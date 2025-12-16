Gigantul european al laptelui investește 1,7 milioane de euro într-o fabrică din Hunedoara
Adevarul.ro, 16 decembrie 2025 12:30
DN Agrar Group, cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, anunţă începerea operaţiunilor la cea de-a doua unitate automatizată de compostare a gunoiului de grajd în judeţul Hunedoara. Investiţia este în valoare de 1,7 milioane de euro.
O femeie de 94 de ani și-a aruncat banii pe fereastră, păcălită de doi polițiști falși: au „avertizat-o” că este pe lista unor hoți români # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 94 de ani a căzut victimă unei escrocherii ingenioase.
Nicușor Dan, la summitul de la Helsinki: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că este „destul de pesimist” în privința intenției Rusiei de a ajunge la un acord de pace în perioada următoare.
Un hotel de 4 stele și aproape 300 de camere din Mamaia a fost vândut către proprietarii complexului Steaua de Mare Hotels & Resorts din Eforie Nord, anunţă compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.
Băiat de 10 ani, înjunghiat mortal de un elev într-o școală din apropierea Moscovei. Atacatorul a rănit și un paznic # Adevarul.ro
Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marți, 16 decembrie, de un alt elev într-o școală din Odințovo, la câțiva kilometri vest de Moscova.
Apel al prefectului de Cluj în cazul femeilor depistate cu lepră: toți clienții care au trecut pe la salonul de masaj sunt sfătuiți să meargă la medic # Adevarul.ro
Toți clienții care au trecut pe la salonul de masaj unde lucrau femeile depistate cu lepră sunt sfătuiți să meargă la medic, anunță Maria Forna, prefect de Cluj.
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau să meargă bine acolo, așa că s-a întors în Londra” # Adevarul.ro
Un influencer a postat recent un videoclip în care identifică un hoț român care ar fi revenit la Londra pentru a comite noi furturi.
Un Porsche Panamera, confiscat după ce șoferul nu a putut plăti taxe de peste 21.000 de euro # Adevarul.ro
Un transport din România spre Spania s-a transformat într-un dosar penal pe o autostradă germană.
Liderii europeni au anunțat luni, 15 decembrie, că s-au înregistrat „progrese semnificative” după cele două zile de discuții de pace intense la Berlin. Aceștia au prezentat planul propriu pentru garanții de securitate și sprijin pentru redresarea economică a Ucrainei, ca parte a unui eventual acord.
Un „Balon de Aur” a intrat în corul lăudătorilor lui Chivu. Un coleg român îl trage însă de urechi # Adevarul.ro
Fabio Cannavaro este selecționer al Uzbekistanului, națională cu care va participa la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.
Dr. Victor Constantin Ștefănescu, MedLife: „Pacienți care acum 30 de ani erau considerați inoperabili, astăzi beneficiaza de sanse reale de a fi tratati” # Adevarul.ro
Cancerul colorectal reprezintă aproximativ 10% din toate cazurile de cancer la nivel mondial, conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății.
Votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu poate fi interpretat ca o încălcare a protocolului de coaliție, spune Kelemen Hunor # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că votul exprimat la moțiunea simplă care a vizat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, „poate fi citit” drept o încălcare a protocolului de coaliție de către unul dintre partidele aflate la guvernare.
Averea netă a miliardarului Elon Musk a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes.
Jimmy Kimmel îl atacă dur pe Donald Trump după afirmațiile despre Rob Reiner: „Un nebun care vorbește prostii” # Adevarul.ro
Jimmy Kimmel l-a criticat aspru pe președintele SUA după ce acesta a sugerat că regizorul Rob Reiner ar fi murit din cauza așa-numitului „sindrom al tulburării provocate de Trump”.
Vlad Pascu cere reducerea pedepsei de 10 ani pentru accidentul din 2 Mai. Decizia ICCJ, definitivă # Adevarul.ro
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție analizează marți, 16 decembrie, o cerere de recurs depusă de către avocaţii lui Vlad Pascu, condamnat de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă şi mai multe infracţiuni rutiere.
Etapă importantă pe şantierul lotului Chiribiş-Biharia de pe Autostrada Transilvania: anunțul Companiei Naționale de Investiții Rutiere # Adevarul.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
Înscrierile persoanelor fizice în programul Rabla auto 2025 au început la ora 10.00, procedura putând fi continuată până pe 31 decembrie ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile puse la dispoziție, a anunțat AFM.
Un pacient din Galați s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operația ar fi trebuit să dureze o oră, nu 20 de minute # Adevarul.ro
Din ce în ce mai mulți români caută sfaturi medicale online, iar inteligența artificială ajunge uneori să contrazică recomandările medicilor.
Jocul politic al PSD. Nu vrea să fie părtaş la elaborarea bugetului pe 2026, iar din opoziţie îl poate bloca legal # Adevarul.ro
Bugetul pe 2026 este explicaţia comportamentului conducerii PSD din ultimele zile.
Trump, după discuțiile cu Zelenski și liderii europeni: „Suntem mai aproape decât am fost vreodată” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a comentat luni că finalul războiului din Ucraina este mai aproape ca niciodată, în timp ce oficialii americani au dat asigurări în cursul zilei că SUA au oferit Kievului garanţii de securitate „foarte puternice”, comparabile cu protecţia oferită de NATO.
Șeful armatei britanice, anunț înspăimântător despre un conflict cu Rusia: „Fiii și fiicele” Marii Britanii ar putea fi chemați să lupte # Adevarul.ro
Rusia reprezintă o amenințare tot mai serioasă pentru securitatea Marii Britanii, iar întreaga societate trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea unui conflict, a avertizat șeful Statului Major al Apărării, mareșalul aviator Sir Richard Knighton.
Prețurile la alimente diferă semnificativ de la o țară la alta în Europa, iar România se află în prim-planul clasamentului.
Marș memorial în București pe 21 decembrie pentru cei uciși la Revoluție. „Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi” # Adevarul.ro
Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.
Ucraina țintește flota din umbră a Rusiei. Drone navale de un sfert de milion de dolari lovesc petroliere de zeci de ori mai scumpe # Adevarul.ro
Campania de atacuri cu drone navale a Ucrainei împotriva flotei din umbră a Rusiei provoacă pagube care depășesc cu mult costul armelor folosite, potrivit analistului ucrainean în domeniul apărării, Kirilo Danilcenko, relatează Euromaidan Press.
Lovitură europeană pentru petrolul rusesc: Lukoil România, atinsă prin compania-mamă, Litasco # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova să ocolească sancţiunile occidentale privind exporturile de petrol, care contribuie la finanţarea războiului din Ucraina, transmite Reuters.
Opt bărbați au fost uciși în urma a trei raiduri efectuate luni, 16 decembrie, de armata SUA asupra unor presupuse ambarcațiuni de contrabandă cu droguri în apele internaționale din Pacificul de Est.
Greva angajaților CT Bus blochează transportul public din Constanța: „Astăzi s-a umplut paharul nemulțumirilor” # Adevarul.ro
Transportul public din Constanța este blocat marți dimineață, 16 decembrie, după ce angajații CT Bus au declanșat o grevă de avertisment, nemulțumiți că nu își vor primi prima de Crăciun.
Trezoreria SUA respinge oferta lansată de Xtellus Partners pentru activele internaționale ale Lukoil # Adevarul.ro
Trezoreria SUA a respins oferta unui grup condus de banca americană Xtellus Partners pentru activele internaţionale ale grupului rus Lukoil.
Nicușor Dan a declarat luni seară că până la sfârșitul acestei săptămâni va fi numit un nou ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu.
Strigătele jucătorilor tenis au fost auzite. Noutățile aduse de ATP în viitorul sezon competițional # Adevarul.ro
După un sezon sufocant, 2026 aduce noutăți în regulamentul de tenis pentru a-i proteja pe sportivi.
Autoritățile britanice, acuzate că au încercat să mușamalizeze un viol comis de doi afgani asupra unei fete de 12 ani # Adevarul.ro
Autoritățile din Marea Britanie sunt acuzate că au încercat să mușamalizeze un caz de viol asupra unui minor, în care au fost implicați doi cetățeni afgani.
Refrișarea distribuțiilor pare una din preocupările actuale ale managementului primei scene lirice naționale, în sensul întineririi și intrării în roluri potrivite.
Percheziții la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și la un om de afaceri, într-un dosar de dare de mită # Adevarul.ro
Procurorii DNA fac percheziții marți dimineață la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și la un om de afaceri, într-un dosar ce vizează infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită.
Mai multe zodii, binecuvântate de Dumnezeu în următoarele două luni. Un nativ se bucură de armonie în relații # Adevarul.ro
În următoarele două luni, mai multe zodii vor fi favorizate de o energie aparte, descrisă de astrologi drept o adevărată binecuvântare divină, aducând protecție, sincronicități și răspunsuri la rugăciuni mai vechi.
Trump cere BBC despăgubiri de 10 miliarde de dolari după ce i s-ar fi denaturat un discurs din timpul asaltului asupra Capitoliului: „Și luptăm, luptăm din răsputeri” # Adevarul.ro
Donald Trump a intentat un proces în valoare de 10 miliarde de dolari împotriva BBC, acuzând postul britanic de defăimare în urma difuzării unui documentar care a inclus un montaj controversat al discursului său din 6 ianuarie 2021.
Fiul cunoscutului regizor și actor Rob Reiner a fost arestat pentru uciderea părinților săi. „Părea sub influența drogurilor” # Adevarul.ro
Nick Reiner a fost imobilizat la pământ și încătușat, fiind acuzat de uciderea părinților săi, celebrul regizor Rob Reiner și soția acestuia, Michele Reiner.
România va încheia anul cu un deficit bugetar de 8,4%. Kelemen Hunor: „Din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflației” # Adevarul.ro
Guvernul a făcut pași importanți pentru echilibrarea bugetului și reducerea deficitului bugetar, estimat la 8,4% la finalul acestui an, nivel stabilit în acord cu Comisia Europeană, a declarat președintele UDMR.
Zelenski își menține poziția și nu vrea să cedeze Donbasul rușilor: „Nu vorbim încă despre un referendum” # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat că, în prezent, nu se discută despre organizarea unui referendum privind rezolvarea problemei teritoriale a Donbasului, menționând că Ucraina nu va recunoaște sub nicio formă regiunea ca aparținând Federației Ruse.
Aproape 90 de zboruri legate de Jeffrey Epstein au tranzitat Marea Britanie. Victime britanice susțin că au fost abuzate la bord # Adevarul.ro
Aproape 90 de zboruri asociate cu Jeffrey Epstein au sosit şi au plecat de pe aeroporturi din Marea Britanie, arată o anchetă realizată de presa internațională.
Finalul controversat al vechilor mine de cărbune. „Ce va rămâne aici, deja începem să vedem: ruine și terenuri virane” # Adevarul.ro
Una dintre cele mai vechi mine de cărbune din România a ajuns la capătul existenței sale de aproape două secole. Mina Lonea va fi următoarea exploatare închisă, iar în urma ei, Valea Jiului mai rămâne cu doar trei mine de cărbune și mai puțin de 2.000 de mineri.
Programa care a divizat România: consultările s-au prelungit. Dezbaterea, mai aprinsă ca niciodată # Adevarul.ro
Deși consultarea publică ar fi trebuit să se încheie, discuțiile în contradictoriu despre noua programă pentru Limba Română au dus la prelungirea perioadei. Dacă o tabără vorbește despre importanța reperelor cronologice, cealaltă vrea aducerea literaturii mai aproape de realitățile elevilor.
Bărbat amenințat cu interdicție de un an după ce a cumpărat zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun dintr-un magazin de grădinărit # Adevarul.ro
Un bărbat a fost pus să golească mașina după ce a cumpărat mii de globulețe de Crăciun, fiind amenințat de patronul magazinului că nu i se va mai permite timp de un an să facă cumpărături în vreunul din magazinele sale.
Războiul a intrat în era camuflajului și mobilității totale. Cum funcționează unitățile medicale pe roți # Adevarul.ro
Războiul ruso-ucrainean, care se transformă într-un război al roboților, creează noi reguli nu doar pentru desfășurarea luptelor, ci și pentru sprijinirea unităților.
Harta creditelor ipotecare în 2025: de la 2 milioane lei pentru un apartament în Floreasca, la 370.000 lei în Timișoara # Adevarul.ro
Valoarea creditelor ipotecare variază de la oraș la oraș, în funcție de veniturile celor care le solicită și mai ales de valoarea apartamentelor, un credit nou ipotecar de nivel mediu fiind cuprins între 74.000 de euro și 107.000 euro.
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei # Adevarul.ro
Rachetele de croazieră produse pe plan intern au potențialul de a da o lovitură devastatoare producției de apărare aeriană a Rusiei, deschizând calea spre atacuri cu drone de rază lungă de acțiune împotriva unor ținte suplimentare de pe teritoriul Rusiei, se arată într-un nou raport.
Prețul aurului a crescut enorm în 2025, pe fondul tensiunilor geopolitice și a turbulențelor din piețe, care au generat o cerere mare pentru metalul prețios, considerat activ de refugiu în perioade marcate de incertitudini.
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață # Adevarul.ro
Pe data de 18 decembrie 1916 se încheia cea mai sângeroasă luptǎ a Primului Război Mondial și din întreaga istorie modernă. Este vorba despre bătălia de la Verdun, acolo unde au murit peste un milion de oameni în doar 10 luni.
Pantone este considerat autoritatea principală în materie de culori, datorită expertizei și credibilității sale. Compania a creat Sistemul de potrivire a culorilor (Pantone Matching System – PMS), care oferă fiecărei nuanțe un cod unic.
Turismul în 2026: călătorii fără grabă, evadări personalizate și algoritmi care decid traseul # Adevarul.ro
Datele de la cele mai importante grupuri hoteliere, agenții de turism și experți în prognoză de tendințe din lume sugerează că 2026 va fi anul evadărilor liniștite, al itinerariilor modelate de algoritmi, al retragerilor ultra-personalizate și al revenirii la călătorii mai lente și mai intenționate.
Administraţia Trump investește masiv în sectorul mineralelor rare pentru a reduce dependența de China # Adevarul.ro
Administrația Trump trece de la subvenții clasice la achiziții directe în companii-cheie din sectorul mineralelor rare, pentru a reduce dependența SUA de China și a securiza lanțurile de aprovizionare.
