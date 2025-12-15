VIDEO: Cum se descurcă o mașină fabricată acum 50 de ani la testul elanului?

11:00

În timp ce mulți producători din segmentul compact au optat pentru eliminarea versiunilor diesel, Peugeot a rămas ferm și a păstrat acest tip de propulsor în gama lui 308 facelift. În plus, mai ai o versiune pe benzină, mild-hybrid, o versiune pur electrică (acum cu o autonomie mai mare), dar și versiunea pe care am testat-o noi. Cea mai puternică, de altfel. Este vorba despre motorizarea plug-in hybrid, care are la bază un propulsor pe benzină, de 1.6 litri, cu patru cilindri, un motor electric...