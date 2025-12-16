Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari

21:30

Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti nu sunt […] Practic, suntem nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem; Doamna Arsenie a venit personal să ne spună că evaziunea fiscală de fapt nu prea există aşa, în general şi că ar trebui să fie ultima soluţie condamnarea inculpaţilor pentru evaziune fiscală