O nouă alunecare de teren pe DN1, la scurt timp de la incidentul de la Comarnic. Trafic restricționat în zona localității Cornu

La mai bine de o săptămână de la alegerile locale parțiale, Tribunalul București nu a validat încă rezultatul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat pentru Buletin de București că procedura nu este finalizată, pentru că „încă nu sunt toate documentele gata". „Încă nu e validat, nu sunt […]