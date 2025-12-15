Vedeta de la Antena 1 a „aprins” internetul: „Dacă nu aleargă precum Cisotti, lasă-l”
Gazeta Sporturilor, 15 decembrie 2025 19:30
Ramona Olaru (36 de ani), vedeta de televiziune a celor de la Antena 1, a postat un clip în care a amintit de cursa făcută de Juri Cisotti (32), mijlocașul de la FCSB, în victoria cu Feyenoord. Pe 11 decembrie, FCSB a învins-o pe Feyenoord cu scorul de 4-3, iar italianul Juri Cisotti a reușit o cursă de senzație și i-a pasat decisiv lui Florin Tănase, cel care a marcat golul victoriei.
• • •
Acum 30 minute
19:30
Vedeta de la Antena 1 a „aprins" internetul: „Dacă nu aleargă precum Cisotti, lasă-l"
Ramona Olaru (36 de ani), vedeta de televiziune a celor de la Antena 1, a postat un clip în care a amintit de cursa făcută de Juri Cisotti (32), mijlocașul de la FCSB, în victoria cu Feyenoord. Pe 11 decembrie, FCSB a învins-o pe Feyenoord cu scorul de 4-3, iar italianul Juri Cisotti a reușit o cursă de senzație și i-a pasat decisiv lui Florin Tănase, cel care a marcat golul victoriei. ...
19:20
Superstarul Mariah Carey, confirmată pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina # Gazeta Sporturilor
Marian Carey (56 de ani), interpretă a hit-urilor „Vision of Love” sau „All I Want for Christmas is You”, va cânta la ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano Cortina.Superstarul pop american Mariah Carey va fi prima vedetă muzicală importantă care va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, au anunțat organizatorii într-un comunicat. ...
Acum o oră
19:10
Emiratele Arabe Unite, naționala antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a fost eliminată în semifinalele Cupei Arabe. Maroc s-a impus luni fără probleme, scor 3-0.Naționala românului s-a calificat în această fază după ce vineri trecuse în sferturile de finală de Algeria, după un meci dramatic, câștigat la loviturile de departajare. ...
18:50
Rapid va fi susținută de 8.000 de suporteri, o peluză întreagă, la derby-ul cu FCSB, care se va juca pe 21 decembrie, de la 20:00. La fel cum s-a întâmplat în meciul din tur, când Rapid a fost gazdă, echipa oaspete a primit o peluză întreagă, adică 8.000 de tichete. Prin intermediul unui comunicat oficial, giuleștenii au anunțat programul caselor de bilete. ...
Acum 2 ore
18:40
Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul celor de la Farul Constanța a marcat un gol fde excepție în meciul cu UTA Arad, din runda cu numărul 20 din Superliga.Ionuț Vînă a fost titularizat de Ianis Zicu în meciul în care „marinarii” aveau nevoie de o victorie pentru a se apropia de play-off.VIDEO. ...
18:40
Buletinul medical înainte de ultimul meci al anului pentru Dinamo: „Nu am vrut să grăbim” # Gazeta Sporturilor
Dinamo e pe val în Superliga. Formația antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a învins-o duminică pe Metaloglobus, scor 4-0, în etapa 20. „Câinii” nu s-au putut baza pe serviciile lui Alexandru Musi (21 de ani) și Mamadou Karamoko (26 de ani), doi dintre cei mai buni jucători, din cauza unor accidentări.Acest lucru se va schimba la ultimul meci din 2025. Pe 20 decembrie, Dinamo se va deplasa pe terenul celor de la UTA Arad. ...
18:10
Horațiu Moldovan și colegii lui de la Oviedo, atacați la ieșirea din stadion! » Polițiștii au intervenit în forță # Gazeta Sporturilor
Situația pare să fi scăpat de sub control la Oviedo după noua înfrângere de duminică seară, 0-4 cu FC Sevilla. După meciul din etapa a 16-a în La Liga, circa 200 de fani ai nou promovatei au luat cu asalt, la ieșirea din stadionul „Carlos Tartiere”, mașinile conducătorilor clubului și ale unora dintre jucătorii gazdelor. ...
18:10
Una dintre cele două noi echipe din Formula 1 de anul viitor, Audi, intenționează să-și prezinte pe 20 ianuarie schema de culori pe care o va folosi în sezonul următor. De asemenea, echipa și-a anunțat și numele complet, care include deja sponsorul principal al echipei – Audi Revolut F1.În noiembrie, Audi a prezentat la un eveniment special din Munchen o schemă de culori conceptuală, marcând intrarea brandului în Formula 1. ...
18:00
Surpriză de proporții! Au cucerit al cincilea trofeu din istoria de 148 de ani a clubului # Gazeta Sporturilor
St. Mirren a învins-o duminică pe Celtic, scor 3-1, și a cucerit Cupa Ligii Scoției. Este al cincilea trofeu din istoria clubului înființat în 1877. Din postura de campioană, Celtic pleca cu prima șansă înaintea partidei de pe Hampden Park.St. Mirren a deschis scorul rapid, în minutul 2, prin Marcus Fraser. Celtic a restabilit egalitatea în minutul 23, prin japonezul Reo Hatate. 1-1 a fost scorul pauzei.VIDEO | St. ...
Acum 4 ore
17:10
Rusoaica Daria Dmitrieva și maghiara Viktoria Lukacs Gyori vor juca din vară la CSM București. Ele au semnat cu campioana României până în 2028.Campioană olimpică și vicecampioană mondială și europeană cu Rusia, Daria Dmitrieva are 30 de ani și vine de la Ferencvaros Budapesta. Ea a mai jucat la Dinamo Volvograd, Lada Togliati, TSKA Moskova, Krim și, în ultimul sezon, a revenit la Ferencvaros (FTC) Budapesta. ...
17:10
Jackpotul vizat de Chivu pentru primul trofeu stagional » Saudiții oferă 22,5 milioane de euro participantelor # Gazeta Sporturilor
A 38-a ediție a Supercupei Italiei, a cincea din ultimele opt și a treia la rând care este organizată în Arabia Saudită, va începe vineri seară pentru Cristi Chivu. Antrenorul român debutează în această competiție în semifinala cu Bologna, iar în cazul unei victorii a lui Inter o va înfrunta pe învingătoarea dintre Napoli și AC Milan.Gazdele de la Riad au anunțat premiile puse la bătaie pentru acest an. ...
16:50
Asistăm la cel mai interesant sezon din SuperLigă din cei 10 ani de când există sistemul cu playoff. În alți ani, se detașau câte o echipă sau două în lupta pentru titlu. Acum, avem parte de cel mai imprevizibil sezon. Și nimic nu este mai frumos în fotbal decât imprevizibilul. ...
16:50
Cosmin Contra, dezamăgit după ce a fost înjurat de suporterii lui Dinamo pe Arena Națională: „Toată lumea uită” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Contra (50 de ani), fost antrenor în două rânduri la Dinamo, a dezvăluit că a fost înjurat de suporterii echipei când a mers pe Arena Națională pentru a asista la meciul cu UTA Arad din etapa 6 a actualului sezon, încheiat cu scorul de 1-1.De asemenea, „Guriță” a mărturisit că face parte din consiliul director de la Poli Timișoara, echipă pe care și-o dorește înapoi în Liga 1. ...
16:50
Vizita lui Leo Messi în India a creat o adevărată isterie în rândul fanilor săi din Asia. O întâlnire şi o fotografie cu starul argentinian i-a costat fanii săi peste 11.000 de dolari, în cadrul turneului de trei zile prin principalele oraşe ale țării.11.000 de dolari pentru o întâlnire cu MessiPachetul de aproximativ 11. ...
16:30
Cristi Chivu, „înțepat” de un fost coleg de la națională în direct: „Nu răspunde la telefon sau la mesaje, așa e el” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul lui Al Arabi, l-a felicitat pe fostul său coleg de la echipa națională a României, Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano, pe care l-a acuzat că nu răspunde la mesaje.„Guriță” s-a declarat mândru de performanța reușită de Chivu și a declarat că speră să aibă succes pe banca lui Inter, deși Contra a evoluat ca jucător la marea rivală AC Milan. ...
16:20
Cu doar câteva zile înainte de startul perioadei de transferuri, Gigi Becali a luat o decizie care ar putea da calculele peste cap la FCSB. Îi va prelungi contractul lui Malcom Edjouma, ceea ce înseamnă că va trebui să găsească alt jucător la care să renunțe.„Vom face 4-5 transferuri în iarnă”, a declarat Gigi Becali în repetate rânduri, care deja avea pregătită lista de jucători ce nu vor face parte din lotul lui Charalambous în sezonul viitor. ...
16:20
„Premiul Gazetei a fost Oscarul meu” » Nicolae Dică are patru propuneri pentru Fotbalistul Anului: 3 din Superliga, unul din străinătate # Gazeta Sporturilor
Nicolae Dică, Fotbalistul Anului în Ancheta Gazetei Sporturilor din 2006, pe vremea când era sfertfinalist de Cupa UEFA, este de părere că pentru marele trofeu din 2025 se pot lupta Darius Olaru, Dennis Man, Daniel Bîrligea și Ștefan Baiaram. Ajunsă la ediția cu numărul 60, Ancheta organizată de Gazeta Sporturilor, cea mai veche și cea mai prestigioasă decernare de trofee din sportul românesc, își va premia campionii miercuri, pe 17 decembrie, de la ora 20:00. ...
16:10
Interes uriaș pentru Cupa Mondială 2026 » Cinci milioane de cereri de bilete într-o singură zi! # Gazeta Sporturilor
Cererea pentru biletele la Cupa Mondială din 2026 a explodat, FIFA înregistrând cinci milioane de solicitări din partea fanilor din peste 200 de țări și teritorii în primele 24 de ore ale celei de-a treia faze de vânzări.Turneul, care va fi primul din istorie cu participarea a 48 de echipe, va fi organizat de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, a stârnit interesul fanilor din toată lumea. ...
16:00
Dinamo și mecanismul fără vârf » Ce spune 4-0 cu Metaloglobus despre proiectul lui Kopic # Gazeta Sporturilor
Dinamo a învins-o cu 4-0 pe Metaloglobus, pe Arena Națională, și a urcat pe locul secund în Superliga, la un punct în spatele liderului Rapid. Chiar dacă au evoluat în fața unui oponent cu o adversitate stinsă, „câinii” s-au impus grație unui joc cu progresie pe direcția porții, care arată identitatea la care Zeljko Kopic clădește în ultimele două sezoane. ...
Acum 6 ore
15:40
Lista jucătorilor din Superligă care vor evolua la Cupa Africii » FCSB trimite cei mai mulți fotbaliști # Gazeta Sporturilor
Cupa Africii pe Națiuni din 2025 va fi a 35-a ediție a turneului organizat de Confederația Africană de Fotbal. Această ediție va începe pe 21 decembrie și se va încheia anul viitor, pe 18 ianuarie 2026.Superliga va trimite 7 jucători la competiția de pe continentul african, iar FCSB este echipa cu cei mau mulți reprezentanți, 3 la număr.Jucătorii din Superligă prezenți la Cupa AfriciiCinci formații din Superligă vor trimite jucători la Cupa Africii pe Națiuni. ...
15:40
Manuel Neuer, an încheiat » Accidentarea e serioasă și nu e clar când va reveni # Gazeta Sporturilor
Căpitanul lui Bayern, Manuel Neuer (39 de ani), a suferit o leziune musculară în meciul cu Mainz (2-2) și va fi indisponibil cel puțin până la sfârșitul anului.Deși în timpul partidei cu Mainz n-a acuzat absolut nicio problemă, clubul a anunțat că Neuer s-a ales cu o ruptură la mușchiul ischiogambier. În schimb, n-a făcut asbsolut nicio precizare despre durata recuperării. ...
15:20
Gloria Bistrița a transferat două jucătoare care au evoluat la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Cehoaica Veronika Mala și angoleza Helena Paulo Simao au semnat cu Gloria Bistrița, unde vor juca până în 2028.Extrema stângă, Veronika Mala, are 31 de ani și în prezent joacă la formația norvegiană Storhamar. Veronika Mala a semnat cu Gloria BistrițaEa a semnat cu Gloria Bistrița un contract valabil până în anul 2028. Mala a mai jucat în carieră la Ludwigsburg, Paris, Oldenburg și Slavia Parga. ...
15:20
30 de ani de „Bosman” » Omul care a schimbat fața fotbalului trăiește în mizerie # Gazeta Sporturilor
Hotărârea care poartă numele fostului fotbalist belgian Jean-Marc Bosman (61 de ani), cea mai revoluționară emisă vreodată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în materie de sport, împlinește 30 de ani. ...
15:20
DOUĂ ZILE până la Superlativele GSP, Ancheta #1 din România » Victor Pițurcă numește Antrenorul Anului 2025: „El pe primele 3 locuri. Poate fi un nou Guardiola!” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă, 69 de ani, Antrenorul Anului 2007 în Ancheta Gazetei Sporturilor, numește cel mai bun tehnician român din 2025: „Poate intra în grupul lui Ancelotti, Guardiola, Mourinho”.Ajunsă la ediția cu numărul 60, Ancheta organizată de Gazeta Sporturilor, cea mai veche și cea mai prestigioasă decernare de trofee din sportul românesc, își va premia campionii miercuri, pe 17 decembrie, de la ora 20:00. ...
15:10
Dinamovistul are un discurs contondent: „Ceilalți să joace cu frică împotriva noastră”. Ce zice de FCSB: „Să nu mai aibă proptele!” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Vaișcovici, 63 de ani, este impresionat de ceea ce vede în prezent la Dinamo, dar cere transferuri de urgență în mercato invernal. „Câine roșu”, nu s-a ferit să-și exprime părerea față de rivaliClaudiu Vaișcovici, 63 de ani, nu s-a ferit niciodată să-și expună opiniile. Ferm, fără a cosmetiza prea mult ideile contondente, chiar dacă se multe ori a criticat inclusiv jocul și pe fotbaliștii lui Dinamo. ...
15:10
Florin Cernat a dat verdictul în legătură cu șansele FCSB-ului de a prinde play-off-ul: „Era normal să apară un asemenea moment” # Gazeta Sporturilor
Aflată locul 10 după 19 etape, FCSB are neapărată nevoie de victorii pentru a reuși accederea în play-off, iar Florin Cernat, directorul sportiv al clubului, este convins că jucătorii își vor reveni și îndeplini misiunea.Campioana en-titre se află la 5 puncte în spatele locului 6, ocupat de Oțelul Galați, care are un meci mai mult disputat. FCSB mai are de jucat în acest an calendaristic cu Unirea Slobozia și cu Rapid. ...
15:00
Fostul căpitan al lui Chelsea a vrut să se SINUCIDĂ la hotel, după cel mai important penalty ratat din carieră # Gazeta Sporturilor
John Terry (45 de ani), o legendă a clubului Chelsea, a mărturisit că a luat în considerare sinuciderea după penalty-ul ratat în finala UEFA Champions League din 2008, împotriva lui Manchester United. Fostul căpitan al lui Chelsea a făcut dezvăluirea într-un podcast.Într-un meci disputat la Moscova, pe Stadionul Luzhniki, Cristiano Ronaldo și Frank Lampard au marcat singurele goluri în cele 120 de minute, trimițând finala la loviturile de departajare. ...
14:30
Dinamo pregătește o campanie maruri de transferuri în iarnă: „Acesta ar fi scenariul ideal” # Gazeta Sporturilor
Pe locul 2 în Superliga după 20 de etape, cu 38 de puncte, la unul în spatele liderului Rapid, Dinamo vrea să se întărească în perioada de mercato din iarnă. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a dezvăluit că în urma discuțiilor cu antrenorul Zeljko Kopic s-a stabilit strategia și sunt așteptați 4 jucători.Dinamo își dorește doi fundași centrali, o dublură pentru Raul Opruț pe postul de fundaș stânga și un atacant. ...
14:30
Scriitorul Mihail Vakulovski, despre anii luptelor libere: „Am smuls scaunul de sub fundul antrenorului și fugeam după arbitru” # Gazeta Sporturilor
Mihail Vakulovski este astăzi unul dintre cei mai buni scriitori de limbă română. Originar din Republica Moldova, Mihail are numeroase legături cu sportul (a făcut sport dintotdeauna și puțin a lipsit să nu aibă o carieră întreagă în domeniul luptelor libere). Totodată, a citit ani de zile, număr cu număr, „Gazeta Sporturilor”.Aceasta este prima sa apariție în ziarul nostru. ...
14:20
La 41 de ani, Thiago Silva vrea să revină în Europa, cu gândul la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Fluminense a fost eliminată de Vasco da Gama în semifinalele Cupei Braziliei, după executarea loviturilor de departajare, iar căpitanul Thiago Silva (41 de ani) a sugerat, după meci, că probabil a jucat ultima lui partidă pentru echipă, deși are contract până în vara anului 2026. Silva își dorește să revină în Europa pentru a-și păstra șansele de a fi inclus în lotul final al Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, scrie ziarul italian „La Repubblica”. ...
14:10
A suferit un AVC, a fost în comă și opt luni mai târziu a revenit pe teren: „Medicii mi-au spus acum patru luni că nu voi mai juca fotbal niciodată.” # Gazeta Sporturilor
Samuel Bastien (29 de ani), internațional congolez, a jucat câteva minute pentru Fortuna Sittard weekendul trecut, într-o revenire descrisă ca „miraculoasă”.Mijlocașul a sfidat toate așteptările și, la aproape opt luni după ce a suferit un AVC care l-a lăsat în comă zile întregi, a revenit pe teren pentru a debuta în acest sezon cu Fortuna Sittard, împotriva lui PEC Zwolle, în Eredivisie, unde a jucat 8 minute. ...
14:00
Adrian Mutu, gata să spună „da” fără să clipească, dacă vine oferta-„bombă”: „E șocant, dar nu ai cum să refuzi” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mutu (46 de ani), tehnician liber de contract din luna martie a acestui an, după despărțirea de Petrolul, a vorbit despre viitorul lui pe bancă și a spus răspicat că nu ar refuza să o preia pe Fiorentina, codașa din Serie A. „Briliantul” și-a petrecut o bună parte a carierei în tricoul Fiorentinei, între 2006 și 2011, iar acum nu ar refuza să preia echipa din postura de antrenor, dacă, ipotetic vorbind, s-ar ivi o asemenea ocazie. ...
14:00
Antrenorul lui AEK înaintea partidei cu oltenii: „Mintea-n cap și...” » Arma sa secretă # Gazeta Sporturilor
AEK Atena a zdrobit-o în deplasare pe Panetolikos, 5-0, iar acum, antrenorul Marko Nikolic face eforturi să-și țină jucătorii în priză pentru crucialul meci de joi cu Universitatea Craiova, în Conference League.Jurnaliștii de la Gazzetta.gr scriu că pentru Marko Nikolic, întotdeauna următorul meci al lui AEK „este o alarmă”. ...
13:50
În atacul tragic care a avut loc în Australia, cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața, iar 42 au fost rănite. Printre victime se numără și Dan Elkayam, fotbalistul clubului Rockdale Ilinden, o echipă semi-profesionistă din New South Wales, Sydney.Autoritățile australiene au confirmat că atacul, care a avut loc în timpul unui festival evreiesc pe plajă, a fost comis de un tată și fiul său. ...
Acum 8 ore
13:40
Victor Angelescu, avertisment pentru jucătorii Rapidului: „Nu au ce căuta la Rapid” # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă, antrenorul Rapidului, a surprins săptămâna trecută, atunci când l-a exclus pe Antoine Baroan din lotul echipei, chiar înainte de meciul important cu FC Botoșani.Victor Angelescu, președintele clubului giuleștean, le-a transmis jucătorilor de la Rapid că astfel de comportament nu va fi tolerat la echipă. ...
13:30
Adrian Porumboiu, vehement după reacțiile de la Rapid - Oțelul: „Băi, Gâlcă, echipa ta e umilită și surclasată și tu vorbești de arbitraj? Suntem la pomană? A fost perfect!” # Gazeta Sporturilor
Adrian Porumboiu, fost arbitru internațional și fost finanțator la FC Vaslui, a comentat arbitrajul de la meciul Rapid – Oțelul 0-2 și l-a felicitat pe Cristian Moldoveanu.Rapid, liderul din Superligă, a pierdut categoric meciul cu Oțelul, 0-2, chiar în Giulești. ...
13:20
Gigi Becali schimbă tactica la FCSB, înaintea meciului cu Unirea Slobozia: „Ce rost are să mă apuc eu când n-am opțiuni?” # Gazeta Sporturilor
Având în vedere criza de accidentări de la FCSB, cumulată cu plecările unor jucători la Cupa Africii pe Națiuni, Gigi Becali (67 de ani) a declarat că a decis să-i lase pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii să alcătuiască „primul 11” pentru meciul cu Unirea Slobozia.Totuși, în ciuda declarațiilor că nu se va implica în alcătuirea „primului 11”, Gigi Becali tot a dezvăluit jucătorii care vor fi titulari la meciul cu Unirea Slobozia. ...
13:00
Gigi Becali a găsit o nouă strategie pentru campania de transferuri: „Avem și alții pe listă. Studiem, facem, dregem” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că s-a orientat în piața din Portugalia pentru a aduce jucători în perioada de mercato din această iarnă. Finanțatorul campioanei en-titre a vorbit și despre Lameira, căpitanul lusitan al Oțelului, însă a declarat că nu este jucător de FCSB. De asemenea, Becali l-a lăudat pe Mihai Rotaru pentru că l-a cooptat pe Mario Felgueiras ca manager sportiv la Universitatea Craiova. ...
13:00
Acuze cu „perdea” » Singura echipă din Liga Florilor cu jucătoare în finala Mondialului de handbal a ieșit la atac # Gazeta Sporturilor
Norvegia a câștigat al cincilea titlu mondial la handbal feminin duminică seara, în finala cu Germania, scor 23-20, completându-și un palmares absolut impresionant. Pe parchetul sălii din Rotterdam, în ultimul act al competiției, s-au aflat și două jucătoare din „Liga Florilor”, ambele legitimate la SCM Râmnicu Vâlcea ocupanta locului patru în campionat. ...
13:00
Ioanițoaia la zi » Directorul GSP, despre o forță a Superligii: „A pierdut play-off-ul” + Cine l-a impresionat: „Rar am văzut așa ceva” # Gazeta Sporturilor
În cadrul rubricii „Ioanițoaia la zi” din emisiunea GSP Live, directorul Gazetei Sporturilor a analizat ce s-a întâmplat mai important peste weekend în Superliga.GSP Live, emisiunea realizată din studioul Gazetei Sporturilor și moderată de Alexandru Barbu, poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 11:00, pe pagina de Facebook, canalul de YouTube, contul de TikTok, precum și pe site-ul Gazetei Sporturilor, GSP. ...
13:00
Șoc în Anglia » Cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool a ajuns la terapie intensivă! # Gazeta Sporturilor
Legendarul atacant al lui Liverpool și Țării Galilor, Ian Rush, se recuperează în spital, după ce a petrecut două zile la secția de terapie intensivă din cauza gripei. Rush (64 de ani), care în prezent ocupă funcția de ambasador al „cormoranilor”, a fost internat din cauza dificultăților respiratorii, motiv pentru care a fost transferat la terapie intensivă. ...
12:30
Managerul lui Chelsea, Enzo Maresca, s-a lansat deunăzi într-un atac virulent la adresa conducerii clubului.Chelsea bifase 4 meciuri fără victorie înaintea acelui 2-0 cu Everton, din week-end. Vorbind după fluierul final, managerul Enzo Maresca a spus că „ultimele 48 de ore au fost cele mai proaste de când am venit eu la club”. ...
12:10
A încasat aproape 20 de milioane de euro și a dispărut » Mihai Stoica, una dintre victime: „Am pierdut foarte mulți bani” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, susține că nu a mai auzit de foarte mult timp de Dumitru Bucșaru, finanțatorul cu care a colaborat în perioada petrecută la Unirea Urziceni și care i-a dat cea mai mare țeapă din punct de vedere financiar.Acesta a povestit despre suma de bani pe care nu a mai încasat-o, 220.00 de euro, dar și de faptul că nu a mai auzit nimic de fostul conducător de club.Mihai Stoica: „ Am pierdut 220. ...
12:00
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că l-a sunat recent pe Mirel Rădoi (44 de ani), fostul tehnician de la Universitatea Craiova, dar acesta nu a răspuns. Becali a încercat de „o sută de ori” să dea de finul lui, rămas liber de contract după plecarea din Bănie, dar nu a reușit. Mirel Rădoi a luat decizia la începutul lunii noiembrie să plece de la echipă, după eșecul cu UTA Arad, scor 1-2. ...
11:50
Fetele de aur ale canotajului, Radiș, Bodnar și Rusu, staruri într-o prezentare de modă de lux + Cine e designerul campioanelor # Gazeta Sporturilor
În week-end, Simona Radiș, Ancuța Bodnar și Magdalena Rusu, campioane olimpice, mondiale sau europene, au urcat împreună pe podiumul de modă spre a participa la prezentarea unei colecții la un eveniment glamour din Capitală. ...
11:50
Cristiano Ronaldo investește 65 de milioane de dolari pentru a cumpăra acțiuni la un club de top # Gazeta Sporturilor
Ajuns la vârsta de 40 de ani, Cristiano Ronaldo își pregătește deja planurile de după retragere, și va investi clubul la care evoluează în prezent, Al-Nassr.Starul portughez este pregătit să investească 65 de milioane de dolari pentru a cumpăra 15% din acțiuni, potrivit soyfutbol.com.Cristiano Ronaldo va deveni acționar la Al-NassrMomentan, clubul este deținut de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, dar se caută investitori privați care să preia acțiunile. ...
Acum 12 ore
11:40
LIVE ORA 13:00 Breaking Bets » Unirea Slobozia – FCSB, Manchester United – Bournemouth și restul partidelor zilei, analizate în emisiunea de la ora 13:00 # Gazeta Sporturilor
Partida Unirea Slobozia – FCSB va fi analizată de Dan Bâra în emisiunea Breaking Bets, programată azi, la ora 13:00, alături de celelalte meciuri interesante programate diseară. Printre acestea se numără duelul din Premier League dintre Manchester United și Bournemouth și cel din Serie A dintre AS Roma și Como. ...
11:40
Revoluție la clubul de tradiție din Liga 2, după un sezon dezamăgitor » Patru străini dați afară # Gazeta Sporturilor
Poli Iași a încheiat dezamăgitor sezonul de toamnă 2025-2026. Echipa are ca obiectiv revenirea în Superliga, însă s-a clasat pe locul 10 al clasamentului Ligii a 2-a, la șapte puncte de ultima poziție care duce în play-off.Drept urmare, Politehnica a început să lucreze la strategia pentru sezonul de primăvară. Primul pas va fi făcut prin stabilirea antrenorului cu care se va merge la drum. ...
11:40
Fostul mare fundaș nerazzurro, Giuseppe Bergomi, a analizat victoria lui Inter la Genoa (2-1).Victoria de la Genoa, 2-1, a propulsat-o pe Inter pe prima poziție a clasamentului, în condițiile în care celelalte pretendente la titlu s-au încurcat în etapa a 15-a. ...
11:30
AEK Atena, dezlănțuită înaintea meciului cu Universitatea Craiova » Victorie ZDROBITOARE în campionat # Gazeta Sporturilor
AEK Atena, ultima adversară a Universității Craiova, din grupa unică de Conference League, a reușit o victorie categorică înaintea meciului cu formația olteană, în prima ligă greacă, în deplasare, scor 5-0, pe terenul celor de la Panetolikos, locul 9. ...
