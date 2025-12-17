Meandrele identității - din pântec până la marele final
Jurnalul.ro, 17 decembrie 2025 06:10
Identitatea se dezvoltă în relații, între Eu și Tu, între mine și celălalt, între mine ca persoană cu o biografie în relația cu lumea externă, cu lumea celorlalți, natura, cultura, și în relația cu lumea internă, visele și fantasmele, poveștile pe care le relatăm și cu care facem proba identității noastre.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
06:30
Contiunăm astăzi, la „Dicționar”, incursiunea în istoria unor familii ce au condus la un moment dat destinul a milioane de români. În vizor sunt numele Călmaș/Callimachi, Ruset/Rosetti, Caragea și Hangerli.
Acum 30 minute
06:10
Identitatea se dezvoltă în relații, între Eu și Tu, între mine și celălalt, între mine ca persoană cu o biografie în relația cu lumea externă, cu lumea celorlalți, natura, cultura, și în relația cu lumea internă, visele și fantasmele, poveștile pe care le relatăm și cu care facem proba identității noastre.
Acum 6 ore
01:10
Ambasada Rusiei, răspuns după ce șeful MI6 a acuzat Moscova de „intimidarea” Marii Britanii # Jurnalul.ro
Ambasada Rusiei la Londra respinge acuzațiile formulate de șeful serviciului britanic MI6, care a susținut că Moscova „intimidează” Regatul Unit, în timp ce mai multe state europene avertizează asupra amenințării tot mai mari reprezentate de Rusia
00:50
Andrei Nicule și iubita lui, Claudia, declarații sincere despre relația lor, cu puțin timp înainte de lansarea noului sezon Power Couple: ”Facem totul împreună” # Jurnalul.ro
Când crezi că ai depășit orice provocare alături de partenerul de viață, când simți că deja ați atins cel mai bun punct al comunicării în cuplu și că nimic nu vă mai poate scoate din zona de confort, atunci apare un format mai diferit de tot ceea ce există!
Acum 8 ore
00:30
Trei zodii se bucură de noroc și succes financiar pe 17 decembrie 2025, sub influența Lunii în Săgetător, care lărgește perspectivele și creează spațiu pentru creștere. Această energie susține un optimism realist, bazat pe oportunități concrete, nu pe simple dorințe.
00:20
Ce este „super-gripa” care a speriat Europa și cum ne putem proteja
00:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, miercuri, timp de patru ore va fi grevă în sectorul aerian din Italia.
16 decembrie 2025
23:40
Michelle Obama a declarat că ea și soțul său, Barack Obama, aveau programată o întâlnire cu regizorul Rob Reiner și soția acestuia chiar în seara în care cei doi au fost găsiți înjunghiați mortal, în locuința lor din Los Angeles.
23:40
Autoritățile din Brașov anunță o nouă abordare în turism, care pune pe primul loc confortul brașovenilor. „Ne dorim turiști, dar în anumite condiții”, spun reprezentanții Primăriei.
23:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace ar putea fi finalizate în curând, după care trimișii americani le vor prezenta Kremlinului.
23:10
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat într-un interviu acordat postului public ZDF că Statele Unite și Europa iau în calcul oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina, care ar putea include intervenția forțelor de menținere a păcii împotriva trupelor ruse, în anumite condiții.
23:10
Directorii financiari intră în alertă: doar 14% cred într-o revenire economică în 2026 # Jurnalul.ro
Contextul economic global continuă să se deterioreze în percepția liderilor financiari, iar 2026 se anunță un an dominat de prudență și strategii defensive.
23:00
Kylian Mbappé câștigă procesul cu PSG privind salariul și bonusurile neachitate de club # Jurnalul.ro
O instanță franceză a decis marți că Paris Saint-Germain trebuie să îi plătească fostului jucător Kylian Mbappé suma de 61 de milioane de euro, reprezentând salariu și bonusuri neachitate.
22:50
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că programul FIV va continua în 2026, cu fonduri europene suplimentare.
22:50
Noua programă de Limba și literatura română pentru liceu, intens contestată în ultimele săptămâni, va fi modificată.
22:40
Metrorex a introdus un tren decorat de Crăciun pe Magistralele 1 și 3, pentru a aduce spiritul sărbătorilor în călătoriile zilnice ale bucureștenilor.
22:40
FIFA a anunțat introducerea unor bilete mai ieftine pentru Cupa Mondială din 2026, după ce prețurile inițiale au fost criticate dur, inclusiv pentru finală, unde costurile ajungeau la peste 3.000 de lire sterline.
Acum 12 ore
22:30
România a semnat o Convenție pentru înființarea unei Comisii internaționale care va decide asupra cererilor de despăgubiri pentru Ucraina, ca urmare a agresiunii Federației Ruse.
22:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 17 decembrie 2025. Miercuri are energia Maimuței de Metal într-o Zi a Succesului.
22:10
George Simion, liderul AUR, lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională” # Jurnalul.ro
George Simion, liderul partidului AUR, a lansat marți seară manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”, un decalog de măsuri prin care partidul său anunță o opoziție fermă și consecventă față de actuala guvernare.
22:00
Fermierii europeni vor beneficia, începând cu ianuarie 2026, de măsuri de simplificare administrativă, subvenții majorate și fonduri suplimentare pentru agricultură, ca urmare a unor decizii votate recent în Parlamentul European, a declarat eurodeputata Maria Grapini.
21:50
Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie au respins recursul formulat de Vlad Pascu pentru decizia de reducere a pedepsei de 10 ani din dosarul „2 Mai” # Jurnalul.ro
Cererile de recurs în casație formulate de inculpatul Matei Vlad Pascu şi de persoana interesată Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor au fost respinse, marți, de Înalta Curte de Casație și Justiție. Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare după accidentul din 2 Mai.
21:40
Zece persoane, inclusiv trei copii, au murit după ce un avion privat s-a prăbușit pe un teren de fotbal din apropierea Ciudad de Mexico, în timp ce încerca o aterizare de urgență.
21:30
Un copil de 10 ani a pus pe jar poliţia din Dolj cu un apel la 112: „Veniți repede, ne omoară! ” # Jurnalul.ro
Un copil de 10 ani din comuna Bistreț, județul Dolj, a sunat la numărul unic de urgență 112 și a strigat: „Veniți repede, ne omoară!”.
21:10
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a discutat marți, la Haga, cu președintele Volodimir Zelenski despre situația de pe front și despre securitatea în regiune.
21:00
Fostul judecător Cristi Danileț îi cere președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, să demisioneze din magistratură. Acesta o acuză că i-a încălcat drepturile atunci când l-a sancționat în anul 2019 pentru delict de opinie.
20:50
Jurnalista Simona Popescu a murit după o luptă de 30 de ani cu cancerul. Ultimul mesaj: „Nu toate luptele pot fi câștigate” # Jurnalul.ro
Simona Popescu, jurnalistă cu o carieră impresionantă în presa românească, a murit după o luptă de 30 de ani cu cancerul. Ultimul ei mesaj emoționant pentru cititori.
20:40
Generațiile Z și millennials apelează tot mai frecvent la inteligența artificială pentru a-și gestiona banii, atrași de rapiditatea răspunsurilor, controlul mai bun asupra finanțelor și costurile reduse. Totuși, mulți rămân precauți atunci când vine vorba de datele personale, scrie Reuters.
20:30
Consiliul Local al Sectorului 2 București a aprobat cofinanțarea pentru realizarea noii Arene Dinamo # Jurnalul.ro
Consiliul Local al Sectorului 2 București a aprobat marți cofinanțarea prevăzută de OUG nr. 52/2025 pentru realizarea noii Arene Multifuncționale Dinamo, precum și alocarea primei tranșe de finanțare din această lună.
20:10
A ști când ai găsit persoana potrivită poate fi dificil. Oricât am încerca, uneori confundăm un partener karmic cu un suflet pereche. S-ar putea să existe ceva la persoana sau situația respectivă ce pare potrivit, însă lucrurile nu vor fi în regulă.
20:00
DNA: O firmă de ride-sharing avea înregistrați 1.000 de șoferi, dar în acte avea 193 de angajați # Jurnalul.ro
O firmă de ride-sharing avea înregistrați pe platformă peste 1.000 de șoferi, dar în acte figurau doar 193 de angajați. Procurorii susțin că mulți șoferi erau plătiți la negru.
19:30
Stelian Ion critică „alba-neagra” petrecută la ÎCCJ în marile dosare de evaziune. Replica Instanței # Jurnalul.ro
La Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, s-a discutat interpretarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală. O „eroare tehnică” poate schimba total soarta unor dosare grele.
19:00
Cum să-ți redecorezi livingul pentru sezonul de iarnă – fără să schimbi tot mobilierul # Jurnalul.ro
Crezi că doar o renovare totală poate aduce un suflu nou în living? Gândește-te din nou! Redecorarea de iarnă se face ieftin și ușor, cu o atenție mai mare pe ce poți muta sau adăuga: de la aranjarea rafturilor, la reorientarea pieselor de mobilier. Urmează sfaturile următoare pentru a-i da spațiului tău un aer festiv.
19:00
Ghidul cumpărăturilor smart: trucuri simple ca să plătești mai puțin și să alegi mai bine # Jurnalul.ro
În ziua de azi, cumpărăturile smart sunt mai mult decât o opțiune modernă – acestea reprezintă o necesitate reală. Prețurile în creștere și timpul limitat ne determină să găsim metode inteligente de a face cumpărături în mod responsabil, a reduce risipa și a evita cumpărăturile impulsive.
19:00
Procurorii au dispus deshumarea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, în urma controverselor apărute după decesul acesteia și a informațiilor potrivit cărora ar fi fost înhumată fără efectuarea unei autopsii.
18:40
Maia naturală este una dintre cele mai vechi metode de fermentare pentru aluaturi de casă.
18:30
Pe marile aeroporturi din Europa se anunță greve în luna decembrie, pe fondul salariilor mici și al condițiilor de lucru precare. Românii care se întorc în țară din Italia, Marea Britanie sau Spania ar putea avea parte de întârzieri.
18:10
Circulația rutieră este închisă, marți, pe DN 1 - Valea Prahovei, pe banda 1 de mers a sensului Brașov - Ploiești din cauza unei alunecări de teren.
18:00
Orhideele sunt printre cele mai apreciate flori de interior dar îngrijirea lor necesită o atenție deosebită. În special, udarea este importantă pentru sănătatea lor.
17:40
Administratorul celui mai mare terminal petrolier al României plafonează salariile conducerii # Jurnalul.ro
OIL Terminal SA, administratorul celui mai mare terminal petrolier al României a modificat contractele conducerii, plafonând salariile și beneficiile potrivit noilor cerințe legale.
Acum 24 ore
17:30
Kremlinul condiționează propunerea ucraineană a unui armistițiu de Crăciun de încheierea unei păci # Jurnalul.ro
Kremlinul, prin vocea lui Dimitri Peskov, a declarat marți că un eventual armistițiu de Crăciun propus de Ucraina depinde de posibilitatea ajungerii la un acord de pace, respingând acordurile pe termen scurt.
17:00
Fifor: Cerem și astăzi, fără echivoc, evaluarea împreună cu revocarea ministrei USR a Mediului # Jurnalul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor spune că votul pentru moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a produs niciun efect, în afară de „tăcere”. Așa că PSD cere și marți, fără echivoc, evaluarea și revocarea ministrei USR a Mediului.
16:40
Secția pentru procurori a CSM îl anchetează pe procurorul șef DNA, Marius Voineag, după dezvăluirile Recorder # Jurnalul.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat, marți, sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări cu privire la aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag.
16:40
Noul hit dance românesc aflat acum în topurile internaționale. „Oricine a avut o dezamăgire în dragoste se regăsește în melodie” # Jurnalul.ro
Este hit internațional și e ascultat deja în peste 30 de țări de pe glob. Versurile sunt în engleză, dar compozitorii sunt români. Tema este una de când lumea: dragostea.
16:30
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut de DNA, alături de omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, în urma perchezițiilor de marți dimineața. Cei doi ar fi încercat să-l mituiască pe șeful RAR
16:20
Atacul cu acid care a orbit o femeie din Rădăuți: 16 ani fără vinovați și un dosar blocat în Justiție # Jurnalul.ro
Atacul cu acid din Rădăuți, care a lăsat o femeie oarbă și desfigurată, rămâne nerezolvat după 16 ani. Dosarul este încă în lucru, iar victima așteaptă dreptatea.
16:20
Sorin Grindeanu explică de ce PSD a votat moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu # Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul său nu a încălcat niciujn protocol când a votat împotriva ministrului Diana Buzoianu și că dacă săptămâna viitoare un alt ministru ar pune în pericol sau ar priva de drepturi oameni din România PSD ar acționa la fel.
16:10
Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0920 lei, în urcare cu 0,06 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0914 lei.
16:00
Battle-ul Chefi la cuțite de diseară aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie. Seara va culmina, însă, cu un verdict șocant la proba eliminatorie # Jurnalul.ro
Ieri seară, la Chefi la cuțite, a fost pentru a treia oară egalitate – de data aceasta între echipa albastră a lui Chef Orlando Zaharia și echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki. În această seară, de la ora 20:30, jurații și concurenții lor se pregătesc să intre în atmosfera Sărbătorilor de iarnă cu o partidă de gătit care aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie.
15:40
Mircea Badea îi ironizează pe #reziști: "Justiția care ne-a salvat de ruși și de lovitura de stat nu mai este bună pentru că este capturată" # Jurnalul.ro
Mircea Badea a criticat public apariția unor personaje din perioada Băsescu-Kovesi care, potrivit lui, vor să „salveze justiția capturată”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.