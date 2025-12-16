Alocațiile copiilor ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2026, în funcție de rata inflației. Precizările ministrului Muncii, Florin Manole

15:00

Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal marți de un alt elev la o școală din Odințovo, la câțiva kilometri vest de Moscova, a anunțat poliția rusă într-un comunicat. Un băiat de 15 ani l-a atacat pe agentul de pază cu un cuțit înainte de a-l ataca pe copilul de 10 ani, care a […]