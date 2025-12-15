Zelenski: Washingtonul, gata să ofere Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5

20:20

A mai rămas puțin timp până când cuplurile formate la Mireasa o să facă pasul cel mare pentru a deschide un nou capitol din viața lor. Cei care au găsit dragostea adevărată o să își rostească jurămintele pentru a începe călătoria către căsnicie, însă, până atunci, sezonul continuă cu surprize și noutăți, iar telespectatorii urmăresc fiecare ediție cu sufletul la gură.