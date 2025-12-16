Nicuşor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare
Financial Intelligence, 16 decembrie 2025 12:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Helsinki, înainte de a participa la Summitul UE de pe Flancul […]
• • •
Acum 30 minute
12:20
Nicuşor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Helsinki, înainte de a participa la Summitul UE de pe Flancul […]
12:10
Piaţa imobiliară, influenţată negativ de încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe (raport)
Încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe au influenţat negativ anumite segmente ale pieţei imobiliare din România, […]
Acum 2 ore
11:10
Chisăliţă (AEI): Blocajele din reţelele Europei Centrale menţin ridicat preţul energiei electrice în Estul Europei
Europa de Est are un preţ mai ridicat la energia electrică pe pieţele PZU decât Europa de Vest, […]
11:10
Franţa cere "garanţii de securitate robuste" pentru Kiev înainte de orice concesie teritorială
Franţa a cerut din nou stabilirea unor "garanţii de securitate robuste" pentru Kiev, înainte de a fi abordată […]
11:10
Averea lui Elon Musk a trecut de 600 de miliarde de dolari, potrivit Forbes
Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de […]
11:00
Organizația Patronală Port Business Association reclamă întârzieri semnificative în proiectele strategice din Portul Constanța
Organizaţia Patronală Constanţa Port Business Association reclamă întârzieri semnificative în proiectele strategice din Portul Constanţa şi susţine că […]
Acum 4 ore
09:20
Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari
Donald Trump, care acuză BBC că a realizat un montaj video înşelător cu extrase dintr-un discurs susţinut de […]
09:10
Horváth, CFO Study 2026: Peste 40% dintre CFOs consideră contextul economic actual „nefavorabil"
Peste patru din zece directori financiari (CFOs) evaluează situația economică actuală ca fiind nefavorabilă, arată cea mai recentă […]
09:00
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită (surse)
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de […]
08:50
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna octombrie 2025 a fost de 9.152 lei, cu 74 […]
08:50
DN AGRAR avansează în implementarea strategiei cu o nouă unitate de compostare și decizia privind Piața Principală
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […]
Acum 6 ore
06:50
Compania chineză de cipuri AI Biren va lansa IPO-ul la Hong Kong în următoarele săptămâni
Start-up-ul chinez de cipuri AI Biren Technology intenționează să lanseze o ofertă publică inițială la Hong Kong în […]
06:50
Trezoreria SUA respinge oferta condusă de Xtellus pentru activele Lukoil, potrivit unor surse
Trezoreria SUA a respins oferta unui grup condus de banca americană Xtellus Partners pentru activele străine ale companiei […]
Acum 8 ore
06:40
„Coaliția celor dispuși" pregătește planuri pentru trimiterea de trupe în Ucraina — premierul britanic
Keir Starmer a declarat că întrebarea principală este dacă se poate obține o pace justă și durabilă „Coaliția […]
06:40
Îngrijorările legate de datorii continuă să afecteze acțiunile legate de IA (CNBC)
Acțiunile americane au înregistrat o ușoară scădere luni, pe fondul continuării presiunii exercitate de acțiunile legate de IA […]
06:40
Zelenski, despre rezolvarea problemei teritoriale: Nu vorbim încă despre un referendum. Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că, până acum, nu se vorbeşte despre un referendum pe tema rezolvării […]
06:40
Parlamentul german a fost victima unui presupus atac cibernetic în timpul vizitei lui Zelenskiy, relatează FT
Camera inferioară a parlamentului german a suferit luni o întrerupere majoră a serviciului de e-mail, în ceea ce […]
06:30
Europenii propun o 'forţă multinaţională' în #Ucraina cu 'contribuţii ale naţiunilor voluntare' (declaraţie)
Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă 'o forţă multinaţională' în […]
06:30
Statele Unite au suspendat un acord tehnologic încheiat cu Marea Britanie la începutul acestui an, care avea ca […]
06:30
Kelemen Hunor: În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură. Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Diana […]
Acum 24 ore
23:40
Majorarea taxelor pe jocurile de noroc în 2025: bilanțul unui an care a schimbat industria
Anul 2025 a fost primul în care industria jocurilor de noroc din România a operat sub un regim […]
20:00
SUA promit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", similare cu cele din Articolul 5 al Tratatului NATO
Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", dar totuşi, […]
20:00
Credibilitatea UE va fi "grav compromisă" dacă nu reuşeşte să ajungă la un acord privind activele ruseşti, afirmă Merz
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Uniunea Europeană va fi discreditată mult timp de acum înainte […]
19:50
Ministra Mediului, după adoptarea moţiunii simple împotriva sa: Nu îmi voi da demisia
Rezultatul votului la moţiune nu este unul surprinzător însă nu voi ceda, nu îmi voi da demisia şi […]
19:50
Rusia: Preşedintele Putin a ratificat un acord cu India care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de […]
19:50
SUA: FBI a dejucat 'un complot terorist' ce viza zona Los Angeles, potrivit procurorului general
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite a dejucat un complot cu ţinte multiple, printre care agenţi […]
17:40
Australia: Guvernul ia în considerare o legislaţie mai strictă privind armele după atacul armat de pe plaja Bondi
Guvernul Australiei a declarat că va lua în considerare înăsprirea legilor deja stricte privind deţinerea armelor de foc […]
17:40
UE anunţă noi sancţiuni împotriva companiilor şi persoanelor fizice implicate în comerţul cu petrol rusesc
Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova […]
16:20
Politico: Oficiali UE au acționat pentru a ajuta gigantul tutunului Philip Morris International
Când cea mai mare companie de tutun din lume a avut nevoie de ajutor pentru ridicarea restricțiilor internaționale […]
16:20
Libertatea de expresie în lume a scăzut cu 10% între 2012 şi 2024, un regres comparabil cu cel […]
16:20
Europenii bogaţi pot să împrumute bani de la JPMorgan folosindu-şi maşinile de lux drept garanţie
Banca americană JPMorgan Chase & Co. îşi extinde serviciile de creditare către persoanele înstărite, care acum pot să […]
15:40
IMM-urile şi fondurile de investiţii se alătură eforturilor pentru a spori aprovizionarea cu arme a Europei
Statele europene s-au angajat la o creştere uriaşă a cheltuielilor pentru arme, iar giganţii din sectorul apărării culeg […]
15:40
Bolojan: România are nevoie de responsabilitate să continue să meargă pe drumul corect
România are nevoie de responsabilitate şi are nevoie să continue să meargă pe drumul corect, paşii făcuţi în […]
15:00
Jae-Il Son, CEO Hanwha Aerospace: Angajamentul nostru este să atingem până la 80% producție locală pentru programul de achiziționare de vehicule de luptă pentru infanterie
Fabrica de la Petrești (Dîmbovița) va fi prima fabrică europeană a coreenilor de la Hanwha pentru sisteme terestre, […]
13:50
Putin respinge un "armistiţiu artificial" şi doreşte o "pace adevărată", potrivit Kremlinului
Preşedintele rus Vladimir Putin respinge un "armistiţiu artificial" şi susţine în schimb o "pace adevărată" pentru Ucraina, a […]
13:30
INFINEXA a fost numită administrator judiciar al societății Electrocentrale Craiova
Infinexa, companie antreprenorială românească specializată în restructurarea și finanțarea firmelor aflate în dificultate, cu active administrate în valoare […]
13:30
Kievul este gata să organizeze alegeri și să renunțe la aspirațiile NATO — mass-media
Bild a raportat că Kievul ar fi, de asemenea, gata să „înghețe" actuala linie de angajament, dar refuză […]
13:10
Grecia înregistrează progrese semnificative în reducerea deficitului de încasare a TVA
Grecia a înregistrat progrese semnificative în colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform unui raport al Autorităţii independente […]
13:10
Românii aleg investițiile pe termen lung: ultima ediție FIDELIS din 2025 atrage economii de aproape 1,5 miliarde lei
Ediția de decembrie, a unsprezecea și ultima ediție din acest an a Programului de titluri de stat FIDELIS, […]
Ieri
12:40
Trupul Rodicăi Stănoiu, deshumat în cadrul unei anchete pentru moarte suspectă (surse)
Cadavrul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu va fi deshumat și dus, luni, la Institutul Național de Medicină […]
12:40
Ivan: Este foarte important pentru noi să avem acces la energia din țările occidentale, de exemplu din Franța, unde pr
Este foarte important pentru noi să avem acces la energia din țările occidentale, de exemplu din Franța, unde […] The post Ivan: Este foarte important pentru noi să avem acces la energia din țările occidentale, de exemplu din Franța, unde prețul energiei este foarte accesibil appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Pregătiri în desfășurare pentru campania de explorare offshore în perimetrul Han Asparuh din Bulgaria # Financial Intelligence
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est și operatorul perimetrului offshore Han […] The post Pregătiri în desfășurare pentru campania de explorare offshore în perimetrul Han Asparuh din Bulgaria appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Elveţia: Reducerea taxelor vamale americane determină Guvernul să îmbunătăţească previziunile # Financial Intelligence
Guvernul Elveţiei a îmbunătăţit previziunile privind creşterea economiei în 2026, anunţând că acordul privind reducerea taxelor vamale americane […] The post Elveţia: Reducerea taxelor vamale americane determină Guvernul să îmbunătăţească previziunile appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț în cauza Danileț împotriva România […] The post Marea Cameră a CEDO îi dă câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Rafinăriile din România asigură benzină și motorină pentru piața internă și pentru export, dar producția internă de motorină nu acoperă integral cererea # Financial Intelligence
Rafinăriile din România asigură benzină și motorină pentru piața internă și pentru export, dar producția internă de motorină […] The post Rafinăriile din România asigură benzină și motorină pentru piața internă și pentru export, dar producția internă de motorină nu acoperă integral cererea appeared first on Financial Intelligence.
11:40
DNA: Percheziții într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală # Financial Intelligence
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări […] The post DNA: Percheziții într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală appeared first on Financial Intelligence.
11:30
„Linia frontului este pretutindeni”: noua șefă MI6 avertizează asupra amenințării crescânde din partea Rusiei # Financial Intelligence
Comploturi de asasinat, sabotaj, atacuri cibernetice și manipularea informațiilor de către Rusia și alte state ostile înseamnă că […] The post „Linia frontului este pretutindeni”: noua șefă MI6 avertizează asupra amenințării crescânde din partea Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Nicuşor Dan merge la Summitul de la Helsinki: Iau cu mine îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat luni că va acţiona pentru apărarea independenţei justiţiei şi că împărtăşeşte îngrijorările existente […] The post Nicuşor Dan merge la Summitul de la Helsinki: Iau cu mine îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Kallas subliniază că utilizarea activelor ruseşti este “cea mai credibilă” modalitate de a finanţa Ucraina # Financial Intelligence
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a afirmat luni că utilizarea activelor ruseşti […] The post Kallas subliniază că utilizarea activelor ruseşti este “cea mai credibilă” modalitate de a finanţa Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Banca Centrală Europeană (BCE) va menţine nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra şedinţă consecutivă, la reuniunea de politică […] The post BCE va menţine nemodificate ratele dobânzilor în 2026 (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
