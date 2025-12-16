Cărțile rare ale Rodicăi Stănoiu salvate: Cine e, de fapt, „iubițelul”?

07:30

Zeci de mii de manifestanți din Brazilia protestează împotriva reducerii pedepsei fostului președinte Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Mitinguri masive au avut loc în orașe precum Rio de Janeiro și Sao Paulo, cerând „fără amnistie" și apărarea democrației.