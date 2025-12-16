DN AGRAR avansează în implementarea strategiei cu o nouă unitate de compostare și decizia privind Piața Principală
Financial Intelligence, 16 decembrie 2025 08:50
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […]
• • •
Acum 5 minute
09:00
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită (surse) # Financial Intelligence
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de […]
Acum 15 minute
08:50
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna octombrie 2025 a fost de 9.152 lei, cu 74 […]
08:50
Acum 4 ore
06:50
Compania chineză de cipuri AI Biren va lansa IPO-ul la Hong Kong în următoarele săptămâni # Financial Intelligence
Start-up-ul chinez de cipuri AI Biren Technology intenționează să lanseze o ofertă publică inițială la Hong Kong în […]
06:50
Trezoreria SUA respinge oferta condusă de Xtellus pentru activele Lukoil, potrivit unor surse # Financial Intelligence
Trezoreria SUA a respins oferta unui grup condus de banca americană Xtellus Partners pentru activele străine ale companiei […]
06:40
„Coaliția celor dispuși” pregătește planuri pentru trimiterea de trupe în Ucraina — premierul britanic # Financial Intelligence
Keir Starmer a declarat că întrebarea principală este dacă se poate obține o pace justă și durabilă „Coaliția […]
06:40
Îngrijorările legate de datorii continuă să afecteze acțiunile legate de IA (CNBC) # Financial Intelligence
Acțiunile americane au înregistrat o ușoară scădere luni, pe fondul continuării presiunii exercitate de acțiunile legate de IA […]
06:40
Zelenski, despre rezolvarea problemei teritoriale: Nu vorbim încă despre un referendum. Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus # Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că, până acum, nu se vorbeşte despre un referendum pe tema rezolvării […]
06:40
Parlamentul german a fost victima unui presupus atac cibernetic în timpul vizitei lui Zelenskiy, relatează FT # Financial Intelligence
Camera inferioară a parlamentului german a suferit luni o întrerupere majoră a serviciului de e-mail, în ceea ce […]
06:30
Europenii propun o ‘forţă multinaţională’ în #Ucraina cu ‘contribuţii ale naţiunilor voluntare’ (declaraţie) # Financial Intelligence
Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă 'o forţă multinaţională' în […]
06:30
Statele Unite au suspendat un acord tehnologic încheiat cu Marea Britanie la începutul acestui an, care avea ca […]
06:30
Kelemen Hunor: În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură. Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta # Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Diana […]
Acum 12 ore
23:40
Majorarea taxelor pe jocurile de noroc în 2025: bilanțul unui an care a schimbat industria # Financial Intelligence
Anul 2025 a fost primul în care industria jocurilor de noroc din România a operat sub un regim […]
Acum 24 ore
20:00
SUA promit Ucrainei garanţii de securitate “foarte puternice”, similare cu cele din Articolul 5 al Tratatului NATO # Financial Intelligence
Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", dar totuşi, […]
20:00
Credibilitatea UE va fi “grav compromisă” dacă nu reuşeşte să ajungă la un acord privind activele ruseşti, afirmă Merz # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Uniunea Europeană va fi discreditată mult timp de acum înainte […]
19:50
Ministra Mediului, după adoptarea moţiunii simple împotriva sa: Nu îmi voi da demisia # Financial Intelligence
Rezultatul votului la moţiune nu este unul surprinzător însă nu voi ceda, nu îmi voi da demisia şi […]
19:50
Rusia: Preşedintele Putin a ratificat un acord cu India care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar # Financial Intelligence
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de […]
19:50
SUA: FBI a dejucat ‘un complot terorist’ ce viza zona Los Angeles, potrivit procurorului general # Financial Intelligence
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot cu ţinte multiple, printre care agenţi […]
17:40
Australia: Guvernul ia în considerare o legislaţie mai strictă privind armele după atacul armat de pe plaja Bondi # Financial Intelligence
Guvernul Australiei a declarat că va lua în considerare înăsprirea legilor deja stricte privind deţinerea armelor de foc […]
17:40
UE anunţă noi sancţiuni împotriva companiilor şi persoanelor fizice implicate în comerţul cu petrol rusesc # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova […]
16:20
Politico: Oficiali UE au acționat pentru a ajuta gigantul tutunului Philip Morris International # Financial Intelligence
Când cea mai mare companie de tutun din lume a avut nevoie de ajutor pentru ridicarea restricțiilor internaționale […]
16:20
Libertatea de expresie în lume a scăzut cu 10% între 2012 şi 2024, un regres comparabil cu cel […]
16:20
Europenii bogaţi pot să împrumute bani de la JPMorgan folosindu-şi maşinile de lux drept garanţie # Financial Intelligence
Banca americană JPMorgan Chase & Co. îşi extinde serviciile de creditare către persoanele înstărite, care acum pot să […]
15:40
IMM-urile şi fondurile de investiţii se alătură eforturilor pentru a spori aprovizionarea cu arme a Europei # Financial Intelligence
Statele europene s-au angajat la o creştere uriaşă a cheltuielilor pentru arme, iar giganţii din sectorul apărării culeg […]
15:40
Bolojan: România are nevoie de responsabilitate să continue să meargă pe drumul corect # Financial Intelligence
România are nevoie de responsabilitate şi are nevoie să continue să meargă pe drumul corect, paşii făcuţi în […]
15:00
Jae-Il Son, CEO Hanwha Aerospace: Angajamentul nostru este să atingem până la 80% producție locală pentru programul de achiziționare de vehicule de luptă pentru infanterie # Financial Intelligence
Fabrica de la Petrești (Dîmbovița) va fi prima fabrică europeană a coreenilor de la Hanwha pentru sisteme terestre, […]
13:50
Putin respinge un “armistiţiu artificial” şi doreşte o “pace adevărată”, potrivit Kremlinului # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin respinge un "armistiţiu artificial" şi susţine în schimb o "pace adevărată" pentru Ucraina, a […]
13:30
INFINEXA a fost numită administrator judiciar al societății Electrocentrale Craiova # Financial Intelligence
Infinexa, companie antreprenorială românească specializată în restructurarea și finanțarea firmelor aflate în dificultate, cu active administrate în valoare […]
13:30
Kievul este gata să organizeze alegeri și să renunțe la aspirațiile NATO — mass-media # Financial Intelligence
Bild a raportat că Kievul ar fi, de asemenea, gata să „înghețe" actuala linie de angajament, dar refuză […]
13:10
Grecia înregistrează progrese semnificative în reducerea deficitului de încasare a TVA # Financial Intelligence
Grecia a înregistrat progrese semnificative în colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform unui raport al Autorităţii independente […]
13:10
Românii aleg investițiile pe termen lung: ultima ediție FIDELIS din 2025 atrage economii de aproape 1,5 miliarde lei # Financial Intelligence
Ediția de decembrie, a unsprezecea și ultima ediție din acest an a Programului de titluri de stat FIDELIS, […]
12:40
Trupul Rodicăi Stănoiu, deshumat în cadrul unei anchete pentru moarte suspectă (surse) # Financial Intelligence
Cadavrul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu va fi deshumat și dus, luni, la Institutul Național de Medicină […]
12:40
Ivan: Este foarte important pentru noi să avem acces la energia din țările occidentale, de exemplu din Franța, unde prețul energiei este foarte accesibil # Financial Intelligence
Este foarte important pentru noi să avem acces la energia din țările occidentale, de exemplu din Franța, unde […]
12:40
Pregătiri în desfășurare pentru campania de explorare offshore în perimetrul Han Asparuh din Bulgaria # Financial Intelligence
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est și operatorul perimetrului offshore Han […]
12:40
Elveţia: Reducerea taxelor vamale americane determină Guvernul să îmbunătăţească previziunile # Financial Intelligence
Guvernul Elveţiei a îmbunătăţit previziunile privind creşterea economiei în 2026, anunţând că acordul privind reducerea taxelor vamale americane […]
12:30
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț în cauza Danileț împotriva România […]
11:40
Rafinăriile din România asigură benzină și motorină pentru piața internă și pentru export, dar producția internă de motorină nu acoperă integral cererea # Financial Intelligence
Rafinăriile din România asigură benzină și motorină pentru piața internă și pentru export, dar producția internă de motorină […]
11:40
DNA: Percheziții într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală # Financial Intelligence
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări […]
11:30
„Linia frontului este pretutindeni”: noua șefă MI6 avertizează asupra amenințării crescânde din partea Rusiei # Financial Intelligence
Comploturi de asasinat, sabotaj, atacuri cibernetice și manipularea informațiilor de către Rusia și alte state ostile înseamnă că […]
11:00
Nicuşor Dan merge la Summitul de la Helsinki: Iau cu mine îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat luni că va acţiona pentru apărarea independenţei justiţiei şi că împărtăşeşte îngrijorările existente […]
11:00
Kallas subliniază că utilizarea activelor ruseşti este “cea mai credibilă” modalitate de a finanţa Ucraina # Financial Intelligence
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a afirmat luni că utilizarea activelor ruseşti […]
09:40
Banca Centrală Europeană (BCE) va menţine nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra şedinţă consecutivă, la reuniunea de politică […]
Ieri
08:20
Caracterul și revoluția tehnologică în intelligence – O profesie între tradiția umană și presiunea digitală (Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„Primul atu al unui ofițer de informații nu este inteligența, ci integritatea." – Allen W. Dulles[1] Autor: Corneliu Pivariu […]
08:10
De Andrei Rădulescu În perioada Marilor Transformări și a anilor 2020 cu multiple provocări, 2025 va rămâne în […]
06:50
Marea Britanie: În fața ‘amenințării’ rusești, șeful Statului Major al Apărării face apel la ‘reziliență națională’ # Financial Intelligence
Șeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, va face apel luni la 'reziliență națională' în fața 'amenințărilor […]
06:30
Ministrul Economiei: La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un deştept # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică, referindu-se la situaţia de la Avioane Craiova, că acolo "s-a întâlnit […]
06:30
Noi negocieri americano-ucrainene luni, după “progresele” înregistrate duminică # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean şi negociatorii americani se întâlnesc din nou luni la Berlin, după cinci ore de discuţii de […]
14 decembrie 2025
21:30
Judecătorul Raluca Moroşanu: Practic, suntem nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem; Doamna Arsenie a venit personal să ne spună că evaziunea fiscală de fapt nu prea există aşa, în general şi că ar trebui să fie ultima soluţie condamnarea inculpaţilor pentru evaziune fiscală # Financial Intelligence
Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti nu sunt […]
21:20
Sindicatul ‘Diamantul’: Responsabilitatea lui Cătălin Predoiu pentru starea justiției este fundamentală # Financial Intelligence
Responsabilitatea lui Cătălin Predoiu pentru starea justiției este fundamentală și ineluctabilă, acesta fiind arhitectul sau girantul principalelor modificări […]
19:30
Zelenski, președintele Ucrainei, renunță la ambițiile privind NATO, în contextul începerii negocierilor de pace la Berlin # Financial Intelligence
Zelenski vrea garanții împotriva viitoarelor atacuri rusești Oficialii americani Witkoff și Kushner participă la negocierile de la Berlin […]
