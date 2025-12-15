A plecat din Superliga și e pe val la noua echipă: 18 goluri în 16 meciuri!
Gazeta Sporturilor, 15 decembrie 2025 22:20
Luka Juricic (29 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj în vară. Bosniacul a semnat cu Borac Banja Luka, formație din țara natală. În România nu s-a adaptat, ținând cont de faptul că a înscris doar 2 goluri în 18 meciuri, însă vârful a „explodat” la noua echipă.Iar cifrele lui spun totul: în primele 18 meciuri din acest sezon a marcat 16 goluri și a oferit 3 pase decisive. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
22:50
După 2-0 cu Unirea Slobozia la Clinceni, FCSB a devenit cea mai bună echipă în ultimele 10 runde, cu 21 de puncte obținute. Pe locul secund este chiar Rapid (20 de puncte). Duminică seară, de la ora 20:00, cele două rivale se vor duela pe Arena NaționalăLupta pentru play-off a devenit și mai interesantă după victoria celor de la FCSB la Clinceni cu Unirea Slobozia (2-0). Campioana a bifat o victorie de serviciu cu formația ce a adunat 9 eșecuri consecutive în Liga 1. ...
Acum 15 minute
22:40
Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a marcat pentru campioană în meciul cu Unirea Slobozia, scor 2-0, din runda cu numărul 20 din Superliga.FCSB s-a chinuit la Clinceni în prima repriză a meciului cu Slobozia. A avut o posesie mult mai bună, însă marile ocazii au lipsit. Prima repriză a venit, însă, cu o veste foarte bună pentru campioană. Șerbănică a fost eliminat, după ce l-a faultat pe Juri Cisotti din postura de ultim apărător.VIDEO. ...
Acum o oră
22:20
Milan i-a găsit înlocuitor lui Gimenez, în pericol de a fi operat » Câte goluri are atacantul vizat de rossoneri! # Gazeta Sporturilor
AC Milan are urgentă nevoie de un atacant în perioada de transferuri ce se va deschide în ianuarie 2026. Mexicanul Santiago Gimenez nu mai joacă de o lună și jumătate și ar putea fi supus unei intervenții chirurgicale la gleznă, astfel că rossonerii au găsit o soluție de urgență: Niclas Fullkurg, germanul de 23 de ani de la West Ham. ...
22:20
Luka Juricic (29 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj în vară. Bosniacul a semnat cu Borac Banja Luka, formație din țara natală. În România nu s-a adaptat, ținând cont de faptul că a înscris doar 2 goluri în 18 meciuri, însă vârful a „explodat” la noua echipă.Iar cifrele lui spun totul: în primele 18 meciuri din acest sezon a marcat 16 goluri și a oferit 3 pase decisive. ...
22:10
Amendă? Tănase a comis-o în Slobozia - FCSB » Răsturnare de situație după 5 minute # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - FCSB. Moment-cheie în minutul 52, la scorul de 0-0, în partida de la Clinceni. Daniel Șerbănică (29 de ani), fundașul stânga al gazdelor, l-a faultat din postura de ultim apărător pe Juri Cisotti (32 de ani), iar „centralul” Vlad Băban i-a acordat inițial cartonașul galben.Ce s-a întâmplat ulterior? Florin Tănase (30 de ani) a contestat decizia și a primit cartonașul galben pentru proteste. ...
22:00
Haz de necaz! Banner-ul afișat în Slobozia - FCSB: „Avem echipă, avem valoare...” # Gazeta Sporturilor
Suporterii celor de la Unirea Slobozia au afișat un banner în startul meciului cu FCSB, din runda cu numărul 20 din Superliga.Unirea Slobozia, pregătită de Andrei Prepeliță și Ion Vlădoiu, traversează o formă îngrozitoare. A ajuns la 8 eșecuri la rând în Superliga, iar echipa se clasează pe 13 în campionat, cu doar 18 puncte acumulate înaintea meciului cu FCSB. ...
22:00
Băgați în ședință! Fotbaliștii Farului au fost certați de fani după egalul cu UTA » Cine a fost inamicul public numărul 1 # Gazeta Sporturilor
Pe un ger tăios, Farul Constanța și UTA Arad au oferit un meci mult sub nivelul unor echipe care speră la un loc în play-off-ul Superligii, scor 1-1. Dacă golul superb al mijlocașului gazdelor, Ionuț Vînă, a mai încălzit atmosfera, reușita arădenilor a declanșat nemulțumirea puținilor spectatori din tribune. Eroarea imensă a lui Dan Sîrbu, care a comis un fault stupid în propria suprafață de pedeapsă, a fost taxată de „Peluza Marină”. Gsp. ...
Acum 2 ore
21:20
Ionel Ganea, primele cuvinte, la 6 luni de la decesul fiului său de 2 ani: „Unii m-au criticat. Le doresc un singur lucru” # Gazeta Sporturilor
Fostul atacant Ionel Ganea (52 de ani) a fost implicat într-un accident rutier grav, în luna mai, în urma căruia fiul său de 2 ani și-a pierdut viața. La șapte luni de la evenimentul tragic, Ganea a vorbit în premieră despre cumpăna prin care trece. ...
21:20
Bayer îl apără pe Xabi Alonso: „L-au izolat. Are talent enorm, însă la Madrid nu trag toți în aceeași direcție!” # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Bayer Leverkusen, Fernando Carro (61 de ani), îi critică pe cei de la Real Madrid pentru rezultatele sub așteptări ale lui Xabi Alonso. „Știm că e un antrenor cu un talent enorm, dar se confruntă cu un context diferit în Spania. Noi nu l-am lăsat izolat din punct de vedere politic”, a spus CEO-ul fostei campioane a Bundesligii. ...
21:20
Fotbalistul abia transferat de FCSB, prezent la meciul cu Slobozia » A urmărit partida alături de Mihai Stoica și Florin Cernat # Gazeta Sporturilor
Andre Duarte (28 de ani), primul fotbalist transferat de FCSB în această iarnă, a fost prezent la meciul cu Unirea Slobozia, din runda 20 din Superliga.Andre Duarte, fundașul central care a jucat în România la FCU Craiova, a semnat cu echipa campioană în urmă cu aproape două săptămâni, devenind primul transfer făcut de Gigi Becali în această perioadă de mercato. ...
Acum 4 ore
20:40
Dinamo și-a prezentat al patrulea rând de echipamente: „Păstrează legătura cu trecutul glorios al clubului” # Gazeta Sporturilor
Dinamo, prin intermediul canalelor oficiale, a anunțat lansarea celui de-al patrulea rând de echipamente pentru acest sezon. „Câinii” vor purta noile tricouri la meciul din deplasare cu UTA Arad, ultimul din 2025, pe 20 decembrie, dar și la meciul cu Hermannstadt, al doilea din 2026.Anunțul vine a doua zi după succesul categoric cu Metaloglobus, scor 4-0, în etapa 20 din Superliga. „Câinii” se află pe locul 2, cu 38 de puncte, la unul de liderul Rapid.FOTO. ...
20:40
Octavian Popescu (22 de ani, aripă stânga) a fost exclus din lotul celor de la FCSB pentru meciul cu Unirea Slobozia, din runda cu numărul 20 din Superliga.Cariera lui Octavian Popescu traversează o perioadă foarte slabă, iar jucătorul a primit avertismente din partea lui Gigi Becali și Mihai Stoica.„Octavian Popescu e la o răscruce. Are două drumuri în față. ...
20:30
Împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor până la finalul sezonului, Denis Drăguș (26 de ani) e gata de o nouă provocare în pauza de iarnă, după doar jumătate de sezon. Vârful echipei naționale nu a avut vreo contribuție ofensivă în cele 11 meciuri pe care le-a jucat pentru formația din Turcia. Iar acum e dispus să încerce o altă provocare, tot în Turcia, la Kocaelispor, potrivit celor de la spor41.com. ...
20:20
Supervedeta internațională a trăit din mijlocul fanilor derby-ul echipei jucătorului dorit de Gigi Becali: „Epic” # Gazeta Sporturilor
Maluma, 31 de ani, vedeta latino și reggaeton, a asistat dintre fani la El Clásico Paisa dintre Atletico Nacional și Independiente Medellin, scor 0-0. A avut o reacție ce s-a „viralizat” peste 500.000 de like-uri în jumătate de zi, artistul manifestându-și dragostea pentru clubul dețin cândva de baronul drogurilor, Pablo EscobarJuan Luis Londoño Arias, recunoscut pe întregul mapamond după numele de scenă Maluma, a trăit un moment extraordinar ieri. ...
20:20
Dezamăgirea lui Ionuț Vînă, autorul unei „bijuterii” în Farul - UTA: „Ăsta e gustul meu amar” # Gazeta Sporturilor
Farul Constanța - UTA Arad 1-1. Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul gazdelor, a oferit prima reacție după rezultatul de egalitate de la Ovidiu. Fotbalistul a deschis scorul în minutul 33.Acesta a primit o pasă în marginea careului de la Grigoryan. Luca Mihai a băgat o alunecare în speranța că va ajunge la minge înaintea jucătorului care a evoluat la FCSB și Craiova. Vînă l-a evitat cu un dribling foarte spectaculos, cu o piruetă care a amintit de Zinedine Zidane. ...
20:20
Dezvăluirea fostului internațional englez: » „Mă uitam pe geam la etajul 25 și mă întrebam «Ce ar fi dacă?...»” # Gazeta Sporturilor
John Terry (45 de ani), fostul căpitan al lui Chelsea, a povestit prin ce a trecut la Moscova după finala Champions League pierdută cu Manchester United (1-1, 5-6 la lovituri de departajare), în care a ratat penaltyul care i-ar fi adus trofeul. Stoperul londonezilor a declarat la podcastul Mennie Talks: „Nu spun că dacă ai avea ocazia, ai sări, dar în acel moment îți trec multe gânduri prin cap”. ...
20:10
Minimum 17 sportivi români vizează participarea la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Schi Biatlon (FRSB) mizează pe o posibilă cea mai numeroasă delegație din istoria participării României la Jocurile Olimpice de Iarnă, cu 17 sportivi având șanse mari de a fi în acțiune la Milano Cortina 2026. ...
20:00
Împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor până la finalul sezonului, Denis Drăguș (26 de ani) e gata de o nouă provocare în pauza de iarnă, după doar jumătate de sezon. Vârful echipei naționale nu a avut vreo contribuție ofensivă în cele 11 meciuri pe care le-a jucat pentru formația din Turcia. Iar acum e dispus să încerce o altă provocare, tot în Turcia, la Kocaelispor, potrivit celor de la spor41.com. ...
19:50
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA Arad, s-a declarat mulțumit de remiza din meciul cu Farul, scor 0-0, din runda 20 din Superliga. Mulțumit de punctul obținut, Adrian Mihalcea a recunoscut că echipa lui a avut momente în care nu s-a prezentat așa cum ar fi trebuit. Tehnicianul a explicat schimbările efectuate. Adrian Mihalcea, după Farul - UTA Arad: „Un meci cu destul de multe greșeli individuale”„Un meci cu destul de multe greșeli individuale. ...
19:30
Vedeta de la Antena 1 a „aprins” internetul: „Dacă nu aleargă precum Cisotti, lasă-l” # Gazeta Sporturilor
Ramona Olaru (36 de ani), vedeta de televiziune a celor de la Antena 1, a postat un clip în care a amintit de cursa făcută de Juri Cisotti (32), mijlocașul de la FCSB, în victoria cu Feyenoord. Pe 11 decembrie, FCSB a învins-o pe Feyenoord cu scorul de 4-3, iar italianul Juri Cisotti a reușit o cursă de senzație și i-a pasat decisiv lui Florin Tănase, cel care a marcat golul victoriei. ...
19:20
Superstarul Mariah Carey, confirmată pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina # Gazeta Sporturilor
Marian Carey (56 de ani), interpretă a hit-urilor „Vision of Love” sau „All I Want for Christmas is You”, va cânta la ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano Cortina.Superstarul pop american Mariah Carey va fi prima vedetă muzicală importantă care va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, au anunțat organizatorii într-un comunicat. ...
19:10
Emiratele Arabe Unite, naționala antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a fost eliminată în semifinalele Cupei Arabe. Maroc s-a impus luni fără probleme, scor 3-0.Naționala românului s-a calificat în această fază după ce vineri trecuse în sferturile de finală de Algeria, după un meci dramatic, câștigat la loviturile de departajare. ...
Acum 6 ore
18:50
Rapid va fi susținută de 8.000 de suporteri, o peluză întreagă, la derby-ul cu FCSB, care se va juca pe 21 decembrie, de la 20:00. La fel cum s-a întâmplat în meciul din tur, când Rapid a fost gazdă, echipa oaspete a primit o peluză întreagă, adică 8.000 de tichete. Prin intermediul unui comunicat oficial, giuleștenii au anunțat programul caselor de bilete. ...
18:40
Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul celor de la Farul Constanța a marcat un gol fde excepție în meciul cu UTA Arad, din runda cu numărul 20 din Superliga.Ionuț Vînă a fost titularizat de Ianis Zicu în meciul în care „marinarii” aveau nevoie de o victorie pentru a se apropia de play-off.VIDEO. ...
18:40
Buletinul medical înainte de ultimul meci al anului pentru Dinamo: „Nu am vrut să grăbim” # Gazeta Sporturilor
Dinamo e pe val în Superliga. Formația antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a învins-o duminică pe Metaloglobus, scor 4-0, în etapa 20. „Câinii” nu s-au putut baza pe serviciile lui Alexandru Musi (21 de ani) și Mamadou Karamoko (26 de ani), doi dintre cei mai buni jucători, din cauza unor accidentări.Acest lucru se va schimba la ultimul meci din 2025. Pe 20 decembrie, Dinamo se va deplasa pe terenul celor de la UTA Arad. ...
18:10
Horațiu Moldovan și colegii lui de la Oviedo, atacați la ieșirea din stadion! » Polițiștii au intervenit în forță # Gazeta Sporturilor
Situația pare să fi scăpat de sub control la Oviedo după noua înfrângere de duminică seară, 0-4 cu FC Sevilla. După meciul din etapa a 16-a în La Liga, circa 200 de fani ai nou promovatei au luat cu asalt, la ieșirea din stadionul „Carlos Tartiere”, mașinile conducătorilor clubului și ale unora dintre jucătorii gazdelor. ...
18:10
Una dintre cele două noi echipe din Formula 1 de anul viitor, Audi, intenționează să-și prezinte pe 20 ianuarie schema de culori pe care o va folosi în sezonul următor. De asemenea, echipa și-a anunțat și numele complet, care include deja sponsorul principal al echipei – Audi Revolut F1.În noiembrie, Audi a prezentat la un eveniment special din Munchen o schemă de culori conceptuală, marcând intrarea brandului în Formula 1. ...
18:00
Surpriză de proporții! Au cucerit al cincilea trofeu din istoria de 148 de ani a clubului # Gazeta Sporturilor
St. Mirren a învins-o duminică pe Celtic, scor 3-1, și a cucerit Cupa Ligii Scoției. Este al cincilea trofeu din istoria clubului înființat în 1877. Din postura de campioană, Celtic pleca cu prima șansă înaintea partidei de pe Hampden Park.St. Mirren a deschis scorul rapid, în minutul 2, prin Marcus Fraser. Celtic a restabilit egalitatea în minutul 23, prin japonezul Reo Hatate. 1-1 a fost scorul pauzei.VIDEO | St. ...
17:10
Rusoaica Daria Dmitrieva și maghiara Viktoria Lukacs Gyori vor juca din vară la CSM București. Ele au semnat cu campioana României până în 2028.Campioană olimpică și vicecampioană mondială și europeană cu Rusia, Daria Dmitrieva are 30 de ani și vine de la Ferencvaros Budapesta. Ea a mai jucat la Dinamo Volvograd, Lada Togliati, TSKA Moskova, Krim și, în ultimul sezon, a revenit la Ferencvaros (FTC) Budapesta. ...
17:10
Jackpotul vizat de Chivu pentru primul trofeu stagional » Saudiții oferă 22,5 milioane de euro participantelor # Gazeta Sporturilor
A 38-a ediție a Supercupei Italiei, a cincea din ultimele opt și a treia la rând care este organizată în Arabia Saudită, va începe vineri seară pentru Cristi Chivu. Antrenorul român debutează în această competiție în semifinala cu Bologna, iar în cazul unei victorii a lui Inter o va înfrunta pe învingătoarea dintre Napoli și AC Milan.Gazdele de la Riad au anunțat premiile puse la bătaie pentru acest an. ...
Acum 8 ore
16:50
Asistăm la cel mai interesant sezon din SuperLigă din cei 10 ani de când există sistemul cu playoff. În alți ani, se detașau câte o echipă sau două în lupta pentru titlu. Acum, avem parte de cel mai imprevizibil sezon. Și nimic nu este mai frumos în fotbal decât imprevizibilul. ...
16:50
Cosmin Contra, dezamăgit după ce a fost înjurat de suporterii lui Dinamo pe Arena Națională: „Toată lumea uită” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Contra (50 de ani), fost antrenor în două rânduri la Dinamo, a dezvăluit că a fost înjurat de suporterii echipei când a mers pe Arena Națională pentru a asista la meciul cu UTA Arad din etapa 6 a actualului sezon, încheiat cu scorul de 1-1.De asemenea, „Guriță” a mărturisit că face parte din consiliul director de la Poli Timișoara, echipă pe care și-o dorește înapoi în Liga 1. ...
16:50
Vizita lui Leo Messi în India a creat o adevărată isterie în rândul fanilor săi din Asia. O întâlnire şi o fotografie cu starul argentinian i-a costat fanii săi peste 11.000 de dolari, în cadrul turneului de trei zile prin principalele oraşe ale țării.11.000 de dolari pentru o întâlnire cu MessiPachetul de aproximativ 11. ...
16:30
Cristi Chivu, „înțepat” de un fost coleg de la națională în direct: „Nu răspunde la telefon sau la mesaje, așa e el” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul lui Al Arabi, l-a felicitat pe fostul său coleg de la echipa națională a României, Cristi Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano, pe care l-a acuzat că nu răspunde la mesaje.„Guriță” s-a declarat mândru de performanța reușită de Chivu și a declarat că speră să aibă succes pe banca lui Inter, deși Contra a evoluat ca jucător la marea rivală AC Milan. ...
16:20
Cu doar câteva zile înainte de startul perioadei de transferuri, Gigi Becali a luat o decizie care ar putea da calculele peste cap la FCSB. Îi va prelungi contractul lui Malcom Edjouma, ceea ce înseamnă că va trebui să găsească alt jucător la care să renunțe.„Vom face 4-5 transferuri în iarnă”, a declarat Gigi Becali în repetate rânduri, care deja avea pregătită lista de jucători ce nu vor face parte din lotul lui Charalambous în sezonul viitor. ...
16:20
„Premiul Gazetei a fost Oscarul meu” » Nicolae Dică are patru propuneri pentru Fotbalistul Anului: 3 din Superliga, unul din străinătate # Gazeta Sporturilor
Nicolae Dică, Fotbalistul Anului în Ancheta Gazetei Sporturilor din 2006, pe vremea când era sfertfinalist de Cupa UEFA, este de părere că pentru marele trofeu din 2025 se pot lupta Darius Olaru, Dennis Man, Daniel Bîrligea și Ștefan Baiaram. Ajunsă la ediția cu numărul 60, Ancheta organizată de Gazeta Sporturilor, cea mai veche și cea mai prestigioasă decernare de trofee din sportul românesc, își va premia campionii miercuri, pe 17 decembrie, de la ora 20:00. ...
16:10
Interes uriaș pentru Cupa Mondială 2026 » Cinci milioane de cereri de bilete într-o singură zi! # Gazeta Sporturilor
Cererea pentru biletele la Cupa Mondială din 2026 a explodat, FIFA înregistrând cinci milioane de solicitări din partea fanilor din peste 200 de țări și teritorii în primele 24 de ore ale celei de-a treia faze de vânzări.Turneul, care va fi primul din istorie cu participarea a 48 de echipe, va fi organizat de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, a stârnit interesul fanilor din toată lumea. ...
16:00
Dinamo și mecanismul fără vârf » Ce spune 4-0 cu Metaloglobus despre proiectul lui Kopic # Gazeta Sporturilor
Dinamo a învins-o cu 4-0 pe Metaloglobus, pe Arena Națională, și a urcat pe locul secund în Superliga, la un punct în spatele liderului Rapid. Chiar dacă au evoluat în fața unui oponent cu o adversitate stinsă, „câinii” s-au impus grație unui joc cu progresie pe direcția porții, care arată identitatea la care Zeljko Kopic clădește în ultimele două sezoane. ...
15:40
Lista jucătorilor din Superligă care vor evolua la Cupa Africii » FCSB trimite cei mai mulți fotbaliști # Gazeta Sporturilor
Cupa Africii pe Națiuni din 2025 va fi a 35-a ediție a turneului organizat de Confederația Africană de Fotbal. Această ediție va începe pe 21 decembrie și se va încheia anul viitor, pe 18 ianuarie 2026.Superliga va trimite 7 jucători la competiția de pe continentul african, iar FCSB este echipa cu cei mau mulți reprezentanți, 3 la număr.Jucătorii din Superligă prezenți la Cupa AfriciiCinci formații din Superligă vor trimite jucători la Cupa Africii pe Națiuni. ...
15:40
Manuel Neuer, an încheiat » Accidentarea e serioasă și nu e clar când va reveni # Gazeta Sporturilor
Căpitanul lui Bayern, Manuel Neuer (39 de ani), a suferit o leziune musculară în meciul cu Mainz (2-2) și va fi indisponibil cel puțin până la sfârșitul anului.Deși în timpul partidei cu Mainz n-a acuzat absolut nicio problemă, clubul a anunțat că Neuer s-a ales cu o ruptură la mușchiul ischiogambier. În schimb, n-a făcut asbsolut nicio precizare despre durata recuperării. ...
15:20
Gloria Bistrița a transferat două jucătoare care au evoluat la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Cehoaica Veronika Mala și angoleza Helena Paulo Simao au semnat cu Gloria Bistrița, unde vor juca până în 2028.Extrema stângă, Veronika Mala, are 31 de ani și în prezent joacă la formația norvegiană Storhamar. Veronika Mala a semnat cu Gloria BistrițaEa a semnat cu Gloria Bistrița un contract valabil până în anul 2028. Mala a mai jucat în carieră la Ludwigsburg, Paris, Oldenburg și Slavia Parga. ...
15:20
30 de ani de „Bosman” » Omul care a schimbat fața fotbalului trăiește în mizerie # Gazeta Sporturilor
Hotărârea care poartă numele fostului fotbalist belgian Jean-Marc Bosman (61 de ani), cea mai revoluționară emisă vreodată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în materie de sport, împlinește 30 de ani. ...
15:20
DOUĂ ZILE până la Superlativele GSP, Ancheta #1 din România » Victor Pițurcă numește Antrenorul Anului 2025: „El pe primele 3 locuri. Poate fi un nou Guardiola!” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă, 69 de ani, Antrenorul Anului 2007 în Ancheta Gazetei Sporturilor, numește cel mai bun tehnician român din 2025: „Poate intra în grupul lui Ancelotti, Guardiola, Mourinho”.Ajunsă la ediția cu numărul 60, Ancheta organizată de Gazeta Sporturilor, cea mai veche și cea mai prestigioasă decernare de trofee din sportul românesc, își va premia campionii miercuri, pe 17 decembrie, de la ora 20:00. ...
15:10
Dinamovistul are un discurs contondent: „Ceilalți să joace cu frică împotriva noastră”. Ce zice de FCSB: „Să nu mai aibă proptele!” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Vaișcovici, 63 de ani, este impresionat de ceea ce vede în prezent la Dinamo, dar cere transferuri de urgență în mercato invernal. „Câine roșu”, nu s-a ferit să-și exprime părerea față de rivaliClaudiu Vaișcovici, 63 de ani, nu s-a ferit niciodată să-și expună opiniile. Ferm, fără a cosmetiza prea mult ideile contondente, chiar dacă se multe ori a criticat inclusiv jocul și pe fotbaliștii lui Dinamo. ...
15:10
Florin Cernat a dat verdictul în legătură cu șansele FCSB-ului de a prinde play-off-ul: „Era normal să apară un asemenea moment” # Gazeta Sporturilor
Aflată locul 10 după 19 etape, FCSB are neapărată nevoie de victorii pentru a reuși accederea în play-off, iar Florin Cernat, directorul sportiv al clubului, este convins că jucătorii își vor reveni și îndeplini misiunea.Campioana en-titre se află la 5 puncte în spatele locului 6, ocupat de Oțelul Galați, care are un meci mai mult disputat. FCSB mai are de jucat în acest an calendaristic cu Unirea Slobozia și cu Rapid. ...
15:00
Fostul căpitan al lui Chelsea a vrut să se SINUCIDĂ la hotel, după cel mai important penalty ratat din carieră # Gazeta Sporturilor
John Terry (45 de ani), o legendă a clubului Chelsea, a mărturisit că a luat în considerare sinuciderea după penalty-ul ratat în finala UEFA Champions League din 2008, împotriva lui Manchester United. Fostul căpitan al lui Chelsea a făcut dezvăluirea într-un podcast.Într-un meci disputat la Moscova, pe Stadionul Luzhniki, Cristiano Ronaldo și Frank Lampard au marcat singurele goluri în cele 120 de minute, trimițând finala la loviturile de departajare. ...
Acum 12 ore
14:30
Dinamo pregătește o campanie maruri de transferuri în iarnă: „Acesta ar fi scenariul ideal” # Gazeta Sporturilor
Pe locul 2 în Superliga după 20 de etape, cu 38 de puncte, la unul în spatele liderului Rapid, Dinamo vrea să se întărească în perioada de mercato din iarnă. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a dezvăluit că în urma discuțiilor cu antrenorul Zeljko Kopic s-a stabilit strategia și sunt așteptați 4 jucători.Dinamo își dorește doi fundași centrali, o dublură pentru Raul Opruț pe postul de fundaș stânga și un atacant. ...
14:30
Scriitorul Mihail Vakulovski, despre anii luptelor libere: „Am smuls scaunul de sub fundul antrenorului și fugeam după arbitru” # Gazeta Sporturilor
Mihail Vakulovski este astăzi unul dintre cei mai buni scriitori de limbă română. Originar din Republica Moldova, Mihail are numeroase legături cu sportul (a făcut sport dintotdeauna și puțin a lipsit să nu aibă o carieră întreagă în domeniul luptelor libere). Totodată, a citit ani de zile, număr cu număr, „Gazeta Sporturilor”.Aceasta este prima sa apariție în ziarul nostru. ...
14:20
La 41 de ani, Thiago Silva vrea să revină în Europa, cu gândul la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Fluminense a fost eliminată de Vasco da Gama în semifinalele Cupei Braziliei, după executarea loviturilor de departajare, iar căpitanul Thiago Silva (41 de ani) a sugerat, după meci, că probabil a jucat ultima lui partidă pentru echipă, deși are contract până în vara anului 2026. Silva își dorește să revină în Europa pentru a-și păstra șansele de a fi inclus în lotul final al Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, scrie ziarul italian „La Repubblica”. ...
14:10
A suferit un AVC, a fost în comă și opt luni mai târziu a revenit pe teren: „Medicii mi-au spus acum patru luni că nu voi mai juca fotbal niciodată.” # Gazeta Sporturilor
Samuel Bastien (29 de ani), internațional congolez, a jucat câteva minute pentru Fortuna Sittard weekendul trecut, într-o revenire descrisă ca „miraculoasă”.Mijlocașul a sfidat toate așteptările și, la aproape opt luni după ce a suferit un AVC care l-a lăsat în comă zile întregi, a revenit pe teren pentru a debuta în acest sezon cu Fortuna Sittard, împotriva lui PEC Zwolle, în Eredivisie, unde a jucat 8 minute. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.