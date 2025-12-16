Kupiansk: Rușii se luptă disperat după ce Putin a decorat un general
MainNews.ro, 16 decembrie 2025 19:50
Răsturnare de situație în Kupiansk: forțele ucrainene continuă contraofensiva, în timp ce bloggerii ruși recunosc că situația armatei ruse se deteriorează. Putin a decorat un general pentru câștiguri anterioare, dar avansurile ucrainene schimbă dinamicile de pe front. Perspectivele rămân tensionate. Forțele ucrainene continuă contraofensiva în Kupiansk, în timp ce bloggerii ruși recunosc deteriorarea situației pentru
• • •
Acum 5 minute
20:20
Curtea de Apel București a menținut sechestrul asigurător în dosarul de trafic de influență al lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI. Sechestrul vizează bunuri imobiliare și sume în conturi bancare, totalizând 9.372.124,02 lei. Dosarul include și alți inculpați, iar termenul următor de judecată este în februarie 2026. Curtea de Apel București a menținut sechestrul
Acum 30 minute
20:00
Lando Norris, campion mondial la Formula 1, a primit o invitație surprinzătoare de a testa o motocicletă MotoGP. Fostul pilot de karting, cunoscut pentru pasiunea sa pentru motocross și idolatrizarea lui Valentino Rossi, ar putea începe un nou capitol în cariera sa, aducând adrenalina pe două roți. Lando Norris, campion mondial în Formula 1, a
Acum o oră
19:50
Americanii au respins oferta băncii Xtellus pentru activele Lukoil, evaluată la 22 de miliarde de dolari. Sancțiunile impuse Rusiei obligă Lukoil să-și vândă activele. Compania deține 20% din piața de carburanți din România, inclusiv rafinăria Petrotel și 320 de benzinării, fiind în competiție cu giganți petroliere pentru achiziții. Xtellus a concurat cu mari companii petroliere
19:50
Răsturnare de situație în Kupiansk: forțele ucrainene continuă contraofensiva, în timp ce bloggerii ruși recunosc că situația armatei ruse se deteriorează. Putin a decorat un general pentru câștiguri anterioare, dar avansurile ucrainene schimbă dinamicile de pe front. Perspectivele rămân tensionate. Forțele ucrainene continuă contraofensiva în Kupiansk, în timp ce bloggerii ruși recunosc deteriorarea situației pentru
19:50
Dezvoltatorii europeni contestă taxele impuse de Apple, acuzând compania că dezavantajează firmele locale în raport cu cele americane. Coaliția pentru Echitate în Domeniul Aplicațiilor solicită intervenția Uniunii Europene pentru a proteja piața digitală și pentru a asigura respectarea legilor europene. 20 de dezvoltatori europeni cer intervenția Uniunii Europene împotriva taxelor impuse de Apple Politica de
19:50
Cristi Danileț cere demisia Liei Savonea din magistratură, invocând o decizie a CEDO care arată că aceasta a încălcat drepturile omului prin sancționarea sa. Fostul judecător afirmă că acțiunile Savonei i-au afectat cariera și solicită să părăsească funcțiile de judecător și președinte al ICCJ. Cristi Danileț cere demisia Liei Savonea din magistratură după o decizie
19:40
DNA și ANAF derulează investigații pentru evaziune fiscală în transportul alternativ, cu percheziții în Iași și Ilfov. Prejudiciul estimat depășește 24 milioane lei. ANAF a confiscat peste 82 milioane lei și a aplicat amenzi de 3,1 milioane lei în urma controalelor. Descoperiri la 123 de firme în ultimele luni. DNA desfășoară percheziții în județele Iași
19:40
Președintele anunță investiții majore în Apărare și un program de înzestrare a armatei până în 2040. Situația politică din România rămâne tensionată, cu partidele aflate la guvernare atacându-se reciproc. Nicușor Dan subliniază importanța stabilității coaliției pentru partenerii internaționali și economia românească. Președintele solicită majorarea investițiilor în Apărare până în 2040, cu fonduri din programul SAFE
19:40
Câinele Maui a demonstrat o loialitate impresionantă, rămânând lângă trupul stăpânului său, ucis în atacul armat de pe plaja Bondi din Australia. Incidentul, care a dus la moartea mai multor persoane, s-a desfășurat în timpul celebrării Hanuka. Curajul și devotamentul animalului au impresionat întreaga comunitate. Câinele Maui a fost găsit lângă trupul stăpânului său, ucis
Acum 2 ore
19:00
Gary Lineker vinde podcastul său „The Rest is Football" pentru 16 milioane de euro, în parteneriat cu Netflix. Ediția specială din timpul Cupei Mondiale va include analize, intervievuri și celebrități din fotbal. Descoperă cum Lineker își transformă succesul într-un produs global, având peste 7 milioane de redări pe lună. Gary Lineker își vinde podcastul „The
18:50
Nokia primește o finanțare de 870 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru dezvoltarea tehnologiilor mobile 5G-Advanced și 6G. Proiectul vizează integrarea inteligenței artificiale și sprijină autonomia strategică a Europei în infrastructura digitală. Finanțarea va fi realizată în două tranșe. Nokia va primi o finanțare de 870 milioane de euro de la
18:50
Procurorii din CSM au votat, în unanimitate, sesizarea Inspecției Judiciare pentru verificarea activității lui Marius Voineag, șeful DNA, în urma acuzațiilor din documentarul Recorder. Se discută și necesitatea modificării legii penale. Dosarele mari de corupție sunt îngropate sistematic, iar mulți procurori au părăsit instituția. CSM a cerut Inspecției Judiciare verificarea șefului DNA, Marius Voineag, după
18:40
Sorin Grindeanu și Dominic Fritz au participat la celebrarea Hanuka la Timișoara, demonstrând toleranță față de diversitatea comunității evreiești. În același timp, PSD a votat moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Moțiunea a fost adoptată cu 74 de voturi pentru, provocând tensiuni în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu și Dominic Fritz au participat la celebrarea Hanuka la
18:40
Replica Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit din cauza unor vânturi puternice ce au atins 96 km/h. Incidentul a fost surprins în imagini, dar nu s-au raportat victime. Compania Havan, care deține statuia, investighează cauzele prăbușirii. Autoritățile subliniază importanța măsurilor de prevenție pentru astfel de fenomene. Replica Statuiei Libertății din Brazilia s-a prăbușit din cauza
18:40
Averea lui Elon Musk a ajuns la 677 de miliarde de dolari, după ce SpaceX, cu o participație de 42% deținută de acesta, se pregătește de listarea pe bursă. Acțiunile Tesla au crescut, iar Musk vizează o remunerare record de un trilion de dolari. Startup-ul său xAI caută să strângă 15 miliarde de dolari în
18:40
Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun, afirmând că Ucraina ar putea profita de pauză pentru a se pregăti de noi lupte. Purtătorul de cuvânt al lui Putin subliniază că Rusia vrea soluții durabile, nu temporare, în contextul negocierilor de pace. Președintele Zelenski promovează ideea de armistițiu pentru protejarea infrastructurii energetice. Kremlinul refuză armistițiul de Crăciun
Acum 4 ore
18:20
Angajatorii au termen până la 31 decembrie 2025 pentru a face tranziția la REGES Online. Află din articolul nostru detalii despre înrolare, cerințe tehnice, amenzi și recomandări utile pentru angajatori și salariați. Informarea corectă ajută la evitarea sancțiunilor și asigură respectarea legislației în vigoare. Termenul limită pentru înrolarea la REGES Online este 31 decembrie 2025
18:10
Ciocolata Dubai este periculoasă pentru persoanele cu alergii, avertizează agenția de supraveghere a siguranței alimentare din Marea Britanie. Produsele nu respectă standardele de siguranță și etichetare, conținând arahide și susan neindicate. Se recomandă evitarea acestor preparate până la clarificarea situației. Ciocolata Dubai poate fi periculoasă pentru persoanele cu alergii din cauza nerespectării standardelor alimentare Agenția
18:10
Duma de Stat a Rusiei a adoptat o lege care interzice aplicarea hotărârilor instanțelor din alte țări, protejându-l astfel pe Vladimir Putin de mandatul de arestare al Curții Penale Internaționale. Modificările vizează recunoașterea limitată a competenței instanțelor străine în Rusia, consolidând imunitatea liderului rus. Duma de Stat a Rusiei a adoptat o lege care interzice
18:10
CSM și Inspecția Judiciară investighează acuzațiile din documentarul Recorder despre Curtea de Apel București # MainNews.ro
Inspecția Judiciară și CSM au început verificările după documentarul Recorder privind Curtea de Apel București. Acuzațiile vizează influențarea soluțiilor prin schimbarea componenței completurilor de judecată, inclusiv în cazuri celebre precum Marian Vanghelie și Puiu Popoviciu. Rezultatele vor fi publicate ulterior. Inspecția Judiciară a început verificări după documentarul Recorder privind Curtea de Apel București Aspectele prezentate
18:00
Belgia a respins din nou planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, blocând astfel negocierile înainte de summitul crucial. Comisia Europeană a încercat să convingă statele membre, dar temerile privind posibile represalii din partea Rusiei persistă. Aceasta complică eforturile de finanțare pentru Ucraina. Belgia a respins planul UE de a
18:00
Sorin Grindeanu evadează întrebările despre încălcarea protocolului coaliției în cazul Dianei Buzoianu, subliniind prioritățile cetățenilor fără apă. Liderii UDMR și PNL critică votul PSD alături de AUR, invocând articolul 19 din protocolul coaliției care interzice moțiuni împotriva miniștrilor. Coaliția continuă discuțiile. Sorin Grindeanu a evitat să comenteze încălcarea protocolului coaliției în cazul Dianei Buzoianu Critici
18:00
Investițiile în inteligența artificială generează dezbateri privind impactul acesteia asupra societății și mediului. AI poate amplifica problemele precum șomajul, dar și proteja natura prin platforme precum Global Forest Watch. O utilizare responsabilă este esențială pentru a maximiza beneficiile în fața provocărilor ecologice. Investițiile în inteligența artificială generează dezbateri între beneficii și riscuri AI poate contribui
18:00
Simona Halep a anunțat lansarea albumului dedicat carierei sale, bucurându-se de reacții entuziaste din partea fanilor. Fosta jucătoare de tenis a împărtășit emoția acestui moment special, iar albumul surprinde momente importante și personale din viața ei. Interesul pentru albumul limitat este uriaș, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să-l comande. Simona Halep a lansat un album
18:00
Ciocolata Dubai prezintă riscuri pentru persoanele cu alergii, avertizează Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie. Multe produse nu respectă standardele de siguranță și etichetare, conținând alergeni neindicați. Consumatorii alergici sunt sfătuiți să evite aceste ciocolate până la clarificarea situației. Persoanele cu alergii ar trebui să evite ciocolata Dubai, conform agenției britanice FSA Produsele nu
17:50
CITR, lichidatorul judiciar al Euroins, a vândut un pachet de 5,5% din acțiunile PAID România pentru peste 8,18 milioane de lei. Această tranzacție va ajuta la plata datoriilor companiei falimentare, care datorează aproape 800 de milioane de euro păgubiților. Omniasig devine astfel noul acționar al PAID. CITR a vândut acțiunile Euroins de 5,5% din PAID
17:30
Ucraina, Republica Moldova și Țările de Jos au semnat convenția pentru înființarea unei comisii internaționale de despăgubire, sub egida Consiliului Europei. Aceasta va evalua daunele cauzate de Federația Rusă și va stabili despăgubiri, răspunzând la peste 80.000 de cereri de compensație. Ucraina, Republica Moldova și Țările de Jos au semnat convenția pentru înființ
17:30
Raportul CSAT subliniază impactul semnificativ al TikTok și influențelor Rusiei asupra alegerilor din 2024 în România. Un candidat a beneficiat de expunere preferențială, afectând procesul electoral. Tentativele externe de manipulare au fost identificate ca riscuri majore pentru democrație. Raportul CSAT subliniază impactul semnificativ al TikTok și influențelor rusești asupra alegerilor din România din 2024 Un … Articolul Influența Rusiei asupra TikTok: Impact major în social media apare prima dată în Main News.
17:10
Antoanela Manac, triatlonista din România, a câștigat o medalie la primul său Half Ironman pe pista de Formula 1 din Bahrain, la scurt timp după ce a devenit medic specialist în radioterapie. Ea s-a calificat pentru Campionatul Mondial de Half Ironman din 2026, unde va concura din nou sub steagul României. Antoanela Manac a câștigat … Articolul Cyborgul român: campioană pe pista de Formula 1 cu bicicleta apare prima dată în Main News.
17:00
Sorin Grindeanu, liderul PSD, se abține de la comentarii în scandalul din Justiție, evidențiind că PSD nu este implicat în politicizarea acestui demers. El critică USR pentru încercările de schimbare a legilor justiției, menționând că profesioniștii trebuie să abordeze aceste probleme. Kelemen Hunor din UDMR subliniază necesitatea modificării legislației. Sorin Grindeanu, liderul PSD, afirmă că … Articolul Forțe politice încearcă să politizeze demersul; PSD nu e implicat apare prima dată în Main News.
16:30
Familia Iohannis se află din nou în atenția justiției, ANAF contestând respingerea sechestrului asupra bunurilor lor. Statul Român solicită recuperarea aproape unui milion de euro pentru lipsa de folosință a unei proprietăți din Sibiu. Detalii asupra apelului și demersurilor ANAF în articolul complet. ANAF a depus apel împotriva respingerii sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis de … Articolul Familia Iohannis, provocată de ANAF după respingerea sechestrului apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
16:20
Maia Sandu reafirmă la Haga importanța sprijinului continuu pentru Ucraina, subliniind că stabilitatea Europei depinde de acest ajutor. Securitatea continentului este amenințată de agresiunea Rusiei, iar succesul Ucrainei este vital pentru prevenirea conflictelor viitoare. Sprijinirea Ucrainei reprezintă o investiție în pacea europeană. Maia Sandu subliniază la Haga importanța sprijinului continuu pentru Ucraina ca investiție în … Articolul Maia Sandu la Haga: Sprijin pentru Ucraina și stabilitatea Europei apare prima dată în Main News.
16:10
Un avion privat Cessna Citation III s-a prăbușit în Mexic, la Toluca, omorând toți cei zece pasageri, inclusiv trei copii. Accidentul, provocat aparent de o problemă la motor, a avut loc în apropierea aeroportului, generând incendiul într-un depozit. Autoritățile investighează cauzele disasterului. Un avion privat Cessna Citation III s-a prăbușit în Toluca, Mexic, provocând moartea … Articolul Avion privat prăbușit în Mexic: zece victime, inclusiv trei copii apare prima dată în Main News.
16:00
Diana Buzoianu a afirmat că moțiunea de demitere nu indică lipsa susținerii pentru un ministru. Ea subliniază că fiecare partid își poate propune miniștri, iar discuțiile cu Nicușor Dan au vizat soluții tehnice. Buzoianu crede că vinovații sunt cei de la Apele Române, nu ministerul condus de ea. Diana Buzoianu afirmă că moțiunea de demitere … Articolul Semnale de susținere continuă pentru ministru, fără schimbări anunțate apare prima dată în Main News.
15:30
Belgia se opune înființării unei comisii internaționale pentru despăgubirea Ucrainei, în ciuda sprijinului internațional. Comisia va evalua cererile de despăgubire pentru daunele cauzate de Rusia. Detalii despre responsabilități și funcționare rămân neclare, necesitând discuții ulterioare pentru soluționarea conflictului. Belgia se opune înființării unei comisii internaționale pentru despăgubirea Ucrainei în contextul unei conferințe la Haga Comisia … Articolul Belgia refuză comisia internațională pentru despăgubiri în Ucraina apare prima dată în Main News.
15:30
Ghidul complet pentru utilizarea drujbei în cele 4 anotimpuri: activități și siguranță # MainNews.ro
Descoperă cum să utilizezi eficient lanțul de drujbă în fiecare anotimp. Află activitățile specifice primăvara, vara, toamna și iarna, precum și precauțiile necesare pentru întreținerea acestuia. Optimizează-ți munca cu motoferăstrăul prin adaptarea metodei de lucru la condițiile de mediu și provocările sezoniere. Motoferăstrăul și lanțul său sunt esențiale în fiecare anotimp pentru diverse activități casnice … Articolul Ghidul complet pentru utilizarea drujbei în cele 4 anotimpuri: activități și siguranță apare prima dată în Main News.
15:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, răspunde acuzațiilor din documentarul Recorder, subliniind necesitatea probelor concrete pentru susținerea afirmațiilor. De asemenea, el încurajează magistrații să semnaleze abuzurile și să folosească canale instituționale adecvate pentru a-și exprima îngrijorările legate de sistemul judiciar. Ministrul Justiției Radu Marinescu solicită dovezi concrete pentru acuzațiile aduse de documentarul Recorder privind derapaje în sistemul … Articolul Acuzațiile nu sunt suficiente: cum să optimizezi titlul pentru SEO apare prima dată în Main News.
15:00
Raportul CSAT 2024 analizează anularea alegerilor din România, evidențiind riscurile de influență externă, în special din partea Moscovei. Un candidat a beneficiat de expunere majoră pe TikTok, nerespectând legislația electorală. CSAT solicită verificări urgente pentru clarificarea impactului acestor acțiuni asupra rezultatului alegerilor. Raportul CSAT din 2024 semnalează riscuri serioase pentru democrație, generate în special de … Articolul Raportul CSAT 2024: Detalii despre anularea alegerilor în România apare prima dată în Main News.
14:50
Drumul de mare viteză Bacău-Piatra Neamț, cu o valoare de 5,17 miliarde lei, va conecta municipiul Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7. Garanția lucrărilor este de cinci ani, iar finalizarea se preconizează în 48 de luni. Constructorul va beneficia de punctaj suplimentar pentru angajarea șomerilor din județe. Articolul Constructor desemnat pentru drumul rapid Piatra Neamț – Autostrada Moldovei A7 apare prima dată în Main News.
14:30
Recurs în casație la Înalta Curte în cazul Vlad Matei Pascu, tânărul judecat pentru accidentul rutier din 2023, soldat cu două decese. Apărarea solicită reducerea pedepsei de 10 ani instituită de Curtea de Apel Constanța. Decizia finală va fi pronunțată marți, fără posibilitate de apel. Înalta Curte de Casație și Justiție analizează recursul lui Vlad … Articolul Recurs în casație Vlad Pascu: Cerere de reducere a pedepsei la Înalta Curte apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
14:20
Președintele Maia Sandu și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au purtat discuții la Haga despre aderarea Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, iar sprijinul reciproc a fost reconfirmat. Cei doi lideri au salutat formarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, un pas important pentru justiție și despăgubiri. Maia Sandu și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la … Articolul Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții despre front și aderarea la UE apare prima dată în Main News.
14:10
Polina Kudermetova, o jucătoare de tenis din Rusia, a renunțat la cetățenia rusă și a ales Uzbekistan. Această decizie vine în contextul impactului războiului din Ucraina asupra sportivilor ruși, afectându-le accesul la competiții internaționale. Kudermetova se alătură altor sportive care au făcut schimbări similare. Polina Kudermetova a renunțat la cetățenia rusă și a ales Uzbekistan … Articolul O jucătoare de tenis a renunțat la cetățenia rusă pentru o nouă identitate apare prima dată în Main News.
13:50
Raportul CSAT privind anularea alegerilor 2024 este discutat de parlamentari. Nicușor Dan promite desecretizarea acestuia în două-trei luni, subliniind importanța dovedirii influenței ruse în scrutin. El afirmă că transparența e esențială pentru încrederea românilor în stat și pentru partenerii externi. Raportul CSAT privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 este analizat de Comisiile reunite de apărare … Articolul Nicușor Dan va desecretiza ședința CSAT despre anularea alegerilor apare prima dată în Main News.
13:20
Forumul Judecătorilor din România solicită CSM asumarea răspunderii după decizia CEDO privind abuzul din cazul Danileț. Asociația cere demisii sau revocări ale judecătorilor implicați, evidențiind regresul sistemului judiciar și lipsa de reacție a CSM, subliniind nevoia de reforme urgente pentru independența justiției. Forumul Judecătorilor solicită CSM să își asume răspunderea după decizia CEDO în cazul … Articolul Judecătorii solicită responsabilizarea CSM după decizia CEDO Danileț apare prima dată în Main News.
13:00
Jean Vlădoiu, antrenorul Unirii Slobozia, rămâne optimist chiar și după al nouălea eșec consecutiv în Superligă, înfrângerea cu FCSB (0-2). El subliniază importanța următorului meci cu Metaloglobus și îndeamnă echipa să-și mențină atitudinea pozitivă, focusându-se pe îmbunătățirea jocului și corectarea greșelilor. FCSB a învins Unirea Slobozia cu 2-0 în etapa a 20-a a Superligii Unirea … Articolul Jean Vlădoiu: 9 eșecuri consecutive, dar Unirea Slobozia încă speră! apare prima dată în Main News.
12:50
Numărul dosarelor depuse la redeschiderea Programului Rabla 2025, actualizat în timp real # MainNews.ro
Programul Rabla 2025 s-a redeschis, iar la o zi de la start, 5.722 de dosare pentru mașini electrice și 12.922 pentru vehicule cu motor termic au fost depuse. Bugetul total este de 200 de milioane de lei. Detalii și înscriere pe site-ul AFM. Beneficiază de ecotichete atractive și condiții actualizate pentru solicitanti. Articolul Numărul dosarelor depuse la redeschiderea Programului Rabla 2025, actualizat în timp real apare prima dată în Main News.
12:50
Firma Civitta, fondată de Dragoș Pîslaru, ministrul MIPE, a obținut contracte de consultanță de peste 4,6 milioane lei în 2025. Acestea includ servicii pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială, având implicații asupra evaluării și utilizării fondurilor europene. Activitatea sa cu statul depășește 7 milioane de euro. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a atribuit două contracte … Articolul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane cu ministerul MIPE pe care îl conduce apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
11:50
Nicușor Dan, președintele României, se arată pesimist în privința intenției Rusiei de a accepta pacea în conflictul cu Ucraina. El subliniază importanța sprijinului continuu pentru Ucraina și necesitatea de a furniza garanții de securitate. România trebuie să se pregătească pentru orice amenințare posibilă din partea Rusiei. Nicușor Dan se declară pesimist în privința intenției Rusiei … Articolul Pesimismul meu față de intențiile Rusiei pentru o pace durabilă apare prima dată în Main News.
10:50
Vremea se răcește în România, cu ceață și temperaturi între 3 și 15 grade. Meteorologii ANM avertizează asupra riscurilor de lapoviță și ninsoare. În diminețile de decembrie, vizibilitatea este redusă în mai multe județe, iar Bucureștiul se va confrunta cu vreme rece și noros. Rămâneți informați! Ceața este predominantă în diminețile din decembrie, cu coduri … Articolul Vremea se răcește rapid: când ne așteptăm la lapoviță și ninsoare? apare prima dată în Main News.
10:50
Fostul ministru Marius Budăi critică dur afirmațiile actualului ministru Radu Miruță privind salariul minim. Budăi subliniază obligația legală de a majora salariul minim conform Legii 283/2024, responsabilitate pe care o ignoră atât Miruță, cât și premierul Bolojan. În contextul economic actual, aceste declarații generează controverse și confuzie. Marius Budăi atacă declarațiile lui Radu Miruță privind … Articolul Respectați legea: Nu vă fie jenă să acționați corect! apare prima dată în Main News.
