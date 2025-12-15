Donald Trump: Acordul pentru încheierea războiului din Ucraina este „mai aproape ca niciodată”
Rador, 15 decembrie 2025 23:30
Președintele Satelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că un acord menit să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina este mai aproape ca niciodată, după ce echipa sa a raportat progrese în urma discuțiilor de la Berlin. Președintele Trump a vorbit la un eveniment la Casa Albă, după ce a intervenit telefonic la o cină […]
• • •
Acum 30 minute
23:30
Acum 2 ore
22:20
Dominic Fritz îi solicită lui Sorin Grindeanu explicații pentru votul PSD în favoarea moțiunii simple # Rador
Președintele USR, Dominic Fritz, îi solicită liderului PSD, Sorin Grindeanu, explicații pentru votul social-democraților în favoarea moțiunii simple, pe care îl consideră o încălcare a protocolului coaliției. El precizează că Diana Buzoianu rămâne în funcție cu sprijinul USR și al premierului Ilie Bolojan și susține că demersul urmărește distragerea atenției de la problemele din justiție. […]
22:10
Nu există fapte care să ateste că Rusia nu și-a îndeplinit obligațiile internaționale. Acuzațiile în acest sens sunt nefondate și false, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat Radio-Televiziunii de Stat din Iran. „Unde sunt faptele care ar confirma, fie și de la distanță, că Rusia nu și-a îndeplinit obligațiile?” – […]
22:10
Contactele cu SUA dau speranța că acestea au început să înțeleagă mai bine poziția Rusiei (Serghei Lavrov) # Rador
Contactele recente cu Statele Unite ale Americii privind Ucraina dau speranța că americanii au început să înțeleagă mai bine poziția Rusiei, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat Radio-Televiziunii de Stat din Iran. „Americanii încearcă să rezolve această problemă. Contactele recente cu ei dau speranța că au început să înțeleagă mai […]
22:10
Liderii europeni au convenit că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să includă o forță de menținere a păcii condusă de Europa # Rador
Liderii europeni au declarat luni că orice decizie privind eventuale concesii teritoriale ale Ucrainei către Rusia poate fi luată doar după instituirea unor garanții de securitate solide, care ar trebui să includă o forță multinațională condusă de Europa. Declarația, semnată de zece lideri europeni și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost […]
Acum 4 ore
21:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dispus Guvernului rus să prezinte propuneri privind posibilitatea declarării anului 2027 drept Anul Geografiei. Sarcina a fost încredințată Guvernului rus. Termenul limită este 1 februarie 2026. Dispoziţia a fost dată în urma celui de-al 17-lea Congres al Societății Geografice Ruse și a unei reuniuni a Consiliului de Administrație al organizației. […]
20:30
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, spitalizată de două ori după arestare # Rador
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, a fost transportată de două ori la camera de gardă, după ce a fost bătută de forțele de securitate, care au arestat-o pe 12 decembrie în orașul Mashhad, în nord-estul țării, în timpul unei slujbe de pomenire pentru avocatul Khosrow Alikordi, afirmă familia sa, conform relatării Fundației Narges […]
Acum 6 ore
19:00
Plenul Senatului a adoptat moțiunea simplă, inițiată de AUR, împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu # Rador
Plenul Senatului a adoptat cu puțin timp în urmă moțiunea simplă, inițiată de AUR, împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu. S-au oregistrat 74 de voturi pentru, 43 împotrivă și o obținere. Adoptarea acestui document nu presupune demiterea ministrului în funcție. Alina Stănuță are detalii de la dezbaterile din plen. Reporter: Semnatarii moțiunii simple au cerut demisia […]
18:50
Maia Sandu a făcut o vizită oficială în Grecia, unde a reafirmat angajamentul ferm pentru aderarea țării sale la UE # Rador
Președința Republicii Moldova a fost astăzi în vizită oficială în Grecia, după ce s-a aflat la sfârșitul săptămânii trecute în Cipru, țară care va prelua de la 1 ianuarie 2026 președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. La Atena, Maia Sandu a reafirmat angajamentul ferm pentru aderarea țării sale la Uniunea Europeană și a subliniat potențialul […]
18:10
Jocul dintre dorința și teama de maturizare în „Fereastra care n-avea somn” de Selma Dragoș în premieră la Teatrul Național Radiofonic pentru copii # Rador
Teatrul Național Radiofonic pentru copii vă invită să pășiți în lumea magică a sărbătorilor de iarnă, cu premiera „Fereastra care n-avea somn” de Selma Dragoș, adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihnea Chelaru. În distribuție: Ioana Popovici Chelaru, Ana Ilinca-Natalia, Mihaela Bețiu, Cristian Iacob, Daniela Ioniță Marcu. Regia de studio: Janina Dicu. Redactori: Oana Cristea Grigorescu […]
Acum 8 ore
16:50
Moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Bolojan, inițiată de grupul parlamentar „Pace – Întâi România”, a picat la votul din Parlament, cu 139 voturi pentru moțiune şi 2 voturi împotrivă, fiind nevoie de 233 de voturi pentru ca aceasta să treacă. Inițiată de 117 deputați și senatori, din numărul total de 463 de parlamentari, moțiunea […]
16:20
Autor :alexandru Eduard Balaci De la Chicago la Georgetown, povestea unei vieți dedicate egalității și luptei împotriva colonialismului Puțini oameni din afara Americii de Sud au auzit de Janet Rosenberg Jagan, deși viața ei pare desprinsă dintr-un roman politic al secolului XX. Medic dentist, militantă socialistă, activistă anticolonialistă și prima femeie președinte a Guyanei, Janet Jagan […]
16:20
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere La 15 decembrie 1964, Canada a făcut un pas decisiv în afirmarea identității sale naționale moderne. În acea zi, oficialitățile canadiene au arborat pentru prima dată actualul steag al țării, având în centru o frunză roșie de arțar stilizată, pe fond alb, flancată de două benzi verticale roșii. Momentul a marcat […]
16:20
Ministrul britanic al sănătății i-a îndemnat pe medici să lucreze, în pofida planului de grevă # Rador
Ministrul britanic al sănătății, Wes Streeting, i-a îndemnat pe medicii rezidenți să meargă la lucru în această săptămână pentru a ajuta la gestionarea efectelor unui val de „super gripă”, în pofida deciziei sindicatului lor de a continua greva de cinci zile. „Fac apel la medicii rezidenți să se prezinte la muncă în această săptămână”, a […]
16:10
Radio România Cultural va proiecta, pe 18 decembrie, de la ora 20:00, pe site-ul propriu, în regim de cinema, filmul Tinerețea unui dictator, în regia lui Andy Lupu. Pelicula spune povestea tânărului Nicolae, care vine la București unde ajunge ucenic în cizmărie. În scurt timp, este trimis la închisoare, unde îi atrage atenția lui Gheorghe Gheorghiu Dej, șeful deținuților […]
16:10
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație marți, 16 decembrie a.c. o emisiune filatelică aniversară sub denumirea Jandarmeria Română, 175 de ani. Emisiunea are în componența sa două mărci poștale (cu valorile nominale de 11 lei și 14 lei), un bloc filatelic de 2 timbre dantelate și un plic „prima zi”, elemente care ilustrează repere […]
Acum 12 ore
15:30
Muzeul Luvru din Paris va rămâne închis luni din cauza unei greve generale declanșate de angajați. Decizia a fost luată după ce personalul a votat în unanimitate pentru declanșarea protestului. Sindicatele susţin că condițiile de muncă s-au deteriorat semnificativ, la aproape două luni după furtul unor bijuterii ale coroanei Franței. Săptămâna trecută, o scurgere de […]
15:20
Negocierile pentru pace în Ucraina continuă pentru a doua zi, la începutul unei săptămâni decisive pentru Europa # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reluat luni, la Berlin, discuțiile cu emisarii președintelui american, Donald Trump, după ce partea americană a anunțat că s-au înregistrat „progrese semnificative” în eforturile de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial. Zelenski s-a întâlnit din nou cu trimisul special al SUA, […]
13:30
La Bruxelles urmează să fie confirmat proiectul de interconectare electrică Austria-Ungaria-România # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Astăzi, la Bruxelles, urmează să fie confirmat proiectul de interconectare electrică Austria-Ungaria-România ca parte a celor opt proiecte strategice ale Uniunii Europene în următorii ani. Aceasta înseamnă că România va putea importa mai multă energie ieftină dinspre vestul Europei în perioadele cu cerere mare, ceea ce s-ar putea traduce prin facturi […]
12:50
Potrivit ultimelor informaţii, unul dintre cei doi atacatori care au ucis 15 persoane şi au rănit alte peste 40 pe o plajă celebră din Sydney este investigat de autorităţile australiene pentru legături cu gruparea jihadistă Stat Islamic (ISIS). Cei doi atacatori, tată şi fiu, au deschis focul asupra participanţilor la festivalul evreiesc Hanuka desfăşurat pe […]
12:40
Procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru al justiției Rodica Stănoiu # Rador
Rodica Stănoiu a fost deshumată luni, după ce procurorii au deschis dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru al justiției. Trupul a fost dus la INML, unde medicii legiști vor face autopsia ca să clarifice dacă fostul ministru a fost agresat sau dacă vârsta înaintată a dus la căderi involuntare – au precizat surse […]
12:40
Inteligența artificială a schimbat comportamentul de consum al clienților, relevă datele unei companii de comerț electronic # Rador
Cumpărătorii folosesc tot mai mult inteligența artificială pentru a căuta cadourile de Crăciun – arată datele unei companii de comerț electronic. Specialiștii au observat o schimbare în comportamentul de consum; clienții stau mai mult timp în etapa de documentare, compară mai multe variante de produse și folosesc inteligența artificială pentru recomandări, comparații între modele și […]
12:30
„Salvați Copiii” România a primit solicitări de sprijin de la maternități și spitale de pediatrie # Rador
Organizația „Salvați Copiii” România a primit solicitări de sprijin de la 35 de maternități și spitale de pediatrie care au nevoie urgentă de aparatură medicală performantă, de lucrări de modernizare și renovare. Medicii solicită dotarea spitalelor cu mese de resuscitare și reanimare, incubatoare, pulsoximetre, lămpi fototerapie și ventilatoare de suport respirator. Potrivit organizației, costurile totale […]
12:30
Nivelul de încredere al ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a crescut în decembrie la 61%, în timp ce 32% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în liderul de la Kiev – arată datele unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev. Sociologii notează o tendință pozitivă în ultimele săptămâni. La […]
12:00
Regiunea Odesa – Sute de mii de consumatori nu au curent electric, după noi bombardamente efectuate de ruşi # Rador
Peste 430.000 de consumatori din regiunea Odesa rămân fără curent electric, după un atac masiv al Rusiei. Noi lovituri au provocat pene de curent și în alte două regiuni – potrivit unui raport publicat, luni, de Ministerul Energiei de la Kiev și compania Ukrenergo. „Situația în sistemul energetic al Ucrainei rămâne dificilă, dar controlată. Rusia […]
11:40
China a aprobat primul lot de vehicule autonome de nivel 3, pentru două modele ale producătorilor auto Changan Auto și BAIC Motor’s ARCFOX, a anunțat luni Ministerul chinez al Industriei într-un comunicat. Industria auto a definit cinci niveluri de conducere autonomă, de la controlul vitezei de croazieră, nivelul 1, până la mașini complet autonome, nivelul […]
11:30
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că împărtăşeşte îngrijorările din societate legate de funcţionarea justiţiei # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că împărtăşeşte îngrijorările din societate legate de funcţionarea justiţiei. El dă asigurări, într-un mesaj pe reţeaua X, că în limitele constituţionale va acţiona pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept. Problemele semnalate în spaţiul public sunt grave, dar au rezolvare, a scris preşedintele înainte de a pleca în […]
11:30
Trupa punk feministă anti-Kremlin Pussy Riot din Rusia a fost desemnată luni de un tribunal din Moscova drept organizație extremistă, interzicându-i-se activitatea în Rusia la cererea Parchetului General. Hotărârea, anunțată de serviciul judiciar din Moscova, urmează unei decizii judecătorești din septembrie care a condamnat în contumacie cinci membri ai grupului la pedepse cu închisoarea de […]
Acum 24 ore
10:30
S-au accentuat tensiunile diplomatice dintre Australia şi Israel după atacul de la plaja Bondi din Sydney # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 decembrie) – Atacul mortal asupra unui festival evreiesc pe o plajă renumită din Australia a adâncit tensiunile diplomatice dintre premierul australian, Anthony Albanese și omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, pe fondul presiunilor interne crescânde asupra guvernului australian de a răspunde la manifestările de antisemitism. Anthony Albanese a făcut apel la unitate […]
09:30
Eforturi diplomatice la Berlin, în Germania, pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 decembrie) – La Berlin, capitala Germaniei, vor avea loc discuţii luni pe fondul intensificării eforturilor diplomatice pentru a stopa războiul dintre Rusia şi Ucraina. Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se va întâlni cu cancelarul german, Friedrich Merz, iar după-amiază va participa la un summit împreună cu alţi lideri cheie europeni şi aliaţi, […]
09:20
Este ultima săptămână de școală de anul acesta și cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 decembrie) – Este ultima săptămână de școală de anul acesta și cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu. Elevii și preșcolarii vor intra vineri, după ore, în vacanța de iarnă care ține până pe 7 ianuarie 2026. Potrivit calendarului Ministerului Educației, întoarcerea la cursuri se va face joi, 8 […]
09:10
UE ar putea revoca interdicţia de vânzare a maşinilor cu motor cu ardere internă începând din 2035 # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 decembrie) – Comisia Europeană ar putea să revoce marţi interdicția efectivă a UE privind vânzarea de mașini noi cu motor cu ardere internă începând din 2035, cedând presiunilor intense din partea Germaniei, Italiei și a producătorilor auto europeni care se luptă cu rivalii electrici chinezi și americani. Măsura, ale cărei detalii […]
09:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Salariul minim pe anul viitor urmează să fie decis de guvern săptămâna aceasta. Premierul Ilie Bolojan susţine menţinerea nivelului actual al acestui indicator, la fel şi patronatele, în timp ce ministrul muncii, Florin Manole, şi sindicatele vor majorarea lui. Cu detalii, Petruţa Obrejan. Reporter: Premierul […]
08:50
Se marchează 30 de ani (1995) de când, în zilele de 15 şi 16 decembrie, în cadrul Consiliului European desfăşurat la Madrid, şefii de stat şi de guvern au convenit asupra noii monede europene. Aceasta a fost denumită „euro” şi a devenit moneda oficială în cele 12 state membre ale Uniunii Economice şi Monetare, începând […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – În vestul, centrul și sudul țării se circulă în condiții de vizibilitate scăzută, de sub 200 de metri; șoferii sunt rugați să adapteze viteza la condițiile unui carosabil ușor alunecos și să evite depășirile periculoase. Acum, traficul este restricționat pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Președintele Nicușor Dan face săptămână aceasta vizite în mai multe state pentru discuții privind colaborarea în domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, el va participa la Bruxelles la reuniuni oficiale ale organizației pan-europene dedicate, în primul rând sprijinirii țărilor din flancul estic al […]
08:40
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * Helsinki: Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Finlanda (15 – 16 decembrie): întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Republica Finlanda – ora 15:00, la sediul Asociaţiei Industriei de Apărare şi Aerospaţiale – PIA, Helsinki întrevedere cu prim-ministrul Republicii Finlanda, Petteri […]
08:20
Guvernatorul statului California a emis un mesaj după ce actorul Rob Reiner şi soţia sa au fost găsiţi morţi în locuinţa lor din Los Angeles # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 decembrie) – Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a declarat luni că el și soția sa, Jennifer Siebel Newsom, sunt devastaţi de pierderea tragică a actorului şi regizorului Rob Reiner și a soţiei sale Michele Singer Reiner. „Rob a fost geniul cu suflet mare din spatele atâtor povești clasice pe care […]
08:20
Premierul Australiei a promis că guvernul său va face tot ce îi stă în putinţă pentru eradicarea ansiemitismului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 decembrie) – Premierul Australiei, Anthony Albanese, a declarat luni că guvernul său va face tot ce este necesar pentru eradicarea antisemitismului, declaraţii făcute după ceea ce a numit „un atac malefic” asupra unui festival evreiesc desfăşurat duminică seara pe plaja Bondi din Sydney. Doi atacatori, tată şi fiu, au deschis focul […]
08:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Duminică, 14 decembrie, a fost a cincea seară de proteste, cu și mai mulți oameni în stradă, la manifestațiile pentru o justiție curată. În București, punctul de întâlnire a fost tot în Piața Universității, după care manifestanții au plecat în marș spre Piața […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 decembrie) – Rusia introduce o interdicție privind apelurile telefonice provenite din 47 de așa-numite țări neprietenoase, fără acordul prealabil al abonatului, măsura fiind justificată prin lupta împotriva fraudelor telefonice și online – potrivit unui raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZU). În lista țărilor „neprietenoase”, întocmită de autoritățile ruse, […]
07:50
În parlament este programată o şedinţă pentru dezbaterea şi votul moţiunii de cenzură în care este criticată prezenţa USR la guvernare # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Este ziua moţiunilor la parlament. După-amiază este programată o şedinţă comună pentru dezbaterea şi votul moţiunii de cenzură în care este criticată prezenţa USR la guvernare. Este a cincea moţiune de cenzură depusă la adresa cabinetului condus de Ilie Bolojan. Dar şi […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Președintele Nicușor Dan face săptămâna aceasta vizite în mai multe state, unde discuțiile vor viza colaborarea în domeniile apărării și de securitate la nivelul Uniunii Europene. El va participa, de asemenea, la Bruxelles, la discuții oficiale, în primul rând pe tema sprijinului pe […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Este alertă de securitate cibernetică în Europa. Infractorii folosesc acum un nou tip de atac pentru a copia aproape perfect site-urile unor bănci şi platforme financiare din Europa, avertizează instituția românească de profil – Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. Nicoleta Turcu explică. […]
07:50
Guvernul urmează să adopte normele necesare pentru a interveni direct în activitatea companiilor afectate de sancţiuni internaţionale # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Guvernul urmează să adopte săptămâna aceasta, dacă rezistă moțiunii de cenzură de astăzi, normele necesare pentru a-i permite să intervină direct în activitatea acelor companii active în ţara noastră care sunt afectate de sancţiuni internaţionale, aşa cum este cazul concernului rus Lukoil. […]
07:10
REPERE SPIRITUALE: Mănăstirea Voroneţ – învăţătura Scripturii în fresce viu colorate. Un monument UNESCO plin de graţie, simplitate şi farmec # Rador
Motto: „Iară, Ştefan-Vodă, mergând de la cetatea Neamţului în sus pre Moldova, au mărsu pe la Voroneţ, unde trăie un părinte sihastru, pre nume Daniil, şi bătând Ştefan-Vodă în uşa sihastrului să-i descuie, au răspunsu sihastrul să aştepte Ştefan-Vodă afară până ce şi-a istovit ruga. Şi după ce şi-au istovit sihastrul ruga, l-au chemat în […]
03:10
MTI: UDMR lansează un program pentru a încuraja revenirea acasă a maghiarilor care au emigrat din Transilvania # Rador
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) lansează un program pe termen lung, numit „Transilvania te aşteaptă acasă”, pentru a încuraja revenirea maghiarilor care au emigrat din Transilvania şi pentru a oferi, în primul rând, asistență practică compatrioților care locuiesc în străinătate pentru a se întoarce acasă, au anunțat vineri liderii UDMR, la o conferință de […]
02:50
Preşedintele Nicușor Dan se va afla astăzi și mâine într-o vizită oficială în Finlanda, principalele teme fiind cooperarea în domeniul securității, apărării și cercetării tehnologice și consolidarea coordonării la nivelul Uniunii Europene pentru flancul estic al NATO. Săptămâna va continua cu vizitele la Londra și Bruxelles, în contextul discuțiilor legate de un posibil acord de […]
