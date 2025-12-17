În ciuda protestelor, delegările în Justiție curg pe bandă rulantă. Ca și pensionările. Procurorul care a clasat dosarul Iohannis și cel care a investigat cazuri grele în DNA – pleacă din sistem
Gândul, 17 decembrie 2025 06:10
12 delegări pe funcții, 18 prelungiri de delegare și mai mulți judecători care au devenit, peste noapte, procurori. Asta s-a aprobat astăzi pe bandă rulantă în secția de procurori din CSM, în multe cazuri în unanimitate. Magistrații se mută în continuare de pe-o poziție pe alta, cu acceptul lor și cu aprobarea organismelor care le […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
06:10
În ciuda protestelor, delegările în Justiție curg pe bandă rulantă. Ca și pensionările. Procurorul care a clasat dosarul Iohannis și cel care a investigat cazuri grele în DNA – pleacă din sistem # Gândul
12 delegări pe funcții, 18 prelungiri de delegare și mai mulți judecători care au devenit, peste noapte, procurori. Asta s-a aprobat astăzi pe bandă rulantă în secția de procurori din CSM, în multe cazuri în unanimitate. Magistrații se mută în continuare de pe-o poziție pe alta, cu acceptul lor și cu aprobarea organismelor care le […]
Acum 2 ore
05:10
Trump restricționează accesul în SUA pentru cetățenii a 17 țări considerate „de mare risc” pentru securitatea americanilor # Gândul
Președintele SUA a extins marți interdicția în SUA la cetățenii a 12 țări printr-o „proclamație”. Proclamația restrânge și limitează intrarea cetățenilor străini din țările vizate pentru a proteja securitatea Statelor Unite”, a anunțat Casa Albă pe platforma X. Trump a semnat noua proclamație care „întărește frontierele și securitatea națională prin restricții asupra țărilor de mare […]
05:00
Poziția economică externă a României este din ce în ce mai slabă. Presiunea pe leu, la cote maxime # Gândul
Deficitul de cont curent al României, care înseamnă diferența dintre valuta care intră în țară și valuta care iese, a ajuns anul trecut la peste 8% din PIB. Este un semnal de alarmă, pentru că înseamnă că presiunea pe moneda națională este din ce în ce mai mare, iar, fără intervenția Băncii Naționale a României, […]
Acum 8 ore
00:30
Bărbatul român care a înjunghiat o minoră în Marea Britanie a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale # Gândul
Ioan Pintaru, bărbatul român de 33 de ani care a înjunghiat o fetiță australiană de 11 ani în Marea Britanie, a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale. Incidentul a avut loc pe 12 august 2024. Ioan Pintaru a atacat-o aleatoriu pe turista australiană minoră (acum în vârstă de 13 ani), […]
00:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a comentat cel mai recent scandal din justiția românească, acuzând o rețea de influență care, în loc să trateze miile de procese, s-ar ocupa cu acuzarea și condamnarea oamenilor politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta vorbește despre o grupare care ar fi capturat […]
00:10
Statele Unite suspendă acordul tehnologic cu Regatul Unit din cauza tensiunilor comerciale. Începutul destrămării „Relației Speciale” # Gândul
Statele Unite au suspendat implementarea acordului tehnologic încheiat cu Regatul Unit, pe durata vizitei de stat a președintelui american Donald Trump la Londra. „Relația Specială” pare să aibă de suferit de pe urma frustrărilor tot mai mari din partea administrației Trump în privința ritmului negocierilor comerciale cu guvernul Starmer. Acordul tehnologic SUA-UK pică Acordul tehnologic […]
16 decembrie 2025
23:40
Victor Ponta: „Rețeaua apare doar atunci când se apasă pe butoane și încep să iasă capete. E ca un păienjeniș” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a comentat actuala scenă politică, susținând că aceasta ar fi capturată de aceleași grupuri de influență care activau și în perioada în care el era membru al Partidului Social Democrat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul lider PSD a vorbit despre niște grupuri de influență […]
23:10
Victor Ponta: „De când a venit Traian Băsescu președinte, a făcut un „pact cu diavolul”, cu rețeaua Soros” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum rețeaua Soros este cea care a capturat România cu ajutorul lui Băsescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „De fapt, au capturat România din 2006. România e o țară […]
23:00
România a intrat cu un desert celebru în top 100 mondial al celor mai îndrăgite preparate dulci. E un preparat deja remarcat printre turiștii străini # Gândul
România a intrat cu un desert celebru în top 100 mondial al celor mai îndrăgite preparate dulci, fiind deja remarcat și printre turiștii străini. Servit alături de smântână și dulceață, acest preparat bogat în gusturi și calorii a depășit celebrul creme brulee-ul al francezilor sau vafele belgiene. După cum ați bănuit deja, este vorba despre… […]
Acum 12 ore
22:30
SUA raportează o creștere lentă a numărului locurilor de muncă în urma „închiderii federale” din noiembrie și a politicilor tarifare ale lui Trump # Gândul
Creșterea numărului de locuri de muncă în SUA în luna noiembrie a fost sub așteptări. Fenomenul a fost constatat după reducerile de cheltuieli guvernamentale în urma „închiderii federale” din cauza neînțelegerilor dintre congresmenii democrați și republicani. În octombrie s-a raportat cea mai mare scădere a numărului de angajați din sectorul non-agricol din ultimii 5 ani, […]
22:20
Un ciclon puternic se îndreaptă către Europa, cu intensitate maximă. Ce țări vor fi afectate # Gândul
Perturbarea Vortexului Polar a dus la divizarea acestuia în emisfera nordică, trimițând mase de aer extrem de rece din Canada spre Nordul Atlanticului, fenomen care a declanșat un ciclon violent de latitudine medie, care s-a format în largul coastei estice a Americii de Nord și se îndreaptă către Europa. Un centru de presiune foarte scăzut, […]
22:10
Reacția ministrului Muncii după reținerea lui Răzvan Cuc: „Justiția e justiție, nu am ce să comentez” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că nu are nicio opinie în legătură cu dosarul de corupție în care este vizat fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Manole a subliniat că astfel de cazuri țin exclusiv de competența procurorilor și a judecătorilor, nu de zona politică. Întrebat cum este perceput în […]
22:00
Un copil de 10 ani a pus pe jar Poliția din Dolj, după ce a sunat la 112 și a strigat: „Veniți repede, ne omoară!”. Agenții au acționat de urgență # Gândul
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj au transmis, marți, că alarma dată de copilul de 10 ani, când a sunat la 112 și a strigat… „Veniți repede, ne omoară”, s-a dovedit a fi una falsă. „O glumă care s-a transformat într-o situație serioasă. Mai multe forțe de ordine au fost mobilizate inutil, iar părinții […]
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Ministrul Muncii afirmă că majorarea salariului minim ar crește „extrem de puțin” cheltuielile bugetare. Cine ar fi, de fapt, principalii beneficiari # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că o eventuală creștere a salariului minim ar avea un impact redus asupra cheltuielilor de personal din sistemul bugetar, în timp ce beneficiile reale s-ar vedea aproape exclusiv în mediul privat. „Cheltuielile de personal în sistemul bugetar ar crește extrem de puțin cu o astfel de măsură, pentru că […]
21:30
Fostul deputat Cătălin Rădulescu a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul de fals revoluționar. Decizia nu este definitivă # Gândul
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, a fost achitat, marți, de Curtea de Apel București, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”, deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege. Curtea de Apel București, instanța care este în […]
21:10
Patrick André de Hillerin: Cel mai spiritual popor din univers: mănâncă principii și se încălzește cu propagandă # Gândul
Poporul român este cu adevărat binecuvântat. Se spune că România ar fi o insulă de latinitate într-o mare slavă, dar, de fapt, mult mai corect ar fi să spunem despre noi că suntem un popor eminamente spiritual înconjurat de mulțimi de fomiști meschini, interesați doar de burdihanele lor de balcanici. Când guvernele lor au eșuat […]
20:40
Diana Buzoianu a fost prinsă pe picior greșit într-un studio TV. Ministra Mediului nu știe să răspundă la întrebarea simplă: la câte baraje se lucrează în prezent? # Gândul
Invitată în studioul B1 TV, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost întrebată de moderatoare câte baraje se construiesc în prezent în România. Ministra nu și-a putut ascunde emoțiile și faptul că a fost prinsă cu lecția neînvățată, așa că a încercat un răspuns ocolitor, care însă, nu a oferit nicio informație concretă. Diana Buzoianu a […]
20:40
Veste mult așteptată de copiii din Capitală: Va ninge în București și în jumătatea sudică a țării, de Crăciun # Gândul
Va ninge de Crăciun, în București! Prognoza meteo actualizată anunță precipitații sub formă de lapoviță în Ajun și ninsoare pe 25 decembrie, încă de la primele ore ale dimineții și mai mult după prânz, însă vor fi 0° așa că șansele ca zăpada să se aștearnă sunt destul de mici, cel puțin pentru Capitală. Va […]
20:30
Un oraș din Maroc a fost devastat de inundații după o perioadă de secetă severă. Bilanțul: 37 de morți # Gândul
Orașul Safi din Maroc, aflat la 300 de km de capitala Rabat, se află sub ape. Presa locală transmite că țara trece prin cel mai grav dezastru natural petrecut în ultimii 10 ani. Autoritățile locale au raporat 37 de oameni uciși, informează Al Jazeera. Supraviețuitorii scoși de sub ape sunt tratați la spitalul Mohammed al V-lea […]
20:20
Ce calcule face Filipe Coelho înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova! Părerea lui Sorin Cîrțu # Gândul
AEK Atena – Universitatea Craiova, în etapa a 6-a din grupa unică de Conference League, se joacă joi seara, 18 decembrie, de la ora 22:00. În runda a șasea, ultima din faza ligii pentru Craiova, va urma deplasarea la AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin. Ce calcule face Filipe Coelho înainte de AEK Atena – […]
20:10
George Simion lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”: „Dorim să ajungem la alegeri anticipate și la o schimbare reală în țară” # Gândul
Președintele AUR, George Simion, a lansat marți seară manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”, un decalog de măsuri prin care partidul său anunță o opoziție fermă față de Guvernul Bolojan. „Dorim să ajungem la alegeri anticipate, la votul românilor și la o schimbare reală în țară”, spune George Simion. „Anunțăm un manifest adresat tuturor românilor, […]
20:00
Politica influențează turismul. De ce Coreea de Sud devine o destinație atractivă pentru turiștii chinezi? # Gândul
Analiștii au declarat că, pe măsură ce turiștii chinezi se retrag din Japonia pe fondul unei dispute diplomatice, scăderea valorii monedei sud-coreene „won” poziționează Coreea de Sud în topul destinațiilor de călătorie pentru chinezii din China continentală. „Won-ul mai slab a făcut din Coreea de Sud o destinație mai avantajoasă pentru călătorii chinezi, în timp […]
19:50
Lumea fotbalului și-a îndreptat atenția la Premiile FIFA 2025 de la Doha. S-a aflat numele fotbalistului încoronat ca „cel mai bun jucător de fotbal al anului”. Acesta este Ousmane Dembele. Știre în curs de actualizare
19:50
Cadavrul unui bărbat, găsit în apropierea unui șantier din Spania. Se presupune că ar fi un român de 46 de ani, dat dispărut la finalul lunii august # Gândul
Cadavrul unui bărbat a fost găsit în apropierea unui șantier din Spania, iar autoritățile preuspun că ar putea fi vorba de un român de 46 de ani, dat dispărut la finalul lunii august. Identitatea persoanei decedate va fi stabilită cu exactitate abia după finalizarea autopsiei. Trupul neînsuflețit a fost descoperit de un localnic, duminică, în […]
19:40
Un fost colonel german trage un semnal de alarmă: Putin antrenează sute de mii de soldați în Belarus, la granița cu NATO. 2026-2027 sunt ani critici # Gândul
Roderich Kiesewetter, un politician german din CDU, fost colonel al Forțelor Armate Germane, acum expert în politica externă, a avertizat că există un „risc crescut” al declanșării unui război dintre NATO și Rusia în următorii doi ani. Într-un interviu acordat într-o emisiune de radio germană „Pinar Atalay”, Kiesewetter expune „naivitatea excesivă” a Occidentului în relațiile […]
19:20
AUR vrea să facă un Guvern paralel și să răstoarne Executivul Bolojan. Gândul prezintă documentul # Gândul
Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) adoptă astăzi un document intern. Potrivit surselor Gândul, AUR pregătește un plan de măsuri prin care își va exprima opoziția față de coaliția aflată la guvernare. Potrivit documentului obținut de Gândul, AUR pregătește o „Opoziție Totală” După cum se poate observa în documentele de mai […]
19:20
Când pot vecinii de la bloc să cheme Poliția, dacă folosești unele electrocasnice zgomotoase în locuință. Legea este clară, în asemenea cazuri # Gândul
Dacă locuiești la bloc și ai electrocasnice zgomotoase în locuință, riști să ai probleme cu vecinii. Regulile privind zgomotele produse în interiorul casei sunt reglementate prin lege și vizează sancționarea faptelor de încălcare a ordinii și liniștii publice. Actul normativ definește tulburarea liniștii locatarilor ca fiind o contravenție atunci când zgomotul este de natură să […]
19:20
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care impune cluburilor cota de 40% sportivi români: ”Afectează dreptul la muncă” # Gândul
Printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Nicușor Dan a anunțat că a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români. Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea care obligă echipele să aibă minimum […]
19:00
(P) Primăria Sectorului 5 a intervenit pentru salubrizarea Aleii Livezilor. A urmat o adevărată „desfășurare de forțe” # Gândul
Infrastructură Sector 5 anunță că a intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de curățenie și igienizare a întregii zone. „Am intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari, generând o situație dificilă pentru cetățeni și afectând circulația și siguranța […]
19:00
SUA au desemnat Clan del Golfo din Columbia, cel mai mare cartel al țării și primul producător mondial de cocaină, drept organizație teroristă # Gândul
Statele Unite intensifică războiul împotriva drogurilor și desemnează Clan del Golfo din Columbia, cea maimare grupare armată criminală din țară, drept Organizație Teroristă Străină și Organizație Teroristă Globală Special Desemnată. Gruparea Clan del Golfo este o organizație criminală puternică, cu mii de membrii, iar principala sursă de venit a acesteia provine din traficul de cocaină, […]
18:40
Cântărețul Pepe, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre tradițiile de Crăciun din familia sa. ”Magia sărbătorilor trebuie să rămână”, a spus acesta. Pepe ține foarte mult la tradițiile de Crăciun. Artistul a explicat, într-un interviu pentru a1.ro, ce se întâmplă în această perioadă a sărbătorilor de iarnă în familia sa. ”Tot ce […]
18:40
Infrastructură Sector 5 anunță că a intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de curățenie și igienizare a întregii zone. „Am intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari, generând o situație dificilă pentru cetățeni și afectând circulația și siguranța […]
18:20
Alocațiile copiilor ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2026, în funcție de rata inflației. Precizările ministrului Muncii, Florin Manole # Gândul
Alocațiile copiilor ar putea crește, începând cu 1 ianuarie 2026, în funcție de rata inflației. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că înghețarea sau ajustarea alocațiilor nu a fost încă discutată în coaliție, ceea ce conturează un context încă deschis deciziilor politice. Acesta a transmis că susține ajustarea alocațiilor pentru copii în funcție de rata […]
18:20
Nicușor Dan, încă o dată pe lângă funcție. De la Helsinki, a intrat într-o ședință din Parlamentul României. Prezent pe Skype, președintele le-a cerut celor prezenți ca primarul general al Capitalei să fie cel care semnează avizele de construcție, odată cu votarea Codului Urbanismului. Președintele nu poate interfera în activitatea comisiilor parlamentare # Gândul
Sursele Gândul povestesc că aseară, în Parlamentul României, a avut loc o ședință nepublică, informală, între ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, deputații Radu Mihaiu, USR, Florin Roman, PNL și Alin Chirilă, PSD și minorități. La discuții a fost prezent și președintele României, prin Skype, direct de la Helsinki. Nicușor Dan ar fi trebuit să fie, potrivit […]
18:10
Circulația rutieră este închisă, marți, pe DN 1 – Valea Prahovei, pe banda 1 de mers a sensului Brașov – Ploiești din cauza unei alunecări de teren, relatează Mediafax. Restricția parțială de trafic a fost impusă pe Drumul Național 1, între km 99+150 m – 99+050 m, pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov […]
18:10
Iranul face demonstrație de forță la o expoziție cu rachete și drone. Comandant iranian: Fără rachete, războiul de 12 zile cu Israel ar fi durat 8 ani # Gândul
La câteva luni după „Războiul de 12 zile” cu Israelul, Iranul a organizat din noiembrie o expoziție cu armament de ultima generație în Parcul Național Aerospațial din Teheran. Regimul îi asigură pe cetățenii Republicii Islamice Iraniene că țara lor este pregătită pentru viitoarele ostilități cu Statele Unite și Israel. Vizitator: „Fără aceste rachete, Iranul ar […]
18:10
Alocațiile copiilor ar putea majorate de la 1 ianuarie 2026, în funcție de rata inflației. Precizările ministrului Muncii, Florin Manole # Gândul
Alocațiile copiilor ar putea crește, începând cu 1 ianuarie 2026, în funcție de rata inflației. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că înghețarea sau ajustarea alocațiilor nu a fost încă discutată în coaliție, ceea ce conturează un context încă deschis deciziilor politice. Acesta a transmis că susține ajustarea alocațiilor pentru copii în funcție de rata […]
17:40
De ce nu mai vor Cleopatra Stratan și Edward Sanda să participe la reality show-uri. ”N-avem ce să facem” # Gândul
Cleopatra Statan, în vârstă de 23 de ani, și soțul ei, Edward Sanda, în vârstă de 28 de ani, au explicat de ce nu mai vor să participe la reality show-uri. Cleopatra Stratan este fiica muzicianului Pavel Stratan. Aceasta a cunoscut faima încă de pe vremea când era doar o copilă, grație melodiei ”Ghiță”. […]
17:40
USR vrea să închidă gura medicilor care nu respectă „narativul oficial”: Proiect de lege pentru sancțiuni de fake news # Gândul
O inițiativa legislativă nouă a parlamentarilor USR, Adrian Wiener și Remus Negoi, privind sancționarea medicilor care promovează informații false în domeniul sănătății, a primit astăzi raport de admitere la Comisia de Sănătate din Senat. Inițiativa urmează să meargă la vot, în Plenul Senatului, și vizează sancționarea medicilor care, prin declarații publice sau în mediul online, […]
17:40
Gândul a obținut în exclusivitate Acordul-cadru între MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $ # Gândul
Parlamentul a avizat marți un acord de peste 600 de milioane de dolari pentru instruirea piloților F-16. Acordul-cadru de prestări servicii de instruire a personalului va fi încheiat cu compania Lockheed Martin și este pe o perioadă de 60 de luni. Valoarea estimată a acestui Acord-cadru este de 612,4 milioane de dolari, fără TVA. Gândul […]
17:40
Cancan are rezultatele necropsiei Rodicăi Stănoiu! Controversele de după moartea sa i-au determinat pe procurori s-o deshumeze pe fosta ministră a Justiției, mai ales că mulți colegi de breaslă, dar și apropiați, s-au declarat revoltați de faptul că a fost îngropată fără autopsie, mai ales că aceasta ajunsese la spital cu mai multe lovituri, dar și […]
Acum 24 ore
17:20
Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe Viorel Cataramă. Politicianul a comentat originea și scopul mișcărilor de stradă apărute ca urmare a dezvăluirilor Recorder, mișcări despre care crede că sunt susținute din interiorul statului. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a punctat că, din punctul său de vedere, se […]
17:10
Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă # Gândul
Secretarul de Stat pentru Apărare din Marea Britanie, John Healey, a anunțat, la deschiderea reuniunii Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (formatul Ramstein) o investiție de 600 de milioane de lire sterline ( aproximativ 684 milioane euro) pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Pentru vă Rusia își continuă atacurile asupra Ucrainei, John Healey a […]
17:10
Haos pe aeroporturile din Europa de Sărbători. Care este programul grevelor din Italia, Spania și Marea Britanie # Gândul
Angajații mai multor aeroporturi din Europa organizează greve în perioada sărbătorilor de iarnă, în semn de protest față de comportamentul angajaților care le oferă salarii mici, relatează Euronews. În Italia, greva este coordonată pe 5 aeroporturi. Miercuri, 17 decembrie, anumiți membri ai personalului de handling la sol, membri ai echipajelor de zbor și controlori de […]
17:10
Detalii din ancheta DNA în care a fost reținut fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc: Discuții în restaurante din București și acasă pentru intermedierea șpăgii. Șeful RAR s-a cablat și a colaborat cu DNA # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, marți dimineață, percheziții într-un dosar constituit pentru presupuse fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, petrecute la mijlocul acestui an și în perioada septembrie – noiembrie 2025. În acest dosar sunt vizați fostul ministru al Transporturilor – Răzvan Cuc – și omul de afaceri […]
17:00
Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele” # Gândul
După participarea la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic, președintele României, Nicușor Dan, critică tensiunile din interiorul coaliției de guvernare. Președintelui îi e rușine și spune că ar fi greu să-i explice unui străin că are „patru partide care formează o coaliție și se atacă între ele”. „E foarte greu să explic unui străin […]
17:00
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți numărul ascuns în această iluzie optică. Indiciu: Are două cifre # Gândul
Dacă îți plac jocurile de inteligență și provocările vizuale, acest puzzle este făcut pentru tine. Pune-ți la treabă viziunea perfectă și încearcă să găsești numărul ascuns în acest fundal grafic, înainte ca timpul să se termine. Trebuie să găsiți numărul ascuns într-un timp limită de 21 de secunde. Acest test captivant de stil optic este […]
17:00
Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare # Gândul
Turiștii străini care vor să viziteze celebra Fontana di Trevi din Roma ar putea fi nevoiți să plătească o taxă de doi euro, începând din 7 ianuarie 2026, relatează agenția ANSA. Pentru locuitorii Romei, accesul la celebrul monument va continua să fie gratuit. Se așteaptă ca această măsură să aducă 20 de milioane de euro […]
16:50
Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze” # Gândul
Președintele Nicușor Dan spune, de la Helsinki, că luni, 22 decembrie, va avea, așa cum a promis, o discuție cu magistrații nemulțumiți pe modul cum funcționează în prezent sistemul judiciar. El spune că, din punctul său de vedere, sunt trei probleme pe care le are acum, sistemul judiciar, iar cea mai mare o reprezintă administrarea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.