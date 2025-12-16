Bărbat amenințat cu interdicție de un an după ce a cumpărat zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun dintr-un magazin de grădinărit

Un bărbat a fost pus să golească mașina după ce a cumpărat mii de globulețe de Crăciun, fiind amenințat de patronul magazinului că nu i se va mai permite timp de un an să facă cumpărături în vreunul din magazinele sale.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro