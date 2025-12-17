Sorin Grindeanu se ferește de schimbarea legilor Justiției: „anumiți lideri USR cu dosare în justiție, dar care vor schimbarea legilor justiției”

10:00

Tensiunile politice cresc în Bulgaria, unde mii de oameni au ieșit din nou în stradă cerând demisia cabinetului condus de premierul Rosen Jeleznikov. Parlamentul de la Sofia se pregătește joi pentru un nou vot de neîncredere – al șaselea de la începutul anului – în timp ce țara se apropie de aderarea la zona euro. […] The post Guvernul Bulgariei, în pragul demiterii. Mii de oameni protestează la Sofia înaintea votului de neîncredere din Parlament, pentru că le-a crescut taxele și impozitele first appeared on Lumea Politică.