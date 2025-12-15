Donald Trump: Acordul pentru încheierea războiului din Ucraina este „mai aproape ca niciodată”

03:10

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) lansează un program pe termen lung, numit „Transilvania te aşteaptă acasă”, pentru a încuraja revenirea maghiarilor care au emigrat din Transilvania şi pentru a oferi, în primul rând, asistență practică compatrioților care locuiesc în străinătate pentru a se întoarce acasă, au anunțat vineri liderii UDMR, la o conferință de […]