ULTIMA ORĂ Fabrică vândută în România celui mai bogat ucrainean FOTO - Tranzacție finalizată

Guvernul a programat astăzi o ședință specială pentru a aproba rapid proiectul de ordonanță de urgență care prevede că impozitele pe proprietate majorate pentru anul 2026 trebuie anunțate de către Consiliile locale, inclusiv Consiliul General al Municipiului București, până la 31 decembrie 2025, urmând ca în caz contrar autoritățile locale să fie sancționate prin pierderea de fonduri importante de la bugetul statului, cotele din impozitul pe venit și alte sume.