Corul unei parohii ieșene i-a colindat pe românii din Borås
Basilica.ro, 15 decembrie 2025 20:20
Grupul coral al Parohiei „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Iași a susținut, sâmbătă, un concert de colinde la parohia românească din Borås, Suedia. Momentul festiv a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord. Slujba a avut loc în biserica parohială a comunității, sfințită luna trecută. Lăcașul de cult a…
Acum 30 minute
20:20
Preasfințitul Părinte Nectarie l-a hirotonit diacon, duminică, pe tânărul Ioan Daniil Diaconu. Noul cleric va sluji în Parohia „Sfântul Patrick și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Cork, Irlanda. Sfânta Liturghie a fost oficiată în sobor de preoți și diaconi din cadrul eparhiei, precum și din România. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oferit…
20:20
Acum o oră
20:10
Persoanele îngrijite la Spitalul Obregia au fost colindate de voluntarii grupului „Tinerii în acțiune” # Basilica.ro
Persoanele îngrijite la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București au fost colindate luni de voluntarii grupului „Tinerii în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Tinerii voluntari au colindat în cele 17 pavilioane ale spitalului, oferind pacienților un moment de bucurie și alinare sufletească. Colindele au fost adresate atât persoanelor internate, cât și personalului…
19:50
Ortodoxia și identitatea națională românească au fost analizate de un teolog american la București # Basilica.ro
Ortodoxia și identitatea națională românească au constituit tema unei analize academice susținute la București de John P. Burgess, profesor al Seminarului Teologic Protestant din Pittsburgh, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. Conferința a avut loc miercuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Evenimentul a reunit studenți și cadre didactice ale instituției. Tema întâlnirii,…
Acum 2 ore
19:40
Biserica „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului se află în proces de restaurare. Lăcașul de cult este o emblemă a patrimoniului spiritual și cultural din Transilvania. Lucrările au început în vara acestui an și au ca scop restaurarea monumentului și valorificarea turistică, proiectul fiind inițiat în parteneriat cu Primăria Braşov. „Lucrările au început în luna august…
Acum 4 ore
18:20
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a instalat-o duminică în funcție pe noua stareță a mănăstirii „Izvorul Tămăduirii”-Drugănescu din localitatea Florești-Stoenești, județul Giurgiu. Ierarhul a oficiat mai întâi Sfânta Liturghie în biserica așezământului monahal și a vorbit despre Pilda celor chemați la cină. „Fiecare dintre cei chemați la cină, ne arată parabola, găsește un motiv, o…
18:00
ASCOR Arad și o echipă de tineri pasionați de robotică au oferit daruri copiilor dintr-un centru de criză # Basilica.ro
Voluntarii ASCOR Arad, împreună cu o echipă de tineri pasionați de robotică, le-au oferit, duminică, daruri copiilor de la Centrul de criză din municipiu. Activitatea a avut loc cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului. Tinerii din echipa Bit-mo a Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” din Arad le-au prezentat copiilor robotul creat de ei. Prezentarea a…
18:00
PS Timotei a vizitat șantierul noii biserici din Burgos, Spania, și a participat la festivalul de colinde al parohiei # Basilica.ro
Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei a petrecut ziua de duminică la Burgos, Spania, unde a vizitat șantierul noii biserici parohiale și a participat la concertul de colinde organizat de comunitatea ortodoxă din localitate. Preasfințitul Părinte Timotei a oficiat Sfânta Liturghie, prilej cu care l-a înaintat la rangul de sachelar pe Părinte Paroh Dănuț Mureș,…
17:50
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a slujit duminică la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Bumbăcari din București. În acest sfânt lăcaș a fost hirotonit ierodiacon în anul 2008. Preasfinția Sa a tâlcuit Pilda celor chemați la cină din Evanghelia Duminicii a 28-a după Rusalii, subliniind atât dimensiunea ei istorică, cât și caracterul eshatologic. Preasfinția…
17:10
FOTO: Credincioșii l-au cinstit pe Sfântul Elefterie la biserica sa din centrul Bucureștiului # Basilica.ro
Numeroși credincioși au participat luni la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul la Biserica Sf. Elefterie – Nou din centrul Bucureștiului. Vezi mai multe fotografii de la eveniment pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
17:00
Capitala Tineretului din România 2026: Alba Iulia a lansat proiectul prin care dorește să oprească migrația tinerilor # Basilica.ro
Municipiul Alba Iulia a lansat oficial proiectul „Capitala Tineretului din România 2026” prin care se dorește motivarea tinerilor de a rămâne și a-și continua activitatea în țară. „În ultimii zece ani, statisticile arată că peste 8% dintre tinerii din zona municipiului au părăsit orașul, în căutarea unor oportunități mai atractive. Prin viziunea anului 2026, ne-am…
Acum 6 ore
16:00
Sf. Spiridon ne cheamă să lepădăm zgomotul lumii și să redescoperim liniștea inimii: Hram la Parohia Nottingham # Basilica.ro
„Sfântul Spiridon ne cheamă, mai ales în timpul Postului Nașterii Domnului, să lepădăm zgomotul lumii și să redescoperim liniștea inimii, pentru ca Hristos să Se poată naște tainic în noi, cu aceeași simplitate și lumină cu care S-a născut în Betleem”, a spus Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord vineri, la Parohia…
16:00
Colinde și cântece patriotice la Palatul Parlamentului, într-un concert dedicat Nașterii Domnului # Basilica.ro
Palatul Parlamentului a găzduit sâmbătă un concert de colinde și cântece patriotice dedicat Nașterii Domnului. Evenimentul a reunit pe scena din Sala „C. A. Rosetti” grupul psaltic Tronos, Muzica reprezentativă a Armatei și Romanian Symphony wind orchestra. „Ne-am gândit că este cel mai frumos mod de a-i avea aproape pe toți. Avem pe de-o parte…
15:50
Sf. Elefterie reprezintă un model strălucit pentru întreaga Biserică, a spus PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
„Sfântul Elefterie reprezintă un model strălucit pentru întreaga Biserică și pentru familiile creștine”, a subliniat luni Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu ocazia hramului Bisericii „Sfântul Elefterie” – Nou, Paraclis Patriarhal din Capitală. Ierarhul a amintit că viața Sfântului Elefterie s-a desfășurat într-un context istoric extrem de dificil: „Perioada în care a trăit…
15:40
Corul unei parohii din județul Timiș a colindat mai multe comunități românești din Germania # Basilica.ro
Corul „Armonia” al parohiei Șag, din județul Timiș, a desfășurat, în perioada 4-9 decembrie, un turneu în Germania, în care a colindat comunitățile românești din această țară. Este vorba despre românii care trăiesc în orașele München, Ingolstadt, Straubing, Pöttmes şi Weißenburg. Corul „Armonia” a vestit Nașterea Domnului pentru cei care locuiesc departe de țară, amintindu-le…
15:40
Clerul și credincioșii din Ialomița au donat sânge în cadrul campaniei organizate de Patriarhia Română # Basilica.ro
Clerul și credincioșii din cadrul mai multor parohii din Ialomița au participat, săptămâna trecută, la o acțiune de donare de sânge din cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viață” organizată de Patriarhia Română. La acțiunea de donare de sânge au participat preoții și credincioșii din parohiile Dimieni, Perieți, Stejaru, Orboiești, Amara II, Mărculești, Scânteia, Reviga,…
15:10
Un nou articol „săptămâna în imagini” ce vă prezintă momente din viața ortodoxă surprinse prin lentila fotografilor profesioniști sau amatori. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Buchet Byzantin (@buchetbyzantin) Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini? Dacă aveți fotografii…
15:10
Părinții Mănăstirii Putna s-au rugat pentru românii căzuți în războiul din Ucraina: Numărul lor s-a dublat în 2025 # Basilica.ro
Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a oficiat duminică, împreună cu părinții din obște, un nou parastas în memoria etnicilor români care și-au dat viața în războiul din Ucraina. Dacă la parastasul oficiat anul trecut de părinții putneni numărul românilor căzuți în război era de 130, anul acesta pe listă s-au adăugat alți 120 de…
Acum 8 ore
14:00
Coruri de colindători au susținut un concert la biserica Sfinții Trei Ierarhi din La Courneuve, Paris, duminică. Festivitatea s-a intitulat Nepsis Winter Festival. Printre participanții la acest eveniment s-au aflat Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale și Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale. Totodată, au participat doamna Ioana Bivolaru, Ambasadoarea…
14:00
Moment aniversar la Sângeorz-Băi, marcat printr-o slujbă de sfințire oficiată de Mitropolitul Clujului # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a sfințit, duminică, crucile ce vor fi așezate pe turla și pe acoperișul bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Sângeorz-Băi. Evenimentul a avut loc în contextul în care parohia a sărbătorit 150 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii, un eveniment major în viața comunității, relatează Mitropolia Clujului.…
Acum 12 ore
12:20
IPS Iosif a tâlcuit, pentru românii din Paris, pretextele invocate pentru a nu-L urma pe Hristos # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a slujit, duminică, în parohia Sfinții Trei Ierarhi din La Courneuve – Paris, unde a vorbit despre semnificația motivelor invocate în Evanghelia acestei duminici, pentru a nu participa la Cina Mântuitorului. „Putem spune că cele trei cele trei motivații ale poporului, pentru care nu-l urmează pe Mântuitorul, ar…
11:20
Mitropolitul Teofan explică la ce ospăț suntem chemați: Omul se dă pe sine lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Se dă pe Sine nouă # Basilica.ro
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a vorbit duminică Pilda celor poftiți la cină, explicând la ce fel de ospăț sunt chemații creștinii: cel al dăruirii reciproce între Dumnezeu și om. „Este ospățul în care omul se dă pe sine lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, primindu-ne pe noi, la schimb, Se dă pe Sine nouă. Omul…
10:40
Evlavie și bucurie pentru comunitatea din Panciova, Serbia: au fost aduse moaștele Sfântului Nectarie # Basilica.ro
Racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, aflată spre închinare la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, a fost adusă în procesiune la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din orașul Panciova, Republica Serbia, informează Episcopia Daciei Felix. Credincioșii, români și sârbi deopotrivă, au întâmpinat sfintele moaște cu evlavie și bucurie, acest eveniment constituindu-se un moment important…
10:00
Cu prilejul comemorării a 36 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, în zilele de 20, 21 și 22 decembrie 2025 vor fi oficiate mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea și credința poporului român. Slujba de pomenire pentru eroii Revoluției va fi săvârșită inclusiv în Catedrala…
09:00
Începe dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Ambasadoarea Germaniei în vizită la Patriarhia Română: Patriarhul Daniel a subliniat dinamismul diasporei românești Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în ziua de vineri, 12 decembrie 2025, în vizită de prezentare, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Doamna Angela Ganninger, Ambasadoarea Germaniei la București. Citește mai…
Acum 24 ore
00:00
Sf. Sfinţit Mc. Elefterie, episcopul Iliriei; Sf. Mc. Antia și Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro # Basilica.ro
Sfântul Elefterie A trăit în veacul al doilea după Hristos. Părinţii săi erau din Roma, tatăl său, Eugeniu, fiind păgân şi mare dregător al Imperiului, iar mama sa, Antia, primind credinţa creştină de la ucenicii Sfântului Apostol Pavel. Însă Elefterie a rămas de mic orfan de tată şi a fost crescut numai de mama sa,…
Ieri
20:00
Evanghelia de astăzi este o chemare profundă, să nu trecem nepăsători pe lângă ea, îndeamnă PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a îndemnat duminică la ascultarea chemării de a participa la Cina Domnului. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a sfințit unul din paraclisele Fundației Sfânta Tecla din Capitală. „Evanghelia aceasta ne privește pe fiecare în parte, chiar dacă noi am putea crede că Mântuitorul s-a adresat doar celor cărora le vorbea, mai…
18:10
„În Biserică, fiecare dintre noi suntem chemați la cina Domnului, așa cum a făcut El mai întâi în Sfânta și Marea Joi, când a instituit euharistia, chemând nu doar apostolii, ci pe toți care vor crede în El”, a spus Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul duminică la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a vorbit la predică…
16:40
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit duminică unul din paraclisele Fundației Sfânta Tecla și a oficiat Sfânta Liturghie. Vezi albumul foto integral aici. Foto credit: Basilica / Raluca Ene
16:20
Parohia „Sf. Elefterie” – Nou din Capitală își serbează ocrotitorul: Programul hramului # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Elefterie” – Nou, Paraclis Patriarhal, din Capitală își serbează luni ocrotitorul. Programul hramului include activități pentru copii, slujbe și două concerte de colinde. Primul eveniment din programul de hram a avut loc sâmbătă: copii de la atelierul de pictură au primit diplome și daruri din partea parohiei. În ajunul hramului este oficiată slujba…
15:10
Patriarhul Daniel atrage atenția asupra grijilor lumești: Pot constitui un obstacol în a răspunde chemării lui Dumnezeu # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde a atras atenția asupra grijilor lumești, care pot constitui un obstacol în a răspunde chemării lui Dumnezeu la mântuire. Preafericirea Sa a făcut referire la Pilda celor chemați la cină din Evanghelia Duminicii a…
12:40
Taina ospățului nu constă doar în faptul că mergem la masa lui Hristos, ci că El vine la noi, spune PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
„Taina ospățului nu constă doar în faptul că mergem la masa Lui Hristos; constă în faptul că El vine la noi”, a spus Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, duminică, la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfinția Sa a explicat Pilda celor poftiți la cină din Evanghelia Duminicii a 28-a după Rusalii: „Nu întâmplător această pildă este citită…
00:00
Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie; (Dezlegare la pește) Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoși după trup ai Domnului) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 14 decembrie Sfinţii Mucenici Tirs şi Calinic Aceşti sfinţi mucenici au pătimit pentru Mântuitorul Iisus Hristos în timpul persecuţiei împăratului Deciu (249-251) din porunca guvernatorului Cumbriciu. Mucenicul Tirs a mărturisit cu mult curaj înaintea judecătorului faptul că a ales credinţa creştină deoarece ea este curată şi adevărată. În urma acestei mărturisiri, el a…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
În Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoși după trup ai Domnului), membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din…
17:00
Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan” a laicilor intelectuali din Mitropolia Clujului a fost inaugurată # Basilica.ro
Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan” a laicilor intelectuali din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului a fost inaugurată vineri, la a Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca. Noua organizație are personalitate juridică de drept privat și funcționează cu binecuvântarea Mitropolitului Andrei, ca entitate neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ și independentă. Asociația poartă numele vrednicului de pomenire…
15:20
Voluntarii Arhiepiscopiei Bucureștilor au colindat persoanele private de libertate de la penitenciare din Capitală # Basilica.ro
Grupul de voluntari „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor a colindat vineri persoanele private de libertate de la trei unități de detenție din Capitală. Colinda a debutat la Penitenciarul București-Jilava, unde persoanele private de libertate i-au primit pe tineri în capela instituției. „Acești tineri minunați au creat o punte peste zidurile penitenciarului și au adus…
12:50
Mitropolitul Irineu al Olteniei a sfințit vineri Capela „Acoperământul Maicii Domnului” a Aeroportului Internațional din Craiova. La eveniment au participat Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, Dan Diaconu, prefectul județului Dolj și Sorin Manda, directorul executiv al Aeroportului. Lăcașul de cult a fost realizat cu sprijinul conducerii aeroportului și a constructorului noului terminal. Mitropolit Irineu…
10:50
Federația Filantropia a ajutat cu lemne pentru foc 50 de persoane vârstnice din județul Prahova # Basilica.ro
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfășurat vineri o acțiune socială în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească” prin care a ajutat cu lemne pentru foc 50 de vârstnici din județul Prahova. Lemnele au fost achiziționate cu sprijinul Societății Chivotul Mare SRL a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Din cei 100 de metri cubi cumpărați, 50 au…
09:30
13 decembrie: Ziua tipografilor români este marcată de sărbătoarea unui mare sfânt cărturar # Basilica.ro
Ziua tipografilor români este marcată anual în data de 13 decembrie, zi care coincide cu sărbătoarea Sfântului Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, un ierarh cărturar, care a făcut eforturi semnificative pentru tipărirea de cărţi de slujbă şi de învăţătură ortodoxă în limba română. Anul acesta se împlinesc 107 de la revolta din capitală a muncitorilor, izbucnită în…
00:00
†) Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; † Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia din Siracuza (Dezlegare la pește) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 13 decembrie Sfântul Ierarh Dosoftei S-a născut în anul 1624 la Suceava, în familia Barilă, primind la botez numele Dimitrie. Părinţii săi, Leontie şi Maria-Misira, binecredincioşi creştini, români de neam, aveau rudenii în Transilvania şi în ţinutul Liovului, din Polonia. Tânărul Dimitrie Barilă a învăţat carte de la cei mai renumiţi dascăli din…
12 decembrie 2025
20:00
FOTO: Sfântul Spiridon a fost sărbătorit la catedrala din București, pe care o ocrotește # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat Sfânta Liturghie de hram la Catedrala Sf. Spiridon – Nou, vineri, 12 decembrie.
19:20
400 de copii au vestit Nașterea Domnului la Catedrala din Sibiu, în prezența Mitropolitului Laurențiu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a primit joi, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, cetele de colindători din Arhiepiscopia Sibiului. În total, peste 400 de copii din unități de învățământ din județ au umplut catedrala cu sunet de colinde. La eveniment au fost prezenți domnul prof. Marius Novac, inspectorul general școlar al județului Sibiu,…
19:00
Evenimentele dedicate Sf. Liviu Galaction în eparhia Clujului s-au încheiat cu premierea celor implicați # Basilica.ro
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat joi ultima manifestare din seria celor dedicate Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj. În cadrul Serii culturale „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj – mărturisitor al Ortodoxiei” de la Muzeul Mitropoliei Clujului, cei implicați în organizarea manifestărilor din acest an au primit distincții. Invitații…
18:50
Ioan (14 ani) și Teodor (3 ani) sunt doi frați care suferă de o boală rară, care avansează rapid. Speranța vine din faptul că pentru ambii frați există tratament, iar pentru Teodor, recuperarea ar putea fi completă. Ioan și Teodor ar putea fi tratați dacă reușesc să strângă 2 milioane de dolari, sumă necesară pentru…
17:40
Federația Filantropia a oferit consultații oftalmologice și ochelari gratuiți pentru zeci de vârstnici teleormăneni # Basilica.ro
Federația Filantropia a Patriarhiei Române, în colaborare cu asociația eparhială Filantropia Teleormăneană, a desfășurat miercuri o nouă acțiune în cadrul campaniei naționale „Ajută un bătrân să zâmbească”. Cu această ocazie, 60 de vârstnici vulnerabili au primit gratuit consultații oftalmologice și urmează să primească și ochelari de vedere gratuiți. Pentru a avea ce citi cu noii…
17:20
Grupul psaltic Tronos a colindat la Palatul Cotroceni. Psalților li s-au alăturat copii de la două parohii din țară # Basilica.ro
Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, condus de Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, a colindat vineri la Palatul Cotroceni, în prezența Președintelui României. Cu acest prilej, la inițiativa Administrației Prezidențiale, Sala de spectacole a palatului a fost folosită pentru prima dată după o lungă perioadă de timp. La eveniment au fost invitați copii de…
16:40
Un deceniu de dialog pentru pace în Balcani: Liderii creștini și musulmani s-au întâlnit în Iordania # Basilica.ro
Lideri religioși creștini și musulmani din Balcani și Orientul Mijlociu s-au reunit marți în Regatul Hașemit al Iordaniei, cu prilejul marcării a zece ani de la lansarea Procesului Aqaba, o inițiativă internațională dedicată promovării dialogului interreligios și a coexistenței pașnice. Conferința internațională „Procesul Aqaba – dialogul balcanic interreligios” a avut loc în apropierea locului Botezului…
16:10
Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) organizează concertul caritabil „După datini, colindăm” în data de 17 decembrie, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Ediția de anul acesta este dedicată sprijinirii a doi frați din București care suferă de o boală genetică extrem de rară. Studenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București vor…
16:10
Un grup de elevi de la Școala Centrală din București a vizitat Palatul Patriarhiei, miercuri, cu ocazia Programului Național „Școala Altfel”. Copiii au descoperit detalii interesante, atât despre Catedrala Patriarhală, cât și despre întregul ansamblu arhitectural din care face parte, inclusiv Palatul Patriarhiei. Doamna Mariana Vișan, profesor la Școala Centrală din București, a însoțit grupul…
15:50
Ambasadoarea Germaniei în vizită la Patriarhia Română: Patriarhul Daniel a subliniat dinamismul diasporei românești # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în ziua de vineri, 12 decembrie 2025, în vizită de prezentare, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Doamna Angela Ganninger, Ambasadoarea Germaniei la București. Excelența Sa a fost însoțită de către Theresa von Saldern, Directorul Departamentului pentru Chestiuni Culturale din cadrul Ambasadei Germaniei la București. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel…
