Fostul președinte ucrainean, Viktor Ianukovici, fugit la Moscova, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare. În 2022, el a cerut ucrainenilor să capituleze în fața Rusiei

12:10

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, înainte de participarea la Summitul Statelor Uniunii Europene de pe Flancul de Est, desfășurat la Helsinki, că este important ca Ucraina să beneficieze de sprijin pentru a avea o poziție solidă în negocierile pe care le poartă în această perioadă. Întrebat dacă apreciază că Rusia are intenția de a […]