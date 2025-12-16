Satelitul japonez RAISE-4 a fost lansat pe orbită cu succes
Rocket Lab a plasat cu succes pe orbită satelitul japonez RAISE-4, marcând o etapă importantă în colaborarea cu Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Misiunea „RAISE and Shine" testează tehnologii inovative pentru viitoarele misiuni spațiale. Aceasta este a 19-a lansare din 2025, stabilind un nou record pentru companie. Rocket Lab a lansat satelitul japonez RAISE-4 pe
• • •
Cătălin Rădulescu, fost deputat PSD cunoscut sub numele de „Mitralieră", a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul privind obținerea nelegală a certificatului de „Luptător cu Rol Determinant". Instanța a decis că fapta nu există, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată. Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu a fost achitat de
Finalul tragic al jafului asupra lui Donnarumma: suspectul, Seyni, s-a spânzurat în închisoare după luni de presiune din partea celor care au orchestrat atacul. În mai 2024, tânărul de 21 de ani a fost găsit mort în celula sa, marcând o dramă în cadrul anchetei jafului din 2023, când Donnarumma a fost sechestrat. Ancheta jafului
Kelemen Hunor a comentat despre votul moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu, evidențiind problemele din coaliția de guvernare. Liderul UDMR a subliniat că acest incident este grav, dar că nu există obligația de a schimba ministrul. Coaliția rămâne optimistă, dar necesită o mai bună comunicare și armonizare. Kelemen Hunor a calificat votul moțiunii simple împotriva Dianei
Un crematoriu din apropierea orașului Rouen, Franța, reutilizează căldura generată în timpul incinerărilor pentru a încălzi locuințele și instituțiile din zonă. Proiectul, deschis în 2020, oferă un sistem eficient de încălzire urbană, reducând costurile pentru locuitori și contribuind la tranziția ecologică. Un crematoriu din apropierea Rouen reutilizează căldura rezultată din incinerări pentru a încălzi locuințe
Companiile din România vor întâmpina noi taxe din 1 ianuarie 2026, conform pachetului 2 de măsuri fiscale. Vor crește impozitele pe clădiri și cele auto, iar impozitul pe câștigurile bursiere va fi majorat la 16%. Schimbările vizează și altele, impactând mediul de afaceri. Află detalii esențiale! Companiile din România vor întâmpina în schimbări fiscale semnificative
Liderii internaționali, inclusiv Zelenski și Maia Sandu, au semnat la Haga tratatul pentru înființarea Comisiei internaționale pentru revendicări, destinată despăgubirilor de război pentru Ucraina. Peste 50 de state sprijină inițiativa, menită să compenseze pagubele cauzate de atacurile rusesti. Liderii din peste 50 de state, inclusiv Zelenski și Maia Sandu, au semnat la Haga tratatul pentru
Prețurile locuințelor au crescut cu 60% în UE în ultimul deceniu, iar chiriile au crescut cu 20%. Comisia Europeană propune un plan pentru locuințe accesibile, care include stimularea investițiilor și sprijinirea celor vulnerabili. În România, lipsa locuințelor sociale rămâne o problemă majoră, afectând tinerii. Comisia Europeană a propus un plan pentru locuințe accesibile ca răspuns
CSM contestă afirmațiile din investigația Recorder despre sistemul judiciar, subliniind că acestea nu reflectă evaluările oficiale. Consiliul avertizează asupra incertitudinii publice și subliniază importanța respectării procedurilor clare. Documentarul „Justiţie capturată" a provocat reacții politice și proteste. CSM contestă afirmațiile din investigația Recorder privind sistemul judiciar Instituția consideră că reportajul afectează încrederea publicului în justiție și
Alexandru Lăzărescu, fostul Șef de Misiune al României la Jocurile Olimpice, a murit la 90 de ani. Cu o carieră dedicată sportului românesc, a avut un impact semnificativ asupra olimpismului. Comunitatea sportivă îl va aminti ca pe un om riguros și respectat, aducând sincere condoleanțe familiei. Alexandru Lăzărescu, fost Şef de Misiune al României la
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, dezvăluie problemele financiare grave cu care se confruntă, inclusiv datorii de 3 miliarde de lei. Bugetul disponibil pentru 2026 este extrem de limitat, cu doar 20 de milioane de lei. Următoarele măsuri vor implica restructurări și tăieri necesare pentru stabilitatea orașului. Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, a descoperit
Emmanuel Macron a fost surprins de o știre falsă despre o lovitură de stat în Franța, generată de inteligență artificială și distribuită pe Facebook. Deși a cerut eliminarea acesteia, platforma a refuzat, explicând că nu încalcă termenii de utilizare. Macron subliniază puterea limitată a liderilor în fața multinaționalelor. Emmanuel Macron a primit un mesaj de
Sore, artistă și antreprenoare, discută la emisiunea „Puterea unui lider" despre leadershipul feminin, relația între artă și business, și lecțiile din copilărie. Află cum a traversat provocările faimei și cum și-a construit brandul de haine, evidențiind valori importante pentru viitoarea sa fiică, Erin. Sore vorbește despre leadershipul feminin și importanța echipei în emisiunea Puterea unui
Statele Unite oferă Ucrainei garanții de securitate „de platină" în schimbul concesiilor teritoriale către Rusia. Avertismentele oficialilor americani indică faptul că această ofertă nu va fi disponibilă pe termen lung. Negocierile recente la Berlin între Zelenski și reprezentanți ai lui Trump sugerează progrese semnificative. Statele Unite oferă Ucrainei garanții de securitate de nivel platină pentru
AI-urile moderne, precum ChatGPT, sunt criticate pentru lipsa de echitate în evaluarea vieților umane. Elon Musk susține că Grok, AI-ul dezvoltat de xAI, este singurul care tratează toate viețile umane în mod egal. Acest articol explorează dilemele morale în AI și controversele legate de bias ideologic. Musk afirmă că Grok este singura inteligență artificială care
Laurențiu Beșu, judecător la Tribunalul București, își schimbă funcția în procuror după dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiţie capturată". Acesta a reclamat influențarea completurilor de judecată. Solidaritate în magistratură și apeluri pentru reforme în justiția românească subliniază necesitatea transparenței în sistem. Magistratul Laurențiu Beșu își schimbă funcția din judecător la Tribunalul București în procuror, conform cererii
CSM sesizează Inspecția Judiciară după difuzarea documentarului Recorder care aduce acuzații de influențare a justiției. Consiliul subliniază că afirmațiile sunt contrare evaluărilor anterioare și impactează încrederea publicului în sistem. Președintele Nicușor Dan și ministrul Justiției reacționează la situație. CSM va sesiza Inspecția Judiciară după difuzarea unui documentar Recorder cu acuzații la adresa sistemului de justiție
PSG a fost obligată de Tribunalul Muncii din Paris să plătească 60 de milioane de euro lui Kylian Mbappé pentru salarii și bonusuri restante. Deși clubul contestă decizia, Mbappé a cerut inițial 263 de milioane de euro. Amenda vine după un proces complex legat de contractul său. PSG a fost obligată de Tribunalul Muncii din
Mercedes acuză angajații din Germania că sunt mai puțin productivi, evidențiind un decalaj de performanță crescut și concedii medicale frecvente. Compania își schimbă politica de evaluare a managerilor și bonusuri, în contextul presiunii economice și a îmbătrânirii populației. Noul cancelar Friedrich Merz sugerează că germanii trebuie să muncească mai mult pentru a revigora economia. Angajații
Clienții ING pot primi transferuri instant de bani din străinătate, fără comision. Noul serviciu, disponibil din 11 decembrie, permite încasări în euro, 24/7, inclusiv în weekend și sărbători. ING Bank România lansează această funcționalitate înainte de termenul impus de UE, oferind acces rapid la fonduri. Clienții ING pot primi transferuri instant în euro, fără comision,
Vladimir Putin a semnat o lege care permite confiscarea locuințelor părăsite în Ucraina, inclusiv în regiunile Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijjia, până în 2030. Casele confiscate vor putea fi alocate cetățenilor ruși sau oficialilor statului, în contextul unor semne că războiul ar putea continua până în 2030. Vladimir Putin a semnat o lege care permite
Inteligența artificială devine un instrument crucial pentru grupurile extremiste, facilitând recrutarea, generarea de conținut fals și atacuri cibernetice. Aceste organizații folosesc AI pentru propaganda și manipularea rețelelor sociale, extinzându-și influența și impactul în rândul tinerilor. Crește riscul amenințărilor globale. Inteligența artificială devine un instrument pentru recrutarea de membri în organizații extremiste Grupuri precum Statul Islamic
PSD nu susține tăierea salariilor din administrația centrală. Sorin Grindeanu a anunțat creșterea salariului minim și eliminarea impozitului pe solarii, menționând că discuțiile referitoare la buget vor avea loc în curând. Măsurile pentru administrația locală sunt deja finalize și se va asigura finalizarea datoriilor restante. PSD nu susține tăierea salariilor din administrația centrală Deciziile legate
Fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, a fost reținut de DNA într-un dosar de corupție, fiind acuzat de dare de mită. În această anchetă, Cuc ar fi intermediat o mită de 6-7% pentru un contract de 23 de milioane de lei. Vezi detalii despre implicarea sa în scandalul de corupție și reacția Registrului Auto Român.
Curtea de Apel București a menținut sechestrul asigurător în dosarul de trafic de influență al lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI. Sechestrul vizează bunuri imobiliare și sume în conturi bancare, totalizând 9.372.124,02 lei. Dosarul include și alți inculpați, iar termenul următor de judecată este în februarie 2026. Curtea de Apel București a menținut sechestrul
Lando Norris, campion mondial la Formula 1, a primit o invitație surprinzătoare de a testa o motocicletă MotoGP. Fostul pilot de karting, cunoscut pentru pasiunea sa pentru motocross și idolatrizarea lui Valentino Rossi, ar putea începe un nou capitol în cariera sa, aducând adrenalina pe două roți. Lando Norris, campion mondial în Formula 1, a
Americanii au respins of
Răsturnare de situație în Kupiansk: forțele ucrainene continuă contraofensiva, în timp ce bloggerii ruși recunosc că situația armatei ruse se deteriorază. Putin a decorat un general pentru câștiguri anterioare, dar avansurile ucrainene schimbă dinamicile de pe front. Perspectivele rămân tensionate. Forțele ucrainene continuă contraofensiva în Kupiansk, în timp ce bloggerii ruși recunosc deteriorarea situației pentru … Articolul Kupiansk: Rușii se luptă disperat după ce Putin a decorat un general apare prima dată în Main News.
Dezvoltatorii europeni contestă taxele impuse de Apple, acuzând compania că dezavantajează firmele locale în raport cu cele americane. Coaliția pentru Echitate în Domeniul Aplicațiilor solicită intervenția Uniunii Europene pentru a proteja piața digitală și pentru a asigura respectarea legilor europene. 20 de dezvoltatori europeni cer intervenția Uniunii Europene împotriva taxelor impuse de Apple Politica de … Articolul Dezvoltatorii europeni contestă taxele Apple care le afectează afacerile apare prima dată în Main News.
Cristi Danileț cere demisia Liei Savonea din magistratură, invocând o decizie a CEDO care arată că aceasta a încălcat drepturile omului prin sancționarea sa. Fostul judecător afirmă că acțiunile Savonei i-au afectat cariera și solicită să părăsească funcțiile de judecător și președinte al ICCJ. Cristi Danileț cere demisia Liei Savonea din magistratură după o decizie … Articolul Cristi Danileț cere demisia Liei Savonea din magistratură apare prima dată în Main News.
DNA și ANAF derulează investigații pentru evaziune fiscală în transportul alternativ, cu percheziții în Iași și Ilfov. Prejudiciul estimat depășește 24 milioane lei. ANAF a confiscat peste 82 milioane lei și a aplicat amenzi de 3,1 milioane lei în urma controalelor. Descoperiri la 123 de firme în ultimele luni. DNA desfășoară percheziții în județele Iași … Articolul DNA și ANAF verifică nereguli fiscale în transportul alternativ de persoane apare prima dată în Main News.
Președintele anunță investiții majore în Apărare și un program de înzestrare a armatei până în 2040. Situația politică din România rămâne tensionată, cu partidele aflate la guvernare atacându-se reciproc. Nicușor Dan subliniază importanța stabilității coaliției pentru partenerii internaționali și economia românească. Președintele solicită majorarea investițiilor în Apărare până în 2040, cu fonduri din programul SAFE … Articolul Sprijin pentru Ucraina: Rusia, un pericol perpetuu în vreme de pace apare prima dată în Main News.
Câinele Maui a demonstrat o loialitate impresionantă, rămânând lângă trupul stăpânului său, ucis în atacul armat de pe plaja Bondi din Australia. Incidentul, care a dus la moartea mai multor persoane, s-a desfășurat în timpul celebrării Hanuka. Curajul și devotamentul animalului au impresionat întreaga comunitate. Câinele Maui a fost găsit lângă trupul stăpânului său, ucis … Articolul Maui, câinele devotat care a rămas lângă stăpânul său pe plaja Bondi apare prima dată în Main News.
Gary Lineker vinde podcastul său „The Rest is Football” pentru 16 milioane de euro, în parteneriat cu Netflix. Ediția specială din timpul Cupei Mondiale va include analize, intervievuri și celebrități din fotbal. Descoperă cum Lineker își transformă succesul într-un produs global, având peste 7 milioane de redări pe lună. Gary Lineker își vinde podcastul „The … Articolul Gary Lineker își vinde podcastul pe o sumă fabuloasă, Netflix intervine apare prima dată în Main News.
Nokia primește o finanțare de 870 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru dezvoltarea tehnologiilor mobile 5G-Advanced și 6G. Proiectul vizează integrarea inteligenței artificiale și sprijină autonomia strategică a Europei în infrastructura digitală. Finanțarea va fi realizată în două tranșe. Nokia va primi o finanțare de 870 milioane de euro de la … Articolul Nokia primește aproape un miliard de euro de la BEI pentru cercetare și dezvoltare apare prima dată în Main News.
Procurorii din CSM au votat, în unanimitate, sesizarea Inspecției Judiciare pentru verificarea activității lui Marius Voineag, șeful DNA, în urma acuzațiilor din documentarul Recorder. Se discută și necesitatea modificării legii penale. Dosarele mari de corupție sunt îngropate sistematic, iar mulți procurori au părăsit instituția. CSM a cerut Inspecției Judiciare verificarea șefului DNA, Marius Voineag, după … Articolul CSM cere verificarea lui Marius Voineag după acuzațiile din documentarul Recorder apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu și Dominic Fritz au participat la celebrarea Hanuka la Timișoara, demonstrând toleranță față de diversitatea comunității evreiești. În același timp, PSD a votat moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Moțiunea a fost adoptată cu 74 de voturi pentru, provocând tensiuni în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu și Dominic Fritz au participat la celebrarea Hanuka la … Articolul Sorin Grindeanu și Dominic Fritz surprinși în votul PSD împotriva Dianei Buzoianu apare prima dată în Main News.
Replica Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit din cauza unor vânturi puternice ce au atins 96 km/h. Incidentul a fost surprins în imagini, dar nu s-au raportat victime. Compania Havan, care deține statuia, investighează cauzele prăbușirii. Autoritățile subliniază importanța măsurilor de prevenție pentru astfel de fenomene. Replica Statuiei Libertății din Brazilia s-a prăbușit din cauza … Articolul Statuia Libertății din Brazilia s-a prăbușit în parcarea auto apare prima dată în Main News.
Averea lui Elon Musk a ajuns la 677 de miliarde de dolari, după ce SpaceX, cu o participație de 42% deținută de acesta, se pregătește de listarea pe bursă. Acțiunile Tesla au crescut, iar Musk vizează o remunerare record de un trilion de dolari. Startup-ul său xAI caută să strângă 15 miliarde de dolari în … Articolul Averea lui Musk atinge 677 miliarde dolari cu listarea SpaceX pe bursă apare prima dată în Main News.
Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun, afirmând că Ucraina ar putea profita de pauză pentru a se pregăti de noi lupte. Purtătorul de cuvânt al lui Putin subliniază că Rusia vrea soluții durabile, nu temporare, în contextul negocierilor de pace. Președintele Zelenski promovează ideea de armistițiu pentru protejarea infrastructurii energetice. Kremlinul refuză armistițiul de Crăciun … Articolul Kremlinul respinge armistițiul de Crăciun pentru a împiedica Kievul apare prima dată în Main News.
Angajatorii au termen până la 31 decembrie 2025 pentru a face tranziția la REGES Online. Află din articolul nostru detalii despre înrolare, cerințe tehnice, amenzi și recomandări utile pentru angajatori și salariați. Informarea corectă ajută la evitarea sancțiunilor și asigură respectarea legislației în vigoare. Termenul limită pentru înrolarea la REGES Online este 31 decembrie 2025 … Articolul REGES Online: Înrolare, cerințe tehnice și sfaturi esențiale pentru angajatori apare prima dată în Main News.
Ciocolata Dubai este periculoasă pentru persoanele cu alergii, avertizează agenția de supraveghere a siguranței alimentare din Marea Britanie. Produsele nu respectă standardele de siguranță și etichetare, conținând arahide și susan neindicate. Se recomandă evitarea acestor preparate până la clarificarea situației. Ciocolata Dubai poate fi periculoasă pentru persoanele cu alergii din cauza nerespectării standardelor alimentare Agenția … Articolul Ciocolata Dubai: Avertisment pentru alergici din Marea Britanie apare prima dată în Main News.
Duma de Stat a Rusiei a adoptat o lege care interzice aplicarea hotărârilor instanțelor din alte țări, protejându-l astfel pe Vladimir Putin de mandatul de arestare al Curții Penale Internaționale. Modificările vizează recunoașterea limitată a competenței instanțelor străine în Rusia, consolidând imunitatea liderului rus. Duma de Stat a Rusiei a adoptat o lege care interzice … Articolul Duma de Stat a Rusiei interzice hotărârile instanțelor străine pentru Putin apare prima dată în Main News.
CSM și Inspecția Judiciară investighează acuzațiile din documentarul Recorder despre Curtea de Apel București # MainNews.ro
Inspecția Judiciară și CSM au început verificările după documentarul Recorder privind Curtea de Apel București. Acuzațiile vizează influențarea soluțiilor prin schimbarea componenței completurilor de judecată, inclusiv în cazuri celebre precum Marian Vanghelie și Puiu Popoviciu. Rezultatele vor fi publicate ulterior. Inspecția Judiciară a început verificări după documentarul Recorder privind Curtea de Apel București Aspectele prezentate … Articolul CSM și Inspecția Judiciară investighează acuzațiile din documentarul Recorder despre Curtea de Apel București apare prima dată în Main News.
Belgia a respins din nou planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, blocând astfel negocierile înainte de summitul crucial. Comisia Europeană a încercat să convingă statele membre, dar temerile privind posibile represalii din partea Rusiei persistă. Aceasta complică eforturile de finanțare pentru Ucraina. Belgia a respins planul UE de a … Articolul Belgia respinge din nou folosirea activelor rusești, tensionând negocierile UE apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu evadează întrebările despre încălcarea protocolului coaliției în cazul Dianei Buzoianu, subliniind prioritățile cetățenilor fără apă. Liderii UDMR și PNL critică votul PSD alături de AUR, invocând articolul 19 din protocolul coaliției care interzice moțiuni împotriva miniștrilor. Coaliția continuă discuțiile. Sorin Grindeanu a evitat să comenteze încălcarea protocolului coaliției în cazul Dianei Buzoianu Critici … Articolul Sorin Grindeanu despre încălcarea protocolului coaliției și articolul 19 apare prima dată în Main News.
Investițiile în inteligența artificială generează dezbateri privind impactul acesteia asupra societății și mediului. AI poate amplifica problemele precum șomajul, dar și proteja natura prin platforme precum Global Forest Watch. O utilizare responsabilă este esențială pentru a maximiza beneficiile în fața provocărilor ecologice. Investițiile în inteligența artificială generează dezbateri între beneficii și riscuri AI poate contribui … Articolul Inteligența artificială: soluții inovatoare sau amenințări reale? apare prima dată în Main News.
Simona Halep a anunțat lansarea albumului dedicat carierei sale, bucurându-se de reacții entuziaste din partea fanilor. Fosta jucătoare de tenis a împărtășit emoția acestui moment special, iar albumul surprinde momente importante și personale din viața ei. Interesul pentru albumul limitat este uriaș, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să-l comande. Simona Halep a lansat un album … Articolul Simona Halep anunță o veste extraordinară: Visul devine realitate! apare prima dată în Main News.
Ciocolata Dubai prezintă riscuri pentru persoanele cu alergii, avertizează Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie. Multe produse nu respectă standardele de siguranță și etichetare, conținând alergeni neindicați. Consumatorii alergici sunt sfătuiți să evite aceste ciocolate până la clarificarea situației. Persoanele cu alergii ar trebui să evite ciocolata Dubai, conform agenției britanice FSA Produsele nu … Articolul Alergii și ciocolata din Dubai: Avertisment din Marea Britanie apare prima dată în Main News.
CITR, lichidatorul judiciar al Euroins, a vândut un pachet de 5,5% din acțiunile PAID România pentru peste 8,18 milioane de lei. Această tranzacție va ajuta la plata datoriilor companiei falimentare, care datorează aproape 800 de milioane de euro păgubiților. Omniasig devine astfel noul acționar al PAID. CITR a vândut acțiunile Euroins de 5,5% din PAID … Articolul Lichidatorul Euroins: Ce sumă a încasat pentru acțiunile PAID? apare prima dată în Main News.
