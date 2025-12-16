„Deputatul Mitralieră”, achitat în cazul titlului de revoluționar. De ce era acuzat Cătălin Rădulescu?
Newsweek.ro, 16 decembrie 2025 21:20
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, a fost achitat de Curtea de Apel Bucureș...
Acum 5 minute
21:50
Peste 7.000 de megawați vor fi finanțați de Comisia Europeană pentru interconectările cu țările vecine # Newsweek.ro
România va beneficia de prețuri mai mici la energie pentru consumatori și industrie, ca urmare a fin...
Acum 15 minute
21:40
SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice # Newsweek.ro
SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice, conform...
Acum o oră
21:20
21:10
Președintele atacă la CCR legea ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupr...
Acum 2 ore
20:50
Ce spune raportul CSAT despre anularea alegerilor, candidatura lui Călin Georgescu și implicarea Rusiei? # Newsweek.ro
CSAT a prezentat în Parlament raportul de activitate pe anul 2024. Acesta conține mai multe paragrea...
20:40
De ce a încălcat PSD protocolul în cazul moțiunii împotriva Dianei Buzoianu? Explicația lui Grindeanu # Newsweek.ro
Social democrații sunt acuzați că au încălcat protocolul Coaliției de guvernare în cazul moțiunii îm...
20:30
Viața la pensie. Ce să faci ca să fii sănătos tun după 65 de ani? Obiceiuri banale pentru a trăi mai mult # Newsweek.ro
După vârsta de 60 de ani, obiceiurile zilnice devin esențiale pentru menținerea sănătății. Alegerile...
20:20
Un bărbat a cumpărat o casă cu 220.000 €. După 3 luni o demolează. Ce greșeală gravă a făcut ? # Newsweek.ro
Un bărbat a cumpărat o casă cu vedere la mare, pe o porțiune pitorească de coastă. Dar, doar trei lu...
20:10
Operațiunea „Curățarea Mării Negre” de submarinele Rusiei. Avioane NATO monitorizează, Ucraina lovește # Newsweek.ro
Două avioane de recunoaștere ale SUA au fost active simultan deasupra Mării Negre, la 15 decembrie, ...
20:00
Ce face Ciprian Ciucu de când a fost ales primarul Bucureștiului? „Orice spun acum poate avea consecințe” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului de mai bine de o săptămână. Însă, de ceva ...
Acum 4 ore
19:50
Atenție! Escrocheriile cu PayPal folosesc adrese de e-mail reale și vă păcălesc să faceți achiziții false # Newsweek.ro
O înșelătorie abuzează sistemul de abonament PayPal pentru a trimite e-mailuri reale cu achiziții fa...
19:50
Reducerea pragului ISU pentru autorizaţia de incendiu la 200 mp, o ameninţare majoră pentru HoReCa # Newsweek.ro
FPIOR avertizează că reducerea pragului ISU la 200 mp pentru autorizaţia de incendiu ar putea afecta...
19:40
Blindatul indigen VLAH, coloana vertebrală pentru mobilitatea tactică a armatei, un „Humvee” al României # Newsweek.ro
În decembrie, România a prezentat primul vehicul blindat VLAH (Vehicul de Luptă Autonom Hidramat) p...
19:20
Rețeta bunicilor de sărbători pentru toba de casă. Secretul preparării corecte, fără miros # Newsweek.ro
Toba de casă ca la bunici se prepară cu grijă și curățenie. Fierbe bine stomacul și adaugă condiment...
19:10
Numărul de calorii de care avem nevoie zilnic variază de la o persoană la alta – și este de obicei m...
18:50
Decizia CSM în cazul judecătorului Laurențiu Beșu. Ce a cerut magistratul în legătură cu funcția sa? # Newsweek.ro
Judecătorul Laurențiu Beșu, care a făcut acuzații la adresa Curții de Apel București în documentarul...
18:50
Ce să nu faci niciodată când primești un apel SPAM. Expert: „Încă nu suntem pregătiți pentru ce e mai rău” # Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică vorbesc despre o greșeală gravă pe care nu ar trebui să o faci ni...
18:40
De ce bradul tău artificial nu arată ca unul adevărat. Cum să-l faci să arate ca unul din pădure imediat # Newsweek.ro
Bradul artificial pare mereu “fals” pentru că ramurile sunt prea ordonate și uniform colorate. Desfă...
18:30
Horoscop 2026 Care zodii își vor împlini visele și care vor fi lovite de ghinion? Cum te protejezi de rău? # Newsweek.ro
Horoscop 2026 - Fie ca Anul Nou 2026 să vă aducă fericire și prosperitate în viață. Este un nou an ș...
18:20
Câte submarine mai are Rusia în Marea Neagră? O dronă de 239.000$ a Ucrainei face praf o navă de 400.000.000$ # Newsweek.ro
Atacul dronei subacvatice Sub Sea Baby a SBU nu este doar primul episod din istorie al unei lovituri...
18:10
CSM a a nunțat că a sesizat Inspecția Judiciară în cazul procurorului-șef al Direcției Naționale Ant...
18:10
The Rolling Stones au anulat turneul pe stadioane din Marea Britanie și Europa, programat pentru 2026 # Newsweek.ro
The Rolling Stones au anulat planurile pentru un turneu pe stadioane în Marea Britanie şi Europa în ...
Acum 6 ore
17:50
2.000 de clienți ai unui SPA din Cluj au fost avertizați să se testeze după depistarea a două cazuri de lepră # Newsweek.ro
Două mii de clienți ai salonului SPA din Cluj unde două angajate din Indonezia au fost confirmate cu...
17:30
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari # Newsweek.ro
Ajutorul financiar pentru pensionari va continua și în 2026, a anunțat ministrul Muncii, precizând c...
17:20
Decizia lui Bolojan cu impact pentru milioane de români. Cât va costa metru cub de lemn de la 1 ianuarie? # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a adoptat un proiect cu impact pentru milioane de români. Este vorba de acei români...
17:10
Muntenegru face un pas major spre UE. Cinci capitole de negociere închise, 12 finalizate în total # Newsweek.ro
Muntenegru continuă să avanseze pe drumul spre aderarea la Uniunea Europeană, închizând cinci noi ca...
16:50
LIVE VIDEO Nicușor Dan, anunț important de la Helsinki: Ce spune despre războiul din Ucraina? # Newsweek.ro
Nicușor Dan face declarații de la Helsinki. Șeful statului a spus că față de amenințarea războiului ...
16:50
Nicușor Dan, despre neînțelegerile din Coaliția de guvernare: ”Mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat despre neînțelegerile politice din ultima perioadă, că nu i se pare în regulă ...
16:50
Germania întărește apărarea aeriană a Ucrainei. Sisteme Patriot, Iris-T și rachete Sidewinder donate de Berlin # Newsweek.ro
Germania a livrat Ucrainei două sisteme de apărare aeriană Patriot, al nouălea sistem Iris-T și a an...
16:40
Un adevărat lunetist al naturii: cobra scuipătoare poate „trage” venin cu precizie pe câțiva metri # Newsweek.ro
Cobra scuipătoare este unul dintre cei mai periculoși șerpi, capabil să proiecteze venin cu mare pre...
16:20
Finlanda avertizează: Rusia își va muta trupele pe flancul estic NATO după un acord de pace cu Ucraina # Newsweek.ro
Premierul Finlandei avertizează că un eventual acord de pace în Ucraina ar putea determina Rusia să ...
16:10
Livrările globale de telefoane mobile inteligente vor scădea cu 2,1% anul viitor din cauza costurilor # Newsweek.ro
Livrările globale de telefoane mobile inteligente a urma să scadă cu 2,1% anul viitor, majorarea cos...
Acum 8 ore
15:50
FOTO Povestea BMW Seria 3, de la „Rechin”, „Ursuleț” și „Pisică”, la Neue Klasse, în 50 de ani # Newsweek.ro
BMW Seria 3 a împlinit 50 de ani. De la începutul producţiei, în 1975, „Rechinul”, „Ursulețul”, „Pis...
15:40
Hackerii au obținut codul sursă al registrului militar rusesc. Baza de date a recruților a fost furată # Newsweek.ro
Baza de date rusească pentru recruți s-a dovedit vulnerabilă la atacuri cibernetice și infiltrări su...
15:20
Este sau nu „ucigașă” bacteria găsită în apa de la Spitalul de Copii Iași? Ce zice un infecționist? # Newsweek.ro
Prof.dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, explic...
15:20
Sondaj: 40% dintre românii din diaspora vor să investească în România. Care sunt domeniile de interes # Newsweek.ro
Studiul, desfășurat în septembrie - octombrie 2025, arată că 4 din 10 români plecați își doresc să i...
15:10
Zeci de persoane au cerut daune morale după un accident soldat cu trei morți. Cele 45 de părți civil...
15:10
Cine a redeschis cazul Berihoi, ucigașul cu 150 km/h pe zebră de la Iași: mâna dreaptă a Liei Savonea # Newsweek.ro
Proaspăt numită în echipa de conducere a Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiț...
14:50
Zelenski spune că Ucraina şi SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în acest weekend # Newsweek.ro
Zelenski a declarat, după zile de negocieri intense la Berlin, că echipele ucrainene şi americane se...
14:40
Ministrul Educației amână publicarea programei de limba română pentru clasa a IX-a, după reacțiile negative # Newsweek.ro
Ministrul Educației decide să amâne publicarea programei de limba și literatura română pentru clasa ...
14:20
Ministrul Muncii a spus ce se va întâmpla cu alocațiile de anul viitor. În 2025, nu au crescut # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că el susţine majorarea alocaţiilor copiilor, de la 1 ianuar...
14:00
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care obligă cluburile sportive să aibă cel puțin 40% români într-o echipă # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea care obligă clubu...
Acum 12 ore
13:40
VIDEO De la București la Adjud, în 2 ore, cu mașina, pe Autostrada Moldovei, de Crăciun? Cum merg lucrările # Newsweek.ro
Moș Crăciun s-ar putea să vină cu un „cadou” pentru șoferi în 2025: de la București la Adjud, în 2 o...
13:40
La universitate, la 12 ani! Cel mai tânăr absolvent de liceu studiază acum economia. Unde se întâmplă # Newsweek.ro
Lina Heider (12 ani) este cea mai tânără absolventă de liceu din Germania – și probabil și cea mai t...
13:30
Kelemen Hunor a discutat cu Sorin Grindeanu. Liderul UDMR spune că PSD a încălcat protocolul coaliției # Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul unor ...
13:20
Casa de Pensii: Pensiile speciale sunt de 8 mai mari ca pensii „normale” și de 15 ori cât cele de invaliditate # Newsweek.ro
Casa de pensii a anunțat cât de mari sutn pensiile speciale, pensiile contributive și pensiile de in...
13:10
Impactul deciziei CEDO în cazul Dănileț: Magistrații pot face comentarii publice pe rețele de socializare # Newsweek.ro
Nicoleta Popescu, avocata care l-a reprezentat pe Cristi Danileț la CEDO a explicat impactul decizie...
12:50
Specialist în economie: România încheie 2025 cu un deficit de circa 8%. Economia încetinește. Ce urmează? # Newsweek.ro
România încheie 2025 cu un deficit de circa 8%, economia încetinește, iar, pentru piețe, problema pr...
12:40
Care pensionari au luat între 490 și 610 lei în plus la pensie în decembrie? În ce oraș pensiile sunt duble? # Newsweek.ro
Pensiile nu sunt unitare. În unele orașe, pensiile au ajuns să fie de 2 ori mia mari decât în altele...
12:30
Nicuşor Dan: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada următoare” # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a afirmat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Federaţi...
