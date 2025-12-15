A cincea seară de proteste în România. Manifestanții cer demiteri și reformarea justiției | AUDIO

19:40

Un tânăr este cercetat în stare de libertate după ce, pe 1 decembrie, a purtat la Alba Iulia un steag cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu, fost lider al Mișcării Legionare. La percheziții s-au găsit și alte materiale de propagandă legionară. El este acum sub control judiciar pentru 60 de zile. Tânărul – care, potrivit […]