FCSB a decis: Malcom Edjouma rămâne în lot până la finalul sezonului
Adevarul.ro, 15 decembrie 2025 12:00
Malcom Edjouma rămâne la FCSB.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
12:00
Numărul pensionarilor este în creștere. Pensia medie lunară, majorată cu 0,3% în trimestrul III # Adevarul.ro
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,3% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul II din acest an, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,921 milioane, potrivit datelor publicate luni, 15 decembrie, de Institutul Național de Statistică (INS).
12:00
Malcom Edjouma rămâne la FCSB.
Acum 30 minute
11:45
Pentru o mare parte a societății, Moroșanu este dovada vie că justiția românească nu este un monolit corupt sau inert, ci un teritoriu plin de tensiuni în care există încă oameni dispuși să riște.
11:45
Cătălin Predoiu, discuții strategice la Casa Albă cu consilierul lui Trump: „O întâlnire bună” # Adevarul.ro
Ministrul român de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui american Donald Trump.
11:45
Un fotbalist trecut pe la FCSB a aflat că l-a înșelat soția doar privind-o: „Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există” # Adevarul.ro
Sebastian Chitoșcă, 33 de ani, a renunțat la fotbal în urmă cu șase ani.
Acum o oră
11:30
Lepra, confirmată și într-o altă țară europeană. „Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris” # Adevarul.ro
Încă un caz de lepră a fost confirmat în Europa, de această dată în Croația. Institutul de Sănătate Publică (HZJZ) precizează că persoana afectată a primit imediat tratament cu antibiotice și că nu există risc pentru sănătatea publică.
11:30
Cum va arăta piața imobiliară în 2026. Ce se întâmplă cu prețurile la apartamente, case și terenuri # Adevarul.ro
Anul în curs a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini. Daniel Crainic, reprezentantul unei platforme de anunțuri imobiliare, a explicat, la ProTv, ce așteptări ar trebui să avem pentru 2026.
11:15
Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în pline negocieri de pace la Berlin # Adevarul.ro
Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Moscovei, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla la Berlin pentru discuții privind un plan de pace.
Acum 2 ore
10:45
Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat luni, în urma deschiderii unui dosar de moarte suspectă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.
10:45
Primele contururi ale unui acord de pace în Ucraina. SUA salută „progresele înregistrate” în discuțiile cu Zelenski, la Berlin # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a încheiat duminică prima zi de discuții cu reprezentanții SUA Steve Witkoff și Jared Kushner la Berlin, însă discuțiile continuă pentru tușele finale ale unui plan de pace care să pună capăt războiului de amploare al Rusiei.
10:45
Călin Georgescu și Horațiu Potra, luni, în fața magistraților. Mobilizare a susținătorilor pe rețelele sociale # Adevarul.ro
Călin Georgescu se va prezenta luni, 15 decembrie, la Curtea de Apel București. Susținătorii săi se mobilizează pe rețelele de socializare, unde anunță ca vor fi prezenți la instanță pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențiale. În fața magistraților va fi adus și Horațiu Potra.
10:45
Nicușor Dan asigură că va „acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat luni, 15 decembrie, că problemele semnalate în spațiul public cu privire la justiție „sunt grave, dar au rezolvare”.
10:30
Unul din autorii atentatului antisemit din Sidney, anchetat în trecut pentru legăturile sale cu Statul Islamic # Adevarul.ro
Presa australiană a anunțat luni, 15 decembrie, că unul dintre autorii atentatului antisemit comis duminică pe o plajă din Sydney a făcut obiectul unei anchete a serviciilor de informaţii australiene în 2019, pentru legăturile sale cu gruparea Stat Islamic (SI).
10:30
Percheziții în Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală din ride-sharing. Prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei # Adevarul.ro
Șase percheziții au avut loc în județele Iași și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul ride-sharing.
10:15
Avion militar american, la un pas de coliziune cu un zbor comercial, lângă Venezuela: „Nu au transponderul pornit, este scandalos” # Adevarul.ro
Un avion al companiei JetBlue, care decolase din insula caraibiană Curaçao cu destinația New York, a evitat la limită o coliziune cu o aeronavă militară americană, în apropiere de Venezuela
10:15
Au încercau să spargă cu răngile un easybox. Comandaseră telefoane și au vrut să le scoată din locker fără să mai plătească # Adevarul.ro
Doi tineri din Bacău, unul de 20 ani, iar celălalt de 17 de ani, au comandat de pe diferite site-uri produse electronice cu plata la easybox, apoi au încercat să spargă sertarele locker-ului pentru a lua bunurile, fără a le plăti.
Acum 4 ore
09:45
Suspectul reținut după atacul armat de la Universitatea Brown va fi eliberat. Anchetatorii vorbesc despre „o altă pistă” # Adevarul.ro
Persoana reținută duminică în urma atacului armat de la Universitatea Brown, soldat cu doi studenți uciși și nouă răniți, va fi eliberată.
09:45
Ce spune ministrul justiției Radu Marinescu despre proteste și demisia Liei Savonea: „Problemele semnalate trebuie investigate” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, 15 decembrie, că nu a discutat până acum cu Lia Savonea, președinta ÎCCJ. Întrebat dacă aceasta ar trebui să demisioneze, a spus că situația trebuie rezolvată „într-un mod profesionist, rațional, conform statutului justiției”.
09:45
Un mare producător auto se pregătește să închidă prima fabrică din Germania din istoria sa # Adevarul.ro
Volkswagen va înceta producția de vehicule la fabrica sa din Dresda după ziua de marți, 16 decembrie, marcând pentru prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului auto închiderea unei linii de producție în Germania, potrivit Financial Times.
09:15
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, va participa luni, 15 decembrie, la Consiliul Afacerilor Externe, organizat la Bruxelles. Ministrul va lua parte și la evenimentele organizate în marja acestei reuniuni, care se vor desfășura tot în capitala Belgiei.
09:15
Capete de porc aruncate pe morminte musulmane în Sydney, după atacul terorist de pe Plaja Bondi: „Nu face decât să alimenteze furia, durerea și divizarea” # Adevarul.ro
Mai multe morminte musulmane dintr-un cimitir din Sydney, Australia, au fost profanate cu capete de porc, la scurt timp după atacul armat de pe Plaja Bondi.
09:00
Noua șefă al MI6 avertizează asupra amenințării rusești în creștere. „Linia frontului este peste tot” # Adevarul.ro
Marea Britanie se confruntă cu o nouă „epocă a incertitudinii”, potrivit discursului pe care Blaise Metreweli, noua șefă al MI6, îl va susține pentru prima dată din această funcție și în care identifică Kremlinul ca amenințare principală, potrivit The Guardian.
08:45
Câte pahare de vin beau oamenii care trăiesc până la 100 de ani. Secretul longevității din „Zonele Albastre” # Adevarul.ro
Locuitorii din așa-numitele „Zone Albastre”, regiuni ale lumii unde oamenii trăiesc mult peste media globală, urmează câteva principii simple de viață.
08:45
Haos în Gara de Nord: un individ a urcat pe fațada clădirii și a aruncat cu pietre în trecători și mașini # Adevarul.ro
Un bărbat s-a urcat duminică seară, 14 decembrie, pe fațada Gării de Nord și a început să arunce cu pietre în trecători și în autoturismele care circulau pe lângă gară. O femeie a fost rănită ușor de bucăți de tencuială aruncate de acesta.
08:45
Meteorologii au emis un cod galben de ceață luni, 15 decembrie, valabil în trei județe ale țării. În rest, temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei.
08:15
Un celebru regizor și actor și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Hollywood. Ambii aveau urme de înjunghiere pe corp # Adevarul.ro
Rob Reiner, regizorul unor filme îndrăgite precum „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”, „Misery”, „Stand By Me”, „Prințesa mireasă” și „This is Spinal Tap”, a murit la vârsta de 78 de ani, împreună cu soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani.
Acum 6 ore
08:00
„Parodie de justiţie”. Un tribunal din Hong Kong l-a găsit pe fostul magnat al presei pro-democraţie Jimmy Lai vinovat de insurecție şi complot # Adevarul.ro
Luni, 15 decembrie, un tribunal din Hong Kong l-a găsit vinovat pe fostul magnat al presei pro-democrație Jimmy Lai de un capăt de acuzare de insurecție și două capete de acuzare de coluziune cu forțe străine.
07:45
Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Întrevedere cu premierul Petteri Orpo și reprezentanții companiilor din domeniul industriei de Apărare # Adevarul.ro
Nicușor Dan efectuează, pe 15 și 16 decembrie, o vizită în Finlanda. Președintele va avea o întrevedere cu premierul acestei țări și cu reprezentații companiilor din domeniul apărării, dar și o întâlnire cu membrii ai comunităților românești.
07:30
Florin Prunea s-a întors leșinat fizic și marcat psihic de la „Desafio”: „S-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot povesti!” # Adevarul.ro
Florin Prunea a acceptat provocarea de a participa la un reality-show.
07:15
Generalii spun că toate obiectivele războiului vor fi atinse. Economiștii insistă că economia Rusiei va rezista mai bine decât cea a Ucrainei, în ciuda sancțiunilor. Iar președintele american Donald Trump afirmă că Rusia este mult mai puternică și că Kievul nu mai are cărți de jucat.
07:15
Mirel Rădoi este de negăsit, după plecarea de la Universitatea Craiova. Oltenilor le merge bine fără fostul antrenor # Adevarul.ro
Universitatea Craiova s-a impus duminică seară la Sibiu, 3-0 cu Hermannstadt, și s-a apropiat la două puncte de liderul Rapid.
07:00
Moţiune simplă la Senat împotriva Dianei Buzoianu: „100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului” # Adevarul.ro
Senatul va dezbate şi supune votului, luni, 15 decembrie, moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.
07:00
Zeci de mii de manifestanţi din Brazilia se opun reducerii pedepsei fostului președinte Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Zeci de mii de oameni au ieşit duminică, 14 decembrie, pe străzile din Brazilia pentru a protesta faţă de dorinţa parlamentului brazilian de a reduce pedeapsa fostului preşedinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.
06:45
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan # Adevarul.ro
Lumea wreslingului s-a despărțit de un personaj reprezentativ.
06:30
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare”, dezbătută şi supusă votului în plenul reunit al Parlamentului # Adevarul.ro
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare”, prezentată de chestorul Senatului Ninel Peia (AUR) în urmă cu o săptămână, va fi dezbătută şi votată luni, 15 decembrie, în plenul reunit al Parlamentului.
06:15
Cum ar putea răspunde Europa la noua Strategie de Securitate Națională a SUA – Politico # Adevarul.ro
Critica președintelui american la adresa Europei a stârnit, ca de obicei, reacții indignate pe Bătrânul Continent. O reacție mai înțeleaptă ar fi un dialog sincer, auto-critic, despre punctele forte, slăbiciuni și interesele comune, scrie Politico.
06:15
Bucuria obscenă a unui fotbalist: a marcat, apoi și-a introdus balonul în zona organelor genitale # Adevarul.ro
În fotbalul african, lucrurile nu sunt la locul lor din mai multe puncte de vedere.
Acum 8 ore
05:45
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern” # Adevarul.ro
Anual, peste 200.000 de români părăsesc țara ca emigranți. Mulți dintre cei întorși după câțiva ani susțin că, în ciuda unui nivel de trai mai ridicat, nu au reușit să se adapteze societăților occidentale, mai ales în comunități în care numărul românilor este redus.
05:15
Cât de des își schimbă românii mașinile. Din ce țări ar trebui să evitați să le cumpărați # Adevarul.ro
O mașină care și-a schimbat proprietarul de prea multe ori nu va mai fi foarte căutată pe piața second-hand, existând posibilitatea să fi fost prost întreținut sau să ascundă defecte tehnice pe care foștii proprietari nu doreau să le rezolve.
04:45
Mulți observatori ai Rusiei continuă să spere că statul rus va ajunge să se comporte ca un actor responsabil pe scena internațională. Evoluțiile recente sugerează însă că impulsul imperial rămâne o constantă dificil de abandonat.
04:15
Dacă ai un tânăr de până în 30 de ani în apropiere, poate ar fi bine să renunți la ideea de a-i face cadou clasicul portofel, pentru că nu-l va folosi. Tinerii tratează banii cash ca pe o glumă, folosindu-i doar pentru mici răsfățuri, de parcă n-ar mai avea valoare, scrie presa internațională.
Acum 12 ore
03:45
Românii, extrem de sceptici în folosirea AI, deși le-ar putea crește productivitatea și creativitatea # Adevarul.ro
Angajații din România sunt printre cei mai puțin entuziasmați de impactul inteligenței artificiale asupra muncii lor, doar o treime declarându-se astfel, sub media globală de 41%.
03:15
Mentalitatea face diferența în modul în care ne gestionăm banii. Psihologii spun că optimismul și poveștile scurte care explică concepte financiare complexe pot transforma economisirea dintr-o corvoadă într-un obicei natural, chiar și pentru cei cu venituri mai mici.
02:15
De ce e important să faci mișcare zi de zi? Exercițiile ușoare care fac minuni pentru creier și te mențin energic și după 60 de ani # Adevarul.ro
Chiar și mișcarea ușoară, făcută regulat, poate avea efecte surprinzătoare asupra creierului tău. Pașii mici, plimbările scurte sau câteva minute de stretching nu doar că aduc energie corpului, dar pot reduce cu până la 45% riscul de demență mai târziu în viață.
01:45
O săptămână decisivă pentru UE. Poate demonstra Europa că nu este „slabă” în fața lui Trump? # Adevarul.ro
Uniunea Europeană se află într-un moment critic, încercând să dovedească faptul că este mai mult decât un actor secundar pe scena geopolitică.
01:15
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat Revoluția din 1989 # Adevarul.ro
Prima mare revoltă a românilor contra regimului comunist a avut loc, de fapt, cu doi ani mai devreme față de evenimentele din 1989. Este vorba despre protestele de mare amploare ale muncitorilor de la Uzinele „Steagul Roșu” din Brașov, aspru reprimate de Securitate.
00:45
Destinații de călătorie iarna în Munții Apuseni. Ținutul ghețarilor de peșteră și al monumentelor rare ale naturii # Adevarul.ro
Munții Apuseni adăpostesc unele dintre cele mai valoroase resurse minerale de pe teritoriul României, însă pentru turiști marile atracții sunt, alături de satele arhaice de pe culmi, numeroasele monumente ale naturii. Iarna sporește farmecul acestor locuri unicat din Apuseni.
00:15
15 decembrie: Se naște arhitectul Gustave Eiffel, creatorul celebrului turn din Paris și al podului de la Ungheni, ambele purtându-i numele # Adevarul.ro
Pe 15 decembrie 1832 se naște arhitectul francez Gustave Eiffel, cel care a realizat turnul din Paris care îi poartă numele. Tot pe 15 decembrie, în 1467, Ștefan cel Mare îl învinge pe Matia Corvin în Bătălia de la Baia.
14 decembrie 2025
23:45
Efectele nocive ale timpului îndelungat petrecut pe TikTok și YouTube de copii. „Ritmul somnului se dereglează, apar oboseala cronică, irascibilitatea" # Adevarul.ro
Un studiu recent realizat de Ofcom, autoritatea britanică pentru reglementarea media, atrage atenția asupra efectelor nocive ale folosirii excesive a rețelelor sociale în timpul nopții de către copii.
Acum 24 ore
22:45
Una dintre cele mai sângeroase și controversate greve din România. Armata a deschis focul, fără avertisment, împotriva muncitorilor # Adevarul.ro
Una dintre cele mai sângeroase greve din istoria României a avut loc pe 13 decembrie 1918. Imediat după terminarea războiului, sute de muncitori români, în special tipografi, au intrat în grevă și au ieșit la proteste pentru a cere condiții decente de muncă. Au fost împușcați pe capete.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.