A venit și-aici Crăciunul Să ne mângâie surghiunul… RADU GYR: NE VOM ÎNTOARCE ÎNTR-O ZI. Excepționala interpretare a Grupului Psaltic Tronos condus de Arhidiaconul Mihail Bucă - VIDEO
ActiveNews.ro, 17 decembrie 2025 03:20
Sunt versurile de început ale celui mai cunoscut colind îngânat compus de Radu Gyr în închisorile comuniste. Greu de conceput că marea sărbătoare a Nașterii Domnului, atât de plină de bucurie, de lumină, de dragoste, poate rima în vreun context cu surghiunul.
• • •
A fost scandal în Comisia Juridică, pe ”Legea Vexler” care intră în plen miercuri, 17 decembrie. Dan Tanasă: ”Românii vor putea fi băgați direct la pușcărie dacă vor posta ”Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane” a lui Radu Gyr”. Urmează Eminescu? # ActiveNews.ro
Legea este de inspirație bolșevică. Oamenii vor putea fi băgați direct la pușcărie pentru că vor posta „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane” a lui Radu Gyr. Se spune și despre Eminescu, și despre Goga că au fost antisemiți.
Radu Gyr a răsunat din nou la Patriarhie la Concertul extraordinar de colinde. A participat și soția lui Nicușor Dan. PF Daniel: ”Colindele celor care au pătimit în închisori sau în persecuție rămân un memorial viu care răsună până în zilele noastre” # ActiveNews.ro
„Pe Fiul în al Său nume, Tatăl L-a trimis în lume, Să se nască și să crească, Să ne mântuiască”. Ne bucurăm împreună de Nașterea Domnului prin Concertul extraordinar de colinde „Răsăritul Cel de Sus”!
Maestrul Nicolae Voiculeț, mesaj către Fritz și ai lui: Vineri, 19 decembrie, 2025, VOI FI LA TIMIȘOARA, în fața voastră. AVEM O ȚARĂ! # ActiveNews.ro
„Dominic Fritz, împreună cu trupele Reich-ului USR-ist și ONG-urile soroșiste de gardă, mi-au transmis cu superioritate că: nu sunt bine venit la Timișoara..(?) Răspunsul meu este clar și de neclintit: Vineri, 19 decembrie, 2025, VOI FI LA TIMIȘOARA, în fața voastră.
Revoluționarul timișorean Marius Mioc: În noaptea de 16 spre 17 decembrie, toți arestații eram ca sardelele în sediul Miliției. VIDEO # ActiveNews.ro
În decembrie 2016, la aniversarea revoluției, am dat un interviu pentru TVR Timișoara. Subiectele interviului au fost evenimentele din decembrie 1989 și blogul Marius Mioc. Am procurat între timp înregistrarea, pe care o prezint și cititorilor ActiveNews împreună cu transcrierea ei.
Cît trăiește, omul învață. Și dacă nu invață, se învață minte! Eu am învățat destule... Și m-am luptat din răsputeri, până la capăt. Nu am renunțat niciodată. Dar nu toate luptele pot fi câștigate. Sper să nu mă uitați niciodată.
Avem Manifestul AUR în fața dezastrului Guvernării PNL-USR-PSD-UDMR. Urmează PROTESTE! România are nevoie de opoziție fermă și fără compromisuri, o opoziție totală, o opoziție națională. DECALOGUL AUR # ActiveNews.ro
România are nevoie de opoziție fermă și fără compromisuri, o opoziție totală, o opoziție națională, spune liderul AUR, care lansează în acest moment un veritabil Manifest AUR
Av. Adrian Toni Neacșu: Diana Buzoianu nu mai are legitimitatea să conducă Ministerul Mediului # ActiveNews.ro
Ca atare, premierul Ilie Bolojan are obligații directe urmare a admiterii moțiunii simple: una (doar) politică de revocare a ministrului mediului care și-a pierdut sprijinul politic al coaliției de guvernare și o alta mai concretă, de a trimite corpul de control pentru a dubla verificările făcute de Ministerul Mediului și de a lua personal măsurile de sancționare
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu face o dezvăluire halucinantă: ”Comisia Europeană susține sfidător că “nu are acces” la detaliile asistenței financiare acordate Ucrainei” # ActiveNews.ro
Răspunsul a fost unul sfidător și șocant: „Comisia nu are acces la detaliile pachetelor de asistență financiară bilaterală pe care statele membre le furnizează Ucrainei”.
16 decembrie: Sfântul Proroc Agheu, Sfântul Mucenic Marin, Sfinții Prom și Ilarie și Sfânta Teofana Împărăteasa # ActiveNews.ro
Sfânta Teofana s-a născut și a crescut în Constantinopol. Era de neam împărătesc, din vestiții Martinachi, fata lui Constantin și a Anei, amândoi de loc din Răsărit. Constantin și Ana se mâhneau și se întristau în fiecare zi că nu aveau copii
Un istoric distruge mitul lui Laszlo Tokeș din decembrie '89: Teza conform căreia sursa revoltei de la Timișoara și a revoluției în general este extremistul iredentist maghiar este falsă. Pe 16 decembrie, Tokeș cerea oamenilor să plece acasă # ActiveNews.ro
Denigratorul României pe toate meleagurile și susținătorul independenței Transilvaniei, extremistul maghiar Laszlo Tokes nu duce lipsă de slugi adulatoare, care respiră același aer fetid, antiromânesc, ca și el.
Aseară, în emisiunea lui Robert Turcescu, "Sub semnul întrebării", de la Metropola Tv., excepționalul român Dan Puric, a adus pe masă o zicere a lui Albert Camus. Care mi-a oferit un moment de meditație.
Sorin Grindeanu și Silviu Vexler urează împreună: Hag Hanuka Sameah! Comentariile românilor # ActiveNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a postat o fotografie din Sinagoga din Timișoara, alături de Silviu Vexler, reprezentantul Federației Comunităților Evreiești din România, urând „Hag Hanuka Sameach”.
Salonul din Cluj unde au fost confirmate cazurile de lepră le-a spus clienților că maseuzele sunt ”bolnave de gripă” # ActiveNews.ro
O clientă a salonului ThaiCo SPA din Cluj, care a beneficiat de sesiuni de masaj în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025, a semnalat lipsa de transparență din partea personalului spa-ului privind starea de sănătate a două angajate.
„Ți-am citit rândurile… Le (și te) înțeleg perfect… Aș avea multe să-ți spun, mă feresc însă de patetisme. La rândul meu, resimt cu mâhnire gustul dezamăgirii postrevoluționare. Se învârte în jurul meu o lume cu care nu am și nu vreau sa am nimic în comun
Justiția va lovi în dreptate astăzi sau curând, odată cu votul decisiv din Camera Deputaților. Va lovi în temelia oricărui demers serios anti marxist, eliminând reperele fundamentale istorice din perioada interbelică ale luptei naționaliste.
Și a fost 16 decembrie 1989: La Timișoara începea protestul care va duce la revolta anti-ceaușistă și anti-comunistă. Primele ciocniri cu forțele de ordine și primele arestări. Ce susțin DSS-iștii că s-a întâmplat: A fost un complot KGB-CIA # ActiveNews.ro
Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara se puneau în mișcare evenimentele care au declanșat revolta populară generalizată din întreaga țară de-acum 36 de ani.
Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea? # ActiveNews.ro
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare”.
Ieri, în Parlamentul României, a fost dezbătută și votată moțiunea simplă de cenzură împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a declarat, în final, după ce senatorii și-au dat votul, că nu va părăsi puntea de comandă...
Călin Georgescu, declarație explozivă la Poliția Buftea: ”Blestemul se va rupe. A venit ceasul!” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar la o zi după ce a fost în fața magistraților de la Curtea de Apel în procesul care joacă un rol crucial.
Președintele Donald Trump a vorbit despre negocierile care au avut loc între reprezentanții SUA, Europei și Ucrainei, negocieri desfășurate la Berlin. Trump a explicat că Ucraina nu are de ales, trebuie să cedeze Donbasul.
Donald Trump, care acuză BBC că a realizat un montaj video înșelător cu extrase dintr-un discurs susținut de el, a depus plângere luni împotriva grupului audiovizual britanic și solicită 10 miliarde de dolari.
Delir al șefului armatei britanice: ”Fiii și fiicele națiunii trebuie să fie pregătiți să lupte. Familiile vor înțelege ce înseamnă sacrificiul” - VIDEO # ActiveNews.ro
Șeful Statului Major al Forțelor Armate Britanice, mareșalul Sir Richard Knighton, a lansat un avertisment dur privind riscul tot mai mare reprezentat de Rusia, afirmând că Marea Britanie trebuie să fie pregătită pentru un conflict armat.
Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Urmează termene decisive în instanță # ActiveNews.ro
Călin Georgescu ajunge la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar la o zi după ce a fost în fața magistraților de la Curtea de Apel în procesul care joacă un rol crucial.
Ion Cristoiu: Cum l-a salvat Raluca Moroșanu pe un controversat om de afaceri chinez | Ținta bătăliei din interiorul puterii: cine pune mână pe DNA și Parchet # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 15 decembrie 2025: Cum l-a salvat Raluca Moroșanu pe un controversat om de afaceri chinez | Ținta bătăliei din interiorul puterii: cine pune mână pe DNA și Parchet.
ȘOBOLANII ROȘII - Portretul oportunistului la tinerețe: Vladimir Tismăneanu despre Lenin, Ceaușescu și Partidul Comunist Român # ActiveNews.ro
Mi-am pus, deci, întrebarea: cum s-a raportat tânărul Vladimir Tismăneanu la figurile arhetipale ale totalitarismului modern: Marx, Engels, Lenin? Cum l-a zugrăvit pe Nicolae Ceaușescu, înainte de-a zbura spre tărâmul ospitalier al Statelor Unite ale Americii?
15 decembrie 2025
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfantul Dumitru Stăniloae” din Iași, Arhiepiscopia Iașilor, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și portalul ortodox de cultură și spiritualitate Doxologia.ro, organizează joi, 18 decembrie 2025, ora 18:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” prelegerea-lansare
Frumoasa actriță australiană Rachael Carpani a murit ”în mod neașteptat” la 45 de ani # ActiveNews.ro
Rachael Carpani, actrița australiană care a apărut în serialele „NCIS: Los Angeles”, „The Glades” și „Against the Wall”, a murit pe 7 decembrie după o luptă cu o boală cronică, a anunțat luni sora ei, citată de NBC.
S-a aflat din ce cauză a murit tânărul de 18 ani perfect sănătos din Timișoara: infarct fulminant! De la ”vaccin”? # ActiveNews.ro
În declarațiile oferite anchetatorilor, mama a precizat că fiul său nu consumase alcool la petrecere și nu existau indicii privind consumul de substanțe interzise. Tânărul nu ar fi prezentat probleme de sănătate cunoscute înainte de tragedie. Ar fi fost util, desigur, să informeze autoritățile și dacă s-a injectat cu „vaccinul” Covid.
„Adică a fi naționalist nu e o chestiune, cum să zic, e o chestiune absolut legitimă. A dori păstrarea tradițiilor sau ceva de felul ăsta e legitim. A pune în discuție anumite funcționări ale Uniunii Europene este legitim și anumite moduri de a lua decizii sunt legitime” (Nicușor Dan *)
O bună prietenă, judecător de-o viață, mi-a mărturisit recent că a fost rugată de propriul copil să nu-și mai devoaleze în public statutul profesional. Eu știu, mami, că tu ești minunată, și bună, și corectă, dar aș prefera ca prietenii din anturajul meu să nu afle că porți roba, ca semn al robiei față de un sistem corupt și putred, în integralitatea lui.
Georgescu după PROCESUL kafkian: "Justiția nu e oarbă iar Hristos nu poate fi îngenuncheat!" ACTUALIZARE de la Curtea de Apel București: Călin Georgescu, în fața celui mai important proces de până acum # ActiveNews.ro
Proces crucial în situația juridică a lui Călin Georgescu! Liderul suveranist se va prezenta astăzi în fața magistraților. De asemenea și alte persoane implicate în cadrul dosarelor au fost citate.
NE-AM SĂTURAT DE COVID, DAȚI-NE ȘI-O LEPRĂ! Ion Novăcescu: Anchetă! Peste 200 de clujeni bogați potențial infectați cu lepră… a la Cluj # ActiveNews.ro
Trei dintre marile necunoscute ale celei mai grave amenințări la adresa adresa securității, prestigiului, sănătății publice și intereselor vitale ale Clujului și clujenilor. în dosarul „Lepră ... a la Cluj”:
În fiecare an, la data de 15 decembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pomenirea Sf. Sfințit Mc. Elefterie, Episcopul Iliriei; Sf. Mc. Antia și Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro
Măria sa moșul și Terorismul Planetar: Vârcolacii climatici au mâncat Soarele – Vă mai amintiți de Copiii Luminii pe care i-am trădat? # ActiveNews.ro
Voi de când nu ați mai văzut soarele? Desăptămâni bune, pământul e învăluit de o pâclă apăsătoare, o penumbră umedă șivâscoasă ce pare fără sfârșit și fără ieșire.
Coaliția PUPU rămâne la Putere - ACTUALIZARE: Moțiunile împotriva Guvernului Bolojan și Dianei Buzoianu, sabotate de PSD în Parlament. George Simion s-a prezentat cu o fotografie sugestivă și nu a vorbit timp de un minut, apoi a cerut demisia Guvernului # ActiveNews.ro
Senatul și Camera s-au reunit în ședință comună, luni de la ora 14.00, pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu.
REFORMA DIN JUSTIȚIE din România a fost premiată în Statele Unite (aoleu!!!, n.n.) de una dintre cele mai prestigioase organizații care lucrează pentru întărirea parteneriatului între America și România. Cunoscută drept ALIANȚA, organizația reunește diplomați, companii și instituții de peste ocean și este condusă de foști ambasadori ai
Bolojan nu este de la "partide", el este un fel de Samuel von Brukenthal, un fel de "guvernator" instaurat în România cu misiunea de a fi numitorul comun al trădărilor, veriga tare a străinilor.
Păi stați așa că se schimbă toată proiecția, înseamnă că scandalul pe care l-a făcut ea este fake și ceea ce spunem de la început, că gen. Coldea este în spatele acestor manifestații, nu este deloc o speculație.
În viața de zi cu zi, alegerea și combinarea culorilor influențează în mod direct stilul personal, încrederea și modul în care suntem percepute. O ținută armonioasă din punct de vedere cromatic transmite echilibru, atenție la detalii și bun gust.
Statele Unite și Ucraina au început a doua rundă de negocieri la Berlin, președintele Volodimir Zelenski discutând din nou cu delegația americană, potrivit RBC-Ucraina.
