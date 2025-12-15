Rabla Auto 2025. Când începe noua sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice
Adevarul.ro, 15 decembrie 2025 13:30
O nouă sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice care nu au reușit până acum să se înscrie în Programul Rabla Auto 2025 va fi lansată marți, 16 decembrie 2025, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).
Acum 15 minute
13:30
13:30
Cum arată cel mai mare parc tematic de iarnă din lume, noua atracție spectaculoasă a Chinei # Adevarul.ro
Cel mai mare parc tematic de iarnă din lume își va deschide porțile pentru vizitatori pe 17 decembrie în orașul Harbin, din nord-estul Chinei.
Acum o oră
13:00
Kaja Kallas avertizează: Utilizarea activelor rusești înghețate pentru Ucraina devine „din ce în ce mai dificilă” # Adevarul.ro
Planul UE de a folosi activele suverane rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei devine „din ce în ce mai dificil”, a avertizat Kaja Kallas.
13:00
Momentul care l-a marcat pe Boloni: promisiunea făcută mamei sale când a părăsit România # Adevarul.ro
Ladislau Boloni a vorbit deschis despre unul dintre cele mai puternice momente din viața sa, legat de plecarea din România și de promisiunea făcută mamei sale.
12:45
Cum vrea Rusia să convingă SUA să accepta pacea propusă? Următorul pas al războiului cognitiv rusesc, dezvăluit de ISW # Adevarul.ro
Economia Rusiei duduie, victoria pe câmpul de luptă e inevitabilă și ucrainenii protestează împotriva lui Zelenski - acestea sunt principalele mesaje ale războiului cognitiv al Rusiei care au ca scop influențarea negocierilor, arată într-o analiză a Institutului pentru Studierea Războiului (ISW).
12:45
A fost concediat managerul clinicii stomatologice unde o fetiță de doi ani a murit după o anestezie # Adevarul.ro
Crystal Dental Clinic, unde în noiembrie o fetiță de doi ani a murit din cauza complicațiilor după o anestezie, a transmis noi informații după finalizarea anchetei administrative interne.
12:45
Problema ce planează asupra soluționării războiului. Ce îl mai poate opri pe Putin să lupte în continuare în Ucraina # Adevarul.ro
În ochii unora, Vladimir Putin are reputația unui autocrat nemilos și a un maestru al manipulării pe scena internațională. Dar ceea ce îi lipsește președintelui Rusiei este o față de poker, el nereușind să-și mascheze încrederea că avantajele în negociere sunt de partea lui, relatează BBC.
Acum 2 ore
12:30
Cristi Danileț câștigă împotriva României la CEDO. Fostul judecător fusese sancționat pentru postări pe Facebook # Adevarul.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț.
12:30
Cel puțin 16 elevi de liceu au murit într-un accident de autocar. Se întorceau de la petrecerea de absolvire # Adevarul.ro
Un accident de autocar, produs duminică, 14 decembrie, în nord-vestul Columbiei, s-a soldat cu cel puțin 17 victime, între care 16 liceeni. Adolescenții se întorceau dintr-o excursie organizată pentru a sărbători obținerea diplomei de absolvire.
12:15
Alertă pe aeroportul din Strasbourg din cauza unui colet suspect. Ce europarlamentari români au rămas blocați în avion # Adevarul.ro
Mai mulți pasageri, printre care europarlamentari români, au fost blocați pe aeroportul din Strasbourg din cauza unei valize suspecte
12:15
Imagini virale cu Irinel Columbeanu. Fostul milionar s-a botezat la Biserica Baptistă din București # Adevarul.ro
Fostul milionar Irinel Columbeanu s-a fi botezat, iar imaginile cu el îmbrăcat complet în alb au devenit virale pe internet.
12:00
Numărul pensionarilor este în creștere. Pensia medie lunară, majorată cu 0,3% în trimestrul III # Adevarul.ro
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,3% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul II din acest an, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,921 milioane, potrivit datelor publicate luni, 15 decembrie, de Institutul Național de Statistică (INS).
12:00
Malcom Edjouma rămâne la FCSB.
11:45
Pentru o mare parte a societății, Moroșanu este dovada vie că justiția românească nu este un monolit corupt sau inert, ci un teritoriu plin de tensiuni în care există încă oameni dispuși să riște.
11:45
Cătălin Predoiu, discuții strategice la Casa Albă cu consilierul lui Trump: „O întâlnire bună” # Adevarul.ro
Ministrul român de Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit la Casa Albă cu Jarrod Agen, consilierul președintelui american Donald Trump.
11:45
Un fotbalist trecut pe la FCSB a aflat că l-a înșelat soția doar privind-o: „Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există” # Adevarul.ro
Sebastian Chitoșcă, 33 de ani, a renunțat la fotbal în urmă cu șase ani.
Acum 4 ore
11:30
Lepra, confirmată și într-o altă țară europeană. „Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris” # Adevarul.ro
Încă un caz de lepră a fost confirmat în Europa, de această dată în Croația. Institutul de Sănătate Publică (HZJZ) precizează că persoana afectată a primit imediat tratament cu antibiotice și că nu există risc pentru sănătatea publică.
11:30
Cum va arăta piața imobiliară în 2026. Ce se întâmplă cu prețurile la apartamente, case și terenuri # Adevarul.ro
Anul în curs a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini. Daniel Crainic, reprezentantul unei platforme de anunțuri imobiliare, a explicat, la ProTv, ce așteptări ar trebui să avem pentru 2026.
11:15
Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în pline negocieri de pace la Berlin # Adevarul.ro
Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Moscovei, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla la Berlin pentru discuții privind un plan de pace.
10:45
Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat luni, în urma deschiderii unui dosar de moarte suspectă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.
10:45
Primele contururi ale unui acord de pace în Ucraina. SUA salută „progresele înregistrate” în discuțiile cu Zelenski, la Berlin # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a încheiat duminică prima zi de discuții cu reprezentanții SUA Steve Witkoff și Jared Kushner la Berlin, însă discuțiile continuă pentru tușele finale ale unui plan de pace care să pună capăt războiului de amploare al Rusiei.
10:45
Călin Georgescu și Horațiu Potra, luni, în fața magistraților. Mobilizare a susținătorilor pe rețelele sociale # Adevarul.ro
Călin Georgescu se va prezenta luni, 15 decembrie, la Curtea de Apel București. Susținătorii săi se mobilizează pe rețelele de socializare, unde anunță ca vor fi prezenți la instanță pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențiale. În fața magistraților va fi adus și Horațiu Potra.
10:45
Nicușor Dan asigură că va „acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat luni, 15 decembrie, că problemele semnalate în spațiul public cu privire la justiție „sunt grave, dar au rezolvare”.
10:30
Unul din autorii atentatului antisemit din Sidney, anchetat în trecut pentru legăturile sale cu Statul Islamic # Adevarul.ro
Presa australiană a anunțat luni, 15 decembrie, că unul dintre autorii atentatului antisemit comis duminică pe o plajă din Sydney a făcut obiectul unei anchete a serviciilor de informaţii australiene în 2019, pentru legăturile sale cu gruparea Stat Islamic (SI).
10:30
Percheziții în Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală din ride-sharing. Prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei # Adevarul.ro
Șase percheziții au avut loc în județele Iași și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul ride-sharing.
10:15
Avion militar american, la un pas de coliziune cu un zbor comercial, lângă Venezuela: „Nu au transponderul pornit, este scandalos” # Adevarul.ro
Un avion al companiei JetBlue, care decolase din insula caraibiană Curaçao cu destinația New York, a evitat la limită o coliziune cu o aeronavă militară americană, în apropiere de Venezuela
10:15
Au încercau să spargă cu răngile un easybox. Comandaseră telefoane și au vrut să le scoată din locker fără să mai plătească # Adevarul.ro
Doi tineri din Bacău, unul de 20 ani, iar celălalt de 17 de ani, au comandat de pe diferite site-uri produse electronice cu plata la easybox, apoi au încercat să spargă sertarele locker-ului pentru a lua bunurile, fără a le plăti.
09:45
Suspectul reținut după atacul armat de la Universitatea Brown va fi eliberat. Anchetatorii vorbesc despre „o altă pistă” # Adevarul.ro
Persoana reținută duminică în urma atacului armat de la Universitatea Brown, soldat cu doi studenți uciși și nouă răniți, va fi eliberată.
09:45
Ce spune ministrul justiției Radu Marinescu despre proteste și demisia Liei Savonea: „Problemele semnalate trebuie investigate” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, 15 decembrie, că nu a discutat până acum cu Lia Savonea, președinta ÎCCJ. Întrebat dacă aceasta ar trebui să demisioneze, a spus că situația trebuie rezolvată „într-un mod profesionist, rațional, conform statutului justiției”.
09:45
Un mare producător auto se pregătește să închidă prima fabrică din Germania din istoria sa # Adevarul.ro
Volkswagen va înceta producția de vehicule la fabrica sa din Dresda după ziua de marți, 16 decembrie, marcând pentru prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului auto închiderea unei linii de producție în Germania, potrivit Financial Times.
Acum 6 ore
09:15
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, va participa luni, 15 decembrie, la Consiliul Afacerilor Externe, organizat la Bruxelles. Ministrul va lua parte și la evenimentele organizate în marja acestei reuniuni, care se vor desfășura tot în capitala Belgiei.
09:15
Capete de porc aruncate pe morminte musulmane în Sydney, după atacul terorist de pe Plaja Bondi: „Nu face decât să alimenteze furia, durerea și divizarea” # Adevarul.ro
Mai multe morminte musulmane dintr-un cimitir din Sydney, Australia, au fost profanate cu capete de porc, la scurt timp după atacul armat de pe Plaja Bondi.
09:00
Noua șefă al MI6 avertizează asupra amenințării rusești în creștere. „Linia frontului este peste tot” # Adevarul.ro
Marea Britanie se confruntă cu o nouă „epocă a incertitudinii”, potrivit discursului pe care Blaise Metreweli, noua șefă al MI6, îl va susține pentru prima dată din această funcție și în care identifică Kremlinul ca amenințare principală, potrivit The Guardian.
08:45
Câte pahare de vin beau oamenii care trăiesc până la 100 de ani. Secretul longevității din „Zonele Albastre” # Adevarul.ro
Locuitorii din așa-numitele „Zone Albastre”, regiuni ale lumii unde oamenii trăiesc mult peste media globală, urmează câteva principii simple de viață.
08:45
Haos în Gara de Nord: un individ a urcat pe fațada clădirii și a aruncat cu pietre în trecători și mașini # Adevarul.ro
Un bărbat s-a urcat duminică seară, 14 decembrie, pe fațada Gării de Nord și a început să arunce cu pietre în trecători și în autoturismele care circulau pe lângă gară. O femeie a fost rănită ușor de bucăți de tencuială aruncate de acesta.
08:45
Meteorologii au emis un cod galben de ceață luni, 15 decembrie, valabil în trei județe ale țării. În rest, temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei.
08:15
Un celebru regizor și actor și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Hollywood. Ambii aveau urme de înjunghiere pe corp # Adevarul.ro
Rob Reiner, regizorul unor filme îndrăgite precum „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”, „Misery”, „Stand By Me”, „Prințesa mireasă” și „This is Spinal Tap”, a murit la vârsta de 78 de ani, împreună cu soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani.
08:00
„Parodie de justiţie”. Un tribunal din Hong Kong l-a găsit pe fostul magnat al presei pro-democraţie Jimmy Lai vinovat de insurecție şi complot # Adevarul.ro
Luni, 15 decembrie, un tribunal din Hong Kong l-a găsit vinovat pe fostul magnat al presei pro-democrație Jimmy Lai de un capăt de acuzare de insurecție și două capete de acuzare de coluziune cu forțe străine.
07:45
Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Întrevedere cu premierul Petteri Orpo și reprezentanții companiilor din domeniul industriei de Apărare # Adevarul.ro
Nicușor Dan efectuează, pe 15 și 16 decembrie, o vizită în Finlanda. Președintele va avea o întrevedere cu premierul acestei țări și cu reprezentații companiilor din domeniul apărării, dar și o întâlnire cu membrii ai comunităților românești.
Acum 8 ore
07:30
Florin Prunea s-a întors leșinat fizic și marcat psihic de la „Desafio”: „S-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot povesti!” # Adevarul.ro
Florin Prunea a acceptat provocarea de a participa la un reality-show.
07:15
Generalii spun că toate obiectivele războiului vor fi atinse. Economiștii insistă că economia Rusiei va rezista mai bine decât cea a Ucrainei, în ciuda sancțiunilor. Iar președintele american Donald Trump afirmă că Rusia este mult mai puternică și că Kievul nu mai are cărți de jucat.
07:15
Mirel Rădoi este de negăsit, după plecarea de la Universitatea Craiova. Oltenilor le merge bine fără fostul antrenor # Adevarul.ro
Universitatea Craiova s-a impus duminică seară la Sibiu, 3-0 cu Hermannstadt, și s-a apropiat la două puncte de liderul Rapid.
07:00
Moţiune simplă la Senat împotriva Dianei Buzoianu: „100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului” # Adevarul.ro
Senatul va dezbate şi supune votului, luni, 15 decembrie, moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.
07:00
Zeci de mii de manifestanţi din Brazilia se opun reducerii pedepsei fostului președinte Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Zeci de mii de oameni au ieşit duminică, 14 decembrie, pe străzile din Brazilia pentru a protesta faţă de dorinţa parlamentului brazilian de a reduce pedeapsa fostului preşedinte de extremă-dreapta Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.
06:45
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan # Adevarul.ro
Lumea wreslingului s-a despărțit de un personaj reprezentativ.
06:30
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare”, dezbătută şi supusă votului în plenul reunit al Parlamentului # Adevarul.ro
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare”, prezentată de chestorul Senatului Ninel Peia (AUR) în urmă cu o săptămână, va fi dezbătută şi votată luni, 15 decembrie, în plenul reunit al Parlamentului.
06:15
Cum ar putea răspunde Europa la noua Strategie de Securitate Națională a SUA – Politico # Adevarul.ro
Critica președintelui american la adresa Europei a stârnit, ca de obicei, reacții indignate pe Bătrânul Continent. O reacție mai înțeleaptă ar fi un dialog sincer, auto-critic, despre punctele forte, slăbiciuni și interesele comune, scrie Politico.
06:15
Bucuria obscenă a unui fotbalist: a marcat, apoi și-a introdus balonul în zona organelor genitale # Adevarul.ro
În fotbalul african, lucrurile nu sunt la locul lor din mai multe puncte de vedere.
05:45
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern” # Adevarul.ro
Anual, peste 200.000 de români părăsesc țara ca emigranți. Mulți dintre cei întorși după câțiva ani susțin că, în ciuda unui nivel de trai mai ridicat, nu au reușit să se adapteze societăților occidentale, mai ales în comunități în care numărul românilor este redus.
Acum 12 ore
05:15
Cât de des își schimbă românii mașinile. Din ce țări ar trebui să evitați să le cumpărați # Adevarul.ro
O mașină care și-a schimbat proprietarul de prea multe ori nu va mai fi foarte căutată pe piața second-hand, existând posibilitatea să fi fost prost întreținut sau să ascundă defecte tehnice pe care foștii proprietari nu doreau să le rezolve.
