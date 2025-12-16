Meteorologii revizuiesc prognoza pentru sfârşitul anului. Cum va fi vremea până pe 5 ianuarie
DigiFM.ro, 16 decembrie 2025 09:20
Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obişnuite în perioada 15 - 29 decembrie, au anunţat marţi meteorologii. Acești au revizuit, însă, prognoza pentru intervalul 29 decembrie - 5 ianuarie, când temperaturile se vor situa sub cele specifice, arată News.ro.
Acum 10 minute
09:30
Mariah Carey este prima vedetă de renume, din muzică, anunţată în programul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.
Acum 30 minute
09:20
09:20
Zelenski, despre rezolvarea problemei teritoriale: „Nu vorbim încă despre un referendum. Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus” # DigiFM.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că, până acum, nu se vorbeşte despre un referendum pe tema rezolvării problemei teritoriale, şi anume Donbas, relatează Ukrinform. El a mai afirmat că americanii vor să găsească un compromis şi propun o "zonă economică liberă". ”Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus, partea care este temporar ocupată”, a mai spus Zelenski.
09:10
Fiul lui Rob Reiner, arestat pentru crimă după moartea regizorului american şi a soţiei acestuia # DigiFM.ro
Fiul lui Rob Reiner a fost arestat după ce cadavrul cineastului american şi cel al soţiei acestuia au fost descoperite în reşedinţa lor din Los Angeles, a raportat luni presa din Statele Unite, informează AFP.
Acum 24 ore
17:10
Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în cadrul unui acord de pace # DigiFM.ro
Trei sferturi dintre ucraineni resping varianta unor concesii majore în orice acord de pace, potrivit unui sondaj publicat luni, care subliniază provocările cu care se confruntă preşedintele Volodimir Zelenski în timp ce negociază sub presiunea Casei Albe pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează Reuters.
17:00
Ministrul Culturii din Serbia, inculpat în cadrul unui proiect hotelier legat de ginerele lui Trump # DigiFM.ro
Parchetul sârb i-a pus sub acuzare luni pe ministrul Culturii şi alte trei persoane pentru "presupusă ilegalitate" în procesul de aprobare a unui proiect hotelier legat de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.
16:50
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit glasul Domnului” # DigiFM.ro
Irinel Columbeanu a făcut o schimbare majoră în viața sa spirituală, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Fostul om de afaceri, în vârstă de 68 de ani, a decis să renunțe la religia ortodoxă și s-a botezat din nou, alegând confesiunea baptistă. Evenimentul a avut loc la o biserică baptistă din București și a marcat, potrivit propriilor declarații, un nou început profund din punct de vedere spiritual.
16:40
Ilie Bolojan, la dezbaterea moțiunii contra Guvernului: "Semnatarii ei livrează doar haos și scandal. Se folosesc de greutăţile şi suferinţele oamenilor pentru a câştiga capital politic" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm. "Puteţi să criticaţi Guvernul oricât doriţi, dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării", le-a spus el celor din Opoziţie. Premierul Ilie Bolojan s-a referit şi la titlul moţiunii, „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, arătând că este ”un titlu care încearcă să pună etichete nemeritate, un titlu pe care semnatarii îl folosesc pentru a dezbina o întreagă naţiune”.
14:40
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă a vorbit cu Lia Savonea şi dacă aceasta ar trebui să-şi dea demisia: „Demisia este un act personal pe care oricine şi-l asumă” # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu a stat de vorbă cu preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, despre dezvăluirile Recorder şi că el nu poate spune dacă cineva trebuie să demisioneze sau nu. ”Demisia este un act personal pe care oricine şi-l asumă în raport de evaluarea pe care o facem”, spune Marinescu.
14:30
Vremea în următoarele două săptămâni. Din weekend temperaturile scad, iar din 22 decembrie sunt așteptate precipitații # DigiFM.ro
Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată țara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade, însă în apropierea weekendului, temperaturile scad și ajuns la media perioadei din calendar, în timp ce precipitații sub toate formele sunt așteptate după data de 22 decembrie, reiese din prognoza publicată, luni, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ce vizează perioada 15 - 28 decembrie.
12:50
Moartea cunoscutului regizor Rob Reiner şi a soţiei sale. Cine este principalul suspect în acest caz # DigiFM.ro
Regizorul american Rob Reiner şi soţia sa, fotografa şi producătoarea Michele Reiner, ar fi fost ucişi de fiul lor Nick, conform revistei People, în timp ce alte media locale se limitează să indice că poliţia interoghează un membru apropiat al familiei în cadrul anchetei cu privire la presupusa dublă crimă, transmite agenţia EFE.
12:40
CEDO a decis că România i-a încălcat libertatea de exprimare judecătorului Cristi Danileț. Hotărârea e definitivă # DigiFM.ro
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni, 15 decembrie, câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț în cauza Danileț împotriva România (cererea nr. 16915/21) și a decis că autoritățile române au încălcat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie și la primirea/comunicarea de informații și idei, fără amestecul autorităților publice.
12:30
Trupul Rodicăi Stănoiu, deshumat în cadrul unei anchete pentru moarte suspectă. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr o externase pe semnătură cu câteva zile înainte de deces # DigiFM.ro
Cadavrul fostului ministru al Justiţiei Rodica Stănoiu a fost deshumat şi dus, luni, la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, după ce procurorii au deschis în acest caz un dosar pentru moarte suspectă.
12:20
Nicoleta Luciu a fost invitata Oanei Zamfir și a lui Vlad Craioveanu, împreună cu Ava, cu care a lansat un colind de sărbători. În direct la Digi FM, cele două au vorbit despre colaborarea lor și despre revenirea Nicoletei la muzică după o pauză de aproximativ 18 ani.
11:20
Vinicius, supărat pe arbitrul meciului cu Deportivo Alavés: „Nu a dat penalti pentru că sunt eu” # DigiFM.ro
Înlocuit chiar înainte de finalul meciului, brazilianul Vinicius Junior de la Real Madrid a părăsit furios terenul de la Alavés duminică, în Liga (1-2), arbitrul şi VAR refuzând să-i acorde un penalti.
11:10
Nicușor Dan, înainte de a pleca la Summitul de la Helsinki: "Iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Voi acționa pentru apărarea independenței justiției" # DigiFM.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat că va acționa pentru apărarea independenței justiției și că împărtășește îngrijorările existente în acest domeniu.
11:10
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său află luni dacă rămân în arest preventiv. Decizia va fi luată de Curtea de Apel Bucureşti în cursul după-amiezii # DigiFM.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie, află dacă rămân în arest, Curtea de Apel Bucureşti urmând să decidă, în cursul după-amiezii de luni, dacă prelungeşte această măsură. în 21 noiembrie, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului său, Dorian şi Alexandru Potra.
11:10
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de dinainte care îmi lipsesc" # DigiFM.ro
Usha Vance a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, JD Vance, vicepreședintele SUA, într-un interviu rar acordat presei, după ce aparițiile sale publice fără verighetă au alimentat zvonuri privind o posibilă criză în mariaj.
11:00
Traian Băsescu, despre criza din justiție: "Magistraţii sunt independenţi atât cât vor ei. Când acceptă să fie slugi, rămân slugi" # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu și-ar dori să creadă că dialogul pe care actualul şef al statului, Nicuşor Dan, îl va avea cu magistraţii va fi unul util, afirmând că magistraţii sunt independenţi ”atât cât vor ei”. Băsescu a adăugat că este necesară modificarea unor legi şi a susţinut că şefa ICCJ ar trebui să facă un pas înapoi, în timp ce Cătălin Predoiu ar trebui ”trimis într-o vacanţă”.
10:30
„Suntem devastați”. Curg mesajele de condoleanțe după moartea celebrului regizor Rob Reiner și a soției sale. Reacția fostului președinte american Barack Obama # DigiFM.ro
Legendarul regizor şi actor hollywoodian Rob Reiner şi soţia sa Michele au fost găsiţi morţi în casa lor din Los Angeles, o veste care a şocat atât lumea artistică de la Hollywood, cât şi cea politică, pentru că Reiner era totodată cunoscut şi pentru activismul său politic, relatează CNN.
Ieri
09:10
Doliu naţional după atacul armat de la Sydney. Bilanţul urcă la 16 morţi și cel puțin 40 de răniți. Cine sunt atacatorii # DigiFM.ro
Şaisprezece persoane au fost ucise şi cel puţin alte 40 au fost rănite în atacul armat care a avut loc în timpul unei sărbători evreieşti pe plaja Bondi din Sydney, în Australia, a anunţat poliţia statului, luni dimineaţă, într-un nou bilanţ, transmite AFP.
09:00
Regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casa lor din Los Angeles. Aveau răni provocate de cuţit # DigiFM.ro
Două persoane au fost găsite moarte duminică în casa din Los Angeles a regizorului Rob Reiner, relatează NBC News care citează oficiali ai poliţiei. Potrivit surselor citate de TMZ, este vorba despre cineastul american şi soţia sa. Cei doi aveau răni provocate de cuţit.
14 decembrie 2025
21:20
Judecătoarea Raluca Moroşanu, într-un interviu pentru Recorder: „Practic, suntem nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem” # DigiFM.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu a oferit un interviu jurnaliștilor de la Recorder, în care a explicat motivele pentru care a intervenit public în cadrul conferinței organizate de conducerea Curții de Apel București, după apariția anchetei care a provocat un adevărat cutremur în Justiție.
20:30
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral din provincia Valencia (Spania) # DigiFM.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât, până luni dimineaţă, în provincia Valencia este în vigoare o avertizare Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral. Sunt prognozate ploi abundente, astfel că există un risc majori de inundaţii, viituri rapide şi perturbări semnificative ale circulaţiei.
20:20
Regele Charles al Marii Britanii „consternat şi întristat” de incidentul terorist din Sydney # DigiFM.ro
Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică. Incidentul terorist s-a soldat cu cel puţin 11 morţi şi zeci de răniţi, relatează Reuters.
19:20
Zelenski: „Ucraina renunţă la ambiţia sa de a adera la NATO în schimbul garanţiilor de securitate occidentale” # DigiFM.ro
Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski înaintea negocierilor cu emisarii americani la Berlin, relatează Reuters.
19:10
Cristiano Ronaldo ar putea apărea în următorul episod al seriei Fast and Furious. Anunţul lui Vin Diesel # DigiFM.ro
Vin Diesel, actorul principal din seria de filme de acţiune Fast and Furious, a afirmat că fotbalistul Cristiano Ronaldo ar putea apărea în cel de-al unsprezecelea episod al francizei.
18:50
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un interviu pentru Recorder: „Am văzut negru în fața ochilor!” # DigiFM.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu a oferit un interviu jurnaliștilor de la Recorder, în care a explicat motivele pentru care a intervenit public în cadrul conferinței organizate de conducerea Curții de Apel București, după apariția anchetei care a provocat un adevărat cutremur în Justiție.
18:50
A cincea seară de proteste, în Bucureşti şi în ţară, după dezvăluirile din ancheta Recorder privind sistemul de justiţie. Marşuri, în Capitală şi la Cluj-Napoca # DigiFM.ro
Sute de persoane protestează, duminică seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după dezvăluirile privind sistemul de justiţie din ancheta Recorder. În Capitală, oamenii au pornit în marş din Piaţa Universităţii spre Piaţa Victoriei. O manifestare similară este programată la Cluj-Napoca.
16:40
Ciprian Ciucu: „Cred că ar fi un moment în care partidele din coaliţie, PSD şi USR, să înceapă să se comporte responsabil” # DigiFM.ro
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliţia de guvernare ar trebui să se comporte responsabil şi să nu se mai acuze reciproc. ”E o idee foarte, foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare. Nu o să susţin acest lucru, ca să fie foarte clar. Nu cred că este o idee bună ca PSD să plece de la guvernare, avem un protocol semnat, cu nişte angajamente pe care inclusiv PSD le-a luat, şi trebuie să-l punem în aplicare”, a afirmat el.
16:40
Hamas susţine că are "dreptul legitim de a fi înarmată" şi se declară deschisă la orice propunere ce îi permite să-l păstreze # DigiFM.ro
Hamas are "dreptul legitim" de a fi înarmată şi orice propunere făcută pentru aplicarea următoarelor faze ale armistiţiului în Fâşia Gaza va trebui să respecte acest lucru, a declarat duminică liderul Hamas în teritoriul palestinian, Khalil al-Hayya, relatează AFP.
16:30
Inspecţia Judiciară face verificări după documentarul Recorder: „O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră!” # DigiFM.ro
Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare precizează, duminică după-amiază, că instituţia face verificări după documentarul Recorder. ”O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, transmit aceştia.
16:30
Victor Negrescu: „Discuţiile de pace dintre SUA şi Ucraina, cu participarea liderilor europeni, marchează o etapă importantă” # DigiFM.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu apreciază că ”există motive de speranţă” pentru a se găsit o soluţie de rezolvare a conflictului din Ucraina, dar subliniază că ”este esenţial ca orice acord să fie solid, echitabil şi orientat spre viitor, nu o soluţie temporară”.
14:10
Remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a reacţionat duminică Kremlinul, relatează Reuters.
13:20
Elev din Timişoara, găsit mort după ce s-a întors acasă de la un majorat. Polițiștii au deschis o anchetă # DigiFM.ro
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul participase la un majorat şi s-a dus în camera lui să doarmă. Mama l-a găsit mort şi a alertat autorităţile.
12:20
Zece morţi şi cel puţin 12 răniţi în urma atacului armat de pe plaja Bondi din Australia # DigiFM.ro
Zece persoane au fost ucise duminică în Sydney, în Australia, în timpul atacului armat care a avut loc pe celebra plajă Bondi, a anunţat poliţia, informează agenţiile internaţionale de presă.
12:10
Ceață, vânt și temperaturi mai ridicate decât de obicei. Cum va fi vremea în următoarele zile # DigiFM.ro
Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 21 decembrie 2025.
12:00
Cum arată și cu ce se ocupă Natalia Oreiro în 2025. Cele mai recente imagini i-au surprins pe fani: „Ești superbă!” # DigiFM.ro
Natalia Oreiro, celebra actriță care a cucerit inimile românilor grație rolurilor sale din telenovele, continuă să se bucure de succes și în 2025. Cântăreață și actriță de profesie, Oreiro a fost mai discretă în ultimii ani, dar nu și-a abandonat cariera.
11:40
Donald Trump afirmă că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026 # DigiFM.ro
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an, potrivit unui interviu acordat Wall Street Journal, preluat de AFP.
11:30
Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
10:30
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului nelipsit de pe mesele de Crăciun # DigiFM.ro
Nelipsit de pe mesele îmbelșugate de Crăciun este, fără doar și poate, șoriciul, însă consumul acestui aperitiv a stârnit de-a lungul timpului ample discuții.
10:00
Dr. Adrian Marinescu, noi precizări despre cazurile de lepră din Cluj: „Nu este o boală ușor contagioasă!” Ce se știe despre femeile diagnosticate # DigiFM.ro
Dr. Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a făcut noi declarații după ce două persoane au fost diagnosticate cu lepră, iar alte două se află sub monitorizare clinică și epidemiologică. Toate cele patru sunt femei din Asia, angajate ca maseuze la un salon spa din Cluj-Napoca.
09:40
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler și crede că epoca de 'Pax Americana' aproape s-a încheiat # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin 'nu se va opri' și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obținut regiunea germanofonă sudetă care aparținea Cehoslovaciei, relatează agențiile EFE și DPA.
09:40
Atac armat la o universitate din SUA. Doi morţi, nouă răniţi, iar autorul atacului încă nu a fost prins # DigiFM.ro
Două persoane au murit şi alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă la campusul Universităţii Brown, una dintre cele mai prestigioase din SUA, au anunţat autorităţile locale, care nu l-au prins încă pe autorul atacului, informează AFP şi Reuters.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Nicuşor Dan: „Sper să nu mai avem drone, dar, dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori, veţi vedea drone doborâte în România” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba despre o teamă, ci despre oportunitate, însă a admis că, dacă vor mai apărea drone şi dacă locuitorii nu sunt puşi în pericol, atunci dronele vor fi doborâte.
09:20
MacKenzie Scott a anunţat donaţii caritabile de 7,1 miliarde de dolari în 2025. Fosta soție a lui Jeff Bezos a oferit 26,3 miliarde din 2019 # DigiFM.ro
Filantroapa miliardară MacKenzie Scott a făcut public bilanţul final al donaţiilor sale caritabile pentru anul 2025, care se ridică la 7,17 miliarde de dolari, distribuite către aproximativ 225 de organizaţii, potrivit unei postări publicate pe blogul său, transmite CNBC.
09:20
Zelenski confirmă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin. Premierul britanic Starmer a discutat sâmbătă cu Ursula von der Leyen # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.
13 decembrie 2025
20:10
Noi proteste, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după ancheta Recorder. Manifestanţii cer revocarea Liei Savonea şi ca preşedintele şi premierul să apere Justiţia # DigiFM.ro
Noi proteste au loc, sâmbătă seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, faţă de probleme din sistemul de justiţie scoase la iveală în urma anchetei Recorder. Oamenii solicită revocarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, dar şi ca preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan să apere Justiţia.
19:40
Viktor Orban:"Iluzia că statul de drept prevalează la Bruxelles s-a sfârşit" cu decizia UE ce eternizează îngheţarea activelor ruseşti # DigiFM.ro
Artificiul prin care Consiliul UE a impus vineri printr-un vot cu majoritate calificată, în locul unanimităţii, prelungirea pe termen nedeterminat a îngheţării activelor Rusiei în UE, pentru eliminarea unui obstacol în finanţarea cu aceste active a unui împrumut destinat Ucrainei, arată că "iluzia că statul de drept prevalează la Bruxelles s-a sfârşit", a spus sâmbătă premierul ungar Viktor Orban la un miting anti-război desfăşurat în oraşul Mohacs, în sudul Ungariei, potrivit agenţiei MTI.
19:30
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital cu urme de lovituri # DigiFM.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu este învăluită în mister. Parchetul Tribunalului Ilfov a deschis un dosar de moarte suspectă în cazul fostei ministre a Justiției, după ce în presă au apărut informații despre ultimele zile din viața acesteia.
