi Chivu, duel românesc în Serie A! # Sport.ro
Meciul dintre Genoa și Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:00.
13:30
FC Bihor, victorie pe final din penalty în ultimul meci al anului din Liga 2! Orădenii încheie 2025 pe podium # Sport.ro
Primele șase clasate se califică în play-off-ul de promovare în Superligă.
13:30
Olandezii au analizat transferul lui Dennis Man la PSV.
13:20
Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: "I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde!" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi după plecarea antrenorului de la Universitatea Craiova.
12:40
Meci de poveste în ultima etapă din Serie A.
12:40
Billie Jean King s-a pronunțat despre „Bătălia Sexelor”, meciul dintre Sabalenka și Kyrgios, programat în 28 decembrie, la ora 18:00, care va fi transmis pe VOYO.
12:20
Derby Olympique Marseille - AS Monaco, Olympique Lyon, Lens și Lille astăzi pe VOYO! PSG poate fi detronată din poziția de lider # Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 se văd exclusiv pe VOYO.
12:20
Cristi Chivu plănuiește o mutare cel puțin interesantă la Inter Milano.
12:20
Olăroiu luptă pentru marea finală de la FIFA Arab Cup: "Asta a fost soarta noastră, să dăm peste cele mai tari echipe" # Sport.ro
Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu se pregătește de semifinala de la FIFA Arab Cup, unde va înfrunta Maroc.
12:20
Competiția care adună cele mai bune reprezentante ale Continentului Negru se va desfășura în Maroc, în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.
12:00
Fetele de la Arad s-au distrat cu Sportul Studențesc și au trecut pe primul loc.
11:50
FCSB și-a manifestat interesul pentru transferul fundașului stânga Kevin Ciubotaru (21 de ani), de la FC Hermannstadt, însă campioana ar putea avea parte de concurență chiar din campionatul intern.
Acum 8 ore
11:40
Mihai Stoica, avertisment pentru noul preferat al lui Gigi Becali; ”Unii înțeleg, alții nu!” # Sport.ro
După ce FCSB a învins-o pe Fayenoord cu scorul de 4-3, în faza principală , Mihai Toma, unul dintre adversarii olandezilor, a devenit unul dintre preferații lui Gigi Becali.
11:00
Internaționalul român a primit un verdict dur din partea jurnaliștilor spanioli.
10:50
Impresionant! Topul din Europa în care Andrei Rațiu apare lângă Yamal, Vinicius și Mbappe # Sport.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) continuă să aibă evoluții entuziasmante în tricoul lui Rayo Vallecano, formație cu care și-a prelungit recent contractul.
10:50
„Aud doar scuze” Sabalenka i-a răspuns tăios ucrainencei Kostyuk, rivală în circuitul WTA # Sport.ro
Număr unu mondial, Aryna Sabalenka i-a oferit o replică ucrainencei Marta Kostyuk.
10:50
Catalanii sunt în continuare lideri în La Liga.
10:20
Jucătorul aflat pe ”lista neagră” la Rapid, pe radarul revelației din Superliga: ”Putem face orice!” # Sport.ro
Se pregătesc mutări de trupe în Superliga României.
10:00
FC Hermannstadt - Universitatea Craiova, de la 20:30! Oltenii au devenit lideri într-un clasament semnificativ # Sport.ro
Meciul de la Sibiu, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:50
Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care ”câinii” lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 în Superligă! # Sport.ro
Partida de pe Arena Națională, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:50
Bogdan Racovițan (25 de ani) a semnat un nou contract cu Rakow, club la care este legitimat din ianuarie 2022.
Acum 12 ore
09:40
Prima partidă a zilei de duminică din etapa cu numărul 20, LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Barajele pentru Cupa Mondială se vor disputa în primăvară.
09:30
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova pare deja confirmată.
09:30
Zalău și Blaj conduc în clasament în Divizia A1 la volei masculin și, respectiv, feminin.
09:30
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase în fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis # Sport.ro
Carlos Alcaraz și brazilianul Ronaldo, o întâlnire neașteptată, pe terenul de tenis.
08:50
Mihai Stoica este unul dintre oamenii responsabili pentru succesul celor de la FCSB, atât în campionat, cât și în cupele europene.
08:50
Dinamo WOW! 16-9 cu Barcelona după 16-10 cu Manchester și calificare în grupele principale din Nordic League # Sport.ro
Performanță pentru echipa de polo din Ștefan cel Mare.
08:30
FCSB a mai rezolvat o mutare importantă în această iarnă.
08:30
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: "Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil" # Sport.ro
Rapid a pierdut partida cu Oțelul Galați, disputată în Giulești, scor 0-2, și a ratat șansa de a-și consolida prima poziție din Superliga.
08:30
Deținătoarea UEFA Champions League este calificată direct în ultimul act al competiției.
08:10
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre negocierile cu Malcom Edjouma (29 de ani) privind prelungirea actualei înțelegeri.
