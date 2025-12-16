Andrei Nicule și iubita lui, Claudia, declarații sincere despre relația lor, cu puțin timp înainte de lansarea noului sezon Power Couple: ”Facem totul împreună”

16:00

Ieri seară, la Chefi la cuțite, a fost pentru a treia oară egalitate – de data aceasta între echipa albastră a lui Chef Orlando Zaharia și echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki. În această seară, de la ora 20:30, jurații și concurenții lor se pregătesc să intre în atmosfera Sărbătorilor de iarnă cu o partidă de gătit care aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie.