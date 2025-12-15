Orașele subestimate din Europa pentru o vacanță cu buget redus: „La fel de frumoase precum destinațiile mai populare, dar mult mai ieftine”
Adevarul.ro, 15 decembrie 2025 20:30
Orașe medievale, peisaje montane și orașe cu farmec istoric – toate acestea pot fi descoperite chiar și cu un buget redus. Un blogger de călătorii, popular pe TikTok, a ales trei destinații europene ideale pentru o escapadă de iarnă.
Acum 5 minute
20:45
Zelenski spune că negocierile cu americanii de la Berlin nu sunt deloc uşoare. „Însă conversaţia a fost constructivă” # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski evocă luni negocieri ”deloc uşoare” dar ”productive” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, la Berlin, relatează AFP.
20:45
Cum a reacționat iubitul Rodicăi Stănoiu după deshumarea fostului ministru al Justiției: prima declarație publică # Adevarul.ro
Deshumarea Rodicăi Stănoiu a reaprins speculațiile privind ultimele zile din viața fostei ministre a Justiției. Partenerul acesteia, Marius Calotă, a refuzat să ofere explicații, declarând că „justiția își va face treaba”, în timp ce anchetatorii continuă cercetările pentru moarte suspectă.
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:15
Oameni terorizați de o fată dintr-un centru de plasament din Bârlad. „I-a spus sotiei că în seara asta o s-o omoare” # Adevarul.ro
O tânără de doar 17 ani, dintr-un centru de plasament, a ajuns să terorizeze locatarii unui bloc din Bârlad.
20:00
Cosmin Olăroiu, eșec major la cârma naționalei arabe. Antrenorul român a dat cu piciorul unei averi # Adevarul.ro
Cosmin Olăroiu, 56 de ani, este unul dintre cei mai de succes antrenori români.
20:00
Incredibilul aeroport care se scufundă în mare. Considerată cea mai ambițioasă realizare inginerească din Japonia, în valoare de 17 miliarde de euro # Adevarul.ro
În ciuda celor peste 17 miliarde de euro investiți și a ingineriei revoluționare folosite la construcția sa, aeroportul Kansai din Japonia se scufundă în mare. Echipele de ingineri luptă să țină sub control o problemă care ar putea afecta milioane de pasageri.
20:00
Peste 100 de călători, blocați pe câmp în două trenuri spre Aeroportul Otopeni de mai bine de 90 de minute # Adevarul.ro
Peste 100 de persoane riscă să piardă avionul după ce două trenuri CFR Săgeata Albastră, spre Aeroportul Otopeni, au rămas blocate în câmp de peste 90 de minute.
Acum 2 ore
19:45
Lista finală a țărilor care participă la Eurovision în 2026, după boicotul mai multor state. România revine în concurs după o pauză de trei ani # Adevarul.ro
Eurovision a dezvăluit lista finală a țărilor care vor participa la ediția din 2026. România și alte două țări revin în concursul muzical, după o pauză marcată de dificultăți financiare.
19:30
Mâncarea care te poate salva în caz de război sau criză majoră, recomandată de un endocrinolog: „Conține proteine, fibre, este ieftină și ușor de gătit” # Adevarul.ro
Într-o situație de criză majoră, alegerea alimentelor potrivite poate face diferența între supraviețuire și dificultăți serioase. Un medic endocrinolog recomandă un preparat simplu și bogat în nutrienți. „Este aproape mâncarea perfectă, sățioasă și ușor de preparat”, explică specialistul.
19:30
Încă un lot din Autostrada A7 aproape gata pentru darea în exploatare. Când se va circula pe tronsonul Focșani-Adjud Nord # Adevarul.ro
Încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7 au intrat în faza ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului.
19:30
Un star mondial, omagiat de Genoa. Clubul lui Dan Șucu a pus în scenă un moment emoționant # Adevarul.ro
Frank Sinatra a fost mare fan al clubului italian de fotbal Genoa.
19:15
CTP, avertisment dur despre scandalul din justiție: „Corupția este o boală infecțioasă care se transmite de sus în jos” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu avertizează că România se află într-un moment critic, marcat de o corupție generalizată care afectează profund instituțiile statului și viața de zi cu zi a cetățenilor.
19:15
O petrecere de nuntă organizată weekendul trecut în vestul Germaniei s-a transformat într-o bătaie generală, în urma căreia mai multe persoane au fost rănite, inclusiv mireasa, a anunţat luni Poliţia germană.
19:00
Războiul se extinde în Marea Neagră. Europa se află azi într-o situație asemănătoare ca în 1938, după cum avertizează chiar cancelarul federal Friedrich Merz.
Acum 4 ore
18:45
Ionel Ganea, în continuare sfâșiat de durere după moartea fiului său. Ce mesaj le-a transmis celor care l-au criticat # Adevarul.ro
Ionel Ganea a jucat pentru naționala României la Euro 2000, turneu final din Belgia și Olanda.
18:45
Un nou derapaj al lui Donald Trump. El susține că moartea lui Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „turbat” al celebrului regizor # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a dezlănţuit luni împotriva lui Rob Reiner - care împreună cu soţia sa au fost victimele unui ”aparent omor”, potrivit poliţiei -, şi a dat asigurări că moartea lor este rezultatul antitrupismului ”turbat” al celebrului realizator.
18:45
Firma fondată de ministrul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu MIPE în timpul mandatului său # Adevarul.ro
Ministerul Proiectelor Europene a atribuit recent două contracte pentru activități de consultanță, în valoare totală de aproximativ 4,6 milioane de lei, către firma Civitta Strategy & Consulting, fondată și administrată în trecut de către ministrul Dragoș Pîslaru.
18:45
După primul autobuz electric 100% românesc, Automecanica Mediaș va produce blindate tactice 4x4, la standarde NATO # Adevarul.ro
Automecanica Mediaş consolidează poziția României, ca jucător regional important în sectorul vehiculelor cu emisii zero și al tehnologiilor industriale avansate.
18:30
România, campioana instabilității guvernamentale în Europa: 13 premieri în 18 ani. Cine a fost cel mai longeviv prim-ministru român # Adevarul.ro
Un raport realizat de echipa CPD a SNSPA care analizează stabilitatea guvernamentală în 16 state europene arată că România se află pe primul loc la frecvența schimbărilor de prim-miniștri și la cea mai scurtă durată medie a mandatelor.
18:30
„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri”. Dominic Fritz acuză PSD că ignoră protocolul de coaliție și distrage atenția de la justiție # Adevarul.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, își va continua mandatul, chiar dacă PSD și AUR au votat împreună moțiunea simplă inițiată împotriva sa.
18:15
Lenjerii de Crăciun care aduc magia sărbătorilor în dormitor – Stoc limitat! Alege cadouri cozy și festive pentru întreaga familie # Adevarul.ro
Descoperă lenjeriile de Crăciun care aduc magia sărbătorilor în dormitor! Cadouri cozy și festive pentru întreaga familie, stoc limitat – transformă atmosfera casei rapid și simplu.
18:15
Laureata Premiului Nobel pentru Pace a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii din Venezuela # Adevarul.ro
Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după ieşirea sa agitată din Venezuela săptămâna trecută, a anunţat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP.
18:00
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei” # Adevarul.ro
Reprezentanții administrației Trump vor prezenta partenerilor ucraineni și europeni un plan de pace care prevede o garanție pentru Ucraina bazată pe Articolul 5 al NATO, arată presa din SUA. Expertul în securitate Gabriel Done explică în ce ar putea consta o astfel de garanție de securitate.
18:00
Cum a reușit atacatorul din Siria să ajungă în apropierea trupelor americane și să deschidă focul. Trump a promis „represalii severe” # Adevarul.ro
Trăgătorul sirian care a ucis sâmbătă doi soldați ai armatei americane și un interpret civil american urma să fie demis din cadrul forțelor de securitate siriene din cauza opiniilor sale extremiste, potrivit unor oficiali sirieni și americani, citați de NYT.
17:45
Laptele nu trebuie combinat cu medicamente, dar nu este singurul vinovat. Avertismentul Mihaelei Bilic despre alcool și grapefruit # Adevarul.ro
Un gest aparent inofensiv, precum administrarea medicamentelor cu altceva decât apă, poate avea consecințe serioase asupra sănătății.
17:45
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume, care leagă cinci insule, a devenit atracție turistică # Adevarul.ro
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Este vorba despre un pod supraetajat din Japonia care leagă cinci insule și traversează o mare. Turiștii spun că podul este atât de mare încât pare că „se înalță spre cer”.
17:30
Adrian Ţuţuianu a preluat, pentru următorii opt ani, mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente # Adevarul.ro
Fostul preşedinte al PSD Dâmboviţa Adrian Ţuţuianu a preluat luni, pentru o perioadă de opt ani, mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente.
17:30
Dominic Fritz Fritz denunță „o coordonare dezonorantă PSD - AUR” în spatele moțiunii împotriva ministrului Mediului # Adevarul.ro
În plină dezbatere parlamentară asupra moțiunii simple depuse împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, președintele USR susține că demersul are un scop politic și urmărește să mute atenția publică de la problemele din justiție.
17:15
Premierul Bolojan s-a consultat cu reprezentanții artiștilor pe tema modificării legislației din domeniul drepturilor de autor # Adevarul.ro
Reprezentanții Guvernului și cei ai asociațiilor care promovează drepturile artiștilor din România au avut astăzi consultări pe tema modificării legislației din domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe, în sensul armonizării cadrului legal național cu cel european.
17:15
Bogații Europei își pun bolizii de lux gaj pentru credite la cea mai mare bancă din SUA # Adevarul.ro
Bogații Europei pot obține credite de la cea mai mare bancă din SUA, oferind drept garanție mașinile lor de lux, care sunt depozitate fizic în locații din Anglia, Italia sau Germania. JPMorgan și-a extins serviciile exclusive din America și pe piața europeană.
17:00
Ungaria dă în judecată Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, nemulțumită de o decizie privind migrația # Adevarul.ro
Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind migraţia, a anunţat luni ministrul justiţiei Bence Tuzson, relatează agenţia ungară de ştiri MTI.
17:00
Șoc dintr-o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit după ce sistemul de catapultare s-a declanșat într-un hangar # Adevarul.ro
Imagini apărute pe internet surprind momentul în care sistemul de catapultare al unui avion Su-34 al Federației Ruse se declanșează în timp ce aeronava este la sol, într-un hangar, pilotul și copilotul fiind proiectaţi cu viteză de tavan.
17:00
Argentinianul Lionel Messi (38 de ani) a câștigat de 8 ori în carieră trofel „Balonul de Aur”.
17:00
Transformare spectaculoasă: fostul număr 2 WTA trăiește o nouă viață. Este căsătorită cu fost fotbalist din Superligă # Adevarul.ro
Anett Kontaveit trăiește o viață de vis după retragerea din tenis.
Acum 6 ore
16:30
O săptămână de consultări și analize la Consiliul Superior al Magistraturii, despre problemele din sistemul judiciar # Adevarul.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor.
16:15
Doi adolescenţi din Olt, reţinuţi după ce au agresat şi jefuit un bărbat. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale # Adevarul.ro
Doi adolescenţi de 17 ani din județul Olt au fost reţinuţi de poliţişti după ce ar fi agresat un bărbat şi i-ar fi luat banii şi telefonul mobil.
16:15
Florin Tănase a dat un tun de milioane pe piața imobiliarelor.
16:00
Noi detalii despre mersul discuțiilor Ucraina-SUA la Berlin: „Putin vrea teritorii”. Încrederea ucrainenilor în Washington și în NATO a scăzut # Adevarul.ro
Negociatorii americani cer în continuare Ucrainei să renunţe la porţiunea din regiunea Donbas aflată sub controlul său, a declarat pentru AFP un oficial de rang înalt familiarizat cu ultima rundă de discuţii ce are loc la Berlin.
16:00
Rombat, amendată cu 20 milioane de euro de CE pentru că ar fi făcut parte dintr-un cartel al bateriilor # Adevarul.ro
Comisia Europeană a amendat trei producători de baterii de pornire pentru autovehicule - Exide, FET (inclusiv predecesorul său, Elettra) şi Rombat, precum şi asociaţia comercială Eurobat - cu o sumă totală de aproximativ 72 de milioane de euro pentru participarea la un cartel de lungă durată.
16:00
30 de ani de la legea care a schimbat definitiv fotbalul mondial. Decizia istorică dictată pe 15 decembrie 1995 # Adevarul.ro
Curtea de Justiție a UE i-a dat câștig de cauză mijlocașului Jean-Mar Bosman.
16:00
Porţile Muzeului Luvru din Paris au fost închise luni dimineaţă din cauza unei adunări generale la care au participat aproape „400 de persoane”. Greva a fost votată „în unanimitate” de angajaţi, scrie Le Figaro.
15:45
Țara europeană cu transport public gratuit, considerată a doua cea mai sigură destinație din lume pentru turiști. Cine conduce topul # Adevarul.ro
O mică țară europeană, adesea trecută cu vederea de turiști, a fost clasată recent de International SOS drept a doua cea mai sigură destinație de călătorie la nivel mondial, după Islanda
15:45
Haos în fața Curții de Apel București: bărbatul care a strigat „Marș la Moscova” către Călin Georgescu, huiduit de susținători # Adevarul.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care anterior a strigat „Marș la Moscova” către Călin Georgescu, a venit luni în fața Curții de Apel București cu un banner purtând același mesaj.
15:45
În timp ce Zelenski afirmă că nu ține de scaunul de președinte, majoritatea ucrainenilor resping alegeri cât timp durează războiul # Adevarul.ro
Majoritatea ucrainenilor resping ideea organizării de alegeri în timpul războiului, în timp ce Donald Trump critică pentru aceasta Kievul, iar Zelenski spune că nu se agață de putere.
15:30
Scandalul blaturilor din Turcia, exportat în Europa. O viitoare adversară a FCSB-ului, implicată până peste cap # Adevarul.ro
Un meci din Liga Europa ar fi fost afectat de flagelul blaturilor.
15:30
Romsilva vrea ca reorganizarea regiei să fie bazată pe un studiu solid de impact. Din 99 de directori vor rămâne 12 # Adevarul.ro
Romsilva atrage atenţia că o reorganizare „făcută în grabă” poate avea efecte asupra aprovizionării cu lemn de foc pentru populaţie, industrie şi alte sectoare vitale ale economiei, precum şi asupra programelor de regenerare a pădurilor şi a investiţiilor în fondul forestier.
15:30
Fostul premier al Franței, François Bayrou, în vârstă de 74 de ani, a fost internat la spitalul din Pau, a precizat primăria orașului în comunicat.
15:30
RAR: Service-urile şi centrele de dezmembrări sunt obligate să colecteze separat uleiurile uzate # Adevarul.ro
Service-urile şi centrele de dezmembrări autorizate au obligaţia legală de a colecta separat uleiurile uzate în recipiente adecvate şi, ulterior, de a preda aceste deşeuri doar firmelor autorizate să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a acestui tip de deşeuri.
15:15
Spioana rusă trădată de pisica ei: cum a fost descoperită după ce s-a ascuns un deceniu la Napoli # Adevarul.ro
Povestea incredibilă a Olgăi Kolobova, supranumită „Cat lady” a fost dezvăluită de Christo Grozev, șeful departamentului de investigații de la The Insider.
Acum 8 ore
14:45
Insolvență la Electrocentrale Craiova: unul dintre cei mai mari producători de energie din Oltenia, în colaps financiar # Adevarul.ro
Electrocentrale Craiova, înființată la 30 septembrie 2022, în urma externalizării activității de producere a energiei din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), a intrat în insolvență. Decizia a venit luni de la Tribunalului Dolj.
