Decizia în cazul Danileţ, efect important în implicarea din dezbaterile publice
Cotidianul de Hunedoara, 16 decembrie 2025 14:50
Iulia Motoc spune că hotărârea ”reiterează principii fundamentale deja statuate, rafinând modul în care acestea trebuie aplicate în practică”. The post Decizia în cazul Danileţ, efect important în implicarea din dezbaterile publice appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
14:50
Decizia în cazul Danileţ, efect important în implicarea din dezbaterile publice # Cotidianul de Hunedoara
Iulia Motoc spune că hotărârea ”reiterează principii fundamentale deja statuate, rafinând modul în care acestea trebuie aplicate în practică”. The post Decizia în cazul Danileţ, efect important în implicarea din dezbaterile publice appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:40
Ciucu pune tunurile pe Nicușor Dan: Nu-mi imaginam că problemele sunt atât de grave # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu, noul primarul general al Bucureștiului, avertizează că problemele din instituție sunt grave. Noul edil cere măsuri urgente pentru redresare și promite transparență și implicare totală. The post Ciucu pune tunurile pe Nicușor Dan: Nu-mi imaginam că problemele sunt atât de grave appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Legea Sportului, care include prevederea ca echipele să aibă în componență un anumit procent de sportivi autohtoni, a fost contestată vehement mai ales de oameni din handbal și fotbal. The post Legea Sportului, atacată la CCR de președintele Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Peter Szijjarto lansează un nou atac la adresa Bruxellesului: acuză liderii europeni că „trag continentul spre război” și ignoră soluțiile diplomatice. The post Ungaria, atac la adresa Bruxellesului pe tema războiului din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Ministrul Muncii spune că alocațiile copiilor trebuie să crească de la 1 ianuarie # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Muncii anunţă că susţine majorarea alocaţiilor copiilor, de la 1 ianuarie 2026, și spune că avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul lor. The post Ministrul Muncii spune că alocațiile copiilor trebuie să crească de la 1 ianuarie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:10
Minuta schimbată peste noapte. Cum o decizie a ÎCCJ favorizează evazioniștii # Cotidianul de Hunedoara
O eroare materială a instanței supreme riscă să închidă sute de dosare de evaziune fiscală, după ce nouă judecători au decis că procurorii trebuie să facă expertiză contabilă, nu rapoarte de constatare pentru a stabili prejudiciile evazioniștilor. The post Minuta schimbată peste noapte. Cum o decizie a ÎCCJ favorizează evazioniștii appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Kremlinul susține că armistițiul de Crăciun propus de Ucraina este condiționat de încheierea unui acord de pace durabil. The post Ce condiții pune Rusia pentru un armistițiu de Crăciun appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Selena Gomez și Benny Blanco și-au transformat locuința într-un paradis de Crăciun. The post Selena Gomez și Benny Blanco, casă de vis pentru sărbători appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Protocolul a ajuns șervețel. De câte ori au încălcat PSD și PNL acordul de guvernare – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Liderii coaliției se acuză reciproc de încălcarea protocolului de guvernare. PSD îl acuză pe premier că ia decizii de capul lui, fără consensul lor. În schimb, UDMR și USR susține că PSD a încălcat acordul atunci când a votat moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. The post Protocolul a ajuns șervețel. De câte ori au încălcat PSD și PNL acordul de guvernare – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Ministerul Culturii este de părere că doar prin dialog putem ajunge la cea mai bună versiune noii Legi a managementului cultural. The post Proiectul noii Legi a managementului cultural, în dezbatere publică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:10
Inteligența artificială poate fi un instrument util, însă nu poate să substituie un medic și nici interacțiunea directă cu pacientul. The post Un pacient s-a consultat cu ChatGPT, apoi l-a luat la rost pe chirurg appeared first on Cotidianul RO.
13:00
AUR depune moțiuni împotriva lui Predoiu și Marinescu. Noua strategie, opoziție totală # Cotidianul de Hunedoara
Numărul doi din conducerea AUR, senatorul Petrișor Peiu, a declarat pentru Cotidianul că partidul nu va face niciun fel de alianțe în Parlament sau la guvernare decât în urma unor alegeri anticipate. Interviul integral, în curând, pe Cotidianul.ro. The post AUR depune moțiuni împotriva lui Predoiu și Marinescu. Noua strategie, opoziție totală appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Fostul ministru al Transpoturilor a încercat să intermedieze un contract de 23 milioane de lei, potrivit surselor Cotidianul. The post SURSE Șpagă de peste 250.000 euro în dosarul lui Răzvan Cuc appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Radicalismul islamic ajunge în Polonia. Student reținut pentru că pregătea un atac în masă # Cotidianul de Hunedoara
Un student din Lublin este anchetat pentru legături cu Statul Islamic și planuri de atac la un târg de Crăciun. The post Radicalismul islamic ajunge în Polonia. Student reținut pentru că pregătea un atac în masă appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Brigitte Macron îşi cere scuze dacă a rănit femeile victime ale abuzurilor sexuale, după ce a spus despre nişte activiste că sunt „proaste nenorocite” The post Brigitte Macron, reacție după insultele la adresa militantelor feministe appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Helmut Marko a estimat că olandezul ar fi putut câştiga al cincilea titlu în acest an dacă Christian Horner ar fi fost îndepărtat mai devreme. The post Helmut Marko: Fără Horner, Verstappen ar fi fost campion mondial appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Mii de voturi, zeci de zile de plen și un top care scoate la iveală cine a fost în frunte, dar și cine a fost absent. The post Topul chiulangiilor din rândul europarlamentarilor români appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Ministrul Justiției cere magistraților nemulțumiți să iasă în față cu probe # Cotidianul de Hunedoara
Recorder a publicat un documentar despre mecanismele din Justiție. O rețea despre sistemul judiciar din ultimii ani, influențe politice și sentințe controversate. The post Ministrul Justiției cere magistraților nemulțumiți să iasă în față cu probe appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Voucherele de energie, impact mult sub așteptări. Un beneficiar din trei primește tichetele de 50 de lei # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Energiei și Ministerul Muncii sunt instituțiile care coordonează modul în care românii primesc voucherele de energie. Însă dacă ne uităm pe statistici, vedem că doar un român eligibil pentru plata acestui ajutor din trei îl și primește. Restul oamenilor ori au fost respinși pentru că nu au completat cum trebuie documentele, ori nu s-au […] The post Voucherele de energie, impact mult sub așteptări. Un beneficiar din trei primește tichetele de 50 de lei appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Când este bine să apelezi la un avocat specializat în dreptul familiei și divorț? # Cotidianul de Hunedoara
Decizia de a apela la un avocat specializat în dreptul familiei și divorț nu este doar o formalitate, ci o investiție în stabilitatea ta viitoare. The post Când este bine să apelezi la un avocat specializat în dreptul familiei și divorț? appeared first on Cotidianul RO.
11:50
În alte state europene, a doua opinie este reglementată pentru anumite intervenții planificate, pentru a evita proceduri inutile. The post A doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Strategii de pariere în funcție de starea vremii: analiza performanțelor sportivilor în condiții extreme # Cotidianul de Hunedoara
Sunt cazuri în care echipe pregătite bine din punct de vedere fizic își domină adversarele indiferent de locul de disputare al evenimentului. The post Strategii de pariere în funcție de starea vremii: analiza performanțelor sportivilor în condiții extreme appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Eyupspor, actuala echipă a lui Denis Drăguș nu este dispusă să-i prelungească împrumutul jucătorului român. The post Denis Drăguș, aproape de un nou transfer appeared first on Cotidianul RO.
11:30
La 36 de ani de la Revoluţie, românii ies din nou în stradă. The post Marş pentru victimele Revoluţiei din 1989 appeared first on Cotidianul RO.
11:30
„Important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară”, spune marți, președintele Nicușor Dan. The post Nicușor Dan nu crede în planul de pace al lui Trump din Ucraina – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
11:20
DNA respinge acuzațiile privind ordinul lui Voineag și susține că măsura este similară cu una emisă în mandatul Laurei Codruța Kovesi. The post Reacția DNA după protestele din Justiție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:10
VIDEO Noi kilometri de autostradă gata până la Crăciun. Încă 53 de km pe A7 # Cotidianul de Hunedoara
Bucata de autostradă A7 de la Focșani la Adjud, circa 53 de kilometri, va fi deschisă traficului cel mai probabil săptămâna viitoare, înainte de Crăciun, potrivit surselor Cotidianul. The post VIDEO Noi kilometri de autostradă gata până la Crăciun. Încă 53 de km pe A7 appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Raport CSAT: Călin Georgescu, ajutat de TikTok să ajungă la cât mai multă lume # Cotidianul de Hunedoara
Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe 2024 se află pe masa Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. The post Raport CSAT: Călin Georgescu, ajutat de TikTok să ajungă la cât mai multă lume appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Dispute între marile capitale europene și Bruxelles pun sub semnul întrebării ambițiile UE de a construi o apărare comună. Tensiunile cresc chiar înaintea summitului de la Bruxelles. The post „Zidul anti-drone” al UE riscă să se prăbușească înainte să fie construit appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Bucata de autostradă A7 de la Focșani la Adjud, circa 53 de kilometri, va fi deschisă traficului cel mai probabil săptămâna viitoare, înainte de Crăciun. The post Noi kilometri de autostradă gata până la Crăciun. Încă 53 de km pe A7 appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Preşedintele Real Madrid a revenit asupra ultimei controverse, referitoare la penalty-ul neacordat pentru un fault asupra lui Vinicius duminică seara, în timpul victoriei madrilenei la Alavés (2-1). The post Florentino Perez: Real Madrid e singur în acestă luptă appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Confesiunile lui Tudorel Toader: de la presiunile lui Dragnea la „modificările din umbră” ale legilor Justiției # Cotidianul de Hunedoara
„Dragnea insista — și nu o făcea cu jumătăți de cuvinte — să modificăm conţinutul infracțiunii de abuz în serviciu. „Să trecem pragul, să fie 200.000 de euro.” Era formula salvatoare pentru cine trebuia salvat” The post Confesiunile lui Tudorel Toader: de la presiunile lui Dragnea la „modificările din umbră” ale legilor Justiției appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Accidentul în urma căruia doi tineri au murit, iar alţi trei au fost răniţi grav a avut loc în dimineaţa de 19 august 2023, pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai. The post Vlad Pascu vrea pedeapsă mai mică. Înalta Curte judecă recursul appeared first on Cotidianul RO.
10:00
După moartea tragică a regizorului Rob Reiner, o postare a lui Donald Trump a stârnit un val de revoltă în showbiz. Jimmy Kimmel şi alte vedete de televiziune au reacţionat dur, acuzându-l pe preşedinte de cruzime şi lipsă de empatie. The post Trump stârnește revoltă la Hollywood appeared first on Cotidianul RO.
09:30
DNA a descins la fostul ministru Răzvan Cuc și la un om de afaceri. Procurorii caută probe într-un dosar de dare de mită. The post Fost ministru al Transporturilor, anchetat de DNA pentru mită appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:00
După Crăciun, România ar putea trece de la o vreme blândă la zile mai reci şi mai uscate, chiar înainte de Revelion. The post Cum va fi vremea de Revelion appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Smartphone-urile ar putea deveni mai restrictive pentru minori. Guvernul britanic pune presiune pe Apple şi Google. The post Apple şi Google, vizaţi de planul Londrei pentru conţinut sensibil appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Donbasul rămâne miza cea mai sensibilă a negocierilor. The post Donbasul, mărul discordiei. Zelenski respinge compromisurile teritoriale appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Un montaj TV, miliarde cerute în instanţă şi scuze care nu sting conflictul. Trump dă în judecată postul britanic BBC pentru defăimare. The post Un montaj care costă miliarde. Trump dă în judecată BBC appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Trump tratează drogurile ca arme, cartelurile ca terorişti, iar frontierele ca linii de război. The post Trump schimbă regulile în războiul drogurilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:10
POT a rămas deja fără grup parlamentar la Senat și este la un pas de același lucru la Camera Deputaților. The post POT bate recordul la dezintegrare. PP-DD, depășit appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:20
Explozie a unui imobil în Franța. Cel puțin șase morți, printre care și doi copii # Cotidianul de Hunedoara
Deflagrația s-a produs într-un imobil din Trévoux, în Ain (est). The post Explozie a unui imobil în Franța. Cel puțin șase morți, printre care și doi copii appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Arestări în SUA. Atentat planificat de Anul Nou la Los Angeles, dejucat de FBI # Cotidianul de Hunedoara
Suspecții arestați de FBI s-au prezentat ca membri ai unei facțiuni radicale a Turtle Island Liberation Front (TILF). The post Arestări în SUA. Atentat planificat de Anul Nou la Los Angeles, dejucat de FBI appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Kelemen Hunor, după alianța PSD- AUR împotriva Dianei Buzoianu: Coaliția pare nefuncțională # Cotidianul de Hunedoara
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare. The post Kelemen Hunor, după alianța PSD- AUR împotriva Dianei Buzoianu: Coaliția pare nefuncțională appeared first on Cotidianul RO.
21:20
De ce a lipsit Grindeanu în ziua în care PSD și AUR s-au aliat în Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a explicat ce a făcut în ziua votării moțiunii simple împotriva ministrului Mediului. The post De ce a lipsit Grindeanu în ziua în care PSD și AUR s-au aliat în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Călătorii s-au revoltat și au reclamat că pierd zborurile. The post Trenuri spre Aeroportul Otopeni, blocate în câmp mai bine de 90 de minute appeared first on Cotidianul RO.
20:00
UE nu știe ce să facă, spune Donald Trump. Europa face orice pentru a ține America în Europa, spune von der Leyen The post Cum a ajuns UE să înghită orice ofensă americană appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Ce urmări majore are decizia CEDO în cazul Danileț pentru magistrații români # Cotidianul de Hunedoara
Decizia CEDO, favorabilă fostului judecător Cristi Danileț, are un impact semnificativ asupra magistraților din România. The post Ce urmări majore are decizia CEDO în cazul Danileț pentru magistrații români appeared first on Cotidianul RO.
18:50
ANALIZĂ O demite Bolojan pe Diana Buzoianu? Ce arată votul pentru moțiunea simplă # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea a trecut cu 74 de voturi „pentru” și 43 „contra”. The post ANALIZĂ O demite Bolojan pe Diana Buzoianu? Ce arată votul pentru moțiunea simplă appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Dominic Fritz, atac la Grindeanu pentru votul moțiunii simple: Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri # Cotidianul de Hunedoara
Senatul a adoptat moțiunea simplă a împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. The post Dominic Fritz, atac la Grindeanu pentru votul moțiunii simple: Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.