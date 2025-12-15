Plenul Senatului a adoptat moțiunea simplă, inițiată de AUR, împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu

23:20

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou tip de atac informatic, care riscă să lase multe victime fără sume importante de bani. Este vorba despre un atac de tip phishing, folosit de infractori prin copierea perfectă a site-urilor de internet a zeci de bănci și platforme financiare din Europa. Prin această metodă, […]