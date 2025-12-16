Constructor desemnat pentru drumul rapid Piatra Neamț – Autostrada Moldovei A7

16:40

Dorinel Munteanu, antrenorul FC Hermannstadt, a debutat cu o înfrângere 0-2 împotriva Universității Craiova. În ciuda rezultatului, Munteanu subliniază că trebuie să extragă lecții din acest meci. Echipa se află pe loc retrogradabil și se pregătește pentru meciul cu Petrolul, pe care trebuie să îl câștige. Dorinel Munteanu a debutat ca antrenor la FC Hermannstadt …