Ministrul Justiției cere magistraților nemulțumiți să iasă în față cu probe
Cotidianul de Hunedoara, 16 decembrie 2025 12:20
Recorder a publicat un documentar despre mecanismele din Justiție. O rețea despre sistemul judiciar din ultimii ani, influențe politice și sentințe controversate. The post Ministrul Justiției cere magistraților nemulțumiți să iasă în față cu probe appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
12:40
Brigitte Macron îşi cere scuze dacă a rănit femeile victime ale abuzurilor sexuale, după ce a spus despre nişte activiste că sunt „proaste nenorocite” The post Brigitte Macron, reacție după insultele la adresa militantelor feministe appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Helmut Marko a estimat că olandezul ar fi putut câştiga al cincilea titlu în acest an dacă Christian Horner ar fi fost îndepărtat mai devreme. The post Helmut Marko: Fără Horner, Verstappen ar fi fost campion mondial appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:20
Mii de voturi, zeci de zile de plen și un top care scoate la iveală cine a fost în frunte, dar și cine a fost absent. The post Topul chiulangiilor din rândul europarlamentarilor români appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Ministrul Justiției cere magistraților nemulțumiți să iasă în față cu probe # Cotidianul de Hunedoara
Recorder a publicat un documentar despre mecanismele din Justiție. O rețea despre sistemul judiciar din ultimii ani, influențe politice și sentințe controversate. The post Ministrul Justiției cere magistraților nemulțumiți să iasă în față cu probe appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:10
Voucherele de energie, impact mult sub așteptări. Un beneficiar din trei primește tichetele de 50 de lei # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Energiei și Ministerul Muncii sunt instituțiile care coordonează modul în care românii primesc voucherele de energie. Însă dacă ne uităm pe statistici, vedem că doar un român eligibil pentru plata acestui ajutor din trei îl și primește. Restul oamenilor ori au fost respinși pentru că nu au completat cum trebuie documentele, ori nu s-au […] The post Voucherele de energie, impact mult sub așteptări. Un beneficiar din trei primește tichetele de 50 de lei appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Când este bine să apelezi la un avocat specializat în dreptul familiei și divorț? # Cotidianul de Hunedoara
Decizia de a apela la un avocat specializat în dreptul familiei și divorț nu este doar o formalitate, ci o investiție în stabilitatea ta viitoare. The post Când este bine să apelezi la un avocat specializat în dreptul familiei și divorț? appeared first on Cotidianul RO.
11:50
În alte state europene, a doua opinie este reglementată pentru anumite intervenții planificate, pentru a evita proceduri inutile. The post A doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Strategii de pariere în funcție de starea vremii: analiza performanțelor sportivilor în condiții extreme # Cotidianul de Hunedoara
Sunt cazuri în care echipe pregătite bine din punct de vedere fizic își domină adversarele indiferent de locul de disputare al evenimentului. The post Strategii de pariere în funcție de starea vremii: analiza performanțelor sportivilor în condiții extreme appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:40
Eyupspor, actuala echipă a lui Denis Drăguș nu este dispusă să-i prelungească împrumutul jucătorului român. The post Denis Drăguș, aproape de un nou transfer appeared first on Cotidianul RO.
11:30
La 36 de ani de la Revoluţie, românii ies din nou în stradă. The post Marş pentru victimele Revoluţiei din 1989 appeared first on Cotidianul RO.
11:30
„Important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară”, spune marți, președintele Nicușor Dan. The post Nicușor Dan nu crede în planul de pace al lui Trump din Ucraina – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
11:20
DNA respinge acuzațiile privind ordinul lui Voineag și susține că măsura este similară cu una emisă în mandatul Laurei Codruța Kovesi. The post Reacția DNA după protestele din Justiție appeared first on Cotidianul RO.
11:10
VIDEO Noi kilometri de autostradă gata până la Crăciun. Încă 53 de km pe A7 # Cotidianul de Hunedoara
Bucata de autostradă A7 de la Focșani la Adjud, circa 53 de kilometri, va fi deschisă traficului cel mai probabil săptămâna viitoare, înainte de Crăciun, potrivit surselor Cotidianul. The post VIDEO Noi kilometri de autostradă gata până la Crăciun. Încă 53 de km pe A7 appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Raport CSAT: Călin Georgescu, ajutat de TikTok să ajungă la cât mai multă lume # Cotidianul de Hunedoara
Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe 2024 se află pe masa Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. The post Raport CSAT: Călin Georgescu, ajutat de TikTok să ajungă la cât mai multă lume appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Dispute între marile capitale europene și Bruxelles pun sub semnul întrebării ambițiile UE de a construi o apărare comună. Tensiunile cresc chiar înaintea summitului de la Bruxelles. The post „Zidul anti-drone” al UE riscă să se prăbușească înainte să fie construit appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:40
Bucata de autostradă A7 de la Focșani la Adjud, circa 53 de kilometri, va fi deschisă traficului cel mai probabil săptămâna viitoare, înainte de Crăciun. The post Noi kilometri de autostradă gata până la Crăciun. Încă 53 de km pe A7 appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Preşedintele Real Madrid a revenit asupra ultimei controverse, referitoare la penalty-ul neacordat pentru un fault asupra lui Vinicius duminică seara, în timpul victoriei madrilenei la Alavés (2-1). The post Florentino Perez: Real Madrid e singur în acestă luptă appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Confesiunile lui Tudorel Toader: de la presiunile lui Dragnea la „modificările din umbră” ale legilor Justiției # Cotidianul de Hunedoara
„Dragnea insista — și nu o făcea cu jumătăți de cuvinte — să modificăm conţinutul infracțiunii de abuz în serviciu. „Să trecem pragul, să fie 200.000 de euro.” Era formula salvatoare pentru cine trebuia salvat” The post Confesiunile lui Tudorel Toader: de la presiunile lui Dragnea la „modificările din umbră” ale legilor Justiției appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Accidentul în urma căruia doi tineri au murit, iar alţi trei au fost răniţi grav a avut loc în dimineaţa de 19 august 2023, pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai. The post Vlad Pascu vrea pedeapsă mai mică. Înalta Curte judecă recursul appeared first on Cotidianul RO.
10:00
După moartea tragică a regizorului Rob Reiner, o postare a lui Donald Trump a stârnit un val de revoltă în showbiz. Jimmy Kimmel şi alte vedete de televiziune au reacţionat dur, acuzându-l pe preşedinte de cruzime şi lipsă de empatie. The post Trump stârnește revoltă la Hollywood appeared first on Cotidianul RO.
09:30
DNA a descins la fostul ministru Răzvan Cuc și la un om de afaceri. Procurorii caută probe într-un dosar de dare de mită. The post Fost ministru al Transporturilor, anchetat de DNA pentru mită appeared first on Cotidianul RO.
09:00
După Crăciun, România ar putea trece de la o vreme blândă la zile mai reci şi mai uscate, chiar înainte de Revelion. The post Cum va fi vremea de Revelion appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:40
Smartphone-urile ar putea deveni mai restrictive pentru minori. Guvernul britanic pune presiune pe Apple şi Google. The post Apple şi Google, vizaţi de planul Londrei pentru conţinut sensibil appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Donbasul rămâne miza cea mai sensibilă a negocierilor. The post Donbasul, mărul discordiei. Zelenski respinge compromisurile teritoriale appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Un montaj TV, miliarde cerute în instanţă şi scuze care nu sting conflictul. Trump dă în judecată postul britanic BBC pentru defăimare. The post Un montaj care costă miliarde. Trump dă în judecată BBC appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Trump tratează drogurile ca arme, cartelurile ca terorişti, iar frontierele ca linii de război. The post Trump schimbă regulile în războiul drogurilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:10
POT a rămas deja fără grup parlamentar la Senat și este la un pas de același lucru la Camera Deputaților. The post POT bate recordul la dezintegrare. PP-DD, depășit appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:20
Explozie a unui imobil în Franța. Cel puțin șase morți, printre care și doi copii # Cotidianul de Hunedoara
Deflagrația s-a produs într-un imobil din Trévoux, în Ain (est). The post Explozie a unui imobil în Franța. Cel puțin șase morți, printre care și doi copii appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Arestări în SUA. Atentat planificat de Anul Nou la Los Angeles, dejucat de FBI # Cotidianul de Hunedoara
Suspecții arestați de FBI s-au prezentat ca membri ai unei facțiuni radicale a Turtle Island Liberation Front (TILF). The post Arestări în SUA. Atentat planificat de Anul Nou la Los Angeles, dejucat de FBI appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Kelemen Hunor, după alianța PSD- AUR împotriva Dianei Buzoianu: Coaliția pare nefuncțională # Cotidianul de Hunedoara
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare. The post Kelemen Hunor, după alianța PSD- AUR împotriva Dianei Buzoianu: Coaliția pare nefuncțională appeared first on Cotidianul RO.
21:20
De ce a lipsit Grindeanu în ziua în care PSD și AUR s-au aliat în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a explicat ce a făcut în ziua votării moțiunii simple împotriva ministrului Mediului. The post De ce a lipsit Grindeanu în ziua în care PSD și AUR s-au aliat în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Călătorii s-au revoltat și au reclamat că pierd zborurile. The post Trenuri spre Aeroportul Otopeni, blocate în câmp mai bine de 90 de minute appeared first on Cotidianul RO.
20:00
UE nu știe ce să facă, spune Donald Trump. Europa face orice pentru a ține America în Europa, spune von der Leyen The post Cum a ajuns UE să înghită orice ofensă americană appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Ce urmări majore are decizia CEDO în cazul Danileț pentru magistrații români # Cotidianul de Hunedoara
Decizia CEDO, favorabilă fostului judecător Cristi Danileț, are un impact semnificativ asupra magistraților din România. The post Ce urmări majore are decizia CEDO în cazul Danileț pentru magistrații români appeared first on Cotidianul RO.
18:50
ANALIZĂ O demite Bolojan pe Diana Buzoianu? Ce arată votul pentru moțiunea simplă # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea a trecut cu 74 de voturi „pentru” și 43 „contra”. The post ANALIZĂ O demite Bolojan pe Diana Buzoianu? Ce arată votul pentru moțiunea simplă appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Dominic Fritz, atac la Grindeanu pentru votul moțiunii simple: Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri # Cotidianul de Hunedoara
Senatul a adoptat moțiunea simplă a împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. The post Dominic Fritz, atac la Grindeanu pentru votul moțiunii simple: Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri appeared first on Cotidianul RO.
18:10
USR urmează să ia o decizie până pe 23 decembrie, spun sursele Cotidianul. The post Cine e favoritul pentru Ministerul Apărării – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Prețurile la carburanți în benzinăriile din România sunt în scădere, comparativ cu cele afișate la finele săptămânii trecute. The post Scad prețurile carburanților în benzinăriile din România appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Capetele de porc au fost îndepărtate şi distruse în conformitate cu normele sanitare, iar poliția a deschis o anchetă. The post Cimitir musulman, profanat cu capete de porc appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Inima lui Marco Iacsin, elev în clasa a XII-a la Liceul Nikolaus Lenau, din Timişoara, a încetat să mai bată, potrivit legiştilor, după ce acesta a suferit un infarct. The post Elev din Timișoara mort în urma unui infarct după un majorat appeared first on Cotidianul RO.
16:50
În Republica Moldova, „neutralitatea” a fost prezentată timp de peste trei decenii drept garanția supremă că războaiele altora nu ne vor trece pragul. Doar că neutralitatea, ca orice concept juridic și strategic, funcționează numai dacă este respectată și apărată. Iar în cazul nostru, ea este încălcată chiar în interiorul frontierelor, în timp ce la Chișinău […] The post Neutralitatea Republicii Moldova, de la scut de hârtie la riscuri reale appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Premierul Ilie Bolojan analizează reducerea impozitului minim și confirmă continuarea Programului Rabla după discuții cu industria auto. The post Premierul analizează reducerea impozitului pe cifra de afaceri appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Nu se cunoaşte deocamdată cauza clară a contaminării apei din spital, managerul spune că în luna decembrie nu a decedat nici un pacient în această unitate medicală. The post Când vor fi reluate internările la Spitalul de Copii din Iaşi appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Moțiunea simplă nu va duce la demiterea ministrei, dar este un „test de rezistență” pentru Coaliție. The post Adevărata moțiune. Votul care poate rupe Coaliția appeared first on Cotidianul RO.
16:30
,,În secunda doi, Orban va începe să uzurpe poziția lui Bolojan, așa cum a făcut cu Crin Antonescu, Tăriceanu, Cîțu, Ciucă și Iohannis", spune Florin Roman, deputat PNL. The post Un liberal îl avertizează pe Bolojan că „îl bagă pe dracu în casa” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Am încercat să vă descriu o mașinărie turată la maxim și condusă din umbră care face eforturi pentru a ușura președintelui Nicușor Dan preluarea controlului asupra Justiției din România. The post Corupția ucide ca și prostia, ca și manipularea appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Negocierile de la Berlin nu sunt cele care vor duce la pace. Rusia nu este de față, iar majoritatea ucrainenilor nu accepta condițiile Moscovei și vor să continue războiul The post Ucraina renunță la ce nu are, UE dă bani pe care nu-i are appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Datoria externă totală a României a ajuns la valoarea de 225,588 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). The post Datoria externă a României a crescut cu 22 de miliarde de euro appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Fondurile de investiții și marile companii se întrec să prindă valul „aurului roșu”. Cuprul devine noua miză a erei AI și a tranziției energetice. The post Aurul roșu al erei AI. Cuprul devine noua miză globală appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Cristi Danileț câștigă definitiv la CEDO. Fusese sancționat de CSM-ul condus de Savonea # Cotidianul de Hunedoara
CEDO condamnă România pentru încălcarea libertății de exprimare a judecătorului Cristi Dănileț. Acesta a fost sancționat de CMS-ul condus de Lia Savonea, în 2019, cu 5% din salariu, pentru două luni, pentru opiniile exprimate pe Facebook. Decizia este definitivă și creează precedent în protejarea drepturilor magistraților. The post Cristi Danileț câștigă definitiv la CEDO. Fusese sancționat de CSM-ul condus de Savonea appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.