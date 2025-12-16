Prețul aurului a crescut cu 60% în 2025. Ce riscuri pot afecta piața la anul
Adevarul.ro, 16 decembrie 2025 03:15
Prețul aurului a crescut enorm în 2025, pe fondul tensiunilor geopolitice și a turbulențelor din piețe, care au generat o cerere mare pentru metalul prețios, considerat activ de refugiu în perioade marcate de incertitudini.
Acum 15 minute
04:15
Harta creditelor ipotecare în 2025: de la 2 milioane lei pentru un apartament în Floreasca, la 370.000 lei în Timișoara # Adevarul.ro
Valoarea creditelor ipotecare variază de la oraș la oraș, în funcție de veniturile celor care le solicită și mai ales de valoarea apartamentelor, un credit nou ipotecar de nivel mediu fiind cuprins între 74.000 de euro și 107.000 euro.
Acum o oră
03:45
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei # Adevarul.ro
Rachetele de croazieră produse pe plan intern au potențialul de a da o lovitură devastatoare producției de apărare aeriană a Rusiei, deschizând calea spre atacuri cu drone de rază lungă de acțiune împotriva unor ținte suplimentare de pe teritoriul Rusiei, se arată într-un nou raport.
Acum 2 ore
03:15
02:45
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață # Adevarul.ro
Pe data de 18 decembrie 1916 se încheia cea mai sângeroasă luptǎ a Primului Război Mondial și din întreaga istorie modernă. Este vorba despre bătălia de la Verdun, acolo unde au murit peste un milion de oameni în doar 10 luni.
Acum 4 ore
02:15
Pantone este considerat autoritatea principală în materie de culori, datorită expertizei și credibilității sale. Compania a creat Sistemul de potrivire a culorilor (Pantone Matching System – PMS), care oferă fiecărei nuanțe un cod unic.
01:45
Turismul în 2026: călătorii fără grabă, evadări personalizate și algoritmi care decid traseul # Adevarul.ro
Datele de la cele mai importante grupuri hoteliere, agenții de turism și experți în prognoză de tendințe din lume sugerează că 2026 va fi anul evadărilor liniștite, al itinerariilor modelate de algoritmi, al retragerilor ultra-personalizate și al revenirii la călătorii mai lente și mai intenționate.
01:45
Administraţia Trump investește masiv în sectorul mineralelor rare pentru a reduce dependența de China # Adevarul.ro
Administrația Trump trece de la subvenții clasice la achiziții directe în companii-cheie din sectorul mineralelor rare, pentru a reduce dependența SUA de China și a securiza lanțurile de aprovizionare.
01:15
E America o amenințare pentru UE și România sau e apărătoarea lor? Expert în securitate: „E ca în bancul cu cerșetorul” # Adevarul.ro
Serviciile de intelligence daneze susțin că SUA ar reprezenta o amenințare la securitatea Danemarcei și a Uniunii Europene, iar ideea capătă tot mai multă susținere în Europa. Hari Bucur Marcu vorbește despre un paradox și contrazice teoria.
01:15
Giorgia Meloni scoate la licitație cadourile primite de la lideri precum Joe Biden, Viktor Orbán, Narendra Modi sau Volodimir Zelenski. Care sunt cele mai neobişnuite obiecte # Adevarul.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, scoate la licitație 270 de cadouri primite de la liderii internaționali, inclusiv unele absolut neobișnuite.
00:45
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil # Adevarul.ro
Sancțiunile americane împotriva Rosneft și Lukoil sunt în vigoare, dar au fost temporar relaxate/derogate în ceea ce privește funcționarea stațiilor de alimentare inclusiv în România și alte țări până în aprilie 2026, dacă veniturile nu merg către Rusia.
00:30
Patru români și un albanez, condamnați pentru viol și exploatare sexuală a minorilor în Marea Britanie. Fetele erau ademenite cu alcool şi droguri # Adevarul.ro
Patru cetățeni români şi un albanez au fost condamnaţi după ce au abuzat sexual șase fete cu vârste între 13 și 15 ani în orașul Gateshead, din nordul Angliei.
Acum 6 ore
00:15
16 decembrie: Ziua în care a început sfârșitul dictaturii lui Ceauşescu. Cine a fost timişoreanul care a oprit tramvaiele # Adevarul.ro
Ziua de 16 decembrie este marcată de multiple semnificaţii culturale şi de momente care au schimbat lumea, dar, mai presus de toate, rămâne în memoria colectivă a românilorca ziua în care la Timișoara a izbucnit revolta ce avea să răstoarne dictatura comunistă.
00:00
Omul lui George Simion în Moldova agită Parlamentul de la Chișinău. Analist: „Acțiunile sale ajută propaganda Rusiei” # Adevarul.ro
România nu exportă doar gaze naturale, energie electrică și ajutoare umanitare în Republica Moldova, ci și populism. Rețeta scandalului, a „circului” și a transmisiunilor live din Parlament, patentată la București de AUR, a fost preluată fidel la Chișinău de Partidul „Democrația Acasă”.
15 decembrie 2025
23:45
Ce au stabilit liderii europeni pentru Ucraina în urma întâlnirii cu reprezentanții SUA. „Depinde de Rusia să arate voința pentru o pace durabilă” # Adevarul.ro
Liderii europeni reuniți la Berlin, împreună cu emisari americani, au convenit angajamente concrete pentru sprijinirea Ucrainei, de la securitate și forțe armate la reconstrucție economică, subliniind totodată că pacea depinde de voința Rusiei.
23:30
Pentru mulți dintre noi, Crăciunul înseamnă sarmale, friptură, cozonac, salată boeuf sau piftie, preparate tradiționale care, deși delicioase, pot fi o provocare pentru cei care încearcă să își mențină un stil de viață echilibrat.
23:30
Loți Boloni l-a pus la zid pe Gică Hagi. Alegerile „Regelui” l-au băgat complet în ceață # Adevarul.ro
În prezent, Loți Boloni nu are echipă, fiind pe margine din 2024.
23:15
Tudorel Toader face dezvăluiri din culisele mandatului său de ministru: „La legile justiției s-a creat o psihoză”/ „Dragnea insista să modificăm conţinutul infracțiunii de abuz în serviciu” # Adevarul.ro
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, dezvăluie dificultățile și presiunile din perioada mandatului său, explicând cum a luat naștere „psihoza” legilor justiției și cum acestea au fost percepute în mod eronat ca fiind opera sa personală.
23:00
Superliga: FCSB suflă în ceafa Oțelului, ultima clasată din play-off. Eșec pentru echipa lui Hagi # Adevarul.ro
FCSB a obținut o victorie lejeră cu Unirea Slobozia (2-0), în Superligă, în epilogul etapei a 20-a.
22:45
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest în dosarul privind destabilizarea României # Adevarul.ro
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a respins cererile de înlocuire a măsurii, în dosarul privind acuzații grave de atentat la ordinea constituțională.
Acum 8 ore
22:15
Fiori pentru Europa: Ghețarii din Alpi se topesc într-un ritm alarmant, doar 3% urmând să supraviețuiască până la sfârșitul secolului # Adevarul.ro
Europa riscă să-și piardă aproape complet ghețarii alpini până la sfârșitul secolului, arată un nou studiu, care avertizează că politicile climatice actuale vor salva doar 3% dintre aceștia.
22:15
Turcia anunță doborârea unei drone „scăpate de sub control”. Avioanele sub comanda NATO implicate în misiune # Adevarul.ro
Autoritățile de la Ankara au anunțat că au doborât o dronă deasupra Mării Negre, în timp ce se apropia de spațiul aerian al Turciei.
22:00
Legea prin care cresc taxele locale, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea, a fost publicată în Monitorul Oficial # Adevarul.ro
Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, a fost publicată luni în Monitorul Oficial.
22:00
Ieftiniri la benzină şi motorină, după controalele anunțate de Ministerul Energiei. Cât economisesc șoferii la un plin # Adevarul.ro
Prețurile la carburanți au început să scadă în benzinăriile din România, iar șoferii plătesc acum semnificativ mai puțin pentru un plin, pe fondul controalelor anunțate de Ministerul Energiei.
21:45
Intervenție contra-cronometru într-o localitate din județul Galați, în pericol de inundații: muncitorii au rupt un drum pentru a devia apa # Adevarul.ro
Autoritățile din județul Galați intervin de urgență, luni seară, în comuna Barcea, sat Podoleni, după ce un canal de desecare care subtraversează drumul județean DJ 252 s-a înfundat, existând riscul producerii unor inundații în gospodăriile din zonă.
21:45
Kelemen Hunor anunţă o şedinţă a coaliţiei, după votul PSD împotriva ministrului Mediului. „Nu e un capăt de ţară” # Adevarul.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anunţat că miercuri urmează să aibă loc o şedinţă a coaliţiei, în care se va analiza inclusiv votul PSD împotriva ministrului Mediului.
21:45
Horoscop marți, 16 decembrie. Nativii unei zodii au probleme în cuplu, în timp ce Peștii se confruntă cu situații sensibile # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 16 decembrie. Nativii unei zodii au probleme în cuplu, în timp ce Peștii se confruntă cu situații sensibile.
21:45
La Barajul Paltinu se va lucra și noaptea pentru asigurarea fluxului de livrare a apei. Apelul făcut către populație de autoritățile locale # Adevarul.ro
Procedurile tehnice programate pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza Barajului Paltinu încep în noaptea de luni spre marţi, autorităţile anunţând că intervenţia este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit de Barajul Paltinu.
21:30
Complot terorist dejucat. FBI a arestat patru persoane care intenționau să detoneze bombe artizanale de Anul Nou, în California # Adevarul.ro
FBI a arestat patru persoane despre care susține că plănuiau să detoneze bombe în ajunul Anului Nou în California. Arestările au fost făcute în Los Angeles. Se pare că cei patru pregăteau cinci atacuri în zone diferite ale orașului.
21:15
Reacția unei bătrâne din Cuba în faţa dulciurilor și rafturilor pline dintr-un supermarket spaniol. „Este totul atât de ieftin” # Adevarul.ro
Videoclipul în care o femeie, în vârstă de 87 de ani, plânge de emoție la prima sa vizită într-un supermarket din Spania, la scurt timp după ce a venit din Cuba, a devenit viral, strângând milioane de vizualizări și emoționând internauții din întreaga lume.
21:15
Drone navale ucrainene au lovit în Marea Neagră un submarin rus evaluat la 400 de milioane de dolari # Adevarul.ro
Drone navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rus evaluat la 400 de milioane de dolari şi capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce era staţionat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră.
21:00
Ministrul Mediului merge mai departe cu reformele din Guvern. Diana Buzoianu a trimis către avizare proiectul privind reorganizarea Romsilva # Adevarul.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat luni că a trimis către avizare la ministere proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva, care prevede scăderea numărul direcţiilor silvice la 13, de la 41 în prezent.
21:00
Amenințările care sperie Europa mai rău decât un război. Concluziile unui studiu-mamut coordonat de o expertă româncă # Adevarul.ro
Un număr de 500 de experți europeni au luat parte la un studiu-mamut privind marile pericole care ar putea să aștepte Uniunea Europeană în anul 2026. Experta în securitate Veronica Anghel a coordonat studiul și a explicat, pentru „Adevărul”, cele mai periculoase scenarii.
20:45
Zelenski spune că negocierile cu americanii de la Berlin nu sunt deloc uşoare. „Însă conversaţia a fost constructivă” # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski evocă luni negocieri ”deloc uşoare” dar ”productive” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, la Berlin, relatează AFP.
20:45
Cum a reacționat iubitul Rodicăi Stănoiu după deshumarea fostului ministru al Justiției: prima declarație publică # Adevarul.ro
Deshumarea Rodicăi Stănoiu a reaprins speculațiile privind ultimele zile din viața fostei ministre a Justiției. Partenerul acesteia, Marius Calotă, a refuzat să ofere explicații, declarând că „justiția își va face treaba”, în timp ce anchetatorii continuă cercetările pentru moarte suspectă.
20:30
Orașele subestimate din Europa pentru o vacanță cu buget redus: „La fel de frumoase precum destinațiile mai populare, dar mult mai ieftine” # Adevarul.ro
Orașe medievale, peisaje montane și orașe cu farmec istoric – toate acestea pot fi descoperite chiar și cu un buget redus. Un blogger de călătorii, popular pe TikTok, a ales trei destinații europene ideale pentru o escapadă de iarnă.
Acum 12 ore
20:15
Oameni terorizați de o fată dintr-un centru de plasament din Bârlad. „I-a spus sotiei că în seara asta o s-o omoare” # Adevarul.ro
O tânără de doar 17 ani, dintr-un centru de plasament, a ajuns să terorizeze locatarii unui bloc din Bârlad.
20:00
Cosmin Olăroiu, eșec major la cârma naționalei arabe. Antrenorul român a dat cu piciorul unei averi # Adevarul.ro
Cosmin Olăroiu, 56 de ani, este unul dintre cei mai de succes antrenori români.
20:00
Incredibilul aeroport care se scufundă în mare. Considerată cea mai ambițioasă realizare inginerească din Japonia, în valoare de 17 miliarde de euro # Adevarul.ro
În ciuda celor peste 17 miliarde de euro investiți și a ingineriei revoluționare folosite la construcția sa, aeroportul Kansai din Japonia se scufundă în mare. Echipele de ingineri luptă să țină sub control o problemă care ar putea afecta milioane de pasageri.
20:00
Peste 100 de călători, blocați pe câmp în două trenuri spre Aeroportul Otopeni de mai bine de 90 de minute # Adevarul.ro
Peste 100 de persoane riscă să piardă avionul după ce două trenuri CFR Săgeata Albastră, spre Aeroportul Otopeni, au rămas blocate în câmp de peste 90 de minute.
19:45
Lista finală a țărilor care participă la Eurovision în 2026, după boicotul mai multor state. România revine în concurs după o pauză de trei ani # Adevarul.ro
Eurovision a dezvăluit lista finală a țărilor care vor participa la ediția din 2026. România și alte două țări revin în concursul muzical, după o pauză marcată de dificultăți financiare.
19:30
Mâncarea care te poate salva în caz de război sau criză majoră, recomandată de un endocrinolog: „Conține proteine, fibre, este ieftină și ușor de gătit” # Adevarul.ro
Într-o situație de criză majoră, alegerea alimentelor potrivite poate face diferența între supraviețuire și dificultăți serioase. Un medic endocrinolog recomandă un preparat simplu și bogat în nutrienți. „Este aproape mâncarea perfectă, sățioasă și ușor de preparat”, explică specialistul.
19:30
Încă un lot din Autostrada A7 aproape gata pentru darea în exploatare. Când se va circula pe tronsonul Focșani-Adjud Nord # Adevarul.ro
Încă 50 de km din Autostrada Moldovei A7 au intrat în faza ultimelor lucrări şi a pregătirilor pentru deschiderea traficului.
19:30
Un star mondial, omagiat de Genoa. Clubul lui Dan Șucu a pus în scenă un moment emoționant # Adevarul.ro
Frank Sinatra a fost mare fan al clubului italian de fotbal Genoa.
19:15
CTP, avertisment dur despre scandalul din justiție: „Corupția este o boală infecțioasă care se transmite de sus în jos” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu avertizează că România se află într-un moment critic, marcat de o corupție generalizată care afectează profund instituțiile statului și viața de zi cu zi a cetățenilor.
19:15
O petrecere de nuntă organizată weekendul trecut în vestul Germaniei s-a transformat într-o bătaie generală, în urma căreia mai multe persoane au fost rănite, inclusiv mireasa, a anunţat luni Poliţia germană.
19:00
Războiul se extinde în Marea Neagră. Europa se află azi într-o situație asemănătoare ca în 1938, după cum avertizează chiar cancelarul federal Friedrich Merz.
18:45
Ionel Ganea, în continuare sfâșiat de durere după moartea fiului său. Ce mesaj le-a transmis celor care l-au criticat # Adevarul.ro
Ionel Ganea a jucat pentru naționala României la Euro 2000, turneu final din Belgia și Olanda.
18:45
Un nou derapaj al lui Donald Trump. El susține că moartea lui Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „turbat” al celebrului regizor # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a dezlănţuit luni împotriva lui Rob Reiner - care împreună cu soţia sa au fost victimele unui ”aparent omor”, potrivit poliţiei -, şi a dat asigurări că moartea lor este rezultatul antitrupismului ”turbat” al celebrului realizator.
18:45
Firma fondată de ministrul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu MIPE în timpul mandatului său # Adevarul.ro
Ministerul Proiectelor Europene a atribuit recent două contracte pentru activități de consultanță, în valoare totală de aproximativ 4,6 milioane de lei, către firma Civitta Strategy & Consulting, fondată și administrată în trecut de către ministrul Dragoș Pîslaru.
18:45
După primul autobuz electric 100% românesc, Automecanica Mediaș va produce blindate tactice 4x4, la standarde NATO # Adevarul.ro
Automecanica Mediaş consolidează poziția României, ca jucător regional important în sectorul vehiculelor cu emisii zero și al tehnologiilor industriale avansate.
