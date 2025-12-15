Mitropolitul Teofan explică la ce ospăț suntem chemați: Omul se dă pe sine lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Se dă pe Sine nouă

16:50

Sarcofagul lui Mircea cel Bătrân de la Mănăstirea Cozia a fost redeschis după aproape o sută de ani. „Este cel original și se află într-o stare bună de conservare”, a precizat, pentru AGERPRES, arheologul Ion Tuțulescu. Cercetarea este realizată de specialiști ai Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, împreună cu experți de la Institutul de Arheologie…