Pe Profit Insider: Omniasig ofertează
Profit.ro, 17 decembrie 2025 06:10
Omniasig ofertează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
• • •
Acum 30 minute
06:10
Acum 6 ore
01:00
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și lider al PSD, devine consilier în afaceri și management.
00:50
Două mari fabrici vândute în România. Holdingul german Mutares semnează o nouă achiziție VIDEO # Profit.ro
Holdingul german Mutares a preluat afacerea din România a NBHX ROLEM, o companie chinezească prezentă de peste 30 ani în Brașov, furnizor pentru industria automotive
00:40
EXCLUSIV SURPRIZĂ Wizz Air analizează în România o posibilă operare de zboruri interne. Pregătește extinderea cu mai multe destinații # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air pregătește extinderea în România inclusiv cu mai multe destinații, fiind în analiză și o eventuală operare de zboruri interne, anunță, într-o discuție cu Profit.ro, CEO-ul companiei, József Váradi.
00:40
FOTO INEDIT Penitenciar din România face reclamă la forță de muncă - 27 de lei/oră cu transport, hrană, pază incluse. "Aveți de spart lemne, de săpat, de curățat pomi? Curățăm terenuri, șanțuri, canale în condiții avantajoase!" # Profit.ro
În timp ce companii mari din România aleg să aducă din afara țării - precum din Nepal, Sri Lanka și alte state - forță de muncă ieftină, unul dintre penitenciarele din România încearcă să își promoveze propria ofertă cu deținuțu. La un tarif de aproximativ 27 de lei pe oră, penitenciarul asigură transportul, hrana și paza persoanelor private de libertate care vor lucra pentru cine este interesat, relevă anunțul văzut de Profit.ro.
00:40
EXCLUSIV FOTO Ex-fotbalistul Gică Popescu lansează un proiect amplu, cu locuințe, hotel, birouri și magazin, în locul academiei sale de fotbal. S-a asociat cu platforma de investiții imobiliare Hubix # Profit.ro
Fostul fotbalist Gică Popescu, președinte al clubului Farul Constanța, s-a asociat cu compania de management și investiții imobiliare Hubix pentru a dezvolta un amplu proiect imobiliar în locul academiei sale de fotbal din Craiova, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:40
EXCLUSIV Antifrauda a intrat cu 10 echipe în ture la Dragonul Roșu. Urmează analiză privind gradul de conformare. ANAF trage tare să colecteze bani la buget # Profit.ro
Echipe ale direcției Antifraudă a ANAF au început o monitorizare riguroasă a complexului comercial Dragonul Roșu cu echipe care acoperă toate punctele de acces, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Scopul acestei acțiuni este de a descuraja evaziunea, dar și de a obține date care vor fi folosite ulterior pentru analiza gradului de conformare.
Acum 8 ore
23:40
Metrorex a lansat în circulație "metroul lui Moș Crăciun", pe Magistralele 1 și 3.
Acum 12 ore
22:10
Creșterea activității economice din zona euro a încetinit mai mult decât se aștepta la finele anului, pe fondul declinului din industria prelucrătoare, în principal în Germania, cea mai mare economie a regiunii.
22:00
Ginerele lui Trump renunță la un proiect hotelier controversat. Era chiar în fostul cartier general al armatei iugoslave bombardat de NATO în 1999. Suspiciuni de corupție și ”vânătoare de vrăjitoare împotriva investitorului” # Profit.ro
Ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a renunțat la un proiect controversat.
22:00
Președintele american, Donald Trump, se va adresa națiunii, miercuri seară.
21:40
ULTIMA ORĂ Cei mai bogați români, i-au depășit pe frații Pavăl (Dedeman) și Țiriac. Databricks ajunge cu evaluarea la 134 miliarde de dolari după o nouă finanțare # Profit.ro
Compania americană de software Databricks, care îi are printre fondatori pe antreprenorii de origine română Ion Stoica și Matei Zaharia, a atras peste 4 miliarde de dolari întro nouă rundă de finanțare, care îi ridică evaluarea la 134 miliarde de dolari, relevă datele analizate de Profit.ro.
21:30
21:20
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a atras venituri importante din vânzarea produselor nelemnoase, în primele 11 luni ale acestui an.
20:50
Indicele BET reușește a 2-a închidere consecutivă peste pragul de 24.000 de puncte.
20:30
Pe fondul unei stagnări a pieței din China și al modificărilor de politici din Statele Unite, vânzările de vehicule electrice la nivel global au crescut în noiembrie în cel mai lent ritm din februarie 2024.
20:10
Chiar dacă autoritățile vor să limiteze volumul de cash din piață, există o mare parte a populației care preferă să plătească cu banii jos, mai ales în mediul rural.
20:10
Parcul Grozăvești NU mai intră în reamenajare. “Oaza de verdeață” cu vagon de metrou a fost amânată # Profit.ro
Parcul Grozăvești din capitală nu va mai intra, deocamdată, în proces de reamenajare, o investiție totală estimată la aproape 24 milioane lei.
20:00
FOTO Ciucu dezvăluie cu ce s-a ocupat de când a câștigat Bucureștiul. "Orice spun acum poate avea consecințe!" # Profit.ro
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că acum studiază bugetele, organigramele, proiectele de investiții ale municipalității.
20:00
19:40
Trotinete electrice și biciclete electrice - NU toate trebuie asigurate obligatoriu RCA, clarifică UNSAR # Profit.ro
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România clarifica noua Lege privind asigurările RCA, care introduce obligativitatea asigurării și pentru posesorii de trotinete și biciclete electrice.
19:40
SURPRIZĂ la Purcari - Victor Bostan, cel care-și leagă numele de relansarea Purcari ca marcă internațională, revine în poziția de director general # Profit.ro
Deși a vândut pachetul de acțiuni deținut în oferta celor de la Maspex, Victor Bostan este favoritul polonezilor și primește încrederea majoritarilor pentru a prelua din nou șefia executivă.
19:30
Eșec - Planul Giorgiei Meloni de a vinde cadourile a căzut chiar înainte de prima lovitură de ciocan # Profit.ro
Planul premierului italian de a vinde cadourile primite în timpul mandatului său a fost dat peste cap.
19:10
FOTO Toyota lansează oficial în Europa noul SUV electric produs în India. Are autonomie redusă și 4 stele EuroNCAP # Profit.ro
Noul SUV electric Toyota Urban Cruiser a fost lansat oficial în Europa, completând oferta producătorului japonez pe segmentul de zero emisii, astfel încât să poată atinge anul viitor țintele de emisii impuse de Comisia Europeană. Mașina se încadrează în segmentul B-SUV și are peformanțe medii.
19:00
Compania farmaceutică Moderna a primit aviz favorabil de la un Comitet de experți al Agenției Europene a Medicamentului pentru vaccinul său de nouă generație împotriva Covid-19.
18:50
Mai mulți buzoieni sunt acuzați că au indus în eroare o firmă. Acuzația este că au emis facturi și bilete la ordin false pentru a cumpăra produse agro-alimentare.
18:40
România va avea Aeroportul Otopeni 2. Aeroport militar, transformat într-unul civil, aproape de București # Profit.ro
Aeroportul militar Boboc este gândit să fie transformat într-unul mixt, civil și militar.
18:40
Autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri și rănirea altor doi, Vlad Pascu, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai. Instanța supremă i-a respins acum recursul în casație.
18:30
ING anunță în România schimbări la HomeBank, carduri, comisioane, dobânzi, conturi, plăți online. Dispare și o opțiune FOTO # Profit.ro
ING Bank își anunță clienții din România că în platforma Home’Bank vor apărea alte două pachete noi, ING More și ING Extra.
18:30
Rusia își va muta trupele la granițele NATO după ce ajunge la un acord de pace în Ucraina, avertizează Finlanda # Profit.ro
Finlanda solicită mai mulți bani pentru statele de la granița estică a NATO, înaintea primului summit al țărilor care se învecinează cu Rusia, inclusiv pe mare.
18:20
Rusia a declarat drept organizație indezirabilă postul de radio-televiziune internațional german Deutsche Welle (DW).
18:20
Președintele Nicușor Dan a vizitat Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din orașul Espoo, Finlanda.
18:10
Asigurări pentru locuințe. Omniasig a cumpărat acțiunile falimentarei Euroins deținute la asigurătorul care emite polițe obligatorii pentru locuințe. Cât va plăti subsidiara VIG # Profit.ro
CITR Filiala București SPRL, lichidatorul judiciar al falimentarei Euroins Romania, a vândut prin licitație către Omniasig VIG participația deținută de fostul asigurător la societatea care emite polițele obligatorii pentru locuințe, Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).
18:10
Ford Puma Gen-E și Explorer sunt două modele cu zero emisii și personalități diferite.
18:10
EXPLICAȚIA Wizz Air după ce a anulat brusc mai multe curse pe un aeroport din România: Pasagerii afectați au fost informați cu privire la opțiunile disponibile # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air explică motivul pentru care a anulat brusc mai multe curse pe aeroportul din Craiova.
17:50
Prima hartă interactivă a locurilor care apar în cărți și a spațiilor cu valoare literară propune o nouă modalitate de explorare urbană, prin intermediul literaturii.
17:40
Case mai accesibile în întreaga Europă. Bruxelles-ul a început să discute una dintre cele mai presante nevoi ale cetățenilor europeni # Profit.ro
Comisia Europeană a început să discute una dintre cele mai presante nevoi ale cetățenilor europeni.
17:40
Acum 24 ore
17:30
SUA - Locuri de muncă peste așteptări, dar șomajul crește. Piața muncii continuă să se degradeze pe fondul incertitudinii economice generate de politica lui Trump # Profit.ro
Angajatorii americani au înființat 64.000 de noi locuri de muncă în luna noiembrie.
17:30
Favorit neașteptat pentru cumpărarea activelor Lukoil. Companie din Arabia Saudită profită de legăturile politice strânse cu Moscova și Washingtonul # Profit.ro
Compania Midad Energy, din Arabia Saudită, a devenit unul dintre principalii concurenți la cumpărarea activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil.
17:20
România semnează cu gigantul Lockheed Martin un contract de peste 600 milioane dolari pentru instruirea piloților de F-16. Românii nu se mai pot instrui în SUA, iar costul ajungea la 5,6 milioane dolari pentru un pilot # Profit.ro
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a solicitat Parlamentului aprobarea prealabilă pentru semnarea Acordului-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant în cadrul Centrului European de Instruire F-16 (EFTC), găzduit de România, între Ministerul Apărării Naționale (MApN)și compania Lockheed Martin.
17:10
17:00
ULTIMA ORĂ Schimbare la mașini. Se renunță oficial la interdicția motoarelor cu combustie în 2035. Producătorii vor decide câte mașini electrice vor produce # Profit.ro
Măsurile ce vor schimba radical strategia de reducere a emisiilor de CO2 în Uniunea Europeană au fost anunțate oficial acum de reprezentanții Comisiei Europene și acordă flexibilitate constructorilor auto să vândă în continuare mașini cu motoare cu combustie.
17:00
Avertisment pentru firme - Trebuie să treacă la REGES-Online, obligatoriu până la finalul anului # Profit.ro
31 decembrie 2025 este termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-Online.
16:50
Mai multe aeroporturi europene vor intra în grevă.
16:50
Alexandru-Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită, arată Agerpres.
16:40
16:40
Stația electrică 400/220/110/20 kV Sibiu Sud marchează o nouă premieră în sistemul energetic: instalația STATCOM este acum operațională, la dispoziția dispecerului de sistem, după finalizarea cu succes a tuturor lucrărilor și a etapei de punere în funcțiune, anunță compania Electromontaj.
16:30
Depresie în Stockholm - Doar o jumătate de oră de soare toată luna, cel mai înnorat decembrie din 1934 # Profit.ro
Capitala Suediei, Stockholm, a avut parte doar de o jumătate de oră de soare, în această lună.
16:20
