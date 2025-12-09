ZF marchează 60 de ani de producție a transmisiilor automate
Automarket.ro, 9 decembrie 2025 09:40
În ziua de azi nu ne mai putem imagina o mașină fără o transmisie automată. De acord că transmisiile manuale sunt mai potrivite pentru amatorii de condus sportiv, dar confortul și usurința în utilizare pe care ți-o dă o cutie de viteze automată nu poate fi egalată.Germanii de la ZF au o istorie de șase decenii în producția de transmisii automate, timp în care au asamblat peste 35 de milioane de unități.3HP, PRIMA TRANSMISIE AUTOMATĂ DE LA ZF...
Acum 30 minute
09:40
Acum 24 ore
17:10
Mercedes-AMG va avea un CEO nou: Stefan Weckbach este omul din spatele lui Porsche Taycan # Automarket.ro
Începând din vara lui 2026, Mercedes-AMG va avea un șef nou. Michael Schiebe, actualul CEO al diviziei de performanță, va părăsi acest rol după aproape 3 ani. Germanul va fi înlocuit de către compatriotul său, Stefan Weckbach. Acesta din urmă va prelua funcția de CEO al Mercedes-AMG începând din 1 iulie 2026. Stefan Weckbach va îndeplini și rolul de Head of The Top End Vehicle Group. Acest grup se ocupă de dezvoltarea modelelor de lux Maybach...
16:00
Producătorul chinez a livrat peste 70.000 de vehicule în noiembrie, marcând a șaptea lună consecutivă de performanțe record, potrivit datelor publicate recent.Aceasta reprezintă o creștere de 75.08% față de cele 40.169 de unități livrate în aceeași lună a anului trecut și o creștere de 0,05% față de cele 70.289 de unități din octombrie. În perioada ianuarie–noiembrie, Leapmotor a livrat 536.132 de vehicule, înregistrând un progres...
15:30
În urmă cu un an, Hyundai a decis să retragă din Europa hot hatch-ul cu motor termic i30 N. Modelul de performanță, lansat în 2017, a fost retras pentru a face loc unor viitoare modele de performanță electrice din partea diviziei de performanță Hyundai N. În același timp a fost retras și fratele său mai mic, i20 N.Acum, marca sud-coreeană s-a răzgândit și a anunțat că va readuce pe piață modelul i30 N cu motor pe benzină. Din informațiile apărute...
14:10
În cei peste 30 de ani de existență, marca Smart nu a avut niciodată până acum o berlină în gamă. Acum, însă, marca germană va introduce un asemenea model în gama sa începând de anul viitor. Prima berlină Smart din istoria mărcii se numește #6 și este, totodată, cel mai mare model al mărcii din punctul de vedere al dimensiunilor.Înaintea lansării oficiale, au apărut câteva imagini neoficiale din partea Ministerului...
13:10
F1 Abu Dhabi: Lando Norris este noul campion mondial. Verstappen câștigă ultima cursă din 2025 # Automarket.ro
După un sezon imprevizibil, dominat de McLaren în prima jumătate și marcat de revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen în a doua parte a anului, Formula 1 are un nou campion mondial. Acesta este Lando Norris, care a cucerit primul său titlu mondial după ce a încheiat Marele Premiu din Abu Dhabi pe locul 3.Cursa a fost câștigată de Max Verstappen, care încheie sezonul la doar 2 puncte în spatele noului campion mondial. Oscar Piastri, cel care a...
11:00
10:50
Noul Mercedes-Benz GLB. Urmașul electric al lui EQB are o autonomie de 630 kilometri # Automarket.ro
Constructorul german a prezentat oficial o nouă generație pentru SUV-ul de dimensiuni subcompacte GLB. Noua generație a micului SUV este, pentru moment, exclusiv electrică, însă va fi lansată în viitor și o versiune cu motor mild-hybrid. Cel mai nou model Mercedes-Benz nu este doar o generație nouă a lui GLB, ci este succesorul direct al modelului electric EQB.DESIGN NOU Noua generație GLB merge pe urmele modelelor CLA și GLC în ceea ce privește design-ul....
10:20
Grupul Volkswagen plănuiește să investească 160 de miliarde de euro până în 2030, a declarat directorul executiv Oliver Blume. Această investiție reflectă o politică de reducere a costurilor în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se confruntă cu o criză majoră în două piețe-cheie: China și Statele Unite.Cheltuielile totale, actualizate anual ca parte a planului de investiții pe 5 ani al Volkswagen, se compară cu 165 de...
Ieri
07:20
7 decembrie 2025
13:30
Deși numele ei poate să nu fie foarte cunoscut publicului larg, Bowen este o artistă abstractă recunoscută pentru „lucrările vibrante pe bază de rășină și studiul cromologiei”. Pornind de la acest stil, ea a colaborat cu McLaren pentru a dezvolta o tehnică de vopsire stratificată care exemplifică toate caracteristicile sale artistice într-un finisaj auto.Designul rezultat poartă numele de Chromatic Layered Finish și este cu adevărat spectaculos. Finisajul...
11:20
Mărcile exotice mizează tot mai mult pe divizii speciale de personalizare, iar programul Sonderwunsch de la Porsche nu face excepție.Pentru a demonstra cât de capabil este acest departament de creații bespoke, compania a dezvăluit recent „Formosa”, un exemplar unic bazat pe modelul 911 Carrera T, conceput ca un omagiu adus peisajelor diverse ale Taiwanului. Mașina își trage numele din denumirea Taiwanului din secolul al XVI-lea, „Ilha Formosa”, care...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
09:50
Ford nevoită să recheme peste 100.000 de vehicule din cauza unor probleme cu hayonul # Automarket.ro
Ford a rechemat 108.762 de vehicule în Statele Unite din cauza unor probleme legate de un capac al balamalei hayonului care nu este fixat corespunzător și care s-ar putea desprinde de pe vehicule, a anunțat vineri Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA).Rechemarea vizează anumite modele Escape din 2020–2022 și Escape 2025. Mecanicii reprezentanțelor Ford vor inspecta și vor reinstala sau înlocui gratuit capacele balamalelor...
5 decembrie 2025
19:10
Potențialii clienți ai acestui model au fost informați printr-un e-mail că mașinile nu vor ajunge în reprezentanțe până în martie anul viitor, cu 11 luni mai târziu decât era planificat inițial.După lansarea Grande Panda, vânzările Fiat au crescut în Europa. Conform datelor publicate de ACEA, marca a înmatriculat 21.291 de mașini în UE între ianuarie și octombrie 2025, față de 17.630 în aceeași perioadă a anului...
16:50
Șeful BMW: interzicerea mașinilor cu motoare termice din 2035 „ar putea avea consecințe ... # Automarket.ro
În urmă cu puțin timp, au apărut informații în presă că Uniunea Europeană urmează să revizuiască planul de electrificare a industriei auto începând din 2035. Prin revizuirea planului, mașinile noi cu motoare termice vor putea fi comercializate cu condiția ca acestea să fie alimentate cu combustibili sintetici sau cu biocombustibili.Comisia Europeană va anunța în 10 decembrie un nou pachet de susținere a industriei auto care să confirme aceste...
16:10
Mai devreme în acest an, Tesla a lansat versiuni de bază noi pentru Model 3 și Model Y. În cazul ambelor modele, noua versiune de bază se numește Standard și elimină câteva dotări regăsite la echipările superioare.Cea mai accesibilă versiune a lui Tesla Model Y este deja disponibilă în România încă din octombrie. Acum, la două luni distanță, apare și Tesla Model 3 Standard pe piața noastră. Cea mai ieftină versiune a lui Model 3 oferă o...
16:10
VIDEO: America vs Germania! Liniuță între Chevrolette Corvette E-Ray și Porsche 911 GTS T-Hybrid # Automarket.ro
America vs Germania! Liniuță între Chevrolette Corvette E-Ray și Porsche 911 GTS T-Hybrid Cei de la canalul de YouTube CarExpert au realizat o liniuță între un Chevrolet Corvette E-Ray și un Porsche 911 GTS T-Hybrid. Aflați în video care supercar a câștigat...
14:50
Constructorul japonez a pregătit o serie amplă de noutăți pentru crossover-ul său electric bZ4X. Printre noutățile cele mai importante aduse acestui model se numără baterii mai mari, motoare electrice mai puternice și o autonomie mărită. Alături de acestea, Toyota bZ4X primește o ușoară restilizare, precum și dotări noi în habitaclu.DOUĂ BATERII NOI Noutatea principală este reprezentată de două baterii noi. Prima are o capacitate de 57.7 kWh și garantează o...
13:20
La o zi după ce au apărut câteva imagini sugestive cu un nou concept electric, Kia a dezvăluit oficial noul Vision Meta Turismo. Acesta este un concept al unei mașini electrice futuriste și a fost creat pentru a marca a 80-a aniversare a mărcii sud-coreene.Inițial se credea că noul concept ar putea fi urmașul electric al lui Stinger, o berlină de clasă medie produsă între 2017 și 2023. Acum că noul concept a fost dezvăluit, se pare că este vorba doar despre un...
11:20
Odată cu prezentarea noii Toyota GR GT, Lexus a dezvăluit oficial noul concept LFA. Acesta este un concept care anunță un viitor model de performanță electric și care ar urma să primească același nume ca legendarul model exotic produs între 2010 și 2012.CADRU DIN ALUMINIU PRELUAT DE LA GR GT Noul concept Lexus LFA aduce un design asemănător cu cel al noii Toyota GR GT. De altfel, cele două mașini sunt construite pe aceeași platformă și împărtășesc chiar...
10:50
A venit momentul să facem cunoștință cu noul etalon de performanță al celor de la Toyota. Cel mai nou model de performanță se numește GR GT și este urmașul spiritual pentru două modele ale mărcii japoneze produse în trecut: Toyota 2000GT din anii '60 și Lexus LFA din 2010. Alături de versiunea de serie, Toyota a prezentat și noul GR GT3, versiunea de competiție a noului model.PREMIERĂ: CADRU DIN ALUMINIU PENTRU CAROSERIE Noua Toyota GR GT adoptă un design agresiv,...
4 decembrie 2025
17:10
Constructorul auto spune că cele două variante de motoare SIXPACK oferă puteri de 420 și 550 de cai, ambele modele fiind disponibile pe variantă coupe cu două uși sau sedan cu 4 uși.Compania a declarat că primele unități vor începe să ajungă în reprezentanțe în această lună. Pentru a satisface cererea anticipată, Windsor Assembly va adăuga un al treilea schimb și până la 1.500 de noi locuri de muncă la începutul lui 2026, a spus compania,...
16:40
În urmă cu un an, Toyota și-a anunțat revenirea în Formula 1 ca partener tehnic pentru echipa americană Haas. Marca japoneză nu mai concurase în Marele Circ din 2009, însă a revenit prin divizia sa de performanță Toyota Gazoo Racing.Acum, înaintea Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima cursă din sezonul 2025 de Formula 1, Haas a confirmat că Toyota Gazoo Racing va deveni noul sponsor titular al echipei începând din sezonul 2026. Divizia...
15:30
14:40
Kia: primele imagini teaser cu un viitor model electric. Ar putea fi urmașul lui Stinger # Automarket.ro
Marca asiatică se pregătește să lanseze încă un model electric în viitorul apropiat. De această dată avem de-a face cu o berlină aerodinamică de dimensiuni medii spre mari, încă nebotezată și despre care nu se cunoaște niciun detaliu tehnic. În schimb, Kia a publicat câteva imagini teaser cu noul model, despre care se presupune că va fi urmașul electric al vechiului Stinger.Din imagini putem vedea forma aerodinamică a noului model, care ar putea...
14:30
Planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motoare termice din 2035 va fi ușor modificat. Asta pentru a permite ca mașinile cu acest tip de motor să poată fi vândute chiar și după acel an. Potrivit unor informații apărute în presă, Uniunea Europeană lucrează acum la un plan revizuit după ce Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a transmis printr-o scrisoare către Comisia Europeană ca acest plan să fie regândit.Scrisoarea a fost...
12:30
Constructorul francez de mașini premium a anunțat o nouă linie de echipare pentru 3 modele din gama sa actuală. Noua linie de echipare se numește Performance Line și este plasată deasupra nivelului de echipare Pallas, care fusese până acum echiparea de top. Noua echipare Performance Line aduce un omagiu echipei DS care concurează în Formula E. Cele 3 modele care sunt acum disponibile în echiparea Performance Line sunt: DS 3, N°4 și DS 7. Toate cele 3 modele...
11:40
Constructorul sud-coreean tocmai a confirmat o generație nouă pentru modelul Seltos. Acesta este un SUV lansat pentru prima dată în 2019 pe piețele din Asia, Australia și America de Nord. Acum, Kia a confirmat o generație nouă a modelului. Odată cu lansarea celei de-a doua generații, Seltos va ajunge acum și în Europa.Marca asiatică a publicat primele imagini și detalii despre noul model cu câteva zile înainte de lansarea oficială. În primul...
10:40
Relansarea mărcii Jaguar se dovedește a fi foarte dificilă. La finalul anului trecut, marca britanică a luat decizia de a opri producția și vânzările tuturor modelelor cu motoare termice. În același timp, Jaguar a lansat noua sa identitate de brand, precum și conceptul Type 00, desenat de Gerry McGovern și care ne-a oferit un prim indiciu despre cum vor arăta viitoarele modele ale mărcii.Acum, la un an după prezentarea acelui concept, Gerry McGovern, șeful de...
3 decembrie 2025
17:00
Constructorul german se pregătește să lanseze o nouă generație decapotabilă pentru Clasa G. Varianta cabrio a modelului de teren va reveni după 7 ani de pauză. După ce am văzut mai devreme în acest an prima imagine sugestivă cu noul model, Mercedes-Benz tocmai a dezvăluit câteva fotografii cu noul model din timpul testelor. Aceste teste se desfășoară în Austria, acolo unde noul model va parcurge primii săi kilometri. Va urma încă un test în...
16:50
E-Transit Custom, versiunea electrică a celui mai popular vehicul comercial Ford, vine acum cu o baterie de 71 kWh, înlocuind vechea unitate de 64 kWh. Disponibil pe modelele produse de la începutul anului 2026, noul sistem de propulsie al E-Transit Custom crește autonomia de la 335 kilometri la 373 kilometri datorită bateriei mai mari.Există și o viteză de încărcare mai rapidă, de până la 125 kW, ceea ce înseamnă că o încărcare de la 10 la 80%...
14:30
Potrivit unor noi date furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DRPCIV), în luna noiembrie au fost înmatriculate 1052 de mașini electrice în România. Cea mai vândută mașină în acest segment a fost Ford Puma Gen-E. Versiunea electrică a modelului produs la uzina de la Craiova a fost vândută în 124 de exemplare pe parcursul ultimei luni din această toamnă.Pe lângă asta, Ford a mai...
13:50
Guvernul Marii Britanii investește 10 milioane de lire în motoarele electrice Mercedes-AMG de ... # Automarket.ro
Noul program va fi coordonat de Mercedes-AMG High Performance Powertrains, divizia cu sediul în Brixworth care construiește unitățile de propulsie pentru Formula 1 ale companiei germane.AMG HPP va fi susținută de producătorul de motoare Yasa, cu sediul în Oxford, achiziționat de Mercedes-Benz în 2021, precum și de producătorul de transmisii DePe, cu sediul în Stoke.Finanțarea pentru proiectul denumit „Ignited”, din partea guvernului britanic,...
13:30
Luna trecută, Ford a deschis precomenzile pentru un model Bronco electrificat, care va fi vândut în China în versiuni complet electrice și electrice cu extensor de autonomie.Acum, se pare că producătorul american pregătește lansarea unui Bronco PHEV în Europa. Ford va folosi emblematica denumire Bronco pentru un nou plug-in hybrid destinat pieței europene.Ford va construi Bronco PHEV în uzina sa de asamblare din Valencia, Spania, alături de Kuga. Noul...
12:40
Transfăgărășanul este o carte de vizită pentru țara noastră. Drumul montan care traversează munții Făgăraș atrage în fiecare an mii, sau poate chiar zeci de mii de turiști, din țară, dar mai ales din străinătate. Desigur, infrastructura ar putea fi îmbunătățită, dar nu suntem aici să facem politică. Putem spune că a "înflorit" odată cu episodul pe care Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May l-au dedicat României și, implicit, Transfăgărășanului. Acel episod în care Clarkson a exclamat: "P...
12:30
Constructorul francez tocmai a anunțat că a produs exemplarul cu numărul 100.000 al noului Renault 5 E-Tech. Modelul electric subcompact este produs în Franța, la uzina de la Douai, acolo unde producția versiunii electrice a lui Renault 5 a început în septembrie 2024.Exemplarul cu numărul 100.000 este configurat în linia de echipare Techno și primește bateria de 52 kWh. De altfel, aceasta este bateria cea mai aleasă în rândul clienților lui...
11:30
Acum câteva luni, Aston Martin a lansat un cărucior pentru bebeluși de 3.000 de dolari. Pentru a ține pasul cu „moda”, Mercedes-Benz a lansat acum 4 modele proprii de cărucioare de copii, dezvoltate în parteneriat cu specialistul german în cărucioare Hartan.Cărucioarele poartă numele Performance, Avantgarde, All-Terrain și Mercedes-AMG GT2. Primul dintre acestea, Performance, este echipat cu un sistem de prindere Quick-Fix și un landou cu spătar...
10:50
Război în familia M! Liniuță între BMW M2, BMW M3 și BMW M8 Cei de la canalul de YouTube Officially Gassed au realizat un duel în familie, dacă îi putem spune așa. Aceștia au luat un BMW M2 și l-au pus contra fraților ceva mai puternici, adică M3 și M8. Atenție, toate cele 3 modele sunt modificate. Aflați în video
10:40
Sebastien Ogier câștigă al 9-lea titlu mondial în WRC: îl egalează pe Sebastien Loeb # Automarket.ro
Săptămâna trecută s-a desfășurat Raliul Arabiei Saudite, a 13-a și ultima etapă din calendarul Campionatului Mondial de Raliuri (WRC) în sezonul 2025. A fost pentru prima dată când WRC a concurat în țara arabă, iar probele speciale au pus probleme aproape tuturor piloților, mai ales cu privire la anvelope.La finalul raliului, câștigătorul a fost Thierry Neuville, însă toată atenția era îndreptată către lupta pentru titlu. Aici erau...
2 decembrie 2025
17:50
Grila pentru sezonul 2026 de Formula 1 este acum completă. Racing Bulls, singura echipă care nu avea niciun pilot confirmat pe grilă până astăzi, a dezvăluit oficial linia sa de piloți pentru următorul sezon. Astfel, piloții echipei italiene vor fi Liam Lawson și debutantul Arvid Lindblad, în prezent pilot în Formula 2.Liam Lawson va concura în al doilea său sezon complet alături de echipa italiană în 2026. Neozeelandezul a debutat în Formula 1...
17:30
Max Verstappen va avea un coechipier nou în 2026. Acesta va fi Isack Hadjar, în prezent pilot la echipa soră Racing Bulls. Pilotul francez în vârstă de 21 de ani tocmai a fost anunțat oficial ca pilot al echipei Red Bull Racing și îl va înlocui, astfel, pe Yuki Tsunoda. Japonezul de 25 de ani, care a venit la echipa austriacă după ce Liam Lawson a fost retrogradat la Racing Bulls, va sta pe margine în sezonul 2026. Cel mai probabil, Tsunoda ar...
16:30
Noutăți pentru Ford Ranger: două linii de echipare noi și sistemul autonom BlueCruise # Automarket.ro
Constructorul american a pregătit câteva noutăți importante pentru specificația europeană a lui Ranger. Noutățile aduse de Ford constau în două linii de echipare noi, precum și aducerea sistemului de conducere autonomă BlueCruise, care este disponibil și pentru alte modele în standard.Astfel, Ford Ranger are acum 5 linii de echipare în loc de 3. Cele două linii de echipare noi se numesc Platinum și Limited. Indiferent de echiparea aleasă, Ford Ranger...
15:50
Constructorul sud-coreean se pregătește să dezvăluie un nou model electric de oraș. Cel mai mic model din familia Kia EV va fi botezat EV2 și va fi un viitor rival pentru modele ca Renault 4 E-Tech.Caroseria noului model va adopta un design apropiat de cel văzut la Kia EV3, EV5 și EV9. Noul model va primi semnături luminoase unice atât pentru faruri cât și pentru stopuri. Noua Kia EV2 va avea la bază arhitectura E-GMP, la fel ca toate celelalte modele electrice ale...
14:30
În noiembrie, românii au cumpărat 13.882 de mașini noi, potrivit noilor date furnizate de ACAROM. Concret, asta înseamnă o creștere a vânzărilor de 35.61% față de aceeași perioadă din 2024.Totodată, au fost înmatriculate în România 135.491 de mașini noi în ultimele 11 luni. Astfel, vânzările au scăzut cu 1.3% comparativ cu intervalul identic de anul trecut. Dintre acestea, cele mai multe mașini vândute în această...
13:20
Formula 1: Max Verstappen câștigă în Qatar. Lupta pentru titlu se va da în Abu Dhabi # Automarket.ro
A 23-a și penultima cursă din sezonul 2025 de Formula 1 a adus echipele și piloții în Qatar. Această etapă, cu o miză uriașă în ceea ce privește lupta pentru titlul mondial la piloți, a inclus și o cursă de sprint, câștigată fără probleme de către Oscar Piastri. Australianul de la McLaren și-a recăpătat forma pe care a avut-o în cursele din vara acestui an, însă mai avea de bifat și cursa principală de duminică.POLE POSITION PENTRU...
11:30
Constructorul spaniol de mașini de performanță a dezvăluit mai multe imagini noi cu viitorul Raval. Modelul electric de clasă compactă urmează să-și facă apariția în 2026, însă până atunci ne putem face o idee despre cum arată noul model și aflăm, totodată, câteva dintre detaliile tehnice importante.Din punct de vedere estetic, noua Cupra Raval va adopta același limbaj de design prezent la celelalte modele din gama producătorului iberic. Partea din...
10:50
Noile Alfa Romeo Giulia și Stelvio Quadrifoglio Collezione: ediție specială produsă în 63 ... # Automarket.ro
Atunci când spui Quadrifoglio, care înseamnă trifoi cu 4 foi în italiană și îl pui după Alfa Romeo, te gândești automat la o versiune de performanță a unui model produs de marca italiană. Acest nume este folosit pe modelele de serie Alfa Romeo încă din 1963, iar pe mașinile de curse ale mărcii, acest simbol devenit celebru a apărut pentru prima dată în 1923.Alfa Romeo a decis să aducă un omagiu numelui Quadrifoglio prin lansarea unei...
10:50
Cum s-a descurcat noul MG ZS Hybrid+ la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul MG ZS Hybrid+ pentru a vedea cum se descurcă la testul elanului. Aceștia au avut cuvinte de laudă pentru SUV-ul chinez. Aflați în video cum s-a descurcat MG ZS la testul de manevrabilitate.
1 decembrie 2025
17:10
Audi se pregătește să intre în premieră în Formula 1, în sezonul 2026. Recent, marca germană a prezentat prototipul primului său monopost de Formula 1, botezat R26, cu care va încerca să pună bazele unui nou capitol de succes în sporturile cu...
