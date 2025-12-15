Test pentru COALIȚIE la moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului/Azi, la Senat, au loc dezbaterea și votul
National.ro, 15 decembrie 2025 10:20
Moțiune simplă la Senat, împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, după criza apei. Semnatarii moțiunii o acuză pe șefa de la Ministerul Mediului de incompetență și îi cer să plece din funcție. Senatul va dezbate și vota luni, 15 decembrie, moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete […]
• • •
Acum 10 minute
10:30
A început numărătoarea inversă pentru vacanţa de iarnă. Cum se pregătesc pensiunile de la munte pentru turişti # National.ro
Copiii mai merg în această săptămână la şcoală, apoi urmează vacanţa de iarnă. Conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației, perioada de repaus va fi între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, oferind 19 zile libere consecutive atât elevilor, cât și cadrelor didactice. Al treilea modul de învățare va începe joi, 8 ianuarie […]
Acum 30 minute
10:20
Test pentru COALIȚIE la moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului/Azi, la Senat, au loc dezbaterea și votul # National.ro
Acum o oră
10:00
Cât cheltuie o familie din România, în medie, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Oamenii fac compromisuri multe, din cauza austerităţii # National.ro
Aproape două treimi (63%) dintre români spun că îşi cresc cheltuielile de Crăciun şi Revelion, procentul ajungând la 80% în rândul Generaţiei Z, potrivit unor studii realizate de specialişti. Românii se confruntă cu un flux constant de stimuli comerciali – de la promoţii cu termen limitat şi reclame personalizate pe care le văd în Social […]
09:40
Băsescu comentează situația din Coaliție: „Marea problemă nu e atât Bolojan, cât e Grindeanu/E disperat să-și mențină funcția” # National.ro
Fostul șef al statului, Traian Băsescu, a comentat, la TV, pe marginea relației tensionate din actuala coaliție de guvernare. Vorbind despre liderul PSD, Sorin Grindeanu, fostul președinte a susținut că „una spune în coaliție, alta în afara ei". „El crede că obligația lui e să servească doar PSD-ul și clientela PSD. Are obligația să servească […]
Acum 2 ore
09:30
Traian Băsescu a recunoscut greșelile din Justiţie din perioada în care conducea România: “A fost un parteneriat între Kovesi și presă care a asigurat un show total” # National.ro
Traian Băsescu a analizat, la Digi24, criza din justiție și o caracterizează ca fiind „un dezastru", precizând că este nevoie de modificarea legilor justiției. Fostul şef de stat a spus că greșeala din mandatul său a fost spectacolul creat în jurul arestărilor de la DNA după numirea Laurei Codruța Kovesi. El susţine că show-ul mediatic […]
09:00
ŞOC în showbiz-ul american! Regizorul Rob Reiner şi soţia, găsiți morți în locuința lor din California! # National.ro
Regizorul american Rob Reiner, care a realizat filme foarte populare la Hollywood, şi soţia lui, Michele Singer Reiner, au fost găsiţi morţi casa cuplului din Los Angeles. Sursele TMZ spun că cei doi au suferit răni provocate de un cuţit, iar divizia de omucideri şi jafuri a poliţiei din Los Angeles investighează cazul. Un membru […]
08:40
Ilie Bolojan şi Guvernul lui, în faţa testului din Parlament. Moțiunea de cenzură, dezbătută şi votată astăzi # National.ro
Moţiunea de cenzură cu titlul „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare" urmează să fie dezbătută şi votată luni după-amiază, în plenul celor două Camere ale Parlamentului. Testul prin care trece Guvernul urmează să fie dezbătut şi votat astăzi, de la ora 14.00. Vine la o săptămână după alegerile din București, câștigate […]
Acum 4 ore
08:10
07:20
Acum 6 ore
05:20
BERBEC Va trebui să găsiți un echilibru între interesele dvs. și cele ale altora. La locul de muncă, situația dvs. nu este foarte stabilă, dar se va îmbunătăți foarte curând. Relațiile tale cu ceilalți vor fi destul de bune și vei avea întâlniri pozitive. TAUR Acum puteți obține un loc de muncă cu un salariu […]
Acum 24 ore
21:00
20:20
Întâlniri desfășurate cu ușile închise între conducerea FBI și principalul negociator de pace al Ucrainei au generat îngrijorare în rândul diplomaților occidentali, într-un moment critic al negocierilor pentru încheierea războiului ruso-ucrainean. Potrivit mai multor oficiali familiarizați cu situația, directorul FBI, Kash Patel, și adjunctul său, Dan Bongino, s-au întâlnit în mod repetat cu Rustem Umerov, […]
19:40
Apusul unei epoci nu vine cu fanfare, ci se simte din tăceri reci, strângeri de mână absente și priviri care evită să se mai întâlnească. În România, schimbările reale nu se mai anunță la televizor, nu se votează în Parlament și nu se explică populației. Ele se simt, iar uneori, cum e cazul de față, […]
19:10
76.000 de hectare de terenuri agricole din proprietatea statului, sacrificate pentru parcuri eoliene și fotovoltaice # National.ro
Ministerul Agriculturii a emis un proiect de ordonanță de urgență prin care dă undă verde pentru transformarea terenurilor agricole aflate în proprietatea statului în parcuri fotovoltaice și eoliene. Deși se vorbește despre terenuri de categoria IV și V, Administrația Domeniilor Statului a identificat, suspect de repede, 76.000 de ha, cele mai multe aflate în circuitul […]
18:40
Donald Trump a zguduit fundamentele Europei și i-a obligat pe liderii de pe întreg continentul să se adapteze la o nouă realitate transatlantică. Revista Politico a contactat formatori de opinie din Europa și SUA și i-a întrebat care este cea mai importantă schimbare pe care Trump a adus-o în Europa. Attila Demko, analist în domeniul […]
18:20
PSG, câștigătoarea UEFA Champions League din sezonul trecut, va juca finala Cupei Intercontinentale împotriva lui Flamengo. Campioana Americii de Sud s-a calificat după victoria cu 2-0 în fața egiptenilor de la Pyramids FC, sâmbătă, la Al-Rayyan, în Qatar. Flamengo a decis meciul prin golurile marcate de fundașii Leo Pereira (23) și Danilo (52), ambele reușite […]
18:00
Piețele financiare evoluează ciclic. Perioadele de euforie sunt întotdeauna urmate de faze de declin mai mult sau mai puțin accentuate. Doi termeni rezumă bine aceste mișcări: bull market (piață în creștere) și bear market (piață în scădere). O piață bull simbolizează forța și impulsul. Investitorii cumpără masiv, susținuți de încrederea lor în creșterea economică și […]
17:40
Yves Bissouma (29 de ani), mijlocașul lui Tottenham și coleg de echipă cu Radu Drăgușin, a explicat de ce a fost surprins inhalând gaz ilariant la o petrecere, pentru a doua oară în ultimul an. Fotbalistul susține că gestul vine pe fondul traumelor provocate de mai multe jafuri suferite recent. În luna iulie, casa sa […]
17:40
Recentul acord încheiat de către Guvernul Bolojan cu Austria are câteva clauze cel puțin ilegale, imorale, dar mai ales secrete. Mulți specialiști în drept civil și penal, ce ar putea fi consultați, l-ar putea indica ca pe un bun manual de trădare națională în studiile de drept, dar eu vă las pe dumneavoastră să apreciați […]
17:10
Urșii au invadat jumătate din suprafața țării. Cercetătorii români cer reducerea animalelor sălbatice # National.ro
Din cauza politicilor absurde de conservare a speciei, în doar 10 ani, suprafața ocupată de urși în țara noastră s-a dublat, ajungând la peste 110.000 de km pătrați. Numărul acestora este de 4 ori mai mare decât nivelul de suportabilitate al habitatului, România ocupând, de altfel, primul loc în UE și al doilea în Europa, […]
16:40
Occidentul condamnă modelul social și de mediu al Chinei, dar rămâne dependent de tehnologiile „verzi" chinezești. De-a lungul anilor, exporturile Chinei au trecut de la textile, jucării și mobilă la produse cu valoare tehnologică ridicată (panouri solare, baterii, mașini electrice). Dacă primele evocau imagini ale atelierelor modeste, cele din urmă sunt mai degrabă asociate cu […]
16:10
Verdictul lui Donald Trump asupra Europei: un grup de națiuni „în declin", conduse de oameni „slabi". Criticile sale, exprimate într-un interviu acordat Politico, se adaugă unei perioade dificile pentru Uniunea Europeană, care se confruntă cu provocări pe mai multe fronturi. La summitul de joi de la Bruxelles (care s-ar putea prelungi până vineri), liderii europeni […]
15:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei". Prin urmare, „trebuie să fim pregătiți pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii noștri". Dar oare chiar crede asta? Ar fi o dovadă că elitele europene responsabile de securitate au căzut într-o stare de isterie paranoică, […]
15:00
Publicarea celei mai recente Strategii de Securitate Națională a Statelor Unite (NSS) a declanșat o criză revelatoare în rândul clasei politice din Europa. De la Berlin la Varșovia și Bruxelles, refrenul este același: o lamentație dezorientată că America pare să pună pe primul plan propriile interese, nefiind dispusă să mai joace rolul de garant al […]
14:40
Liberalii s-au transformat, peste noapte, în ONG-iști și, în numele bunăstării animalelor, vor să taie banii pentru sectorul avicol. Aceștia cer ca fondurile destinate sprijinirii sectorului avicol să nu se mai acorde pentru achiziționarea de baterii pentru creșterea păsărilor, pe motiv că mai multe organizaţii pentru protecţia animalelor au lansat petiţii pentru interzicerea cuştilor pentru […]
13:50
1. Fiind cei mai limitați și mai ticăloși androizi din "Star Trek", "Războiul Stelelor", "Imperiul contraatacă" și din documentarul mai mult artistic "Colectiv", trotinetarii nu sunt în stare să mărească salarii. Neosocialiștii antropomorfi vor să transforme România într-o pastă. Să le ia casele săracilor, iar pe "chiaburi" să îi bage la pușcărie. În România condusă […]
12:10
Cât ar costa, în 2025, șederea lui Kevin din “Singur acasă 2” la Plaza Hotel. Nota de plată ar fi astronomică în ziua de azi # National.ro
Kevin McCallister, puștiul interpretat de Macaulay Culkin în "Singur acasă", s-a cazat singur, în partea a doua a producției, la Plaza Hotel. El a locuit într-o cameră de lux şi a apelat şi la room service. La vremea respectivă, nota de plată de 967,43 de dolari (728 de dolari plus taxe și bacșiș) a părut […]
11:30
Se modifică schimbarea! Mașinile pe benzină şi motorină mai primesc o şansă. Ce se întâmplă după 2035, dată de la care ar fi urmat să fie interzise # National.ro
Veşti bune pentru şoferii care nu sunt mari fani ai mașinilor electrice. Comisia Europeană va renunța la planurile de interzicere efectivă a autoturismelor noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035. Asta ar fi o victorie majoră pentru Germania, care a făcut presiuni pentru a-și proteja producătorii auto. Comisia Europeană, care urmează să facă […]
11:00
Aeroportul Otopeni primeşte tehnologie de ultimă oră. Cum vor fi analizate actele de identitate ale călătorilor pentru depistarea falsurilor # National.ro
Autoritățile noastre au luat măsuri pentru a împiedica indivizii dubioşi să mai intre în România. În aeroportul Otopeni, mai multe scannere performante analizează actele de identitate şi identifică instant falsurile. Polițiștii de frontieră folosesc un sistem special de verificare, un scanner care analizează elementele de securitate ale pașapoartelor și cărților de identitate și poate detecta […]
Ieri
10:30
Ce eforturi fac ţările vecine pentru venituri cât mai mari pentru seniori, în timp de România le îngheață pensiile, din cauza deficitului bugetar # National.ro
Dacă pensiile românilor vor fi înghețate și în 2026, după ce indexarea a fost anulată din cauza deficitului bugetar foarte mare, vecinii noștri fac eforturi în încercarea de a le oferi cât mai mult confort vârstnicilor. Intenția Guvernului este ca pensiile să rămână neschimbate anul viitor și pregătește oficial o nouă ordonanță trenuleț în care […]
10:00
Un nou virus gripal face ravagii în România! Doar în ultimele zile s-au îmbolnăvit peste 3.000 de oameni. Ce recomandă medicii # National.ro
Specialiştii de la Institutul Național Cantacuzino au anunţat că au detectată și la noi în țară tulpina virusului gripal care circulă la nivel internațional și pentru care Centrul European de Prevenire și Controlul Bolilor spune că prezintă un risc moderat pentru populația generală. Totuşi, lucrurile nu stau la fel de bine și pentru oamenii incluși […]
09:30
Răsturnare de situaţie: procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Iubitul cu 50 de ani mai tânăr a intrat în atenţia anchetatorilor # National.ro
Procurorii s-au autosesizat după ce, în spațiul public, au apărut imagini cu Rodica Stănoiu cu urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor, din ziua în care iubitul cu 50 de ani mai tânăr a externat-o din spital. Fosta ministră a Justiţiei avea să moară miercuri, 3 decembrie. Procurorii au cerut documentele și […]
09:00
Atac sângeros la prestigioasa Universitate Brown din SUA. Studenți împușcați în timp ce dădeau examen: 10 victime # National.ro
Masacru la o universitate de prestigiu din Statele Unite. Cel puţin doi sudenţi au murit şi alţi opt au fost răniţi în urma unui atac armat sângeros. Teroarea s-a dezlănţuit chiar în timp ce tinerii susţineau examenele finale. Atacul a
08:30
Horoscop 14 decembrie. Nativii sunt îndemnaţi să se împace cu adevăratele lor sentimente. Emoţia va domina în această perioadă # National.ro
Astrele îi îndeamnă pe nativi la introspecţie şi la împăcarea cu adevăratele lor sentimente. Este sezonul bucuriei și al evenimentelor pozitive. Leii sunt curioși, Fecioarele se eliberează de o povară, iar Vărsătorii sunt dezorientați. Trebuie să fii realist și practic când vine vorba de emoțiile tale. Horoscop pentru zodia Berbec Ziua aceasta îți rezervă momente […] The post Horoscop 14 decembrie. Nativii sunt îndemnaţi să se împace cu adevăratele lor sentimente. Emoţia va domina în această perioadă first appeared on Ziarul National.
13 decembrie 2025
16:40
14:30
Horoscop – sâmbătă, 13 decembrie. O zi cu clarificări emoționale, stabilitate financiară, creativitate și recunoaștere profesională # National.ro
Din horoscopul zilei de sâmbătă, 13 decembrie, aflăm că deciziile luate cu maturitate pot schimba cursul unor situații importante. Vor fi clarificări emoționale, stabilitate financiară, creativitate și recunoaștere profesională. Astrele favorizează echilibrul și pașii siguri înainte. Horoscop pentru zodia Berbec Este o perioadă mai bună pentru a-i ajuta pe ceilalți decât pentru interese personale. Totuși, […] The post Horoscop – sâmbătă, 13 decembrie. O zi cu clarificări emoționale, stabilitate financiară, creativitate și recunoaștere profesională first appeared on Ziarul National.
12:00
Sărbătorile de iarnă nu ar fi complete fără să vizionezi câteva filme bune de Crăciun. Fie că ești fanul clasicelor care îți amintesc de copilărie, fie că preferi comedii de Crăciun sau povești de dragoste, există un film perfect pentru fiecare stare de spirit din perioada sărbătorilor. Descoperă în acest articol cele mai frumoase filme […] The post Cele mai frumoase filme de Crăciun din toate timpurile. Recomandări pentru Sărbători! first appeared on Ziarul National.
11:30
O mare capitală din Europa oferă turiștilor mâncare gratuită, dar şi alte beneficii. Gazdele nu cer decât gesturi mărunte, prietenoase cu mediul # National.ro
O metropolă importantă din Europa le oferă turiştilor străini facilităţi şi beneficii şi nu cere decât niște gesturi mărunte, la schimb. Alte destinații populare i-ar putea urma exemplul. Primăria a lansat un program prin care vizitatorii pot primi experiențe culturale gratuite sau reduse dacă adoptă comportamente considerate „conștiente”, care aduc beneficii orașului. Mănânci gratuit în […] The post O mare capitală din Europa oferă turiștilor mâncare gratuită, dar şi alte beneficii. Gazdele nu cer decât gesturi mărunte, prietenoase cu mediul first appeared on Ziarul National.
11:00
Radu Theodoru, la cei 101 ani ai lui, a decolat pentru ultima oară pentru a se alătura escadrilei din cer! Dar aici, la sol, rămâne opera lui, care a încântat generații de tineri, adulți și veterani, aceeași operă care a contribuit major la plecarea pe cărările cerului, în splendida meserie de pilot, a atâtor piloți, […] The post Domnule General, Aviația vă dă onorul! first appeared on Ziarul National.
11:00
Fostul șef Romsilva, care s-a pensionat, obligat de Instanţă să dea o mică avere înapoi. Bonusul de “Adio!”, încasat necuvenit! # National.ro
Teodor Țigan, fostul director al Romsilva, trebuie să dea înapoi bonusul de 100.000 de euro brut pe care l-a primit la pensionare. Instanța a respins acțiunea formulată de Teodor Țigan, fostul director al Direcției Silvice Arad, unde a mers după pensionare, și a menținut decizia privind încetarea contractului de muncă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a […] The post Fostul șef Romsilva, care s-a pensionat, obligat de Instanţă să dea o mică avere înapoi. Bonusul de “Adio!”, încasat necuvenit! first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
10:10
Un milion de români trebuie să supraviețuiască doar cu 1.281 de lei pe lună, pensia minimă garantată. Cum au ajuns în această situaţie # National.ro
Conform unor date oficiale, aproape 1 milion de români (924.000 de oameni) trebuie să se descurce, lunar, doar cu 1.281 de lei, pensia minimă garantată. Asta înseamnă că statul român le alocă, în mod oficial, 43 de lei pe zi pentru hrană, medicamente, utilități și tot ce înseamnă o viață decentă. Dar, raportat la inflaţie, […] The post Un milion de români trebuie să supraviețuiască doar cu 1.281 de lei pe lună, pensia minimă garantată. Cum au ajuns în această situaţie first appeared on Ziarul National.
09:30
Trendul din 2026 în piaţa imobiliară. Specialiştii au aflat ce vor alege românii între chirie şi rata pentru un credit ipotecar # National.ro
În situaţia în care reformele fiscale ale Guvernului au scumpit imobiliarele (renunţarea la TVA-ul de 9% pentru achizițiile de locuinţe noi, precum şi costuri mai ridicate pentru materialele de construcţii), experţii în domeniu şi-au pus întrebarea ce vor alege oamenii în 2026: chirie sau achiziţie cu credit la bancă? Răspunsul specialiştilor este că românii se […] The post Trendul din 2026 în piaţa imobiliară. Specialiştii au aflat ce vor alege românii între chirie şi rata pentru un credit ipotecar first appeared on Ziarul National.
09:00
ALARMĂ la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” din Iași! Apă contaminată, după ce a fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis # National.ro
Ministrul Sănătăţii a mers de urgență la Iaşi, vineri, după ce analizele de apă prelevate la Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii “Sf. Maria” au ieşit neconforme. A fost găsită bacteria Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, şi s-a depăşit numărul total de bacterii mezofile. Au sistat internările Alexandru Rogobete a transmis […] The post ALARMĂ la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” din Iași! Apă contaminată, după ce a fost descoperită o bacterie în valori peste pragul de referință admis first appeared on Ziarul National.
08:30
12 decembrie 2025
16:50
Epidemie de super-gripă, „fără precedent” de la pandemia COVID-19, în Regatul Unit, înaintea unei greve a medicilor rezidenţi # National.ro
Mari probleme în Regatul Unit din cauza gripei, sistemul sanitar fiind sub o presiune considerabilă. Sunt înregistrate numeroase cazuri de „super-gripă”, iar îngrijorările oficialilor sunt cu atât mai mari cu cât, în doar câteva zile, medicii rezidenți ar putea intra în grevă. Regatul Unit se confruntă cu un „val fără precedent de super-gripă”, avertizează Serviciul […] The post Epidemie de super-gripă, „fără precedent” de la pandemia COVID-19, în Regatul Unit, înaintea unei greve a medicilor rezidenţi first appeared on Ziarul National.
15:10
Unul dintre numele „cu greutate” din PSD, până de curând șef al filialei județene Constanța, și-a anunțat plecarea din funcție, după zece ani. E vorba despre Felix Stroe. Vestea privind decizia social-democratului s-a aflat vineri, 12 decembrie. Felix Stroe și-a depus demisia din funcția de președinte al organizației județene PSD Constanța, pe care o conducea […] The post Sfârșitul unei ere la PSD Constanța: Felix Stroe demisionează de la șefia filialei first appeared on Ziarul National.
14:40
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj anunță, vineri, 12 decembrie, că a fost confirmat un al doilea caz de lepră. Informarea vine după ce joi, 11 decembrie, se anunțase un prim caz de această boală depistat la noi în țară în ultimii 44 de ani. Al doilea caz de lepră confirmat în România „În data […] The post BREAKING NEWS. Al doilea caz de lepră confirmat în România. Ce a anunțat DSP first appeared on Ziarul National.
12:30
Călin Georgescu, mesaj tranșant în scandalul momentului: „Justiția trebuie refăcută din temelii!” # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis vineri pe rețelele sociale un mesaj. Postarea sa vine în contextul scandalului din justiție, iscat în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Georgescu afirmă că justiția „trebuie refăcută din temelii” și face trimitere la anularea alegerilor de anul trecut. „Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi […] The post Călin Georgescu, mesaj tranșant în scandalul momentului: „Justiția trebuie refăcută din temelii!” first appeared on Ziarul National.
12:00
Planul lui Trump: Make Europe Great Again! Cine va face parte din C5, cel mai puternic organism de pe glob # National.ro
O versiune mai lungă, și nepublicată oficial, a Strategiei de Securitate Națională a SUA ar fi conținut o propunere surprinzătoare, ca parte a unei noi strategii „Make Europe Great Again” a administrației Trump. E vorba despre o versiune mai lungă a Strategiei Naționale de Securitate a Statelor Unite, consultată de site-ul Defense One. Austria, Ungaria, […] The post Planul lui Trump: Make Europe Great Again! Cine va face parte din C5, cel mai puternic organism de pe glob first appeared on Ziarul National.
