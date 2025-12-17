Inițiativă inedită a Metrorex: „Metroul lui Moș Crăciun” va aduce atmosfera sărbătorilor în București
Aktual24, 17 decembrie 2025 07:50
Spiritul Crăciunului a ajuns și în subteranele Capitalei, unde Metrorex a pus în circulație un tren special decorat, menit să transforme călătoriile obișnuite ale bucureștenilor într-o experiență mai plăcută și mai caldă. Trenul tematic circulă pe Magistralele 1 și 3, unele dintre cele mai aglomerate trasee ale rețelei de metrou, fiind întâmpinat cu zâmbete și […]
Acum 30 minute
07:50
07:40
Ipoteză de senzație: Uranus și Neptun ar putea să nu fie „giganți de gheață”, cum s-a crezut până acum, ci planete cu nuclee predominant stâncoase # Aktual24
Un studiu realizat de oameni de știință de la centrul PlanetS al Universității din Zurich (UZH) și de la National Centre of Competence in Research (NCCR) pune sub semnul întrebării una dintre clasificările clasice ale Sistemului Solar. Potrivit studiului citat de Science Alert, Uranus și Neptun ar putea să nu fie, de fapt, „giganți de […]
Acum o oră
07:20
Tot mai aproape de război: Donald Trump ordonă o „blocadă totală” a petrolierelor sancţionate din Venezuela # Aktual24
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat marţi că a ordonat o „blocadă totală şi completă” împotriva petrolierelor sancţionate care vin sau pleacă din Venezuela, o decizie ce marchează o nouă escaladare a presiunii asupra regimului condus de Nicolás Maduro. Măsura, relatată de Associated Press, este prezentată ca parte a unei strategii de descurajare economică […]
07:10
Cine nu vrea pacea? În timp ce Zelenski e gata să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO, Kremlinul îşi menţine poziţia dură privind teritoriile ocupate din Ucraina # Aktual24
Kremlinul continuă să respingă orice posibilitate de compromis în ceea ce priveşte regiunile ucrainene ocupate de armata rusă, consolidând o poziţie rigidă care complică perspectivele unor negocieri de pace. Potrivit Euronews, adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat că Moscova nu şi-a redus cerinţele şi că insistă asupra păstrării controlului asupra celor cinci […]
Acum 12 ore
23:40
Trăim în epoca vitezei. Într-o lume în care totul se măsoară în secunde, iar presiunea de a face „mai mult, mai repede, mai bine” ne urmărește permanent, timpul a devenit o resursă esențială, dar paradoxal, nu și pentru noi înșine. În goana de a bifa sarcini, de a acumula abilități și de a demonstra că […]
23:30
Curtea de Apel Brașov se ridică împotriva ”Sistemului Savonea”. 37 din 41 de judecători au decis: ”Susținem libertatea de exprimare a judecătorilor în spațiul public” # Aktual24
Adunarea Generală a judecătorilor Curţii de Apel Braşov s-a întrunit marţi şi a decis sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la o serie de disfuncţionalităţi ale sistemului judiciar, în contextul cadrului legislativ actual şi al modului de aplicare a legilor Justiţiei adoptate în anul 2022. Potrivit unui comunicat al Curţii de Apel Braşov, la […]
23:10
Moartea jurnalistei Simona Popescu: ”Dacă citiţi aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul” # Aktual24
Jurnalista Simona Popescu a încetat din viaţă la vârsta de 59 de ani, după o lungă luptă cu cancerul, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de socializare, transmis familiei pentru a fi făcut public după deces. „Dacă citiţi aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul…”, începe mesajul postum al […]
22:50
Buzoianu, replică tăioasă la atacul lui Grindeanu: ”Dacă mâine supărăm alţi oameni conectaţi la grupurile de interese, vine PSD iar şi spune: trebuie să plece reprezentantul ăsta?” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți seara că PSD „nu se poate juca de-a opoziţia şi să fie la guvernare”, susţinând că adoptarea unei moţiuni simple împotriva sa reprezintă un gest politic care nu poate fi confundat cu un drept de veto asupra reformelor asumate în cadrul coaliţiei. Întrebată, marţi seară, la B1 Tv, […]
22:40
Ce sunt drogurile și de ce reprezintă un pericol real? Drogurile sunt substanțe care influențează profund atât funcționarea organismului, cât și starea psihică a persoanei care le consumă. Ele pot modifica radical felul în care cineva se simte, gândește sau reacționează, intervenind direct asupra creierului și a proceselor biologice esențiale. Aceste substanțe pot avea origini […]
22:10
Încălzirea globală. Foarte curând, mii de ghețari vor dispărea în fiecare an, în special în Alpi # Aktual24
Ghețarii din întreaga lume se topesc deja rapid. Cu toate acestea, potrivit unui studiu internațional, numărul ghețarilor va scădea dramatic începând cu 2040. Alpii vor fi afectați în mod special, dar și Caucazul și părți din Anzi. Retragerea ghețarilor la nivel global va atinge vârful la mijlocul secolului. În funcție de scenariul climatic, între 2.000 […]
21:50
Compania ginerelui lui Donald Trump s-a retras din proiectul de construire a unui hotel în centrul Belgradului, după ce oficiali sârbi, apropiați de Vucic, au fost puși sub acuzare pentru corupție # Aktual24
Affinity Partners Development, o companie de investiții deținută de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a anunțat că se retrage dintr-un proiect de construire a unui hotel în Belgrad, pe locul clădirii Statului Major General, bombardată de trupele NATO în 1999. The New York Times relatează că firma lui Kushner a făcut anunțul după ce […]
21:40
Studiul relațiilor interpersonale reprezintă o punte între mai multe ramuri ale științelor sociale, sociologia, psihologia, comunicarea și antropologia. Din anii ’90, cercetarea în domeniu a evoluat într-o disciplină distinctă, numită „știința relațiilor”, fundamentată pe analize riguroase și pe concluzii extrase din date obiective. Psihologia relațiilor este un domeniu vast, care explorează toate formele de interacțiune […]
21:40
A scăpat azi și ”Mitralieră” prin metoda dezvăluită de Recorder. Curtea de Apel l-a achitat pe fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu de acuzațiile DNA # Aktual24
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca ‘Mitralieră’, a fost achitat marți de Curtea de Apel București, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit titlul de ‘Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant’, deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege. Curtea de Apel București, instanța care este […]
21:10
În Franța, bărbații bogați trăiesc cu 13 ani mai mult decât cei săraci. Cum explică specialiștii această situație # Aktual24
Conform unui studiu al Institutului Național de Statistică și Studii Economice (INSEE), cei mai bogați bărbați trăiesc cu 13 ani mai mult decât cei mai săraci din Franța, comparativ cu 9 ani pentru femei. Pentru a trăi o viață lungă, e mai bine să fii bogat: un studiu INSEE publicat luni confirmă decalajul persistent în […]
20:50
Spania: Guvernul lansează un abonament unic de transport de 60 de euro pe lună pentru a călători în toată țara # Aktual24
Prim-ministrul Pedro Sánchez a anunțat luni lansarea în ianuarie anul viitor a unui abonament unic de transport la prețul de 60 de euro pe lună pentru călătoriile în toată țara cu trenurile de navetiști, de distanță medie, și rețeaua de autobuze deținute de companii de stat. Sánchez a adăugat că acest abonament va fi aprobat […]
20:40
La doar o zi după instalare, premierul ceh Andrej Babis își arată colții în relația cu UE # Aktual24
Noul guvern al Republicii Cehe, condus de liderul populist Babiš, este în funcție de doar o zi – dar și-a anunțat deja opoziția față de proiectele cheie ale UE. De asemenea, respinge planurile de folosire a activelor înghețate rusești pentru a ajuta Kievul. În timpul campaniei electorale, toți cei trei parteneri de coaliție au fost […]
20:10
Haosul călătoriilor de Crăciun: Toate grevele de pe aeroporturile europene care sunt așteptate de sărbători # Aktual24
Grevele din transporturile aeriene au devenit o parte familiară a sezonului festiv, deoarece lucrătorii vizează una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului în lupta lor pentru salarii și condiții mai bune. Pe 17 decembrie, anumiți membri ai personalului de handling la sol, membri ai echipajelor companiilor aeriene și controlori de trafic aerian din Italia […]
19:40
Avem mult optimism zilele astea în privința ajungerii la un acord de pace pentru Ucraina. Se transmite permanent că „suntem aproape de un acord”, că s-au făcut progrese majore. Și într-adevăr s-a avansat în discuțiile dintre americani, europeni și ucraineni. Dar nu aceleași semnale le primim și de la partea la care este decizia finală […]
Acum 24 ore
19:00
Surse: Încă un fost parlamentar implicat în cazul de mită Cuc-Bușe. Cuc și parlamentarul de Teleorman au făcut presiuni asupra șefului RAR # Aktual24
În dosarul în care DNA l-a reținut pe fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și pe omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, administrator al societății Euro Quip International SRL, apare și numele unui fost parlamentar, potrivit unor surse judiciare, citate de Antena 3 CNN. Sursele menționate arată că este vorba despre Costel Barbu, fost deputat […]
18:50
Țoiu, o nouă întâlnire cu americanii: ”SUA recunosc rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice” # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit marți cea de-a zecea rundă a Dialogului Strategic România–Statele Unite ale Americii, reuniune care a reconfirmat soliditatea și dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre cele două state, potrivit Declarației comune adoptate la finalul întâlnirii. Conform documentului, agenda dialogului a cuprins sesiuni dedicate cooperării în domeniul securității și apărării, eforturilor pentru „aducerea păcii […]
18:40
Nicușor Dan îi enervează iar pe pro-ruși: ”Amenințarea Rusiei rămâne. Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că, chiar dacă războiul din Ucraina se va încheia cu o pace, „pe care, evident, ne-o dorim”, amenințarea Rusiei va rămâne, iar în acest context statele europene trebuie să fie calme, dar să investească în apărare. Șeful statului a subliniat că România urmărește să valorifice programele europene existente și […]
18:30
Dănileț, fost judecător: ”Cer demisia Liei Savonea. Marea Cameră a CEDO, alcătuită din 17 judecători din diverse state europene, a decis că ați încălcat nu niște drepturi legale, ci chiar drepturile omului” # Aktual24
Fostul judecător Cristi Dănileț a transmis marți seară un mesaj prin care îi cere Liei Savonea să demisioneze din fruntea ICCJ. Mesajul integral al lui Dănileț: ”Doamnă Savonea, Acum doi ani, când ați candidat pentru ocuparea unei funcții de judecător suprem ați afirmat în interviul susținut în fața CSM că la ICCJ sunt judecătorii de […]
18:10
„Legile justiției nu au fost ale mele”. Tudorel Toader acuză ONG-uri și grupuri de interese de modificări din umbră – Presshub # Aktual24
Fostul ministru al Justiției din epoca Liviu Dragnea, Tudorel Toader, susține într-un fragment din viitoarea carte de memorii în care prezintă mandatul său ca ministru, că „legile justiției” care s-au dovedit ulterior atât de nocive, au fost create de „Comisia Iordache”, nu de ministerul care a trimis doar un draft în Parlament. „Pe mine, însă, […]
17:50
Președintele Dan sancționează jocul dublu al PSD: ”Nu atacă opoziția. Este foarte greu să explic unui străin cu care vorbesc că avem patru partide care formează o coaliție și toate se atacă între ele” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Helsinki, că situația politică din România este dificil de explicat partenerilor externi, în condițiile în care coaliția de guvernare este formată din patru partide care se atacă reciproc, fără a face referiri la opoziție. În acest timp, la Buucrești, PSD continuă să o atace violent pe ministrul Mediului, […]
17:50
Președintele, noi declarații privind criza din justiție: ”Cei mai buni dintre magistrați să ajungă în structurile de conducere și să direcționeze justiția” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Helsinki, referindu-se la scandalul din justiție și la discuțiile privind o eventuală modificare a legilor justiției, că nu este adeptul unei cedări a sistemului judiciar, în ansamblul său, către zona politică, subliniind că justiția trebuie să se autoguverneze, iar eventualele ajustări să fie făcute doar la nivel legislativ. […]
17:40
ANALIZĂ Miniștrii NU trebuie să plece după moțiuni simple, conform CCR. Cazuri nenumărate în care au rămas # Aktual24
Senatul a adoptat o moțiune simplă contra ministrei Mediului, Diana Buzoianu de la USR. Mai mulți politicieni de la AUR și PSD, principalele partide care au votat moțiunea, au fost de părere că asta înseamnă că Buzoianu trebuie să plece din Guvern sau premierul Bolojan să o demită, considerând asta o obligație. Adevărul este însă […]
17:10
CSM a aprobat în unanimitate: Laurențiu Beșu poate să se mute ca procuror la Giurgiu. El a renunțat șă mai fie judecător în București # Aktual24
Secția de procurori a CSM a aprobat în unanimitate solicitarea lui Laurențiu Beșu de a renunța la calitatea de judecător pentru cea de procuror. El se va muta înapoi la Giurgiu. Cererile de numire a judecătorilor în funcția de procuror (16943/2025) Soluţie Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele […]
16:50
Procurorii din CSM trec la fapte: sesizează Inspecția Judiciară în legătură cu șeful DNA și iau în considerare modificarea legilor justiției # Aktual24
Secția de procurori a CSM a decis, marți, să se sesizeze Inspecția Judiciară în legăturp cu dezvăluirile din documentarul Recorder legate de activitatea șefului DNA, Marius Voineag. ”În cadrul ședinței din data de 16 decembrie 2025, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat, în unanimitate, următoarele puncte aflate pe ordinea de […]
16:50
Brigitte Macron își cere scuze după ce a folosit expresia „cățele proaste” la un show de comedie # Aktual24
Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, și-a cerut scuze după ce a fost surprinsă folosind expresia „sales connes” la adresa unor activiste feministe (echivalent, în linii mari, cu „cățele proaste” sau chiar „curve proaste), dar a susținut că ar trebui să poată vorbi liber în afara camerelor, într-un context privat. Într-un interviu acordat publicației online Brut, […]
16:40
Grindeanu o atacă iar pe Diana Buzoianu: ”Țipetele doamnei ministru din Parlament nu îi interesează pe oameni” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a apărat marți decizia parlamentarilor pesediști de a vota moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, afirmând că PSD va proceda la fel și în cazul altor miniștri care ar priva cetățenii de drepturi sau servicii esențiale. „Haideți să vorbim de acei oameni, de 120.000 de oameni fără apă, pe care […]
16:30
Prima reacție a șefului PSD la documentarul Recorder. Atacă USR-ul și pe Băsescu: ”Sunt anumiți lideri USR cu dosare în justiție, dar care vor schimbarea legilor justiției” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că Partidul Social Democrat s-a ținut departe de ”scandalul” din justiție apărut în urma anchetei Recorder, subliniind că, în opinia sa, există forțe politice care încearcă să politizeze discuția privind modificarea legilor justiției. Întrebat, la Parlament, despre vocile din coaliția de guvernare care susțin necesitatea modificării legilor justiției, […]
16:00
BREAKING DNA l-a reținut pe fostul ministru PSD Răzvan Cuc. Și afaceristul a fost reținut # Aktual24
DNA a decis, marți, să îl rețină pentru 24 de ore pe fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc. Procurorii au efectuat, marţi, percheziţii la domiciliul fostului ministru al Transporturilor Răzvan Cuc şi la locuinţa unui om de afaceri, într-un dosar penal ce vizează infracţiunile de dare de mită şi complicitate la dare de mită, […]
15:50
Armata Statelor Unite a efectuat lovituri letale asupra a trei ambarcațiuni operate de organizații desemnate drept teroriste, aflate în ape internaționale, ucigând opt presupuși narco-teroriști, a anunțat marți Comandamentul Sudic al SUA, citat de ANI. Potrivit unui comunicat publicat de U.S. Southern Command, loviturile au fost desfășurate luni, sub coordonarea secretarului american al Apărării, Pete […]
15:40
Kremlinul respinge apelul cancelarului Merz pentru un armistițiu de Crăciun: „Vrem să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele și să garantăm pacea în Europa pentru viitor” # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins efectiv apelul cancelarului german Friedrich Merz pentru un posibil armistițiu în războiul din Ucraina, de Crăciun. Peskov a declarat că Moscova nu a văzut încă detalii specifice despre garanțiile de securitate de tip NATO pe care SUA le-au oferit Kievului în timpul negocierilor din capitala Germaniei, […]
15:40
Curtea de la Haga respinge contestațiile Israelului pentru crime de război în Gaza, mandatul de arestare pentru Netanyahu rămâne # Aktual24
Judecătorii Curții de Apel a Curții Penale Internaționale (CPI) au respins luni una dintre mai multe contestări juridice depuse de Israel împotriva anchetei CPI privind modul în care Israelul a dus războiul din Gaza împotriva Hamas. În apel, magistrații au refuzat să anuleze decizia unei instanțe inferioare potrivit căreia investigația procurorilor, referitoare la presupuse infracțiuni […]
15:20
Georgescu îndeamnă la răscoale cu citate false din Nicolae Iorga: ”Poporul tace”. Tot el susținea că este ”mistificare” faptul că Iorga a fost ucis de legionari # Aktual24
Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii la revoltă, luni, folosind un citat fals din istoricul Nicolae Iorga. În trecut, același Georgescu a lăudat Mișcarea Legionară, organizația care l-a executat pe Nicolae Iorga. ”Cel mai mare istoric al României, Nicolae Iorga, descriind alegerile din România anului 1915, nota următoarele: Ațâțări în toată țara. Corupție pretutindeni. Presiuni apăsătoare […]
14:40
Laurențiu Beșu nu se lasă, sancționează ipocrizia șefelor CAB: ”Și judecătorul Buliga Andrei a lucrat la DIPI, este în complet cu doamna Pencea” – VIDEO # Aktual24
Laurențiu Beșu, judecătorul care a vorbit cu jurnaliștii Recorder în documentarul „Justiție Capturată”, a dezvăluit marți în fața CSM că un coleg de complet al Adrianei Pencea (vicepreședinte al Curții de Apel), a fost și el ofițer în cadrul DGPI. Este vorba despre judecătorul Andrei Buliga. Beșu a fost la CSM pentru a da interviu […]
14:10
Sondaj: 75% dintre ucraineni resping planul de pace care impune retragerea din Donbas. Ei preferă să îndure războiul „atâta timp cât este necesar” # Aktual24
O majoritate puternică a ucrainenilor – 75% – respinge un plan de pace propus care ar implica retragerea forțelor ucrainene din Donbas, restricții militare și nicio garanție concretă de securitate, potrivit unui nou sondaj de opinie publică realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat pe 15 decembrie. 63% dintre cei 547 de […]
13:40
Pas înapoi. UE este pregătită să dilueze interdicția prevăzută pentru 2035 privind mașinile noi pe motorină și benzină # Aktual24
Marți, Uniunea Europeană este așteptată să dilueze interdicția sa efectivă privind vânzările de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, după eforturile de lobby din partea Germaniei, Italiei și a unor grupuri din industria auto. Interdicția europeană privind vânzarea de mașini și autoutilitare noi pe motorină și benzină începând cu 2035 a […]
13:20
Poliţiştii de frontieră din Calafat au depistat, marţi, într-un TIR bulgăresc, 15 cetăţeni străini care nu deţineau documentele necesare pentru a călători în spaţiul Schengen şi care au încercat să intre ilegal în România. „Marţi, în jurul orei 07:25, în parcarea din proximitatea staţiei de taxare Calafat-Vidin, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al […]
13:00
Ford oprește producția mai multor modele electrice și pierde 19,5 miliarde de dolari. „În loc să cheltuim miliarde în plus pe vehicule electrice mari pentru care nu mai există o cale spre profitabilitate, investim acești bani în domenii cu randamente mai mari”, a declarat Andrew Frick, șeful diviziei de motoare cu ardere internă și vehicule […]
12:40
Pentagonul pregătește o revizuire masivă a conducerii militare. Atenția se mută pe emisfera vestică, fiind redusă importanța acordată Europei # Aktual24
Pentagonul pregătește un plan de retrogradare a mai multor sedii militare importante ale SUA și de remaniere a generalilor de rang înalt, ca parte a unei consolidări ample dorite de secretarul de război Pete Hegseth, a anunțat un purtător de cuvânt al Statului Major Interarme, într-un comunicat. Dacă va fi adoptat, planul ar aduce cele […]
12:10
Eroul care i-a oprit cu mâinile goale pe teroriștii de la Bondi Beach a primit până acum donații de aproape 2 milioane de dolari # Aktual24
O campanie GoFundMe lansată în sprijinul lui Ahmed al Ahmed, bărbatul de 43 de ani care a dezarmat unul dintre atacatorii înarmați în timpul masacrului de la Bondi Beach, a strâns aproape 2 milioane de dolari australieni în doar câteva zile. Peste 33.000 de donatori au contribuit la fond, cea mai mare sumă venind de […]
12:10
Nicușor Dan nu crede ce spune Moscova: ”Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, înainte de participarea la Summitul Statelor Uniunii Europene de pe Flancul de Est, desfășurat la Helsinki, că este important ca Ucraina să beneficieze de sprijin pentru a avea o poziție solidă în negocierile pe care le poartă în această perioadă. Întrebat dacă apreciază că Rusia are intenția de a […]
11:40
Înalta Curte judecă marți cererea lui Vlad Pascu de reducere a pedepsei de 10 ani de închisoare pentru accidentul mortal din 2 Mai # Aktual24
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) analizează marți cererea de recurs în casație depusă de avocații lui Vlad Matei Pascu, tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru tragedia rutieră din august 2023, produsă în localitatea 2 Mai. Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obțină reducerea pedepsei sau chiar […]
11:30
Turcia a doborât o dronă care se apropia din Marea Neagră. Intervenția militară a acestui stat NATO vine după mai multe avertismente # Aktual24
Turcia a doborât o dronă care se apropia de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, o intervenție militară rară a acestui stat membru NATO, au anunțat autoritățile de la Ankara. Incidentul are loc după avertismentele lansate de Turcia privind riscurile în creștere în zona Mării Negre, în urma atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene, în urma […]
11:20
Şapte persoane din judeţul Buzău sunt cercetate pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi înşelăciune, prin intermediul unor achiziţii de mărfuri agroalimentare, patru dintre acestea fiind reţinute, prejudiciul în acest caz ridicându-se la aproximativ 1 milion de lei. Poliţiştii Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Buzău au organizat, luni, 12 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Râmnicu […]
11:20
Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marţi de un alt elev la o şcoală din Odinţovo, la câţiva kilometri vest de Moscova, a anunţat poliţia rusă într-un comunicat, informează Xinhua şi AFP. Un elev de la şcoală l-a atacat pe agentul de pază cu un cuţit înainte de a-l ataca pe băiatul […]
11:10
Gruparea din PNL îngrozită de o posibilă reîntoarcere a lui Ludovic Orban în partid: ”Spunea că ‘PNL este sluga PSD’” # Aktual24
Posibila întoarcere a fostului premier Ludovic Orban în Partidul Național Liberal (PNL), după ani de conflicte acerbe, a provocat un val de critici vehemente în interiorul formațiunii. Ideea, care până recent părea improbabilă, a reaprins tensiuni vechi, mai ales după atacurile repetate ale lui Orban la adresa liderilor PNL și a fostului președinte Klaus Iohannis. […]
11:00
Vine pacea? Cancelarul Germaniei: Poate pentru prima dată de la 24 februarie 2022, un armistițiu devine posibil # Aktual24
După ultimele negocieri de la Berlin, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că există o șansă reală de a obține un armistițiu în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. El a spus acest lucru în timpul unei întâlniri cu președintele Volodimir Zelenski, relatează European Truth. Merz a spus că, probabil pentru prima dată de la invazia rusă, […]
