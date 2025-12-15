Nicușor Dan neagă orice „blat” cu PSD la alegerile din București: „Trebuie să fiu corect și echidistant”. Ce spune despre votul său la Primăria Capitalei
Lumea Politică, 15 decembrie 2025 06:30
Președintele Nicușor Dan respinge ferm speculațiile apărute după alegerile pentru Primăria Capitalei, potrivit cărora ar fi existat un aranjament politic cu PSD. Șeful statului spune că rolul său este acela de garant al echilibrului și stabilității, nu de combatant partizan, și explică de ce evită atacurile directe la adresa partidelor din coaliția de guvernare.
De ce a crescut TVA, chiar dacă Nicușor Dan a dat în scris că nu ce va întâmpla asta. Explicațiile de la Cotroceni
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că liderii partidelor din coaliţia de guvernare acţionează cu bună-credinţă şi a explicat contextul în care Guvernul a decis majorarea TVA, în ciuda promisiunii sale electorale de a nu creşte această taxă. Şeful statului a subliniat că, în momentul în care Executivul a susţinut că nu există o alternativă […]
După ce vicele CSM i-a cerut să-şi asume răspunderea şi să schimbe Legile Justiţiei, premierul Ilie Bolojan anunţă că a înfiinţat deja un grup de lucru care să analizeze cum poate fi îmbunătăţită legislația. În plus, premierul a afirmat că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder "par grave", cel puţin […]
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, a decis, vineri, Judecătoria Sectorului 1, potrivit Portalul Instanțelor. Decizia instanței nu este definitivă. „Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 […]
Primele blocaje în discuțiile pe bugetul pentru 2026. Ilie Bolojan, prins între pretențiile PSD și ultimatumul lui Nicușor Dan
Șansele ca bugetul pentru 2026 să fie adoptat până la finalul acestui an sunt din ce în ce mai mici. Au apărut deja primele blocaje în negocirile privind împărțirea banilor. Ilie Bolojan trebuie să mulțumească și PSD, care cere măsuri de relansare economică, dar pe președintele Nicușor Dan, care a avertizat că nu va promulga […]
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a postat vineri pe rețelele sociale un mesaj ca reacție la scandalul din justiția română, iscat în urma investigației Recorder. Georgescu afirmă că justiția trebuie „refăcută din temelii". „Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii […]
Cât a ajuns să fie inflația în noiembrie. Care e alimentul care s-a scumpit cel mai mult. Românii, doborâți de prețuri la energie și alimente
Rata anuală a inflației s-a blocat la 9,8% pentru a doua lună la rând, potrivit datelor INS. Scumpirile puternice la energie, servicii și produse de bază continuă să apese pe bugetele familiilor, în timp ce BNR avertizează că presiunile inflaționiste vor persista până în 2026. Rata anuală a inflației din România a rămas la 9,8% […]
Strategia nepublicată a SUA zguduie Europa: patru state ar putea fi „îndepărtate" de UE în viziunea lui Donald Trump
O versiune extinsă, nepublicată, a Strategiei de Securitate Națională a SUA – consultată de Defense One – conturează o abordare radicală a administrației Trump față de Europa. Documentul sugerează că Washingtonul ar trebui să sprijine forțe politice din Austria, Ungaria, Italia și Polonia pentru a le „îndepărta de Uniunea Europeană", în cadrul unei strategii care […]
Misterul plasturilor de pe mâinile lui Donald Trump duce la speculații despre sănătatea președintelui. Explicațiile de la Casa Albă
Ultimele apariții publice ale lui Donald Trump au alimentat speculațiile privind posibile tratamente intravenoase, după ce liderul american a fost surprins purtând plasturi mari pe mâini. Casa Albă susține însă că bandajele sunt rezultatul strângerilor frecvente de mâini și al tratamentului cu aspirină. Noile controverse privind starea de sănătate a președintelui Donald Trump au izbucnit […]
Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg"
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, susține că fostul judecător Daniela Panioglu, care a acuzat abuzurile conducerii CAB, a încasat ilegal o chirie, deși avea un apartament „de 104 mp". Mai mult, șefa Curţii de Apel Bucureşti o acuză pe Panioglu că, în 2018, şi-ar fi lovit un coleg cu un dosar în cap. […]
Primul caz de lepră confirmat în România după patru decenii. Cine este pacienta și care este riscul pentru populație
O femeie de origine asiatică, angajată ca maseuză într-un salon spa din Cluj-Napoca, a fost diagnosticată cu lepră. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, dă asigurări că „boala se transmite foarte greu" și că riscul epidemiologic este minim. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară că România înregistrează primul caz de lepră confirmat după mai bine […]
PSD deschide consultarea internă privind guvernarea: scrisoare către organizațiile din teritoriu și evaluare „lucidă" a celor șase luni de coaliție
Conducerea PSD a transmis o scrisoare tuturor organizațiilor județene și de sector, cerând o analiză amplă a activității partidului în coaliția condusă de Ilie Bolojan. Evaluarea internă are mize majore: modul în care Executivul a aplicat politicile social-democrate și decizia dacă PSD își continuă sau nu participarea la guvernare. PSD a trimis o adresă oficială […]
Nicușor Dan, a doua intervenție în scandalul din Justiție: Președintele invită magistrații la o discuție „fără limită de timp"
Președintele Nicușor Dan a transmis, joi seară, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, o invitație la o discuție, luni, 22 decembrie, de la ora 10, la Palatul Cotroceni, „către toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție". Șeful statului spune că așteaptă înscrieri până joi, 18 decembrie. „Când 200 de magistrați spun […]
Reacția unui judecător în momentul în care colega sa spune public că mărturiile din presă arată adevărul despre Curtea de Apel București
Imaginile cu reacția judecătorului Andrei Iugan, de la secția penală a Curții de Apel București, care ține mână la gură în timp ce colega sa Raluca Moroșanu vorbește despre „situația toxică și încordată" din instituție s-au viralizat rapid după conferința de presă de la 12.00. Judecătoarea Raluca Moroșanu a mers la microfon în primele minute […]
Momentul hilar surprins în timpul conferinței de presă CAB, când o judecătoare e sunată de Lia Savonea: „Mă sună Lia, mă duc să vorbesc
Curtea de Apel București a fost joi, 11 decembrie 2025, scena unei conferințe de presă extraordinare, declanșată de dezvăluirile din documentarul „Justiție capturată", realizat de Recorder. Este pentru prima dată când instanța organizează o astfel de întâlnire cu presa, în contextul unei controverse publice majore privind modul în care conducerea influențează deciziile judecătorești. Documentarul Recorder […]
Scandal uriaș în Justiție. Un judecător de la Curtea de Apel București contrazice conducerea în conferința de presă
Conferința de presă organizată azi la ora 12.00 de Curtea de Apel București pentru a se apăra în fața criticilor a debutat cu un moment surprinzător. Judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit chiar în debutul conferinței, înainte de președinta Curții de Apel București, și a criticat dur chiar conducerea instanței, despre care a spus că îi […]
Premierul Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare trebuie ridicată „peste tot". Prim-ministrului a explicat că România nu mai poate susține financiar pensionari la vârste de 48-50 de ani, iar acest prag trebuie gândit în funcție de condițiile de muncă. Ilie Bolojan susține că vârsta de pensionare trebuie să fie mai mare inclusiv pentru angajații din […]
Autoritățile europene au efectuat, săptămâna trecută, o percheziție la sediul european al platformei de comerț online Temu, din Dublin, ca parte a unei investigații privind posibile subvenții acordate de statul chinez ce ar fi putut acorda companiei un avantaj neloial pe piața Uniunii Europene. Temu este deținută de PDD Holdings, un gigant chinez din e-commerce. […]
Reacția lui George Simion după documentarul Recorder „Justiție capturată": „Lumea nu vă mai crede"
După lansarea documentarului „Justiție Capturată", liderul AUR, George Simion, a reacționat vehement și a acuzat Recorder de partizanat, susținând că publicul „nu îi mai crede", chiar dacă filmul depășise deja două milioane de vizualizări și a adus TVR una dintre cele mai mari audiențe ale anului. Reacțiile politice continuă pe fondul unui material jurnalistic care […]
Reacția Ancăi Alexandrescu, după difuzarea reportajului „Recorder" „Justiție capturată". „Generalități". Ce a spus maestrul Cristoiu
Documentarul Recorder a reaprins tensiunile din spațiul media și politic. În timp ce TVR 1 îl difuza în premieră, Anca Alexandrescu și Ion Cristoiu, au lansat critici dure la adresa investigației și a televiziunii publice, acuzând lipsa probelor și o presupusă încălcare a normelor de către TVR. Miercuri seara, în timpul
Guvernul Bulgariei, în pragul demiterii. Mii de oameni protestează la Sofia înaintea votului de neîncredere din Parlament, pentru că le-a crescut taxele și impozitele # Lumea Politică
Tensiunile politice cresc în Bulgaria, unde mii de oameni au ieșit din nou în stradă cerând demisia cabinetului condus de premierul Rosen Jeleznikov. Parlamentul de la Sofia se pregătește joi pentru un nou vot de neîncredere – al șaselea de la începutul anului – în timp ce țara se apropie de aderarea la zona euro. […] The post Guvernul Bulgariei, în pragul demiterii. Mii de oameni protestează la Sofia înaintea votului de neîncredere din Parlament, pentru că le-a crescut taxele și impozitele first appeared on Lumea Politică.
BNR avertizează asupra unor riscuri majore pentru economie. Impactul tensiunilor globale asupra stabilității financiare interne. Raportul pe 2025 # Lumea Politică
Raportul asupra stabilității financiare, publicat de Banca Națională în decembrie 2025, descrie un climat economic dominat de incertitudini globale și vulnerabilități persistente în plan intern. Deși sectorul bancar își menține reziliența, BNR subliniază că riscurile sistemice continuă să apese asupra economiei României. Raportul de stabilitate financiară prezentat de BNR la finalul anului 2025 conturează un […] The post BNR avertizează asupra unor riscuri majore pentru economie. Impactul tensiunilor globale asupra stabilității financiare interne. Raportul pe 2025 first appeared on Lumea Politică.
Ce se va întâmpla cu taxele românilor din 2026. Bolojan vorbește despre necesitatea unei discipline bugetare stricte # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan afirmă că 2025 va fi anul fără noi majorări de taxe, însă cu reguli bugetare ferme, menite să țină deficitul sub control și să permită relansarea economică. Șeful Guvernului a explicat ce presupune acest efort și cum vede redresarea economiei. Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la B1TV, că anul viitor nu vor […] The post Ce se va întâmpla cu taxele românilor din 2026. Bolojan vorbește despre necesitatea unei discipline bugetare stricte first appeared on Lumea Politică.
Ilie Bolojan anunță o posibilă decizie pe salariul minim săptămâna viitoare: „Personal, susțin o menținere a salariului minim” # Lumea Politică
Înghețarea salariului minim a fost discutată miercuri la Consiliul Tripartit, la care au participat reprezentanți ai Guvernului, patronatelor și sindicatelor. Ilie Bolojan vine acum și explică culisele discuțiilor. Pe masa Guvernului sunt două ipoteze, spune premierul: creșterea salariului minim sau stagnarea lui. Concluzia discuțiilor este că o decizie va veni săptămâna viitoare. Chiar liderul sindicalist, Bogdan […] The post Ilie Bolojan anunță o posibilă decizie pe salariul minim săptămâna viitoare: „Personal, susțin o menținere a salariului minim” first appeared on Lumea Politică.
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a prezentat miercuri, la ora 17:30, concluziile preliminare ale Corpului de Control al Ministerului, în cazul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița. PSD a solicitat demisia lui Buzoianu în Parlament, iar AUR a depus și o moțiune în acest sens. Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan efuză să o demită […] The post Diana Buzoianu anunță demiteri și demisii în Scandalul Apei. Nu și pe a ei first appeared on Lumea Politică.
Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a transmis că pensiile și salariile bugetarilor, inclusiv a profesorilor, nu se vor majora în 2026. Șeful Executivului a anunțat că abia din 2027, pensiile și salariile vor fi indexate. „E puțin probabil ca în bugetul de anul viitor să venim cu drepturi suplimentare în orice domeniu, cât timp avem deficitele pe care le […] The post Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor first appeared on Lumea Politică.
Anamaria Gavrilă l-a exclus pe liderul deputaților POT din partid, la o lună după ce l-a numit în funcție # Lumea Politică
Anamaria Gavrilă l-a exclus pe deputatul Răzvan Mirel Chiriţă din partid, la o lună de când tot ea l-a numit în funcția de lider de grup la Camera Deputaților, relatează Agerpres. Printre motivele invocate se numără neplata cotizației „timp de mai multe luni” și neimplicarea în campania electorală pentru alegerile parțiale din București, unde partidul […] The post Anamaria Gavrilă l-a exclus pe liderul deputaților POT din partid, la o lună după ce l-a numit în funcție first appeared on Lumea Politică.
Ana Birchall, victorie la CNA, după scandalul de „sifon” către CIA. S-au dat amenzi serioase # Lumea Politică
După ce a fost atacată la anumite posturi TV și acuzată că ar fi fost „sifon” pentru CIA, Ana Birchall obține o victorie la CNA. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cele două televiziuni în urma reclamației depuse de Birchall. Posturile TV au reluat și dezbătut afirmațiile lansate de influencerul Vlad Mercori, care susținuse că […] The post Ana Birchall, victorie la CNA, după scandalul de „sifon” către CIA. S-au dat amenzi serioase first appeared on Lumea Politică.
Bolojan se laudă cu noul acord încheiat cu OMV Petrom: „contribuie la independența energetică a României pentru viitorul apropiat” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan anunță că noul acord cu OMV Petrom aduce mai mulți bani la buget și pune capăt unor dispute deschise între stat și companie. Șeful guvernului respinge acuzațiile AUR, care susținuse că prelungirea licențelor ar fi fost făcută „ilegal”, și explică faptul că înțelegerea adoptată prin hotărâre de guvern și memorandum restabilește, după […] The post Bolojan se laudă cu noul acord încheiat cu OMV Petrom: „contribuie la independența energetică a României pentru viitorul apropiat” first appeared on Lumea Politică.
Nicușor Dan, „asaltat” pe Facebook cu mesaje în care oamenii îi cer să urmărească documentarul Recorder # Lumea Politică
Pe contul de Facebook al președintelui Nicușor Dan ultima postare a fost făcută marți seara, iar ora postării a coincis cu publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Zeci de oameni îi cer președintelui în secțiunea de comentarii să urmărească materialul jurnalistic și să facă ceva în ce privește justiția din România. În postarea sa, Nicușor Dan vorbește despre o întâlnire […] The post Nicușor Dan, „asaltat” pe Facebook cu mesaje în care oamenii îi cer să urmărească documentarul Recorder first appeared on Lumea Politică.
Cine ar putea fi noul ministru al Apărării, în locul lui Moșteanu. Este unul din creditorii USR # Lumea Politică
USR se pregătește să trimită o propunere oficială pentru conducerea Ministerului Apărării, iar cel mai bine cotat nume în acest moment este cel al senatorului Sorin Sipoș, apropiat al lui Dominic Fritz și unul dintre oamenii influenți ai formațiunii. Deși în ultimele zile în interiorul partidului au existat discuții privind mai multe variante pentru portofoliul […] The post Cine ar putea fi noul ministru al Apărării, în locul lui Moșteanu. Este unul din creditorii USR first appeared on Lumea Politică.
Austeritatea lui Bolojan provoacă dezechilibre tot mai mari. Studiu BNS: 2026 va fi anul adâncirii crizei pe piaţa muncii # Lumea Politică
Politicile de austeritate introduse de guvernarea Bolojan nu doar că au afectat puternic piaţa muncii în 2025, ci vor genera dezechilibre și mai mari în 2026, arată un studiu prezentat de Blocul Naţional Sindical (BNS) în cadrul conferinței „2026 – Anul marilor desechilibre pe piața muncii”. Analiza, realizată de consultantul financiar Radu Soviani și de […] The post Austeritatea lui Bolojan provoacă dezechilibre tot mai mari. Studiu BNS: 2026 va fi anul adâncirii crizei pe piaţa muncii first appeared on Lumea Politică.
Criza de la Paltinu, rezultate aberante. Oamenii ar putea să plătească apa pe care nu au primit-o zile întregi # Lumea Politică
Criza apei din Prahova continuă să creeze haos, iar situația devine tot mai greu de înțeles pentru localnici. Deși furnizarea apei a fost reluată, oamenii nu o pot folosi aproape deloc, iar după repornirea sistemului au apărut noi avarii care au lăsat din nou comunitățile fără apă. Mai grav este că există riscul ca pierderile […] The post Criza de la Paltinu, rezultate aberante. Oamenii ar putea să plătească apa pe care nu au primit-o zile întregi first appeared on Lumea Politică.
Când va apărea raportul privind anularea alegerilor. Nicușor Dan a dat un nou termen # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, în contextul tensiunilor sociale din ultimele luni, când ar putea fi făcut public raportul privind anularea alegerilor din iarna trecută. Șeful statului consideră esențial ca românii să cunoască în detaliu motivele care au stat la baza unei decizii ce a afectat în mod vizibil încrederea publică în instituții. Nicușor […] The post Când va apărea raportul privind anularea alegerilor. Nicușor Dan a dat un nou termen first appeared on Lumea Politică.
Bolojan discută cu patronatele și sindicatele salariul minim pe 2026. Premierul vrea înghețarea lui # Lumea Politică
Înghețarea salariului minim este discutată miercuri la Consiliul Tripartit, la care participă reprezentanți ai Guvernului, patronatelor și sindicatelor. PSD vrea majorarea salariului minim, în valoare de 4.050 de lei brut și 2.574 de lei net. Așa cum a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-ar dori ca înghețarea să se mențină doar până la sfârșitul acestui an. […] The post Bolojan discută cu patronatele și sindicatele salariul minim pe 2026. Premierul vrea înghețarea lui first appeared on Lumea Politică.
Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026, potrivit unui anunț al Biroului de presă al CCR. „Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, obiecție formulată de senatori aparținând […] The post CCR a respins sesizarea AUR, taxele locale vor crește de la 1 ianuarie 2026 first appeared on Lumea Politică.
Bolojan, acuzat că protejează privilegiile primarilor. Guvernul amână proiectul de lege care desființează pensiile speciale pentru aleșii locali # Lumea Politică
Senatorul USR, Cristina Prună, îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru faptul că amână adoptarea proiectului de lege care desființează pensiile speciale ale aleșilor locali. Aceasta a subliniat că a redepus proiectul în urmă cu o lună, alături de deputatul USR, Claudiu Năsui. Cristina Prună că proiectul a fost avizat de Consiliului Economic și Social și Consiliul […] The post Bolojan, acuzat că protejează privilegiile primarilor. Guvernul amână proiectul de lege care desființează pensiile speciale pentru aleșii locali first appeared on Lumea Politică.
Anca Alexandrescu, despre atacurile din campania pentru Capitală: “Am avut zile grele, dar le-am dus” # Lumea Politică
Anca Alexandrescu a revenit în forță la pupitrul emisiunii Culisele Statului Paralel. Ea a recunoscut că a fost supusă unor presiuni teribile în timpul campaniei pentru primăria Capitalei și că a fost jignită și atacată suburban de reprezentanții mafiei. Cu toate acestea, Anca Alexandrescu le promite cetățenilor că va continua să caute dreptatea în numele lor […] The post Anca Alexandrescu, despre atacurile din campania pentru Capitală: “Am avut zile grele, dar le-am dus” first appeared on Lumea Politică.
Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor de la Franceinfo despre războiul de la graniţele României # Lumea Politică
Timp de 2 zile, președintele Nicușor Dan s-a aflat într-o vizită în Franța, unde s-a întâlnit cu omologul său, Emmanuel Macron. Pe parcursul vizitei oficiale de la Paris, Nicuşor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România pentru Ucraina. În interviul acordat jurnaliștilor de la Franceinfo, preşedintele României […] The post Ce le-a spus Nicuşor Dan ziariştilor de la Franceinfo despre războiul de la graniţele României first appeared on Lumea Politică.
Guvernul pregătește ordonanța trenuleț: salarii și pensii înghețate în 2026. Care e singura facilitate fiscală păstrată # Lumea Politică
Guvernul Bolojan pregătește ordonanța trenuleț care prevede înghețarea pensiilor și salariilor pentru anul 2026, au precizat surse guvernamentale pentru Antena 3 CNN. Singura facilitate fiscală care va fi păstrată și anul viitor este scutirea de taxe pe cei 300 de lei din salariul minim. De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a finalizat linii principale ale […] The post Guvernul pregătește ordonanța trenuleț: salarii și pensii înghețate în 2026. Care e singura facilitate fiscală păstrată first appeared on Lumea Politică.
Nicușor Dan a schimbat macazul: votanții AUR „nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan, aflat în prima sa vizită oficială la Paris, a acordat un interviu publicației Le Monde, în care a vorbit despre criticile la adresa DNA, influența Rusiei în România, raportarea românilor la corupție și ascensiunea partidului AUR. Marți, șeful statului are programată o întrevedere cu președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée. În discuția […] The post Nicușor Dan a schimbat macazul: votanții AUR „nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși” first appeared on Lumea Politică.
Care sunt țările din Europa cu cele mai scumpe băuturi și unde se situează România în acest clasament # Lumea Politică
Prețurile băuturilor alcoolice diferă considerabil în Europa, iar variațiile sunt determinate în principal de politicile fiscale și de nivelul accizelor, menite în multe cazuri să descurajeze consumul excesiv. Dacă unele țări producătoare de vin aplică taxe reduse, statele nordice mențin prețuri ridicate tocmai pentru a limita consumul și a crește încasările la buget. Țările cu […] The post Care sunt țările din Europa cu cele mai scumpe băuturi și unde se situează România în acest clasament first appeared on Lumea Politică.
Ascensiunea AUR în sondaje, explicată de Nicușor Dan în Le Monde: „Vor o schimbare, oricare ar fi ea” # Lumea Politică
AUR, partidul condus de George Simion, a înregistrat o creștere în sondaje de aproape 40 %, a remarcat Le Monde. În cadrul unui interviu acordat ziarului francez, Nicușor Dan a pus această ascensiune pe seama faptului că românii își doresc o schimbare, „oricare ar fi ea”. Președintele României a susținut că cei care pun ștampila […] The post Ascensiunea AUR în sondaje, explicată de Nicușor Dan în Le Monde: „Vor o schimbare, oricare ar fi ea” first appeared on Lumea Politică.
Un lider PSD minimizează eșecul lui Băluță la Capitală și indică ce risca să fie o „tragedie” pentru partid # Lumea Politică
Liderii PSD s-au reunit marți de la ora 10:00 într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a analiza rezultatele obținute de partid la alegerile locale parțiale care au avut loc duminică. Ședința social-democraților vine în contextul în care Daniel Băluță, candidatul partidului pentru funcția de primar general al Capitalei s-a clasat pe locul 3, obținând […] The post Un lider PSD minimizează eșecul lui Băluță la Capitală și indică ce risca să fie o „tragedie” pentru partid first appeared on Lumea Politică.
Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, noul edil al Primăriei Capitalei, va avea o indemnizație brută cu 11,1% mai mare decât cea pe care o primește la conducerea Primăriei Sectorului 6, fără a lua în calcul alte sporuri sau prime. Conform informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 6. Ciprian Ciucu primește momentan pentru funcția de primar de sector o indemnizație brută de 21.735 lei, la data […] The post Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei first appeared on Lumea Politică.
Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan # Lumea Politică
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, nu va mai face vizita, mâine, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde ar fi trebuit să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan. Agenda lui Pistorius s-a modificat, astfel că premierul României a rămas cu ochii în soare. Discuțiile de la Baza Kogălniceanu […] The post Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan first appeared on Lumea Politică.
Reacţia românilor după ce Coaliţia a pregătit majorarea taxelor locale cu 70%, din 2026: “Să vină să ne ia casele şi mașinile cu totul” # Lumea Politică
Miercuri, judecătorii CCR decid dacă legea adoptată de Parlament, care prevede majorarea taxelor pe case, maşini şi terenuri, este sau nu constituțională. Dacă proiectul Guvernului va primi undă verde, atunci impozitele locale vor creşte semnificativ, chiar şi cu 70%. Românii sunt revoltați, iar unii au răbufnit: “Să vină să ne ia casele şi mașinile cu totul”. Legea […] The post Reacţia românilor după ce Coaliţia a pregătit majorarea taxelor locale cu 70%, din 2026: “Să vină să ne ia casele şi mașinile cu totul” first appeared on Lumea Politică.
Călin Georgescu, la judecătorie în dosarul de propagandă legionară. „Nu voi avea decât o singură apărare” # Lumea Politică
Călin Georgescu a ajuns marți, 9 decembrie, la Judecătoria Sectorului 1, unde continuă procesul în care fostul candidat la prezidențiale este judecat pentru propagandă legionară. Instanța trebuie să decidă dacă prelungește măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile. În paralel, tot marți, un magistrat de cameră preliminară urmează să se pronunțe asupra mai multor […] The post Călin Georgescu, la judecătorie în dosarul de propagandă legionară. „Nu voi avea decât o singură apărare” first appeared on Lumea Politică.
Sobele care vor fi interzise într-o țară europeană din 2026. CE a declarat război arderii lemnului, practică de milenii # Lumea Politică
Germania pregătește o schimbare majoră în sistemele de încălzire rezidențială, iar măsurile anunțate pentru 2026 vor transforma profund modul în care locuințele din mediul urban își produc căldura. Reforma, construită pe obiectivul trecerii către energie regenerabilă, vizează în mod direct sistemele tradiționale pe lemne și marchează o nouă etapă în politicile de mediu ale țării. […] The post Sobele care vor fi interzise într-o țară europeană din 2026. CE a declarat război arderii lemnului, practică de milenii first appeared on Lumea Politică.
Băsescu a arătat AUR „unde îi este locul” după alegerile din București. Ce arată scorul obținut de Anca Alexandrescu # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat rezultatele obținute de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei. El a afirmat că scorul acesteia indică nivelul real al partidului condus de George Simion în preferințele electoratului. „Scorul Ancăi Alexandrescu ne arată că și poporul poate fi reticent, mai ales când este vorba de […] The post Băsescu a arătat AUR „unde îi este locul” după alegerile din București. Ce arată scorul obținut de Anca Alexandrescu first appeared on Lumea Politică.
