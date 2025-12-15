Sf. Elefterie reprezintă un model strălucit pentru întreaga Biserică, a spus PS Timotei Prahoveanul

11:20

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a vorbit duminică Pilda celor poftiți la cină, explicând la ce fel de ospăț sunt chemații creștinii: cel al dăruirii reciproce între Dumnezeu și om. „Este ospățul în care omul se dă pe sine lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, primindu-ne pe noi, la schimb, Se dă pe Sine nouă. Omul…