17 decembrie: Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail. AUDIO/VIDEO de Silviu Andrei Vlădăreanu

O bună prietenă, judecător de-o viață, mi-a mărturisit recent că a fost rugată de propriul copil să nu-și mai devoaleze în public statutul profesional. Eu știu, mami, că tu ești minunată, și bună, și corectă, dar aș prefera ca prietenii din anturajul meu să nu afle că porți roba, ca semn al robiei față de un sistem corupt și putred, în integralitatea lui.