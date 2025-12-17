Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și prăbușirea iminentă
Adevarul.ro, 17 decembrie 2025 04:45
România profund ideologizată și polarizată navighează pe ape tulburi, iar implicațiile politice, geopolitice, economice și sociale sunt uriașe, avertizează politologul Paul Algică. Iar realitatea nu ne iartă — schimbările radicale care vor veni urmând să ne găsească complet nepregătiți.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
05:15
De ce îți aduce pisica prada. Gestul generos și înfiorător, semn de afecțiune și responsabilitate felină # Adevarul.ro
O pisică semi-familiară care locuia în curte a pus odată un porumbel mort pe verandă, s-a uitat mândră în ochii tăi și a fugit. Acest gest, atât de șocant pentru oameni, este considerat în lumea felinelor drept expresia supremă a responsabilității sociale și a grijii.
Acum o oră
04:45
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și prăbușirea iminentă # Adevarul.ro
România profund ideologizată și polarizată navighează pe ape tulburi, iar implicațiile politice, geopolitice, economice și sociale sunt uriașe, avertizează politologul Paul Algică. Iar realitatea nu ne iartă — schimbările radicale care vor veni urmând să ne găsească complet nepregătiți.
Acum 2 ore
04:15
Argintul se scumpește masiv, urmând tendințele aurului. Care sunt motivele și ce efecte va avea # Adevarul.ro
Prețul argintului a atins un nivel record înainte de o reducere preconizată a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA și pe măsură ce cererea din industria tehnologică pentru metalul prețios rămâne ridicată.
03:45
Alimentul la modă și precauțiile pentru persoanele care au probleme cu tiroida. „Consumul în exces poate avea efecte negative” # Adevarul.ro
Un aliment din ce în ce mai des folosit și în dieta românilor ar trebui consumat cu precauție dacă știm că avem probleme legate de glanda tiroidă. Un medic endocrinolog explică la ce să fim atenți.
Acum 4 ore
03:15
Sărbători cu buget restrâns: jumătate dintre români au sub 500 de lei pentru cheltuieli # Adevarul.ro
Sărbătorile de iarnă sunt o ocazie de a petrece timp alături de cei dragi, dar, uneori, pot fi și o sursă de presiuni financiare. Creșterile de prețuri din ultimul an au afectat puterea de cumpărare a oamenilor și, implicit bugetele alocate cumpărăturilor.
02:45
Indicii că Rusia își protejează flota din umbră. Observațiile făcute de marina suedeză asupra petrolierelor din Marea Baltică # Adevarul.ro
Marina suedeză a identificat personal militar rus în uniformă la bordul unor petroliere legate de așa-numita flotă din umbră a Rusiei în Marea Baltică, potrivit unui reportaj al SVT, postul public de radio suedez.
02:15
Unul dintre cele mai impresionante momente ale istoriei celui de-al Doilea Război Mondial a avut loc cu doar patru zile înainte de Crăciun, în timpul unui raid al Aliaților deasupra Germaniei Naziste. Deși erau inimici, doi piloți militari au arătat că nici măcar războiul nu poate șterge umanitatea.
01:45
România, campioană la pierderi. Cum ratăm an de an să aducem miliarde la buget. Expert: „Nu ne ducem toți după fenta politicienilor” # Adevarul.ro
România se laudă cu realizările sale, dar este din multe puncte de vedere un contraexemplu în Uniunea Europeană. Pe lângă sărăcia mare, inflația uriașă și deficitul enorm, România e acum ultima și la capitolul recuperării impozitului pe profit.
Acum 6 ore
01:15
Taxe și impozite mai mari din 2026. Un expert explică impactul asupra bugetelor românilor # Adevarul.ro
Noile măsuri fiscale din 2026 vor fi resimțite direct în bugetele familiilor, prin taxe mai ridicate și controale mai stricte asupra veniturilor. Pentru populație, impactul se traduce prin costuri mai mari, creșterea costului de trai, ajustări în modul de consum și prudență.
00:45
Cum îți pregătești corect mașina pentru iarnă. Sfaturile esențiale ale specialiștilor auto # Adevarul.ro
Aproximativ jumătate dintre mașinile care circulă în România intră în sezonul rece fără pregătirea minimă necesară, potrivit unei analize de specialitate care arată că procentul este si mai mare în orașe, unde drumurile scurte, traficul aglomerat fac ca mașinile să fie și mai vulnerabile la frig.
00:30
Nicuşor Dan le-a explicat protestatarilor din Londra de ce au fost anulate alegerile: „O campanie de manipulare și dezinformare a Rusiei de 10 ani” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicuşor Dan, a stat de vorbă marți seara cu un grup de protestatari români la Londra, oferind explicații despre anularea turului doi al alegerilor prezidențiale.
00:15
17 decembrie: Zi de doliu în Timișoara. Forțele de represiune au început să tragă în manifestanți în timpul Revoluției # Adevarul.ro
În ziua de 17 decembrie, anul 1989, la ordinele fostului dictator Nicolae Ceaușescu, forțele de represiune au început să tragă în manifestanții de la Timișoara. Tot pe 17 decembrie, în 1936, s-a născut Jorge Mario Bergoglio, cunoscut și ca Papa Francisc.
00:15
Englezii și francezii cer mobilizare de război. Ce însemnă asta pentru România: „Rușii vor acționa în consecință” # Adevarul.ro
Generalul (r) Ștefan Dănilă, fostul șef al armatei române, și generalul (r) Virgil Bălăceanu explică, pentru „Adevărul”, cum ar arăta pentru România și NATO o confruntare militară cu Rusia și în ce măsură mai poate fi aceasta evitată.
00:00
Mesajul lui Nicușor Dan pentru românii din Marea Britanie: „Cred că reprezentați un potențial uriaș pentru țara noastră” # Adevarul.ro
„Am un optimism foarte puternic față de România, pe termen mediu”, le-a transmis președintele Nicușor Dan românilor din Marea Britanie, în cadrul unei întâlniri organizate la Ambasada României din Londra.
16 decembrie 2025
23:45
Cisternă încărcată cu amoniac răsturnată pe DN 5, între Bucureşti şi Giurgiu. A fost activat planul de intervenţie chimică # Adevarul.ro
Un accident grav s-a produs marţi seară pe drumul naţional DN 5, care leagă Bucureştiul de Giurgiu, după ce o cisternă încărcată cu amoniac s-a răsturnat în judeţul Giurgiu. Incidentul a avut loc în zona localităţii Remuş, în apropierea sensului giratoriu cu DN 5D.
Acum 8 ore
23:30
Diana Buzoianu acuză un atac coordonat împotriva sa: „S-au dat bani serioși pentru denigrări. Voi acționa în instanță” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză un „atac coordonat” împotriva sa și susține că în spatele denigrărilor care i-au vizat activitatea s-au cheltuit „bani serioși”.
23:30
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul României # Adevarul.ro
Un mic oraș din nordul extrem al Moldovei este una dintre puținele localități din România care are drumurile asfaltate în proporție de sută la sută. Este vorba despre Săveni, orașul care în ultimul deceniu a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă cu ajutorul fondurilor europene și guvernamentale.
23:15
Din 2026, Art Safari se mută în cea mai efervescentă zonă a Bucureștiului, Amzei, și devine Art Safari New Museum # Adevarul.ro
Brâncuși - expoziție-tribut, Mihai Eminescu dincolo de manuale, Nicolae Vermont și farmecul Belle Époque și Sergiu Celibidache
23:00
Oscar 2026: Filmul românesc „Jaful secolului”, scris de Cristian Mungiu, nu prinde lista scurtă a lungmetrajelor internaționale # Adevarul.ro
Academia de Arte și Științe Cinematografice din Statele Unite (AMPAS), instituția care decernează premiile Oscar, a anunțat marți, 16 decembrie 2025, listele scurte pentru 12 categorii, inclusiv cea de „cel mai bun lungmetraj internațional”, potrivit Variety.
23:00
Se va confrunta Ursula von der Leyen cu o nouă moțiune de cenzură în Parlamentul European? „Urmează o analiză amănunțită” # Adevarul.ro
Victor Negrescu, vicepreședinte al parlamentului european și al Social-Democraților Europeni, a explicat, în cadrul unor declarații de presă, în Legislativul european, la Strasbourg, că în S&D a fost dat startul unei analize cu privire la funcționarea colaborării în coaliția europeană.
23:00
Mizele uriașe pentru România la summitul de la Helsinki: „Nu ne putem permite luxul de a sta cu mâna întinsă” # Adevarul.ro
Liderii celor opt state membre UE de pe Flancul de Est s-au reunit marți la Helsinki cu un mesaj neechivoc pentru Bruxelles: securitatea flancului estic nu mai poate fi tratată doar ca o cheltuială națională.
23:00
„Manifestul politic” lansat marți de AUR. Anunțul făcut de George Simion: „Dorim să ajungem la alegeri anticipate” # Adevarul.ro
Alianța pentru Unirea Românilor anunță lansarea manifestului politic „Opoziție totală - Opoziție națională”, un „document-program care stabilește direcțiile de acțiune ale noastre în actualul context politic, social și economic”.
22:45
Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social # Adevarul.ro
Mai mult decât un deschizător de drumuri în industria iGaming, Kaizen Gaming este recunoscut ca Great Place to Work în Europa și America de Sud, aflându-se în avangarda inovației tehnologice și demonstrând un angajament constant față de responsabilitatea socială.
22:30
Păruială, îmbrânceli și pumni, între alesele Congresului din Ciudad de México. O deputată a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ședința, suspendată în țipete # Adevarul.ro
Lucrările Congresului din Ciudad de México au luat o turnură haotică luni,15 decembrie: dezbaterea privind dispariția Institutului pentru Transparență, Accesul la Informații Publice, Protecția Datelor Personale și Responsabilitatea a dus la o confruntare violentă.
22:30
Revoluția din 1989, sfârșitul regimului Ceaușescu. Cum au ajuns românii la capătul răbdării, în cea mai lungă dictatură # Adevarul.ro
În urmă cu 36 de ani, România s-a rupt brutal de regimul care îi privase pe majoritatea locuitorilor săi de drepturi și libertăți fundamentale. Revoluția din Decembrie 1989 a fost sângeroasă și a pus capăt unei dictaturi care inspira teamă românilor și care adusese țara în pragul colapsului.
22:30
15 ani de închisoare pentru Viktor Ianukovici: fostul lider de la Kiev, găsit vinovat pentru trafic de persoane și incitare la dezertare # Adevarul.ro
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici și fostul șef adjunct al Serviciului de Probațiune, Konstantin Kobzar, au primit condamnări definitive pentru trafic de persoane și incitare la dezertare, respectiv 15 și 10 ani de închisoare, a anunțat Biroul Procurorului General al Ucrainei.
22:15
Simona Popescu, una dintre vocile cunoscute ale presei românești, s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani.
22:15
Ministrul Muncii, despre majorarea salariului minim: „Va avea impact favorabil în primul rând pentru lucrătorii din mediul privat” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat marți, 16 decembrie, că o eventuală creștere a salariului minim nu ar majora semnificativ cheltuielile de personal în sistemul bugetar.
22:15
Cadouri de Crăciun pentru el: Top 15 aparate și produse de ras și bărbierit verificate online – alege cadoul care îl va impresiona și răsfăța # Adevarul.ro
Descoperă top 15 produse de ras, bărbierit și îngrijire personală pentru cadouri de Crăciun pentru el. Alege cadoul perfect care îl va impresiona și răsfăța, cu produse verificate și recomandate online.
22:00
Metrorex a introdus un tren decorat de Crăciun pe Magistralele 1 și 3, pentru a aduce spiritul sărbătorilor în călătoriile zilnice ale bucureștenilor.
21:45
Fundamentată pe valorile spirituale elene, cultura latină aduce o mentalitate mai tolerantă și o evidentă bucurie a viețuirii.
21:45
Un bărbat deține cea mai mare colecție de globuri de zăpadă din lume: peste 11.000 de exemplare, cel mai vechi reprezentând Turnul Eiffel # Adevarul.ro
Totul a început în 1984, cu un simplu glob de zăpadă primit de Crăciun. În prezent, Josef Cardinal, din Germania, deține peste 11.000 de globuri. Întreaga colecție i-a adus, recent, un record mondial Guinness, transformând pasiunea sa într-un mic muzeu.
21:45
Povestea bărbatului care a supraviețuit Holocaustului și exilului în Siberia pentru a muri ca un erou în atacul armat din Australia. Mărturia fiicei sale # Adevarul.ro
Alex Kleitman, un imigrant ucrainean în vârstă de 87 de ani, născut în Odesa, Ucraina, un supraviețuitor al Holocaustului, a fost ucis în timp ce încerca să-și protejeze soția de gloanțe în atacul armat ce a țintit o adunare evreiască ce sărbătoarea Hanuka pe plaja Bondi din Sydney.
Acum 12 ore
21:30
Propunerile de pace negociate cu americanii ar putea să fie prezentate Rusiei în câteva zile. Zelenski: „Ne bazăm pe cinci documente” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace ar putea fi finalizate în curând, după care trimișii americani le vor prezenta Kremlinului.
21:30
„O misiune foarte reuşită”. Cum apără Pete Hegseth şi Marco Rubio operațiunile SUA în Caraibe # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio şi secretarul american al apărării Pete Hegseth au apărat marţi în Congresul SUA loviturile lansate de armata Statelor Unite împotriva ambarcaţiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe.
21:15
Deputatul „Mitralieră” achitat de Curtea de Apel Bucureşti în cazul titlului de revoluționar. Ar fi încasat o indemnizație de peste 140.000 de lei # Adevarul.ro
După ani de procese și zeci de amânări, Curtea de Apel Bucureşti l-a achitat pe fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, în dosarul privind titlul de „Luptător cu Rol Determinant”, într-un caz care a stârnit controverse în justiție.
21:15
Parlamentul European i-a ridicat imunitatea eurodeputatei Alessandra Moretti în ancheta „Qatargate” # Adevarul.ro
Parlamentul European a votat marţi în favoarea ridicării imunităţii parlamentare a eurodeputatei italiene Alessandra Moretti în urma cererii procurorilor belgieni care anchetează cazul de corupţie ”Qatargate”, transmite ANSA.
21:15
A murit Alexandru Lăzărescu, fostul Şef de Misiune al României la JO 2000 şi 2004: „Un om al sportului adevărat, riguros şi profund respectat” # Adevarul.ro
Alexandru Lăzărescu, fost Şef de Misiune al României la Jocurile Olimpice de vară de la Sydney 2000 şi Atena 2004, precum şi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Nagano 1998, a murit la vârsta de 90 de ani.
21:15
Negrescu, despre votul la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „PSD nu a încălcat protocolul”. Ce ar putea înclina balanța privind participarea la guvernare # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PSD, eurodeputatul Victor Negrescu, a explicat necesitatea unei dezbateri cu privire la funcționarea actualei coaliții de guvernare, mai ales în contextul în care cel de-al doilea proiect pentru modificarea condițiilor de pensionare ale magistraților ar pica din nou la CCR.
21:00
MAE: Statele Unite ale Americii au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit marți, 16 decembrie, a zece rundă a Dialogului Strategic România-Statele Unite. SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice, se arată în declaraţia comună transmisă după eveniment.
21:00
„Boala trecutului” care a reapărut în România. Valeriu Gheorghiță: „Nu este o amenințare, dar trebuie recunoscută la timp” # Adevarul.ro
Medicul Valeriu Gheorghiță atrage atenția că lepra nu reprezintă o amenințare de sănătate publică, dar trebuie recunoscută la timp.
20:45
Cristi Danileţ îi cere președintelui Nicușor Dan să convoace de urgență Consiliul Superior al Magistraturii și să ceară „investigații disciplinare și penale pentru problemele grave din Justiție“.
20:45
Fake news despre o lovitură de stat în Franța. Macron, mesaj de la un președinte african: „Ce se întâmplă la voi ? Sunt foarte îngrijorat!” # Adevarul.ro
De câteva zile, Facebook refuză să elimine o înregistrare video generată de inteligența artificială care anunța că în Franța a avut loc o „lovitură de stat”.
20:30
Eurodeputat PSD: „România are nevoie de o agenție interguvernamentală pentru implementarea programului SAFE” # Adevarul.ro
Vasile Dîncu, eurodeputat PSD și fost ministru al Apărării, a atras atenția asupra faptului că România ar trebui să aibă o agenție interguvernamentală care să se ocupe de implementarea programului SAFE, dând exemplul altor țări care au astfel de instituții.
20:30
În pline negocieri de pace, Rusia anunță că a preluat controlul asupra oraşului ucrainean Kupiansk # Adevarul.ro
Rusia anunţă marţi că a preluat ”controlul” Kupianskului, un oraş-cheie situat în nord-estul Ucrainei, în oblastul Harkov, după ce forţe ucrainene au revendicat recucerirea mai multor cartiere ale oraşului de la armata rusă.
20:30
Imagini cu prăbușirea unei replici uriașe a Statuii Libertății. Momentul în care a fost doborâtă de vânt # Adevarul.ro
O furtună puternică a doborât luni după-amiază Statuia Libertății din orașul brazilian Guaíba, o replică de aproape 40 de metri a celebrului monument din SUA, după ce rafale de vânt de peste 90 km/h au măturat regiunea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
20:30
Prăbușire a tranzacțiilor imobiliare la nivel național în noiembrie. Județul aflat la coada clasamentului # Adevarul.ro
Piața imobiliară din România a înregistrat un nou recul în luna noiembrie, când la nivel național au fost vândute aproximativ 50.000 de imobile, cu 8.443 mai puține decât în luna octombrie.
20:15
Horoscop miercuri, 17 decembrie. Berbecii sunt atenți la emoții, iar Racii la planuri pe termen lung # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, avertizează că miercuri, 17 decembrie, emoțiile sunt mai intense, relațiile necesită răbdare, iar deciziile financiare trebuie cântărite cu atenție. Unele zodii vor primi sprijin neașteptat, iar trecutul poate oferi lecții valoroase.
20:00
Rolling Stones nu vor mai cânta în Europa în 2026. Care e singura veste bună pentru fani după ce turneul a fost anulat # Adevarul.ro
Trupa britanică Rolling Stones a anunțat că va renunţa la turneul programat pentru 2026 în Europa în 2026, însă au, totuşi, o veste bună pentru fani.
20:00
Ginerele lui Donald Trump renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad, pe locul bombardamentului NATO din 1999 # Adevarul.ro
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a renunțat la planurile de a construi un hotel și un complex rezidențial marca Trump pe un sit sensibil din centrul Belgradului, după ce a întâmpinat o rezistență generală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.