Prețul petrolului coboară sub 60 de dolari pe baril GRAFIC
Profit.ro, 17 decembrie 2025 09:20
Pe fondul speranțelor privind încheierea războiului din Ucraina și al unei eventuale reduceri a restricțiilor de export pentru Rusia, prețul petrolului european a scăzut la sub 60 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii aproape cinci ani.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
09:20
Pe fondul speranțelor privind încheierea războiului din Ucraina și al unei eventuale reduceri a restricțiilor de export pentru Rusia, prețul petrolului european a scăzut la sub 60 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii aproape cinci ani.
09:10
Vinul zilei: un Saperavi din Republica Moldova, cu note de fructe negre supracoapte și condimente, la care se adaugă arome de ciocolată neagră și vanilie. Un vin savuros alături de carne de vită, berbec sau brânzeturi maturate cu mucegai nobil # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Barriquello Saperavi 2018, este un vin roșu sec, intens și matur, care surprinde prin eleganță și profunzime.
Acum o oră
08:50
Chină permite circulația mașinilor autonome de nivelul 3 dezvoltate de două companii auto de stat # Profit.ro
Pentru prima oară, doi producători auto chinezi de stat au fost autorizați să testeze mașini autonome de nivelul 3 pe drumurile locale.
08:40
Încărcarea acasă este cel mai mare avantaj practic al unei mașini electrice.
Acum 2 ore
08:20
Mulți oameni ajung la psihoterapie cu speranța că, prin discuție și introspecție, vor reuși să-și rezolve problemele emoționale, anxietatea, depresia sau blocajele interioare.
08:10
IT-ul românesc, fragil fără investiții în produse. George Panainte, fondator Altamira Software: Digitalizarea nu înseamnă laptopuri și ERP, ci schimbarea modelului de business - VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Fondatorul Altamira Software explică de ce multe proiecte de digitalizare eșuează, cum a pivotat compania de la un produs hardware la servicii software, de ce industria IT din România rămâne dependentă de outsourcing și care sunt riscurile economice pentru sector în lipsa investițiilor în produse și proprietate intelectuală.
08:00
Presiune pe buget: salt puternic al creditelor neperformante cu garanții de stat GRAFICE # Profit.ro
Problema creditelor neperformante cu garanții de stat s-a acutizat semnificativ în acest an, cu o creștere mai ales în trimestrul al treilea. Este vorba în principal despre împrumuturile acordate în pandemie și până în 2024, prin programul IMM Invest.
07:50
În ultimii ani, România a intrat într-o etapă în care familiile de business devin actori tot mai vizibili, mai sofisticați și mai prezenți internațional.
07:40
GRAFICE Eliminarea importurilor de gaze rusești: Cum stă România. Cele mai afectate țări # Profit.ro
Planurile Uniunii Europene de a elimina treptat importurile de gaze naturale din Rusia până în 2027 afectează unele state membre mai mult decât altele, din cauza diferențelor mari între țări în ceea ce privește dependența de gaze și capacitatea de a-și schimba furnizorii.
07:40
Schimbul de generații sau facelift-urile aduc în mod normal o încetinire a vânzărilor pentru orice automobil. Atunci când schimbul se face simultan pe cinci modele, efectul nu întârzie să apară. Dacia a înregistrat scăderi ale livrărilor pe piața din Marea Britanie, în timp ce Ford Puma s-a impus din nou ca lider al pieței.
Acum 4 ore
07:30
Cel mai mare investitor imobiliar român digitalizează cu americanii de la Yardi portofoliul comercial # Profit.ro
Grupul Iulius, deținut de Iulian Dascălu, cel mai mare investitor imobiliar român, a semnat un acord de parteneriat cu compania americană Yardi Systems, furnizoare de software pentru real estate, în vederea digitalizării portofoliului comercial, în suprafață de peste 320.000 de metri pătrați.
07:20
S-a pierdut 1 miliard de euro. Andrei Sârbu, CEO SVN, cel mai mare agent din rezidențial: Schimbările fiscale au dus costuri mai mari cu 18% la locuințe. 2026 vine cu temperări de prețuri - INTERVIU # Profit.ro
Absența unui cadru urbanistic, așa cum se întâmplă în Capitală, afectează puternic piața rezidențială: s-au pierdut – sau cel puțin au fost puse în așteptare – investiții de peste un miliard de euro.
07:10
Decizie discretă - Bolojan mai dă drumul la cheltuieli de personal. Ministerele vor putea transfera, de la alte capitole bugetare, bani pentru drepturi salariale # Profit.ro
Guvernul a permis ministerelor ca până la sfârșitul acestui an să poată transfera fonduri de la alte capitole bugetare pentru plata salariilor și altor drepturi ale angajaților din sistemul bugetar.
07:10
Renault Group anunță un preț pentru noul Twingo electric care pune la zid toată concurența din acest segment, inclusiv Dacia Spring. Mașina va putea fi cumpărată în Franța cu subvenție de la stat, pentru că este produsă în Europa.
06:50
Piețele europene de acțiuni au încheiat în scădere, inversând câștigurile de la începutul săptămânii.
06:40
Primaplay.ro, platforma de streaming din portofoliul Grupului Clever, își consolidează poziția pe piața media sportivă din România și anunță difuzarea meciurilor din Copa del Rey.
06:10
Omniasig ofertează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:00
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și lider al PSD, devine consilier în afaceri și management.
00:50
Două mari fabrici vândute în România. Holdingul german Mutares semnează o nouă achiziție VIDEO # Profit.ro
Holdingul german Mutares a preluat afacerea din România a NBHX ROLEM, o companie chinezească prezentă de peste 30 ani în Brașov, furnizor pentru industria automotive
00:40
EXCLUSIV SURPRIZĂ Wizz Air analizează în România o posibilă operare de zboruri interne. Pregătește extinderea cu mai multe destinații # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air pregătește extinderea în România inclusiv cu mai multe destinații, fiind în analiză și o eventuală operare de zboruri interne, anunță, într-o discuție cu Profit.ro, CEO-ul companiei, József Váradi.
00:40
FOTO INEDIT Penitenciar din România face reclamă la forță de muncă - 27 de lei/oră cu transport, hrană, pază incluse. "Aveți de spart lemne, de săpat, de curățat pomi? Curățăm terenuri, șanțuri, canale în condiții avantajoase!" # Profit.ro
În timp ce companii mari din România aleg să aducă din afara țării - precum din Nepal, Sri Lanka și alte state - forță de muncă ieftină, unul dintre penitenciarele din România încearcă să își promoveze propria ofertă cu deținuțu. La un tarif de aproximativ 27 de lei pe oră, penitenciarul asigură transportul, hrana și paza persoanelor private de libertate care vor lucra pentru cine este interesat, relevă anunțul văzut de Profit.ro.
00:40
EXCLUSIV FOTO Ex-fotbalistul Gică Popescu lansează un proiect amplu, cu locuințe, hotel, birouri și magazin, în locul academiei sale de fotbal. S-a asociat cu platforma de investiții imobiliare Hubix # Profit.ro
Fostul fotbalist Gică Popescu, președinte al clubului Farul Constanța, s-a asociat cu compania de management și investiții imobiliare Hubix pentru a dezvolta un amplu proiect imobiliar în locul academiei sale de fotbal din Craiova, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:40
EXCLUSIV Antifrauda a intrat cu 10 echipe în ture la Dragonul Roșu. Urmează analiză privind gradul de conformare. ANAF trage tare să colecteze bani la buget # Profit.ro
Echipe ale direcției Antifraudă a ANAF au început o monitorizare riguroasă a complexului comercial Dragonul Roșu cu echipe care acoperă toate punctele de acces, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Scopul acestei acțiuni este de a descuraja evaziunea, dar și de a obține date care vor fi folosite ulterior pentru analiza gradului de conformare.
16 decembrie 2025
23:40
Metrorex a lansat în circulație "metroul lui Moș Crăciun", pe Magistralele 1 și 3.
22:10
Creșterea activității economice din zona euro a încetinit mai mult decât se aștepta la finele anului, pe fondul declinului din industria prelucrătoare, în principal în Germania, cea mai mare economie a regiunii.
22:00
Ginerele lui Trump renunță la un proiect hotelier controversat. Era chiar în fostul cartier general al armatei iugoslave bombardat de NATO în 1999. Suspiciuni de corupție și ”vânătoare de vrăjitoare împotriva investitorului” # Profit.ro
Ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a renunțat la un proiect controversat.
22:00
Președintele american, Donald Trump, se va adresa națiunii, miercuri seară.
21:40
ULTIMA ORĂ Cei mai bogați români, i-au depășit pe frații Pavăl (Dedeman) și Țiriac. Databricks ajunge cu evaluarea la 134 miliarde de dolari după o nouă finanțare # Profit.ro
Compania americană de software Databricks, care îi are printre fondatori pe antreprenorii de origine română Ion Stoica și Matei Zaharia, a atras peste 4 miliarde de dolari întro nouă rundă de finanțare, care îi ridică evaluarea la 134 miliarde de dolari, relevă datele analizate de Profit.ro.
21:30
ULTIMA ORĂ Cei mai bogați români, la luptă cu frații Pavăl (Dedeman). Databricks ajunge cu evaluarea la 134 miliarde de dolari după o nouă finanțare # Profit.ro
Compania americană de software Databricks, care îi are printre fondatori pe antreprenorii de origine română Ion Stoica și Matei Zaharia, a atras peste 4 miliarde de dolari întro nouă rundă de finanțare, care îi ridică evaluarea la 134 miliarde de dolari, relevă datele analizate de Profit.ro.
21:20
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a atras venituri importante din vânzarea produselor nelemnoase, în primele 11 luni ale acestui an.
20:50
Indicele BET reușește a 2-a închidere consecutivă peste pragul de 24.000 de puncte.
Acum 24 ore
20:30
Pe fondul unei stagnări a pieței din China și al modificărilor de politici din Statele Unite, vânzările de vehicule electrice la nivel global au crescut în noiembrie în cel mai lent ritm din februarie 2024.
20:10
Chiar dacă autoritățile vor să limiteze volumul de cash din piață, există o mare parte a populației care preferă să plătească cu banii jos, mai ales în mediul rural.
20:10
Parcul Grozăvești NU mai intră în reamenajare. “Oaza de verdeață” cu vagon de metrou a fost amânată # Profit.ro
Parcul Grozăvești din capitală nu va mai intra, deocamdată, în proces de reamenajare, o investiție totală estimată la aproape 24 milioane lei.
20:00
FOTO Ciucu dezvăluie cu ce s-a ocupat de când a câștigat Bucureștiul. "Orice spun acum poate avea consecințe!" # Profit.ro
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că acum studiază bugetele, organigramele, proiectele de investiții ale municipalității.
20:00
Chiar dacă autoritățile vor să limiteze volumul de cash din piață, există o mare parte a populației care preferă să plătească cu banii jos, mai ales în mediul rural.
19:40
Trotinete electrice și biciclete electrice - NU toate trebuie asigurate obligatoriu RCA, clarifică UNSAR # Profit.ro
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România clarifica noua Lege privind asigurările RCA, care introduce obligativitatea asigurării și pentru posesorii de trotinete și biciclete electrice.
19:40
SURPRIZĂ la Purcari - Victor Bostan, cel care-și leagă numele de relansarea Purcari ca marcă internațională, revine în poziția de director general # Profit.ro
Deși a vândut pachetul de acțiuni deținut în oferta celor de la Maspex, Victor Bostan este favoritul polonezilor și primește încrederea majoritarilor pentru a prelua din nou șefia executivă.
19:30
Eșec - Planul Giorgiei Meloni de a vinde cadourile a căzut chiar înainte de prima lovitură de ciocan # Profit.ro
Planul premierului italian de a vinde cadourile primite în timpul mandatului său a fost dat peste cap.
19:10
FOTO Toyota lansează oficial în Europa noul SUV electric produs în India. Are autonomie redusă și 4 stele EuroNCAP # Profit.ro
Noul SUV electric Toyota Urban Cruiser a fost lansat oficial în Europa, completând oferta producătorului japonez pe segmentul de zero emisii, astfel încât să poată atinge anul viitor țintele de emisii impuse de Comisia Europeană. Mașina se încadrează în segmentul B-SUV și are peformanțe medii.
19:00
Compania farmaceutică Moderna a primit aviz favorabil de la un Comitet de experți al Agenției Europene a Medicamentului pentru vaccinul său de nouă generație împotriva Covid-19.
18:50
Mai mulți buzoieni sunt acuzați că au indus în eroare o firmă. Acuzația este că au emis facturi și bilete la ordin false pentru a cumpăra produse agro-alimentare.
18:40
România va avea Aeroportul Otopeni 2. Aeroport militar, transformat într-unul civil, aproape de București # Profit.ro
Aeroportul militar Boboc este gândit să fie transformat într-unul mixt, civil și militar.
18:40
Autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri și rănirea altor doi, Vlad Pascu, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai. Instanța supremă i-a respins acum recursul în casație.
18:30
ING anunță în România schimbări la HomeBank, carduri, comisioane, dobânzi, conturi, plăți online. Dispare și o opțiune FOTO # Profit.ro
ING Bank își anunță clienții din România că în platforma Home’Bank vor apărea alte două pachete noi, ING More și ING Extra.
18:30
Rusia își va muta trupele la granițele NATO după ce ajunge la un acord de pace în Ucraina, avertizează Finlanda # Profit.ro
Finlanda solicită mai mulți bani pentru statele de la granița estică a NATO, înaintea primului summit al țărilor care se învecinează cu Rusia, inclusiv pe mare.
18:20
Rusia a declarat drept organizație indezirabilă postul de radio-televiziune internațional german Deutsche Welle (DW).
18:20
Președintele Nicușor Dan a vizitat Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din orașul Espoo, Finlanda.
18:10
Asigurări pentru locuințe. Omniasig a cumpărat acțiunile falimentarei Euroins deținute la asigurătorul care emite polițe obligatorii pentru locuințe. Cât va plăti subsidiara VIG # Profit.ro
CITR Filiala București SPRL, lichidatorul judiciar al falimentarei Euroins Romania, a vândut prin licitație către Omniasig VIG participația deținută de fostul asigurător la societatea care emite polițele obligatorii pentru locuințe, Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).
18:10
Ford Puma Gen-E și Explorer sunt două modele cu zero emisii și personalități diferite.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.