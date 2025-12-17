Inițiativă inedită a Metrorex: „Metroul lui Moș Crăciun” va aduce atmosfera sărbătorilor în București

11:20

Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marţi de un alt elev la o şcoală din Odinţovo, la câţiva kilometri vest de Moscova, a anunţat poliţia rusă într-un comunicat, informează Xinhua şi AFP. Un elev de la şcoală l-a atacat pe agentul de pază cu un cuţit înainte de a-l ataca pe băiatul […]