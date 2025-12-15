15 decembrie, ziua în care în urmă cu 36 de ani începea Revoluția la Timișoara | AUDIO
Europa FM, 15 decembrie 2025
15 decembrie – ziua care în urmă cu 36 de ani dădea startul Revoluției la Timișoara. Totul a pornit de la micul protest din fața prahohiei episcopului Laslo Tokes. În weekend sunt programate primele slujbe pentru pomenirea erolilor Revoluției din decembrie 1989. Fiind un opozant al regimului cominist, înainte de 15 decembrie 1989 – rudele, […]
• • •
Legile privind deținerea de arme ar urma să fie schimbate în Australia, după atacul în urma căruia au fost uciși 16 oameni | AUDIO # Europa FM
Australia vrea să înăsprească legile privind deținerea armelor de foc. Se întâmplă în contextul sângerosului atac care a avut loc pe plaja Bondi din Sydney, în urma căruia 16 oameni și-au pierdut viața. Astăzi este zi de doliu naţional în Australia, drapelele sunt coborâte în bernă, în toată țara, în semn de omagiu, au anunțat […]
Georgescu și Potra, față în față la Curtea de Apel București, în dosarul privind comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale | AUDIO # Europa FM
Călin Georgescu și Horațiu Potra ar urma să fie față în față în sala de judecată. Astăzi este termen în dosarul pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ședința are loc la Curtea de Apel București. Horațiu Potra va ajunge în sala de judecată din arest preventiv, iar Călin Georgescu se află sub […]
Parlamentarii s-au reunit în ședință comună pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului inițiată de grupul din Senat denumit „Pace – Întâi România” și susținută de parlamentari ai AUR și neafiliați. Invitat să ia cuvântul, premierul Ilie Bolojan a subliniat că semnatarii moțiunii se folosesc de suferințele oamenilor, generând haos și scandal, […]
USR a prezentat o serie de propuneri pentru „debaronizarea justiției”. Printre ele, continuitatea completurilor de judecată pentru un anumit dosar și reforma CSM | AUDIO # Europa FM
USR solicită „debaronizarea justiției” prin zece modificări ale legislației care să combată, printre altele, prescripția dosarelor din corupție, dar să modifice și procedura de alegere a membrilor din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Deputatul USR și fost ministru al Justiției, Stelian Ion, a explicat cum ar putea membrii din CSM să fie aleși de către […]
Brașov: Au fost puse în funcțiune tunurile cu zăpadă artificială în Masivul Postăvarul | VIDEO # Europa FM
Primăria Brașov anunță că a început producerea zăpezii artificiale pe pârtiile din Poiana Brașov. Temperaturile scăzute din ultimele zile au permis punerea în fucțiune a tunurilor de zăpadă, pentru prima dată în acest sezon. Weekendul a adus temperaturi negative în Masivul Postăvarul, așa că administratorii domeniului schiabil au decis punerea în funcțiune a tunurilor de […]
Concluziile anchetei interne la clinica din Capitală unde a murit o fetiță de doi ani: Cabinetul funcționa fără autorizație | AUDIO # Europa FM
„Nu aveam autorizație, dar nu știam acest lucru”, este, pe scurt, justificarea venită de la șefii clinicii dentare private din București, în care a murit recent o fetiță de doi ani. O așa-numită „anchetă internă” făcută de compania privată arată că de vină ar fi fost unii angajați din Departamentul administrativ, care nu ar fi […]
Peste 14% dintre tinerii din UE au abandonat educația sau formarea profesională cel puțin o dată în timpul vieții. Pe ce loc se situează România | AUDIO # Europa FM
Peste 14% dintre tinerii europeni abandonează educaţia cel puţin o dată în timpul vieţii, indică cele mai recente date Eurostat, colectate anul trecut. Cele mai ridicate rate ale abandonului şcolar s-au înregistrat în Ţările de Jos, iar cele mai scăzute în România și Grecia. Potrivit Oficiului European de Statistică, 14,2% dintre tinerii cu vârste între […]
Academia Europa FM. Ce vor învăța elevii de liceu la limba română? Invitat este scriitorul Radu Vancu # Europa FM
Ce vor învăța elevii de liceu la limba română? Viitoarea programă școlară la limba română pentru clasele de liceu a generat numeroase controverse, atât din perspectiva conținuturilor, cât și a modului în care a fost aprobată. Numeroase voci din mediul universitar și preuniversitar critică lipsa de transparență, dar și lipsa de adecvare la nevoile de […]
Avocatul Nicoleta Popescu, despre decizia CEDO în cazul fostului judecător Cristi Danileț: „Curtea a oferit astăzi un instrument juridic magistraților români” | AUDIO # Europa FM
Marea Cameră a CEDO a decis că magistrații au obligația să se pronunțe public pe chestiuni de interes general. Decizia vine într-un proces pe care fostul judecător Cristi Danileț l-a intentat statului român la Curtea Europeană, după ce a fost sancționat disciplinar pentru două postări pe Facebook. Nicoleta Popescu este unul dintre avocații care l-au […]
Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași ar putea relua internările săptămâna viitoare. Managerul interimar: „Mâine îi așteptăm din nou pe cei de la DSP să preleveze probe” | AUDIO # Europa FM
Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași ar putea relua internările săptămâna viitoare, după criza apei, care – în urma analizelor – s-a dovedit că avea clor insuficient, sub limita minimă admisă, care îi asigură potabilitatea. Managerul interimar, Gheorghe Diaconu, spune că – între timp – rezervele de apă sunt suficiente. Managerul interimar, Gheorghe […]
În plină tensiune publică privind situația sistemului de justiție, după dezvăluirile din documentarul Recorder, Consiliul Superior al Magistraturii, contestat în această perioadă, anunță consultări – miercuri – cu reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor. Același CSM care a votat-o pe Lia Savonea în fruntea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Având în vedere contextul actual din […]
Judecătoarea Raluca Moroşanu: „Dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece” | AUDIO # Europa FM
În prima apariție publică după conferința de presă (de săptămâna trecută) de la Curtea de Apel București unde a luat apărarea magistraților care au apărut în documentarul Recorder și a reclamat presiunile din justiție. Judecătoarea Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti nu sunt consultaţi sau implicaţi […]
Prahova: Apa de la robinet este potabilă și în localitățile Vărbilău şi Şotrile, indică analizele DSP | AUDIO # Europa FM
Apa de la robinet este potabilă în alte două localităţi din județul Prahova, a anunțat Consiliul Judeţean. Avizul de la Direcția de Sănătate Publică este favorabil. Direcţia de Sănătate Publică Prahova a anunţat ieri ridicarea interdicţiei de consum al apei impusă anterior în sistemele Vărbilău şi Şotrile, apa putând fi folosită şi pentru băut, gătit […]
SUA: Poliția investighează moartea actorului şi regizorului hollywoodian Rob Reiner şi a soţiei sale, găsiți înjunghiați în casă | AUDIO # Europa FM
Actorul şi regizorul hollywoodian Rob Reiner şi soţia sa au fost găsiți morţi în locuinţa lor din Los Angeles. Potrivit primelor informaţii, cei doi ar fi fost înjunghiaţi. Tragica veste a declanșat un val de reacții pe internet, inclusiv din partea fostului președinte american Barack Obama. Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și […]
Nicușor Dan, mesaj despre situația din justiție în drum spre Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, la Helsinki: „Voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept” # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan participă luni, 15 decembrie, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc la Helsinki, în Finlanda. Șeful statului a transmis că ia cu cu el „îngrijorările societății legate de funcționarea justiției”, pe care a spus că le împărtășește. Mesajul său vine după ce duminică seară mii de oameni […]
Un procuror DNA confirmă problemele instituției dezvăluite în documentarul Recorder și spune că angajații le-au acceptat din teamă, ani la rând | AUDIO # Europa FM
„Toate lucrurile semnalate în investigația Recorder noi le știam… A fost o eliberare pentru noi…” este mărturia unui procuror DNA, sub protecția anonimatului, într-un interviu pentru Hotnews. Acesta mai susține că forța de cercetare a instituției a fost slăbită intenționat și în mod coordonat. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție știau problemele semnalate în investigația Recorder și […]
Dosar de moarte suspectă, deschis în cazului fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu. Trupul său a fost luni deshumat | AUDIO # Europa FM
Un dosar de moarte suspectă a fost deschis în cazului fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu. Procurorii s-au autosesizat în urma informațiilor controversate din spațiul public, notează Televiziunea Română. Moartea Rodicăi Stănoiu a fost anunțată pe 3 decembrie. Rodica Stănoiu a fost internată de mai multe ori recent la spital. A ajuns în fața medicilor, […]
Decizie a CEDO în cazul fostului judecător Cristi Danileț. România a încălcat dreptul la libera exprimare în cazul magistratului. Curtea a stabilit că „sancționarea unui magistrat pentru postări pe rețelele sociale, în contexte de interes public, poate produce autocenzură” # Europa FM
Decizie istorică a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Curtea a stabilit în cazul fostului judecător Cristi Danileț că „sancționarea unui magistrat pentru postări pe rețelele sociale, în contexte de interes public, încalcă art. 10 din Convenția drepturilor omului și poate produce autocenzură”. Hotărârea de azi clarifică faptul că, deși sunt supuși unei obligații generale […]
Ne-a sărăcit sau ne-a salvat guvernul Bolojan? Guvernul Bolojan este astăzi vizat de o moțiune de cenzură în Parlament. Demersul opoziției a fost intitulat „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”. Votul din Parlament nu va fi însă unul cu surprize, după declarațiile PSD că nu va vota moțiunea. Inițiatorii moțiunii vorbesc […]
Senatorii PSD au decis să voteze moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu. Senatorul Daniel Zamfir: „PSD nu poate cauționa în guvern o asemenea persoană” | AUDIO # Europa FM
Senatorii PSD au decis astăzi să voteze pentru moțiunea simplă – inițiată de AUR – împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Moțiunea a fost depusă la Parlament după ce Diana Buzoianu a fost acuzată de unii parlamentari, inclusiv de la PSD, că nu a reușit să gestioneze incidentul de la barajul Paltinu, care a dus la […]
Negocierile de pace în Ucraina continuă luni la Berlin între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi emisarii americani | AUDIO # Europa FM
Discuţiile de la Berlin între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi emisarii americani, la care a participat și cancelarul german Friedrich Merz, s-au încheiat duminică după cinci ore şi vor continua luni, au anunţat autoritățile ucrainene, citate de AFP şi Reuters. Înainte de întâlnirea de la Berlin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit […]
A cincea seară de proteste în România. Manifestanții cer demiteri și reformarea justiției | AUDIO # Europa FM
Locuitorii din București și marile orașe au ieșit în stradă din nou duminică seara pentru a cere reforme în justiție. În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Au participat mii de persoane. În Cluj peste 1.000 de persoane au mărşăluit pentru independenţa justiţiei. În Timiş, sute de persoane au protestat şi au scandat […]
Turist de 56 de ani, salvat în Munții Făgăraș, în urma unei intervenții dificile, la peste 2.000 de metri altitudine # Europa FM
Interveție dificilă în Munții Fărăgăraș. Salvamontiștii au recuperat un turist care s-a accidentat la peste 2.000 de metri altitudine. Anca Marin. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani din Odorheiul Secuiesc, a plecat într-o tură în Munții Făgăraș împreună cu un prieten. Cei doi erau echipați corespunzător. La un moment dat acesta s-a dezechilibrat și […]
Protest și în Constanța pentru o justiție fără corupție| Manifestanții au cerut demisia șefei Înaltei Curți, Lia Savonea # Europa FM
Sub sloganul „Constanța nu doarme”, peste 100 de protestari au cerut in fața prefecturii din oraș o justiție fără corupție și demisia șefei Inaltei Curți, judecătoarea Lia Savonea. Nici fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, care ar fi girat abuzurile din sistem nu a scăpat de furia manifestanților. Ghiulfer Predescu: „Justiție, nu corupție! Justiție, nu […]
S-au extins protestele față de neregulile grave din justiție. Pentru prima dată de la începerea protestelor, sâmbătă seara oamenii au ieșit în stradă și în Arad. Ciprian Boițiu a stat de vorbă cu manifestanții Mai mulți oameni s-au adunat la un protest spontan, în fața primăriei, din centrul orașului, după ce s-au mobilizat în mediul […]
Laureatul premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiațki, eliberat de Belarus în cadrul unei înțelegeri cu SUA # Europa FM
123 de deținuți politici și 5 ucraineni au fost eliberați de Belarus, în urma unei înțelegeri cu Statele Unite. Printre aceștia, se află și laureatul premiului Nobel pentru pace, Ales Bialiațki, unul dintre cei mai mari critici ai regimului Lukașenko. Statele Unite, în schimb, au abrogat sancțiunile impuse Belarusului în cazul exporturilor de potasă, utilizată […]
Ministerul Sănătăţii: 7 din 8 probe de apă analizate de la Spitalul “Sf. Maria” din Iaşi, neconforme | AUDIO # Europa FM
Şapte din opt probe de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” din Iaşi au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă, potrivit buletinelor de analizele emise de DSP Iaşi, a informat vineri Ministerul Sănătăţii. Potrivit sursei citate, 6 din cele 8 probe […]
Proteste pentru schimbări în justiție au loc vineri seară în București și în alte orașe din țară: „Susținem judecătorii corecți!”, transmit oamenii. Se cere din nou demisia șefei ÎCCJ | AUDIO # Europa FM
Câteva sute de persoane protestează și vineri această seară în mai multe orașe din țară, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre abuzurile din Justiție. București, Cluj Napoca, Sibiu, Timișoara, Brașov, Iași și Craiova sunt câteva dintre orașele unde piețele centrale s-au umplut de oameni care cer o justiție independentă. Unul dintre organizatori, ONG-ul Corupția Ucide, […]
Peste 130.000 de oameni au semnat petiția adresată preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan prin care solicită modificarea de urgenţă a Legilor Justiţiei | AUDIO # Europa FM
Aproape 132.000 de persoane au semnat până vineri după-amiază petiţia adresată preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan prin care solicită modificarea de urgenţă a Legilor Justiţiei. Petiţia a fost lansată de Comunitatea Declic şi Funky Citizens după documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder, care a dezvăluit existenţa unui grup de interese care controleaza sistemul […]
Neamț: Un bărbat este cercetat pentru braconaj arheologic, după ce ar fi pătruns în zone de patrimoniu fără a avea autorizație. A găsit monede vechi, fragmente de bijuterii și unele unelte | AUDIO # Europa FM
Un bărbat din județul Neamț este cercetat pentru braconaj arheologic, după ce a pătruns în zone cu patrimoniu cultural, fără să aibă autorizație de la Ministerul Culturii. Polițiștii au făcut două percheziții domiciliare în acest caz și au ridicat monede și bijuterii cu valoare istorică. Stelian Chiriac, în vârstă de 57 de ani, din comuna […]
Un alt magistrat confirmă neregulile din justiție. Procurorul Zafer Sadîc: S-au tot strâns numeroase probleme sistemice. Ce au afirmat judecătorii mi s-a părut un fel de strigăt de ajutor | VIDEO # Europa FM
Tot mai multe voci din sistemul judiciar semnalează probleme, după documentarul Recorder: „Nu se mai cercetează magistrați”, dezvăluie într-un interviu pentru Europa FM Zafer Sadîc, șeful Secției Penale a Parchetului Tribunalului Constanța. „Un strigăt de ajutor”, așa a descris Șeful Secției Penale din Constanța, Zafer Sadîc, mărturiile magistraților din documentarul Recorder, dar și a judecătoarei […]
Două tipuri de lapte praf pentru bebeluși au fost retrase din magazine, după găsirea unei bacterii care provoacă toxiinfecţii alimentare | AUDIO # Europa FM
Două tipuri de lapte praf pentru bebeluși au fost retrase de urgenţă din magazine, după ce producătorul a sesizat că o linie de fabricaţie a fost contaminată cu o bacterie ce provoacă toxiinfecţii alimentare. Șase mari retaileri au scos deja loturile cu probleme de la raft, iar clienții sunt sfătuiți să returneze produsele. Totodată, Autoritatea […]
Vrancea: Două femei au ajuns la spital cu suspiciune de botulism. Medicii veterinari au prelevat probe din mâncarea consumată | AUDIO # Europa FM
Două femei din Vrancea au ajuns la spital cu suspiciune de botulism după ce au consumat produse conservate. Una dintre ele este în stare foarte gravă, la terapie intensivă. Sunt primele cazuri înregistrate în ultimii șase ani în județul Vrancea. Cele două paciente, de 56 și 67 de ani, nu au legătură una cu cealaltă, […]
Solidaritate între magistrați, după denunțarea problemelor din justiție. Patru judecători din Arad au semnat scrisoarea magistraților: „Există acele probleme și e necesar să apară schimbări legislative. De aceea am semnat” | AUDIO # Europa FM
Sute de judecători și procurori din România, în frunte cu procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, solicită schimbări în sistemul judiciar după publicarea documentarului Recorder. Cei peste 500 de magistrați au semnat o scrisoare publică prin care cer rezolvarea problemelor din justiție. Printre aceștia și patru judecători din Arad. Colegul nostru, Ciprian Boițiu, […]
Ce dosare importante au avut unii dintre magistrații care au stat în spatele președintei Curții de Apel București în timpul primei conferințe de presă din istoria instituției | AUDIO # Europa FM
Peste 20 de magistrați au fost în spatele președintei Curții de Apel București, Liana Arsenie și vicepreședintelor Ionela Tudor și Sabina Adomniței, la prima conferință de presă din istoria acestei instituții. Au fost chemați în sprijinul conducerii și mulți dintre ei au fost luați prin surprindere de ieșirea curajoasă a Ralucăi Moroșanu, judecătoarea care a […]
A oferi un cadou inspirat unui pasionat de băuturi fine arată că îți pasă de gusturile și pasiunile sale. Alegerea potrivită transmite admirație, respect și creează o experiență memorabilă, fie că oferi darul la o aniversare, un eveniment profesional sau o întâlnire între prieteni. Dacă vrei să eviți soluțiile previzibile și să impresionezi, parcurge ghidul […]
Achiziționarea unui aspirator puternic și eficient poate reprezenta o investiție importantă, mai ales dacă vrei tehnologii moderne precum filtrare HEPA, putere mare de aspirare, autonomie ridicată sau funcții inteligente. Există numeroase metode moderne prin care poți economisi la achiziția unui aspirator performant. Descoperă în continuare câteva strategii eficiente care te ajută să cumperi un aspirator […]
Tronsonul autostrăzii Transilvania A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș va fi gata în toamna anului viitor, anunță premierul Ilie Bolojan | AUDIO # Europa FM
Tronsonul autostrăzii Transilvania A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș va fi gata în toamna anului viitor, anunță premierul Ilie Bolojan. Aflat la șantierul lucrărilor, alături de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și de directorul de investiții al instituției, Grigore Chiș, prim-ministrul a discutat și despre stadiul general al […]
Ghid pentru un Crăciun gourmet și sănătos: cum să alegi delicii bio pentru masa de sărbători (P) # Europa FM
Sărbătorile de iarnă invită la reuniuni pline de bucurie, mese generoase și rețete cu gust autentic. Îți dorești ca masa de Crăciun să fie memorabilă, dar și sănătoasă pentru toți cei dragi. Dacă vrei să creezi o atmosferă festivă fără compromisuri pentru calitatea ingredientelor, ai la îndemână multe soluții pentru preparate rafinate cu produse bio. […]
Ministrul Justiției, după ce secția pentru judecători a CSM a anunțat sesizarea Inspecției Judiciare: „Investigațiile IJ trebuie făcute fără întârziere, iar dacă există vinovății, să fie constatate și sancționate” | AUDIO # Europa FM
Acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite, a transmis vineri ministrul Justiției, care a salutat decizia secției pentru judecători a a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Inspecția Judiciară în legătură cu dezvăluirile din documentar. Ministrul Radu Marinescu a mai spus că „dacă există vinovății, să fie constatate prompt, corect și să fie sancționate”. […]
Administrația Trump ar urmări să apropie patru țări europene de Washington pentru a slăbi Uniunea Europeană | AUDIO # Europa FM
Donald Trump ar vrea să îndepărteze patru țări europene de Uniune și să le apropie mai mult de Washington, susține site-ul Defense One. Publicația americană ar fi consultat o versiune mai lungă a Strategiei Naționale de Securitate a Statelor Unite, neoficială. Casa Albă a declarat că nu recunoaște documentul. Austria, Ungaria, Italia și Polonia ar […]
Criza justiției. Merită să fii erou în România? Președintele Nicușor Dan a cerut magistraților nemulțumiți de sistemul justiției să-i scrie până joi, săptămâna viitoare. Apoi, luni, pe 22 decembrie, președintele se va întâlni într-o ședință nelimitată ca timp cu magistrații care doresc să meargă la președinție. Gestul președintelui vine în mijlocul unei crize a justiției […]
Premierul propune o analiză a legislației din domeniul juridic printr-o colaborare cu asociațiile de magistrați și experții ministerului Justiției | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan susține că ar trebui să se facă o analiză a legislației, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre sistemul de justiție. Concret, ar trebui analizate aspectele care au tras un semnal de alarmă în societatea civilă ca urmare a mărturiilor unor judecători în funcție, precum prescripția și durata proceselor. Ca urmare, s-a convenit […]
Primele două cazuri de lepră, confirmate în România. Ce măsuri s-au luat și ce spun medicii despre riscul răspândirii acestei boli | AUDIO # Europa FM
În România, au fost confirmate primele două cazuri de lepră, după 44 de ani, a informat vineri, 12 decembrie, Direcția de Sănătate Publică Cluj. Boala e provocată de o bacterie și a fost confirmată la o maseuză originară din Asia, angajată a unui salon SPA din Cluj-Napoca. Alte trei persoane angajate ale salonului, tot din […]
Un tânăr consilier juridic spune că actualele probleme din justiție nu ar trebui să-i facă pe magistrați să părăsească profesia: „Am cunoscut și oameni onești în sistemul de justiție” | AUDIO # Europa FM
Expunerea problemelor din justiție în documentarul Recorder nu ar trebui să-i determine pe magistrații onești să părăsească profesia. Este părerea unui tânăr consilier juridic, prezent la protestul de joi seară din Piața Victoriei din București. Viorica Ștefan a stat de vorbă cu el. Emris, un tânăr consilier juridic, care desfășoară o activitate similară profesiei […]
INS: Salariul mediu net a crescut în octombrie cu aproape 50 de lei în unele domenii, comparativ cu luna septembrie | AUDIO # Europa FM
Salariul mediu net a ajuns la aproape 5500 de lei în luna octombrie. Este o creștere cu 49 de lei față de septembrie, arată datele Institutului Național de Statistică. Cele mai mari câștiguri lunare le au angajații din domeniul IT, care câștigă până la aproape 12.000 de lei lunar. Comparativ cu anul trecut, salariul mediu […]
Peste 500 de judecători și procurori din toată țara au semnat mesajul de sprijin pentru magistrații care au vorbit public despre presiunile și problemele din justiție | AUDIO # Europa FM
Numărul magistraților care semnează scrisoarea deschisă de solidaritate față de judecătorii și procurorii apăruți în documentarul Recorder „Justiție capturată” continuă să crească. Sunt deja peste 500 de semnături, iar lista este deschisă de procuroarea șefă a Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. Peste 500 de judecători și procurori din toată țara au semnat mesajul de sprijin […]
Liviu Cîrneciu, judecător la Tribunalul Covasna, critică poziția lui Alin Ene, membru CSM, față de acuzațiile din documentarul Recorder: „CSM are obligația de a apăra independența tuturor magistraților, inclusiv a celor care denunță nereguli” | AUDIO # Europa FM
O altă reacție a venit de la judecătorul Liviu Cîrneciu, de la Tribunalul Covasna. Și el se numără printre cei 200 de magistrați care au transmis, prin mesajul public de solidaritate, că „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”. După cum notează jurnaliștii de la Hotnews, magistratul a comentat la o postare făcută de […]
Orice formă de persecutare a magistraților care sesizează abuzuri este „inacceptabilă”, consideră ministrul Justiției: „Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate nu reprimate” # Europa FM
Într-o postare pe Facebook, ministrul Justiției, Radu Marinescu, reacționează după ce aproape 200 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Laurențiu Beșu, care a apărut în documentarul Recorder, și Raluca Moroșanu, cea care a luat cuvântul înaintea conferinței de la Curtea de Apel. Ministrul transmite că persecuțiile împotriva magistraților care sesizează disfuncționalități […]
