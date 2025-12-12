50 de ani de la startul producției lui BMW Seria 3
Automarket.ro, 12 decembrie 2025 11:20
BMW Seria 3 a ajuns la 50 de ani de producție, cu peste 18 milioane de unități fabricate în 18 uzine din 1975 până în prezent, devenind unul dintre cele mai importante modele din rețeaua internațională de producție a constructorului.Producția a început în uzina principală BMW din München în 1975, constructorul introducând o secție de caroserii complet automatizată pentru a doua generație în 1982. Seria 3 s-a extins la uzina...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 5 minute
11:50
OFICIAL: UE abandonează planul de interzicere a mașinilor cu motoare termice din 2035 # Automarket.ro
Este oficial. Motorul termic nu va dispărea până la urmă, nici după 2035 în Europa. Asta pentru că Uniunea Europeană a decis să abandoneze oficial planul care interzicea vânzarea de mașini noi cu motoare termice începând din 2035.Informația a fost confirmată chiar de către Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, cel mai mare partid politic din Parlamentul European. Oficialul german a precizat că acest plan va fi înlocuit de o...
Acum o oră
11:20
BMW Seria 3 a ajuns la 50 de ani de producție, cu peste 18 milioane de unități fabricate în 18 uzine din 1975 până în prezent, devenind unul dintre cele mai importante modele din rețeaua internațională de producție a constructorului.Producția a început în uzina principală BMW din München în 1975, constructorul introducând o secție de caroserii complet automatizată pentru a doua generație în 1982. Seria 3 s-a extins la uzina...
Acum 2 ore
10:20
Ediție limitată Porsche 911 GT3 dedicată lui Ferdinand Alexander Porsche. Doar 90 de exemplare # Automarket.ro
Pentru a marca acest moment, echipa Sonderwunsch a companiei a creat o ediție limitată 911 GT3 90 F. A. Porsche. Aceasta a fost realizată cu ajutorul celui mai tânăr fiu al lui Ferdinand, Mark, și reprezintă un omagiu.Modelul este bazat pe 911 GT3 cu pachetul Touring și are o vopsea specială Verde F. A. metalizat. Nuanța este inspirată vag de culoarea Verde Oak metalizat folosită pe propriul 911 al lui Ferdinand.Detaliile speciale nu se opresc aici, deoarece modelul este...
10:10
Seria 3 este un model de referință pentru constructorul din Munchen. A intrat pe linia de asamblare în 1975 și, de atunci, a fost produs pe 4 continente, în 18 uzine din 13 țări și a fost replicat în peste 18 milioane de exemplare.Întâi, BMW Seria 3 a fost produs la uzina principală din Munchen, pentru ca, mai apoi, producția să fie extinsă și la uzina din Dingolfing (în 1980) și, ulterior, la Regensburg (în 1986). Tot în anii '80...
Acum 24 ore
17:40
17:00
Land Rover readuce pe piață clasicul Defender: culori noi, preluate de la Defender OCTA # Automarket.ro
În 2016, Land Rover a încetat producția modelului original Defender. Celebrul model de teren a fost una dintre cele mai longevive mașini din istorie, cu o producție care a durat 67 de ani. De-a lungul timpului, Land Rover Defender, cunoscut și sub alte denumiri înainte ca acest nume să fie adoptat în 1990, a avut parte de puține schimbări la nivel vizual.Acum, însă, constructorul britanic readuce pe piață vechea generație Defender, care va fi...
15:50
Mărcile auto din China sunt deja concurenți veritabili pentru producătorii consacrați din Europa, Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite. Modelele chineze aflate la cea mai mare căutare la nivel mondial sunt cele electrice, datorită promisiunilor privind autonomia generoasă, dar și datorită unor tehnologii noi și inovatoare.Deja multe dintre mărcile auto consacrate sunt nevoite să răspundă la aproape tot ceea ce chinezii aduc pe piață pentru a ține pasul cu cererea din ce...
13:40
Mașinile autonome vor fi folosite în viitor de către companii de ride-hailing. În unele țări, cum ar fi Statele Unite ale Americii, compania de ride-hailing Waymo are deja în flota sa mașini care se conduc singure, fără șofer. Astfel de mașini urmează să ajungă să circule și pe străzile țărilor europene în următorii ani.Grupul Stellantis tocmai a anunțat un parteneriat nou cu firma de ride-hailing Bolt. Cele două companii vor dezvolta...
Ieri
11:50
Chevrolet numește inițiativa „Stars & Steel Collection”, care va fi prezentă pe 5 modele diferite.Marea noutate este însă că Chevrolet va dona 250 de dolari pentru fiecare vehicul Stars & Steel vândut, către organizații nonprofit care sprijină comunitatea veteranilor. Colecția își va face debutul la meciul Army–Navy, sâmbătă, 13 decembrie.Unul dintre modelele vedetă ale colecției este un exemplar unicat Corvette ZR1X 2026....
11:20
Constructorul sud-coreean de mașini premium a dezvăluit oficial un nou concept al unui viitor model de performanță. Acesta se numește G90 Wingback și este un break de performanță bazat pe versiunea de serie a lui G90.Cel mai nou concept Genesis este semnat de către Magma, noua divizie de performanță a mărcii. Până acum, toate conceptele diviziei de performanță au fost vopsite în portocaliu, însă pentru noul G90 Wingback, Genesis a decis să vopsească acest...
10:40
Italdesign, celebra firmă de design auto fondată de Giorgetto Giugiaro, are un acționar majoritar nou. Asta pentru că Audi, marca ce a deținut Italdesign vreme de 15 ani, a decis să vândă pachetul său majoritar de acțiuni deținut în firma de design către o companie americană cu sediul în California.Noua firmă care va deține pachetul majoritar de acțiuni în Italdesign se numește UST. Această companie a fost fondată în 1999 și este specializată...
10 decembrie 2025
18:10
17:00
Mai devreme în toamna acestui an, Seat a prezentat două facelift-uri noi pentru modelele Arona și Ibiza. Cele două modele primesc un design revizuit al părții frontale, cu o grilă nouă, faruri full LED noi, bare de protecție noi în spate și 3 culori noi: roșu Liminal, gri Oniric și galben Hypnotic.În cazul noului Seat Ibiza facelift, acesta este disponibil cu un motor pe benzină de 1.0 litri în două variante de putere: 95 de cai putere și 115 cai...
16:10
Organismul european de siguranță rutieră a bifat o nouă serie de teste de siguranță cu modele noi. În ceea ce este cel mai probabil ultima serie de teste din acest an, Euro NCAP a evaluat nu mai puțin de 18 modele noi. Dintre acestea 11 au fost notate cu 5 stele. Mai jos vei vedea toate mașinile testate în cea mai nouă serie.RENAULT CLIO – 4 STELEÎncepem cu noua generație Renault Clio, care a obținut doar 4 stele la testele Euro NCAP. Cea de-a 6-a...
13:40
Noul Opel Astra facelift: faruri LED adaptive și autonomie mărită pentru versiunea electrică # Automarket.ro
Constructorul german a prezentat oficial un nou facelift pentru Astra. Actuala generație, lansată în 2021, primește acum o actualizare majoră care constă într-un design revizuit al părții frontale, un interior cu materiale ecologice noi și o autonomie mărită pentru versiunea pur electrică. Noul Opel Astra facelift va fi disponibil pe piață începând din prima jumătate a lui 2026.NOUA PARTE FRONTALĂ OPEL VIZOR Facelift-ul noului Opel Astra va putea...
12:50
Constructorul francez a dezvăluit un nou concept electric. Cel mai nou concept Citroen poartă numele ELO, cele 3 litere fiind preluate de la cuvintele REST, PLAY, WORK, cele 3 cuvinte care definesc noul concept. De altfel, noul Citroen ELO nu este considerat a fi o mașină de către marca franceză, ci mai degrabă este un laborator de idei creat pentru a readuce la viață spiritul practic al monovolumelor din perioada lor de apogeu.Conceptul Citroen ELO este desenat sub forma unui...
12:40
Constructorul francez a dezvăluit un nou concept electric. Cel mai nou concept Citroen poartă numele ELO, cele 3 litere fiind preluate de la cuvintele REST, PLAY, WORK, cele 3 cuvinte care definesc noul concept. De altfel, noul Citroen ELO nu este considerat a fi o mașină de către marca franceză, ci mai degrabă este un laborator de idei creat pentru a readuce la viață spiritul practic al monovolumelor din perioada lor de apogeu.Conceptul Citroen ELO este desenat sub forma unui...
12:40
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
În urmă cu câteva zile, Lotus a anunțat că va lansa o versiune hibridă nouă pentru Eletre, primul model electric și primul SUV al mărcii britanice. Inițial lansat ca model exclusiv electric, Eletre urmează să primească de anul viitor un propulsor hibrid cu încărcare la priză.Iată că acum au apărut primele imagini neoficiale cu noua versiune hibridă a lui Eletre. Imaginile sunt publicate de către Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China,...
11:00
Constructorul sud-coreean a lansat oficial o nouă generație pentru SUV-ul său subcompact Seltos. Prima generație, lansată în 2019, nu a fost niciodată vândută în Europa, însă noua generație va ajunge acum și pe Bătrânul Continent.Noua Kia Seltos primește un design apropiat de cel văzut la celelalte modele din gama producătorului asiatic. Modelul este desenat conform limbajului vizual Opposites United și este caracterizat de o caroserie cu muchii...
10:40
Colaborarea va duce la implementarea unor vehicule autonome sub brandul Lumo Mobility în Abu Dhabi, marcând prima incursiune a constructorului german în servicii de transport complet autonome.Proiectul valorifică platforma software avansată MB.OS a Mercedes-Benz, aducând tehnologie de conducere automată de Nivel 4 în Orientul Mijlociu. Inițiativa introduce automatizarea de Nivel 4, unde vehiculele pot funcționa fără intervenția șoferului în...
9 decembrie 2025
17:30
Sezonul 2025 marchează un final de epocă pentru Red Bull în Formula 1. Helmut Marko, principalul consultant al echipei austriece și omul responsabil pentru programul de juniori Red Bull, părăsește oficial echipa după 20 de ani. Anunțul plecării austriacului în vârstă de 82 de ani vine la numai două zile după Marele Premiu din Abu Dhabi, o cursă câștigată de Max Verstappen, dar o cursă în care a ratat al 5-lea titlu mondial la o diferență de două...
17:00
În urmă cu câteva zile, Lotus a anunțat că va lansa o versiune hibridă nouă pentru Eletre, primul model electric și primul SUV al mărcii britanice. Inițial lansat ca model exclusiv electric, Eletre urmează să primească de anul viitor un propulsor hibrid cu încărcare la priză.Iată că acum au apărut primele imagini neoficiale cu noua versiune hibridă a lui Eletre. Imaginile sunt publicate de către Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China,...
15:40
Planul de interzicere a vânzărilor de mașini noi cu motoare pe benzină și motorină în Uniunea Europeană din 2035 continuă să rămână sub semnul întrebării. Recent, au apărut informații neoficiale că Uniunea Europeană va permite vânzarea mașinilor noi cu motoare termice și după 2035, cu condiția ca acestea să fie alimentate cu combustibili sintetici sau cu biocombustibili.Acum, însă, apare o informație nouă care ar putea da actualul...
13:40
Constructorul german va avea un CEO nou din primăvara lui 2026. Noul șef BMW va fi Milan Nedeljkovic, cel care este în prezent directorul departamentului de producție în cadrul mărcii bavareze și face parte și din consiliul de administrație al Grupului BMW încă din 2019.Milan Nedeljkovic, în vârstă de 56 de ani, este născut în Serbia și lucrează la BMW încă din 1993. Acesta va prelua funcția de CEO al Grupului BMW în data de 14 mai...
12:40
Noile date furnizate de ACAROM relevă faptul că în România au fost produse 51.904 mașini în luna noiembrie. În ultima lună din toamna acestui an au fost produse cu doar două mașini mai puține față de noiembrie 2024.Din totalul de vehicule fabricate în țara noastră în noiembrie, Dacia a produs 29.762 de mașini la Mioveni, în timp ce Ford a fabricat 22.142 de vehicule la uzina de la Craiova. Cu doar o lună rămasă până la finalul...
11:40
Deși există o competiție acerbă între producătorii de automobile, există cazuri când două sau mai multe mărci se aliază pentru a dezvolta și produce împreună modele noi. Acesta este acum cazul celor de la Ford, care au anunțat oficial un parteneriat nou cu cei de la Renault.Noul parteneriat dintre cele două mărci are în vedere dezvoltarea a două modele electrice noi. Acestea vor fi vândute sub sigla Ford, însă vor avea la bază o...
10:40
Dacia deschide comenzile pentru noile Sandero și Sandero Stepway facelift: start de la 15.750 euro # Automarket.ro
Mai devreme în această toamnă, Dacia a prezentat o actualizare majoră pentru Sandero și Sandero Stepway. Cele două modele primesc o parte frontală restilizată, cu o grilă mai mare și faruri cu o semnătură luminoasă nouă în forma unui T răsturnat.Pe lângă noutățile aduse la exterior, noile Dacia Sandero și Sandero Stepway facelift mai primesc un volan nou, padele pentru schimbarea treptelor de viteză, un ecran central nou de 10 inch pentru sistemul...
09:40
În ziua de azi nu ne mai putem imagina o mașină fără o transmisie automată. De acord că transmisiile manuale sunt mai potrivite pentru amatorii de condus sportiv, dar confortul și usurința în utilizare pe care ți-o dă o cutie de viteze automată nu poate fi egalată.Germanii de la ZF au o istorie de șase decenii în producția de transmisii automate, timp în care au asamblat peste 35 de milioane de unități.3HP, PRIMA TRANSMISIE AUTOMATĂ DE LA ZF...
8 decembrie 2025
17:10
Mercedes-AMG va avea un CEO nou: Stefan Weckbach este omul din spatele lui Porsche Taycan # Automarket.ro
Începând din vara lui 2026, Mercedes-AMG va avea un șef nou. Michael Schiebe, actualul CEO al diviziei de performanță, va părăsi acest rol după aproape 3 ani. Germanul va fi înlocuit de către compatriotul său, Stefan Weckbach. Acesta din urmă va prelua funcția de CEO al Mercedes-AMG începând din 1 iulie 2026. Stefan Weckbach va îndeplini și rolul de Head of The Top End Vehicle Group. Acest grup se ocupă de dezvoltarea modelelor de lux Maybach...
16:00
Producătorul chinez a livrat peste 70.000 de vehicule în noiembrie, marcând a șaptea lună consecutivă de performanțe record, potrivit datelor publicate recent.Aceasta reprezintă o creștere de 75.08% față de cele 40.169 de unități livrate în aceeași lună a anului trecut și o creștere de 0,05% față de cele 70.289 de unități din octombrie. În perioada ianuarie–noiembrie, Leapmotor a livrat 536.132 de vehicule, înregistrând un progres...
15:30
În urmă cu un an, Hyundai a decis să retragă din Europa hot hatch-ul cu motor termic i30 N. Modelul de performanță, lansat în 2017, a fost retras pentru a face loc unor viitoare modele de performanță electrice din partea diviziei de performanță Hyundai N. În același timp a fost retras și fratele său mai mic, i20 N.Acum, marca sud-coreeană s-a răzgândit și a anunțat că va readuce pe piață modelul i30 N cu motor pe benzină. Din informațiile apărute...
14:10
În cei peste 30 de ani de existență, marca Smart nu a avut niciodată până acum o berlină în gamă. Acum, însă, marca germană va introduce un asemenea model în gama sa începând de anul viitor. Prima berlină Smart din istoria mărcii se numește #6 și este, totodată, cel mai mare model al mărcii din punctul de vedere al dimensiunilor.Înaintea lansării oficiale, au apărut câteva imagini neoficiale din partea Ministerului...
13:10
F1 Abu Dhabi: Lando Norris este noul campion mondial. Verstappen câștigă ultima cursă din 2025 # Automarket.ro
După un sezon imprevizibil, dominat de McLaren în prima jumătate și marcat de revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen în a doua parte a anului, Formula 1 are un nou campion mondial. Acesta este Lando Norris, care a cucerit primul său titlu mondial după ce a încheiat Marele Premiu din Abu Dhabi pe locul 3.Cursa a fost câștigată de Max Verstappen, care încheie sezonul la doar 2 puncte în spatele noului campion mondial. Oscar Piastri, cel care a...
11:00
În timp ce mulți producători din segmentul compact au optat pentru eliminarea versiunilor diesel, Peugeot a rămas ferm și a păstrat acest tip de propulsor în gama lui 308 facelift. În plus, mai ai o versiune pe benzină, mild-hybrid, o versiune pur electrică (acum cu o autonomie mai mare), dar și versiunea pe care am testat-o noi. Cea mai puternică, de altfel. Este vorba despre motorizarea plug-in hybrid, care are la bază un propulsor pe benzină, de 1.6 litri, cu patru cilindri, un motor electric...
10:50
Noul Mercedes-Benz GLB. Urmașul electric al lui EQB are o autonomie de 630 kilometri # Automarket.ro
Constructorul german a prezentat oficial o nouă generație pentru SUV-ul de dimensiuni subcompacte GLB. Noua generație a micului SUV este, pentru moment, exclusiv electrică, însă va fi lansată în viitor și o versiune cu motor mild-hybrid. Cel mai nou model Mercedes-Benz nu este doar o generație nouă a lui GLB, ci este succesorul direct al modelului electric EQB.DESIGN NOU Noua generație GLB merge pe urmele modelelor CLA și GLC în ceea ce privește design-ul....
10:20
Grupul Volkswagen plănuiește să investească 160 de miliarde de euro până în 2030, a declarat directorul executiv Oliver Blume. Această investiție reflectă o politică de reducere a costurilor în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se confruntă cu o criză majoră în două piețe-cheie: China și Statele Unite.Cheltuielile totale, actualizate anual ca parte a planului de investiții pe 5 ani al Volkswagen, se compară cu 165 de...
07:20
Supercaruri vs 5 modele BMW modificate! Cine este mai rapid într-o liniuță? Britanicii de la carwow au realizat o serie de liniuțe ceva mai neobișnuite. Acestea au luat 3 supercar-uri, în forma unui Lamborghini Huracan, McLaren 750S și Lamborghini Revuelto, pentru a le pune la bătaie împotriva a 5 modele BMW modificate. Acestea v Drag race, bmw, bmw drag race, bmw liniuță, bmw m, lamborghini, mclaren, mclaren 750s, lamborghini huracan, lamborghini revuelto, revuelto drag race, mclaren drag race,...
7 decembrie 2025
13:30
Deși numele ei poate să nu fie foarte cunoscut publicului larg, Bowen este o artistă abstractă recunoscută pentru „lucrările vibrante pe bază de rășină și studiul cromologiei”. Pornind de la acest stil, ea a colaborat cu McLaren pentru a dezvolta o tehnică de vopsire stratificată care exemplifică toate caracteristicile sale artistice într-un finisaj auto.Designul rezultat poartă numele de Chromatic Layered Finish și este cu adevărat spectaculos. Finisajul...
11:20
Mărcile exotice mizează tot mai mult pe divizii speciale de personalizare, iar programul Sonderwunsch de la Porsche nu face excepție.Pentru a demonstra cât de capabil este acest departament de creații bespoke, compania a dezvăluit recent „Formosa”, un exemplar unic bazat pe modelul 911 Carrera T, conceput ca un omagiu adus peisajelor diverse ale Taiwanului. Mașina își trage numele din denumirea Taiwanului din secolul al XVI-lea, „Ilha Formosa”, care...
6 decembrie 2025
15:00
VIDEO: Turul rapid pe Nurburgring al noului Porsche 911 GT3 cu pachetul aerodinamic Manthey Kit # Automarket.ro
Turul rapid pe Nurburgring al noului Porsche 911 GT3 cu pachetul aerodinamic Manthey Kit Cei de la Porsche au scos pe circuit noul Porsche 911 GT3 cu pachetul aerodinamic Manthey Kit. Acesta a reușit un timp de sub 6 minute și 53 secunde. Urmăriți aici turul rapid al noului model Porsche pe circuitul numit „Iadul Verde”. porsche, porsche 911, 911 gt3, porsche nurburgring, nurburgring, porsche 911 gt3 nurburgring, tur porsche 911, 911 gt3 manthey, manthey...
09:50
Ford nevoită să recheme peste 100.000 de vehicule din cauza unor probleme cu hayonul # Automarket.ro
Ford a rechemat 108.762 de vehicule în Statele Unite din cauza unor probleme legate de un capac al balamalei hayonului care nu este fixat corespunzător și care s-ar putea desprinde de pe vehicule, a anunțat vineri Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA).Rechemarea vizează anumite modele Escape din 2020–2022 și Escape 2025. Mecanicii reprezentanțelor Ford vor inspecta și vor reinstala sau înlocui gratuit capacele balamalelor...
5 decembrie 2025
19:10
Potențialii clienți ai acestui model au fost informați printr-un e-mail că mașinile nu vor ajunge în reprezentanțe până în martie anul viitor, cu 11 luni mai târziu decât era planificat inițial.După lansarea Grande Panda, vânzările Fiat au crescut în Europa. Conform datelor publicate de ACEA, marca a înmatriculat 21.291 de mașini în UE între ianuarie și octombrie 2025, față de 17.630 în aceeași perioadă a anului...
16:50
Șeful BMW: interzicerea mașinilor cu motoare termice din 2035 „ar putea avea consecințe ... # Automarket.ro
În urmă cu puțin timp, au apărut informații în presă că Uniunea Europeană urmează să revizuiască planul de electrificare a industriei auto începând din 2035. Prin revizuirea planului, mașinile noi cu motoare termice vor putea fi comercializate cu condiția ca acestea să fie alimentate cu combustibili sintetici sau cu biocombustibili.Comisia Europeană va anunța în 10 decembrie un nou pachet de susținere a industriei auto care să confirme aceste...
16:10
Mai devreme în acest an, Tesla a lansat versiuni de bază noi pentru Model 3 și Model Y. În cazul ambelor modele, noua versiune de bază se numește Standard și elimină câteva dotări regăsite la echipările superioare.Cea mai accesibilă versiune a lui Tesla Model Y este deja disponibilă în România încă din octombrie. Acum, la două luni distanță, apare și Tesla Model 3 Standard pe piața noastră. Cea mai ieftină versiune a lui Model 3 oferă o...
16:10
VIDEO: America vs Germania! Liniuță între Chevrolette Corvette E-Ray și Porsche 911 GTS T-Hybrid # Automarket.ro
Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 America vs Germania! Liniuță între Chevrolette Corvette E-Ray și Porsche 911 GTS T-Hybrid Cei de la canalul de YouTube CarExpert au realizat o liniuță între un Chevrolet Corvette E-Ray și un Porsche 911 GTS T-Hybrid. Aflați în video care supercar a câștigat...
14:50
Constructorul japonez a pregătit o serie amplă de noutăți pentru crossover-ul său electric bZ4X. Printre noutățile cele mai importante aduse acestui model se numără baterii mai mari, motoare electrice mai puternice și o autonomie mărită. Alături de acestea, Toyota bZ4X primește o ușoară restilizare, precum și dotări noi în habitaclu.DOUĂ BATERII NOI Noutatea principală este reprezentată de două baterii noi. Prima are o capacitate de 57.7 kWh și garantează o...
13:20
La o zi după ce au apărut câteva imagini sugestive cu un nou concept electric, Kia a dezvăluit oficial noul Vision Meta Turismo. Acesta este un concept al unei mașini electrice futuriste și a fost creat pentru a marca a 80-a aniversare a mărcii sud-coreene.Inițial se credea că noul concept ar putea fi urmașul electric al lui Stinger, o berlină de clasă medie produsă între 2017 și 2023. Acum că noul concept a fost dezvăluit, se pare că este vorba doar despre un...
11:20
Odată cu prezentarea noii Toyota GR GT, Lexus a dezvăluit oficial noul concept LFA. Acesta este un concept care anunță un viitor model de performanță electric și care ar urma să primească același nume ca legendarul model exotic produs între 2010 și 2012.CADRU DIN ALUMINIU PRELUAT DE LA GR GT Noul concept Lexus LFA aduce un design asemănător cu cel al noii Toyota GR GT. De altfel, cele două mașini sunt construite pe aceeași platformă și împărtășesc chiar...
10:50
A venit momentul să facem cunoștință cu noul etalon de performanță al celor de la Toyota. Cel mai nou model de performanță se numește GR GT și este urmașul spiritual pentru două modele ale mărcii japoneze produse în trecut: Toyota 2000GT din anii '60 și Lexus LFA din 2010. Alături de versiunea de serie, Toyota a prezentat și noul GR GT3, versiunea de competiție a noului model.PREMIERĂ: CADRU DIN ALUMINIU PENTRU CAROSERIE Noua Toyota GR GT adoptă un design agresiv,...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.